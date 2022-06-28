Погибших от удара россиян по ТЦ в Кременчуге уже 16. ФОТОрепортаж
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По меньшей мере 16 человек погибли и 59 пострадали в результате ракетных обстрелов Россией торгового центра "Амстор" в Кременчуге.
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.
"В настоящее время известно о 16 погибших и 59 пострадавших, из которых 25 госпитализированы. Информация обновляется", - говорится в сообщении.
На месте удара продолжают работать спасатели. Они разбирают завалы и ликвидируют очаги пожара.
Ранее сообщалось о 15 погибших в результате обстрела.
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Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. На 22-40 27 июня было известно о 15 погибших и 59 раненых украинцах. Еще 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.
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Там на Московії прості росіяни попиваючи пивко радіють і тріумфують після кожного удару по містах України.
Як уболівальники на футбольному матчі
а что до фошиста, то ему от Муссолини можно разве приписать что носит штаны тоже. фошист, ага. итальянцы такого не делали, по крайней мере не кричали что кто то их братья и в то же время убивали.
Оплакувати будемо після війни. Зараз можемо тільки накопичувати ненависть і лють.