Правительство Болгарии обвинило РФ в подкупе известных деятелей

Россия платит общественным деятелям, журналистам и политикам около 2000 евро в месяц за распространение российской пропаганды.

Об этом заявила представитель болгарского правительства Лена Бориславова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Всем, кто бесплатно плюет на ЕС и НАТО, а также поддерживает действия путина в Украине, вы должны знать, что вы облажались. Те, кто вдохновляет вас на это, получают деньги. Каждый месяц", - сказала Бориславова.

По ее словам, у болгарских спецслужб есть данные о том, что российские власти платят болгарским общественным деятелям, журналистам и политикам около двух тысяч евро в месяц за распространение российской пропаганды в стране.

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Она отметила, что некоторые публичные ораторы привыкли вводить публику в заблуждение и играть с ложными представлениями и страхами.

Напомним, ранее Болгария отправила из страны 70 работников посольства РФ в Софии. Глава болгарского правительства Кирилл Петков отметил, что большая часть работников посольства России работала на иностранную разведку, а "их дипломатическая роль была лишь прикрытием".