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Погибших от удара россиян по ТЦ в Кременчуге уже 16. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

По меньшей мере 16 человек погибли и 59 пострадали в результате ракетных обстрелов Россией торгового центра "Амстор" в Кременчуге.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время известно о 16 погибших и 59 пострадавших, из которых 25 госпитализированы. Информация обновляется", - говорится в сообщении.

На месте удара продолжают работать спасатели. Они разбирают завалы и ликвидируют очаги пожара.

Ранее сообщалось о 15 погибших в результате обстрела.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совбез ООН собирается на заседание из-за ракетного удара по ТЦ в Кременчуге 

Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. На 22-40 27 июня было известно о 15 погибших и 59 раненых украинцах. Еще 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.

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Погибших от удара россиян по ТЦ в Кременчуге уже 16 02
Погибших от удара россиян по ТЦ в Кременчуге уже 16 03
Погибших от удара россиян по ТЦ в Кременчуге уже 16 04
Погибших от удара россиян по ТЦ в Кременчуге уже 16 05
Погибших от удара россиян по ТЦ в Кременчуге уже 16 06
Погибших от удара россиян по ТЦ в Кременчуге уже 16 07
Погибших от удара россиян по ТЦ в Кременчуге уже 16 08
Погибших от удара россиян по ТЦ в Кременчуге уже 16 09
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Топ комментарии
+11
відплата сама не прийде поки Україна і не почне відповідати по РФ тією ж монетою.

Там на Московії прості росіяни попиваючи пивко радіють і тріумфують після кожного удару по містах України.

Як уболівальники на футбольному матчі
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28.06.2022 06:31
+10
Сьогодні збереться рада безпеки ООН і «у здорову калюжу великий пердь».
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28.06.2022 06:30
+5
рабсеяне вы пособники и исполнители преступлений террориста и фашиста путлера. Возмездие придет..
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28.06.2022 06:23
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рабсеяне вы пособники и исполнители преступлений террориста и фашиста путлера. Возмездие придет..
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28.06.2022 06:23 Ответить
відплата сама не прийде поки Україна і не почне відповідати по РФ тією ж монетою.

Там на Московії прості росіяни попиваючи пивко радіють і тріумфують після кожного удару по містах України.

Як уболівальники на футбольному матчі
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28.06.2022 06:31 Ответить
куютлера! будет всякое говно карлика сравнивать с Гитлером, которы при всем бла-бла-бла, был солдатом и в сто раз смелее карлика.
а что до фошиста, то ему от Муссолини можно разве приписать что носит штаны тоже. фошист, ага. итальянцы такого не делали, по крайней мере не кричали что кто то их братья и в то же время убивали.
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28.06.2022 19:41 Ответить
Сьогодні збереться рада безпеки ООН і «у здорову калюжу великий пердь».
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28.06.2022 06:30 Ответить
Это только за ночь. Сколько тел найдут сегодня. Надо объявлять траур. А бодее правильно- объявить. 27.06 общеукраинским днем гнева и ненависти к москалям
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28.06.2022 06:49 Ответить
Враховуючи наші втрати тільки цивільних в Маріуполі та інших містах які знищили росіяни траур буде не доречним. Бувають дні коли у нас справді гине від терористичних дій рф дуже багато людей.

Оплакувати будемо після війни. Зараз можемо тільки накопичувати ненависть і лють.
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28.06.2022 07:33 Ответить
Кременчук чи Кременчуг ???
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28.06.2022 07:11 Ответить
Кременчу́к - місто в Полтавській області України, адміністративний центр Кременчуцького району.
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28.06.2022 08:09 Ответить
А Кременчуг це де? В РФії?
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28.06.2022 10:47 Ответить
КременчуГ - російською....
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28.06.2022 08:18 Ответить
Русня, чого ви такі кончені?
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28.06.2022 10:38 Ответить
Чого ви біситеся? Та нормально вам РФія нагадала що йде війна. А вам в головах збіговиська та концерти в ТРЦ. Як то кажуть --дурних і в церкві бють
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28.06.2022 10:49 Ответить
 
 