Уряд Болгарії звинуватив РФ у підкупі відомих діячів
Росія платить громадським діячам, журналістам і політикам близько 2000 євро на місяць за поширення в країні своєї пропаганди.
Про це заявила речниця болгарського уряду Лена Бориславова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
"Всім, хто безкоштовно плює на ЄС і НАТО, а також підтримує дії Путіна в Україні, ви повинні знати, що ви облажалися. Ті, хто надихає вас на це, отримують гроші. Щомісяця", - сказала Бориславова.
За її словами, болгарські спецслужби мають дані про те, що російська влада платить болгарським громадським діячам, журналістам і політикам близько двох тисяч євро на місяць за поширення в країні російської пропаганди.
Вона зазначила, що деякі публічні оратори звикли вводити публіку в оману та грати з хибними уявленнями та страхами.
Нагадаємо, раніше Болгарія вислала з країни 70 працівників посольства РФ у Софії. Очільник болгарського уряду Кирил Петков зазначив, що велика частина працівників посольства Росії працювала на іноземну розвідку, а "їхня дипломатична роль була лише прикриттям".
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Я на кошках больше заработаю (с)
агітуєш за парашу?
то якого хера сидиш в єс
Українського посла треба викликати у МЗС, взяти у руки величезний дрин та посля кожної відповіді - ми нічого не робили на користь України - треба просто ******* дрином.
А у Посла України у Болгарії є що спитати :
- скільки українських телеканалів працює у Болгарії - якщо ЗЕРО - то відразу дрином по сраці
- скільки ви відкрили українских шкіл у Болгарії, а Россія - відкрила СОТНІ - якщо відповіть ЗЕРО - то піздіть дрином по кумполу
- скільки ви провели виставок (ізложба на болг) щодо геноциду українців росіянами під час голодомору - якщо ЗЕРО - то дрином по ребрах
- скільки ви провели днів української культури у різних містах Болгарії - якщо ЗЕРО, то перебити пальці на руках
- скільки ви провели заходів щодо геройского спротиву Ст.Бендери й УПА російско-гітлерівським загарбникам - якщо ЗЕРО, то можна й ноги послу перебити дрином
- скільки ви поставили меморіальних дошок на місцях концлагерів, де русня катувала болгар після WW2, якщо ЗЕРО - вибити скотиняки вічі, щоб зрозумів ступень своєю зневаги щодо рідної країни
- скільки ви зробили пам'ятних заходів щодо болгар, що вбила Росія під час бомбардувань Варни, якщо ЗЕРО - то можна вже й голову проломити тому "послу", бо незрозуміло на кого він насправді працює
- скільки ви знесли пам'ятників "воінам-освободителям", блть, а замість них поставили пам'ятників жертвам комуністичного-москальского терору
- скільки ви зробили пам'ятних заходів, щодо болгар взагалі вбитих московськими чекистами - це не тільки уголотий зонтиком Гергій Марков - таких сотні
й так далі, могу перерахувати сотні заходів, що Україні ВКРАЙ необхідно зробити у Болгарії. Фактичного материалу досить. Якщо на всі поставлені запитанні відповіть посла - МИ НІЧОГО ТАКОГО НЕ РОБИТИ, й не збираємось у найблищі роки. То.. що? Або МЗС наше працює на Россію, робить лише час від часу гучні заяви. а КОНКРЕТНІВ ПЛАНІВ РОБОТИ ТА ПОКАЗНИКІВ ЄФЕКТИВНИСТІ не надає посольствам. Або якщо плани роботи є, але вони не виконуються, то що?
Яким чином держава перетворилася на свінарник, на свінов, які не вміють працбвати, й не бажать взагалі НІЧОГО робити на користь Україні. Чи це все агенти ФСБ? Як так трапилось, что україньске посольство відповідає завди ЗЕРО, на будь яке питання - що ж воно зробило на користь України?
В загалі зараз за призначення послів відповідае Ермак - тому надо йому пику бить 🤣🤣🤣
Наприклад - тупого барана Тарана призначили ( пристосували ) в посольство Словенії - Вот яка польза України від такого посла ?
раша платить редакторам і журналістам по всій ЕС. Есть у ніх хітрий підхід - платять за кожне добре слово про рашу, мацквцу.
І в України було также- назвав 10 разів слово хремль чі хутін - получив на картку гроші
ЦІ АВГІЕВИ КОНЮШНІ ЧІСТИТИ І ЧІСТИТИ ДОВГО
доречі , досіть витрачати КОШТИ УКРАЇНЦІВ НА КАНАЛ ФРІДОМ ‼️‼️‼️