РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11373 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
9 162 35
Генштаб ВС (4296) Лисичанск (322) ВСУ (5157)

Российские оккупанты ведут штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, имеют частичный успех, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 30 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба.

В сообщении отмечается: "Продолжаются сто двадцать седьмые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений. Ожидается проведение ротации одного из отрядов специального назначения, выполняющего задания в районе населенного пункта Пинск. Также подразделения вооруженных сил республики в Беларуси применяют комплексы радиоэлектронной борьбы в приграничных районах с Волынской областью.

На Северском направлении противник продолжает удерживать подразделения вооруженных сил в приграничных районах Брянской и Курской областей. Враг совершил артиллерийские обстрелы наших позиций. Вел воздушную разведку БпЛА в районе села Кисла Дубина. Также отмечается развертывание комплексов радиоэлектронной борьбы недалеко от населенного пункта Олешня Курской области.

Также читайте: Уходить из Лисичанска не планируем, - Генштаб

В Харьковском направлении враг ведет оборону ранее занятых позиций. Нанес авиационных ударов недалеко от Прудянки и Одноробовки и ракетного удара по городу Харьков.

Попытку вражеских штурмовых действий по направлению Кочубеевка – Дементиевка украинские воины сразу подавили.

Противник обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Питомник, Дементиевка, Ивановка, Рубежное, Явирское, Петровка, Русские Тишки и Кутузовка. Также вел воздушную разведку БПЛА типа "Орлан-10" вблизи Прудянки и Русской Лозовой.

В Славянском направлении вражеские подразделения перегруппировываются. Штурм в направлении Довгенькое – Мазановка наши воины успешно отбили. Противник отошел. Вел штурмовые действия с целью взятия под полный контроль населенного пункта Богородичное, успеха не имел.

Вражеские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Богородичное, Краснополье, Курулько, Вернополье и Красной Поляне.

Также читайте: Остров Змеиный ВСУ контролируют с помощью оружия. В планах – установление физического контроля, - Генштаб

На Краматорском направлении активных действий враг не вел. Нанес авиаудару в районе населенного пункта Татьяновка.

На Лисичанском направлении противник обстреливает позиции наших войск в районе города Лисичанск. Ведёт штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, имеет частичный успех, удерживает северо-западную и юго-восточную части завода.

Вел штурмовые действия в районах северо-восточной части Лисичанского НПЗ, населенного пункта Тополевка и северной части населенных пунктов Вовчояровка и Малорязанцево, частично преуспевающий, удерживает под огненным контролем участок дороги Тополевка – Лисичанск.

Наступление противника в направлении Лоскутовка – Лисичанский желатиновый завод украинские воины остановили и заставили оккупантов отойти.

На Бахмутском направлении противник нанес ракетно-авиационный удар в районе населенного пункта Соледар. Совершил артиллерийские обстрелы районов Белогоровки, Покровского, Клинового и Новолуганского.

Все попытки наступательных и штурмовых действий оккупантов в направлениях Николаевка – Спорное, Владимировка – Покровское, Доломитное – Углегорская ТЭС наши защитники успешно прекратили.

Также читайте: Беларусь отправила очередную партию боеприпасов для нужд оккупационных войск РФ, - Генштаб ВСУ

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях производил обстрелы позиций по ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии соприкосновения. Нанес ракетный удар по окрестностям Авдеевки. Вел воздушную разведку БПЛА типа "Орлан-10".

