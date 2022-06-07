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Греція назвала німецьку схему передачі БМП "цирком" і знущанням з України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

бмп

У Міноборони Греції розкритикували Німеччину за відмову надавати Україні військову техніку без посередників. Натомість німці хочуть передати озброєння через Грецію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild. 

За словами неназваного чиновника грецького оборонного міністерства, Німеччина затримує постачання військової техніки Греції, яка має замінити передані Україні БМП. Через це ЗСУ не отримають допомоги від Афін ще щонайменше два місяці.

"Коли Україна має отримати танки - коли війна закінчиться? Це цирк. Знущання і з України, і з Греції. Для цього просто немає підстав. Олаф Шольц не хоче допомагати Україні без посередників, але й не хоче це відверто визнавати", - обурений представник Міноборони Греції.

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При цьому грецький військовий експерт Христос Капуцис вважає, що радянські БМП-1, які Греція планує передати Україні, не надто допоможуть українським військовим, бо така техніка є "легкою мішенню".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина і Греція домовилися про постачання Україні радянської зброї в рамках кругового обміну. Зі свого боку Берлін зобов'язується поставити Афінам сучасні бронетранспортери. За словами офіційного представника уряду Греції Янніса Ойконому, Афіни надішлють Україні анонсовані БМП у кількості близько 100 одиниць та інше озброєння лише після отримання заміни від Німеччини.
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Топ коментарі
+84
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07.06.2022 21:02
+70
АХаххахаах навіть греки шлюхольца опускають
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07.06.2022 20:59
+54
Грекам за правду-респект.Німці й надалі нажаль залишаються лайном...
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07.06.2022 21:03
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Германия и Франция очевидно боятся победы Украины-бояться потерять лидерство в Европе.. ДА и думаю верхушка там вполне может быть и куплена.. очень неприятное для нас -но реальное.. Но-таким макаром как сейчас-они вполне рискуют получить победу Украины без их помощи -даже с их противодействием-ну и результат для них будет катастрофический.. Старая Европа-банкроты.. политические.. военные.. воли нет-только бюрократия и коррупция
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07.06.2022 23:00 Відповісти
где эти умственно отсталые, которые кричали что все проблемы из-за Мельника? даже у Греции уже нервы не выдержали!
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07.06.2022 23:02 Відповісти
ну справедливости нужно сказать, что скорей всего это месть Штанмайера за то что Зеленский его опустил и не принял в Украине
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07.06.2022 23:03 Відповісти
От і думай про членство у ЄС. Говнюк на гівнюці. Після вступу України роботи буде непочатий край. Доречі, БМП 1-лайно. Крупноколіберний кулемет прошиває, як фанеру. Краще б Леопардів підкинули.
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07.06.2022 23:17 Відповісти
Макрон,Шольц и Байден-это позор западной цивилизации, я даже не знаю, кто хуже.
Это из-за них кремлевские дегенераты так осмелели.
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07.06.2022 23:19 Відповісти
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07.06.2022 23:25 Відповісти
Франция-просто занепад в политике,последние лет 20.Всякие дегенераты типа Макронов,Саркози и прочих петухов. С немцами,еще хуже-там старые комсомольцы бесменно у власти так же...лет 15 уже,с кучей ************** политиканов своих на подтанцовке. А Америка,ну что Америка,как только приходит кто нибудь снова из демократов в Белый Дом,начинается какая то куйня у нас в Украине-сигнал для разбухшей от нефтегазолодарров параше. Ото такой дегенеративный мир,из явных дегенератов и клоунов-симуляторов.
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07.06.2022 23:39 Відповісти
Франція хоч Цезарів дала, файні машини. Шольцтер'єр - сором тотальний.
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08.06.2022 02:01 Відповісти
Фріци з греками в пінг понг вирішили пограти. Проявилась чітка коаліція країн ЄС, які грають на користь фашистам - Німетчина, Греція, Угорщина. Франція та Італія типу вагаються.
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07.06.2022 23:57 Відповісти
Греки хають німців, норм.
Коли прилетить угро-оркам? Чи наступні будуть мокшано-французи?
З іншої сторони у нас є бубєнчік який також не додає нашій країні балів репутації...
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07.06.2022 23:59 Відповісти
На Німеччину Україні розраховувати не треба - окрім прийняття наших біженців вони більше нічого не зроблять, бо вони хочуть СПАСТИ паРашу, паРаша їм потрібна як партнер, сировиний
донор, як спонсор лівих і націоналістичних партій.
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08.06.2022 00:02 Відповісти
Коррумпированной верхушке ЕС выгодна коррумпированная рашка, потому что это постоянный источник взяток, огромного потока бабла. Не хочет Макрон, Шольц и тд лишаться такой золотой жилы. Была бы рашка нормальной страной, хер бы с нее денег поимели. А так она источник лёгких денег, о которых можно промолчать в европейских декларациях.
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08.06.2022 01:45 Відповісти
Гнила політична еліта старої Європи псує імідж своїх народів. Складається враження, що вони там усі ***** продались і зараз йому відпрацьовують.
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08.06.2022 02:34 Відповісти
А що вам не так з Німеччиною? Німці мають гідність. Зєля послав Штайнмайєра - наступного дня з вулиць в Берліні зникли українські прапори, звідси ж і цирк з БМП. Лайно не Шольц, а Зеленський. З свіженького - образив литовців, в порушення законів України надавши громадянство Навальному, котрий в Литві є військовим злочинцем.
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08.06.2022 06:12 Відповісти
Какому Навальному, дури?
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08.06.2022 07:26 Відповісти
Так хай відправлять свої, чого вони чекають на німців, чи старі БМП1 їм так потрібні? потім від німців отримають нові мало того що їм міняють безплатно гірші на кращі так ще понти ганяють.
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08.06.2022 08:33 Відповісти
все про німців можуть сказати їхні фільми, які вони знімають. Вони, ці фільми, нікудишні, як і самі хрици
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08.06.2022 08:47 Відповісти
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