Враг взял под контроль населенный пункт Золотаревка под Лисичанском, - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 3 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба.

В сообщении отмечается: "Продолжаются сто тридцатые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Противник продолжает наносить ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в положении и характере деятельности вооруженных сил республики Беларусь не отмечается.

На Северском направлении враг обстрелял из артиллерии и минометов районы приграничных населенных пунктов Бачевск и Волковка Сумской области.

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На Харьковском направлении оккупанты сосредоточивают основные усилия на недопущении продвижения наших войск в направлении государственной границы. Противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Золочев, Крестище, Малиновка, Черкасская Лозовая и Чеполь.

На Славянском направлении враг обстрелял из артиллерии территории неподалеку от Долины, Курульки, Богородичного, Адамовки и Гусаровки. Украинские подразделения отразили штурм в направлении Пасека – Долина.

На Краматорском направлении противник форсировал реку Северский Донец, пытается развить успех и овладеть Белогоровкой. Продолжает огневое воздействие на подразделения наших войск с целью сковывания их действий. Артиллерийские обстрелы зафиксированы вблизи Григоровки и Белогоровки.

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На Лисичанском направлении враг совершает обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Золотаревка и Верхнекаменка. Вел штурмовые действия в направлении Золотаревки и взял под контроль населенный пункт.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают из артиллерии районы Соледара, Покровского, Бахмута и Клинового.

Наступательные действия по направлению Нырково – Берестово украинские воины успешно отбили. Также враг безуспешно пытался провести разведку боем в направлении Васильевка – Берестово. Вел штурмовые действия на направлениях Волчеяровка – Спорное и Николаевка – Спорное. Понес значительные потери и отошел.

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На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания действий наших подразделений противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Пески, Новомихайловка, Времовка, Гуляйполе, Волшебное. Нанес авиаудары недалеко от Каменки, Авдеевки и Шевченко.

На Южнобужском направлении враг сосредотачивает усилия на недопущении продвижения подразделений сил обороны на вероятных направлениях наступления. Принимает меры по логистическому обеспечению войск и совершенствует инженерное оборудование позиций.

Агрессор продолжает наносить ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на Николаевском направлении с целью снижения наступательных способностей наших войск".

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