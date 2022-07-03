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Новости Агрессия России против Украины Война
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Враг взял под контроль населенный пункт Золотаревка под Лисичанском, - Генштаб ВСУ

генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 3 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба.

В сообщении отмечается: "Продолжаются сто тридцатые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Противник продолжает наносить ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в положении и характере деятельности вооруженных сил республики Беларусь не отмечается.

На Северском направлении враг обстрелял из артиллерии и минометов районы приграничных населенных пунктов Бачевск и Волковка Сумской области.

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На Харьковском направлении  оккупанты сосредоточивают основные усилия на недопущении продвижения наших войск в направлении государственной границы. Противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Золочев, Крестище, Малиновка, Черкасская Лозовая и Чеполь.

На Славянском направлении враг обстрелял из артиллерии территории неподалеку от Долины, Курульки, Богородичного, Адамовки и Гусаровки. Украинские подразделения отразили штурм в направлении Пасека – Долина.

На Краматорском направлении противник форсировал реку Северский Донец, пытается развить успех и овладеть Белогоровкой. Продолжает огневое воздействие на подразделения наших войск с целью сковывания их действий. Артиллерийские обстрелы зафиксированы вблизи Григоровки и Белогоровки.

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На Лисичанском направлении враг совершает обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Золотаревка и Верхнекаменка. Вел штурмовые действия в направлении Золотаревки и взял под контроль населенный пункт.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают из артиллерии районы Соледара, Покровского, Бахмута и Клинового.

Наступательные действия по направлению Нырково – Берестово украинские воины успешно отбили. Также враг безуспешно пытался провести разведку боем в направлении Васильевка – Берестово. Вел штурмовые действия на направлениях Волчеяровка – Спорное и Николаевка – Спорное. Понес значительные потери и отошел.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСУ отбили штурм на Харьковском и Славянском направлениях, - Генштаб

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания действий наших подразделений противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Пески, Новомихайловка, Времовка, Гуляйполе, Волшебное. Нанес авиаудары недалеко от Каменки, Авдеевки и Шевченко.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на недопущении продвижения подразделений сил обороны на вероятных направлениях наступления. Принимает меры по логистическому обеспечению войск и совершенствует инженерное оборудование позиций.

Агрессор продолжает наносить ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на Николаевском направлении с целью снижения наступательных способностей наших войск".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг закрепляется в районе Верхнекаменки на Донецком направлении, - Генштаб ВСУ

Генштаб ВС (6225) ВСУ (6560)


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Топ комментарии
+15
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячніст всебічна підтримка шана та повага...
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03.07.2022 19:01
+14
Меня только одно интересует: как противник сумел форсировать северский донец в районе той самой Белогоровки где его не раз уже артиллерией разбивали
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03.07.2022 19:32
+13
Очень похоже.
В конце ***** может остаться с Донбассом и сухопутным коридором в Крым, а мы с огромным рейтингом для Зе, так как он "спас" север страны, без части территорий и сказками о "будущем контрнаступлении"
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03.07.2022 19:10
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Всім героям які боронять Україну-величезна вдячніст всебічна підтримка шана та повага...
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03.07.2022 19:01 Ответить
По поводу Золотаревки новость хреновая
- надо забирать оттуда наших людей!
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03.07.2022 19:28 Ответить
згідний
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03.07.2022 19:28 Ответить
Наші вже відійшли , було повідомлення в ТК ОПЕРАТИВНИЙ ЗСУ . Новини подаються із запізненнням
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03.07.2022 19:50 Ответить
live ua maps смотри. там вообще другая ситуация
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03.07.2022 19:36 Ответить
Та тут взагалі не ясно де правда а де дезінфа. Краще зачекати поки туман війни розвіється, а далі робити висновки
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03.07.2022 19:38 Ответить
Поздно, сегодня орки взяли Белогоровку и замкнули кольцо. Если в Лисичанске кто-то остался, то это очень плохо. Надеюсь успели выйти.
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03.07.2022 19:42 Ответить
Очень похоже.
В конце ***** может остаться с Донбассом и сухопутным коридором в Крым, а мы с огромным рейтингом для Зе, так как он "спас" север страны, без части территорий и сказками о "будущем контрнаступлении"
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03.07.2022 19:10 Ответить
Бражки обожралось, лаптеголовое?
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03.07.2022 19:11 Ответить
Spershe navchytysya yak pravylno pyshutsya nazvy ukrains'kyh mist a potim vzshe comentuyte
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03.07.2022 19:16 Ответить
Ага, а Київ був всього лише "хибною атакою" і Росія і не збиралася захопити Київ... Тхне кацапською пропагандою як на мене
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03.07.2022 19:45 Ответить
Я не буду больше ничего утверждать и тем более публиковать (пока что) в этих условиях это как кричать в шумной дискотеке. Просто трезво пранализируйте всю хронику событий за последние 3 года....
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03.07.2022 20:03 Ответить
Мені зндається що після вирівнювання фронту і відступу від Лисисчанську перемоги параші закінчаться
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03.07.2022 19:08 Ответить
Следите за руками.... Следующий на выход Бахмут.
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03.07.2022 19:19 Ответить
У Зеленского всегда все хорошо,а в итоге ***** каждый день какие-то села захватывает.
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03.07.2022 19:20 Ответить
5 місяць війни, наступають по великому рахунку тілки на донбассі, а ще місяць назад по всьому фронті наступали. Я противник зе але кричати зрада не варто
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03.07.2022 19:26 Ответить
Я вообще теперь думаю что это спланированная акция. Это очередной номер квартала, только уже кровавый с кучей жертв и потрясений.
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03.07.2022 19:34 Ответить
Меня только одно интересует: как противник сумел форсировать северский донец в районе той самой Белогоровки где его не раз уже артиллерией разбивали
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03.07.2022 19:32 Ответить
В районе Привольного.
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03.07.2022 19:42 Ответить
Это другая Белогоровка
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03.07.2022 19:43 Ответить
Такое ощущение что там разбили орков по собственной инициативе военных среднего или низшего командного звена, а после пригнали комиссаров, а артиллерию отвели . И все посыпалось...
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03.07.2022 19:45 Ответить
Генштаб вже підтвердив
"Після важких боїв за Лисичанськ Сили оборони України були змушені відійти із займаних позицій і рубежів."
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03.07.2022 19:37 Ответить
На сколько знаю - утром взяли.
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03.07.2022 19:55 Ответить
Пока Зе и компашка предателей у власти. Такие и подобные вещи будут продолжаться. Они дошли до откровенной открытой дескридитации ВСУ как можно курва вашу мать: ""ИЗ ПОВЕСТКИ СДЕЛАТЬ НАКАЗАНИЕ"" Это что?
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03.07.2022 19:47 Ответить
Не хочеться вірити в якісь договорняки, але наші відходять і не хочеться це пов'язувати з тайним відвідуванням тих місць президентом і компашкою із слуг народу, якось все йде не звично і від влади йде якесь оправдання, що так має бути, на війні плану не має, а тут щось не так.
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03.07.2022 20:41 Ответить
 
 