На Южнобужском направлении оккупанты продолжали обстрелы в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Княжевка, Веселый Кут, Красный Яр, Кобзарцы, Любомировка, Посад-Покровское и Лупарево. Вели воздушную разведку. Зафиксирована работа средств радиоэлектронной борьбы вблизи Великой Александровки.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Не выдержав огневого влияния наших артиллерийских, ракетных и авиационных подразделений, российские оккупанты покинули остров Змеиный. Таким образом Одесщина полностью освобождена".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+14
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
показать весь комментарий
30.06.2022 19:14
+8
Тоже так думаю. Дело не только в недостатке вооружений.
показать весь комментарий
30.06.2022 19:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
показать весь комментарий
30.06.2022 19:14 Ответить
відходять від лисичанська...армія важніше як не крути
показать весь комментарий
30.06.2022 19:19 Ответить
Як це "відходять від Лисичанська? 😲 Хто відходить? І куди відходить?
показать весь комментарий
30.06.2022 19:22 Ответить
Веде штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, має частковий успіх Джерело: https://censor.net/ua/n3351320

равчіться вже читати зведення генштабу
показать весь комментарий
30.06.2022 19:31 Ответить
як треба відходити значить так треба! Поразка це не втрата міста рівня лисичанськ, поразка це крах боєздатних військ
показать весь комментарий
30.06.2022 20:01 Ответить
Тоже так думаю. Дело не только в недостатке вооружений.
показать весь комментарий
30.06.2022 19:33 Ответить
Чого ти ще не в генштабі?
показать весь комментарий
30.06.2022 19:50 Ответить
и это очень херово. если возьмут завод, свободных дорог для отхода из лисичанска уже не будет. это по сути будет уже котел...
показать весь комментарий
30.06.2022 19:29 Ответить
Его уже позавчера взяли... А приволье вчера , приволье выше лисика находится
показать весь комментарий
30.06.2022 19:36 Ответить
Как его могли взять если там нужно через Северский донец переправляться .Приволье это ведь около Белоговорки славноизвестной
показать весь комментарий
30.06.2022 19:59 Ответить
Видимо недельная артподготовка. Пишут зачищают половину приволье. Студия "Тик ток войска" скоро покажут ролик.
показать весь комментарий
30.06.2022 20:21 Ответить
там понтон наладили или как взяли ?
показать весь комментарий
30.06.2022 23:41 Ответить
"Надо непрерьівно контратаковать, иначе они сомнут нас." (с)
показать весь комментарий
30.06.2022 19:36 Ответить
це якщо баби наражают. московитів числом можуть тільки китайці взяти
показать весь комментарий
30.06.2022 20:03 Ответить
Хорошо что не маневренная оборона... Новые тезисы вышли.
показать весь комментарий
30.06.2022 19:43 Ответить
Частковый успех это из старого тоже
показать весь комментарий
30.06.2022 20:00 Ответить
Одні диванні стратеги в коментах.
показать весь комментарий
30.06.2022 19:53 Ответить
Дела плохи...что то идет не так как надо...
показать весь комментарий
30.06.2022 19:58 Ответить
Поверніть бойових генералів Муженко та Кривоноса в Генштаб.Досить слухати казки Генштаба, що Сєверний Донецьк не здамо, казку про Лисичанськ який знаходиться на висоті та йому нічого не загрожує. Чому хлопці в аеропорту в Донецьку майже рік держали оборону, а Сєверний Донецьк три місячи? Чому в Херсоні, Мелітополю, Бердянську, Енергодарі не було ЗСУ?Як це називається, коли народ залишили без захисту?
показать весь комментарий
30.06.2022 20:07 Ответить
По вашему Генштаб, Залужный, генералы НАТО, готовящие к применению оружие, все разведки мира и а так же Бриты и Штаты тупее совко-армии? Как вы думаете?)
показать весь комментарий
30.06.2022 20:16 Ответить
ты так свежа
показать весь комментарий
30.06.2022 23:09 Ответить
Вся информация поступает с опозданием на сутки. Сейчас ситуация возможно другая.
показать весь комментарий
30.06.2022 20:20 Ответить
Читаю цих нитіків ,''усьо пропало''. Виявляється, що всі ці гандони зареєстровані на цензорі зовсім недавно вже після початку війни. Це смердючі кацапські фуфайки. Спамте їх.
показать весь комментарий
30.06.2022 20:32 Ответить
 
 