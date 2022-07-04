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Новини
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Уряд Болгарії звинуватив РФ у підкупі відомих діячів

пропаганда

Росія платить громадським діячам, журналістам і політикам близько 2000 євро на місяць за поширення в країні своєї пропаганди.

Про це заявила речниця болгарського уряду Лена Бориславова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Всім, хто безкоштовно плює на ЄС і НАТО, а також підтримує дії Путіна в Україні, ви повинні знати, що ви облажалися. Ті, хто надихає вас на це, отримують гроші. Щомісяця", - сказала Бориславова.

За її словами, болгарські спецслужби мають дані про те, що російська влада платить болгарським громадським діячам, журналістам і політикам близько двох тисяч євро на місяць за поширення в країні російської пропаганди.

Також читайте: Прем'єр Болгарії звинуватив Росію та мафію в тому, що уряд відправили у відставку

Вона зазначила, що деякі публічні оратори звикли вводити публіку в оману та грати з хибними уявленнями та страхами.

Нагадаємо, раніше Болгарія вислала з країни 70 працівників посольства РФ у Софії. Очільник болгарського уряду Кирил Петков зазначив, що велика частина працівників посольства Росії працювала на іноземну розвідку, а "їхня дипломатична роль була лише прикриттям".

Автор: 

Болгарія (778) підкуп (279) пропаганда (2798) росія (65010)


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Топ коментарі
+9
позбавляли б громадянства за пропаганду,

агітуєш за парашу?
то якого хера сидиш в єс
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04.07.2022 11:30
+9
Війна в Україні очищує Болгарію і не тільки....
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04.07.2022 11:34
+8
И дураку ясно, что параша всех покупает. Что там какая-то Болгария, они и ООН уже купили...
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04.07.2022 11:35
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2000 євро на місяць neverju....kto v zdravom ume soglasitsa za takie kapeiki nirnutj v rjuzke slivnoi bachok ?
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04.07.2022 11:24 Відповісти
Оченьь ошибаешься, для Болгарии, или африканской страны это большие деньги.
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04.07.2022 11:33 Відповісти
tak , ale ne dlja chinovnikov ili populjarnih lic.
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04.07.2022 11:48 Відповісти
такі і погоджуються. тупі тварини, яким більше ніде не світить
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04.07.2022 11:33 Відповісти
takim nikto dengi dazhe nepredlozhe
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04.07.2022 11:47 Відповісти
Тю...
Я на кошках больше заработаю (с)
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04.07.2022 11:52 Відповісти
позбавляли б громадянства за пропаганду,

агітуєш за парашу?
то якого хера сидиш в єс
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04.07.2022 11:30 Відповісти
"Облажались"? Не, я понимаю, что это перевод, и вряд ли болгарка использовала это слово, но "облажались" это вроде как русский жаргон, а статья на украинском...
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04.07.2022 11:33 Відповісти
Наші медіахвойди-октівізди-антікокорупціонєри,напевно ж,вдвічі дешевшими були.
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04.07.2022 11:34 Відповісти
Війна в Україні очищує Болгарію і не тільки....
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04.07.2022 11:34 Відповісти
И дураку ясно, что параша всех покупает. Что там какая-то Болгария, они и ООН уже купили...
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04.07.2022 11:35 Відповісти
u nih e VETO...dazhe celih 3 kak minimum - zachem im kovo-libo tam pokupatj ?
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04.07.2022 11:52 Відповісти
А от українське посольство у Болгарії неспроможно на подкуп, та взагалі недеездатно.

Українського посла треба викликати у МЗС, взяти у руки величезний дрин та посля кожної відповіді - ми нічого не робили на користь України - треба просто ******* дрином.

А у Посла України у Болгарії є що спитати :

- скільки українських телеканалів працює у Болгарії - якщо ЗЕРО - то відразу дрином по сраці
- скільки ви відкрили українских шкіл у Болгарії, а Россія - відкрила СОТНІ - якщо відповіть ЗЕРО - то піздіть дрином по кумполу
- скільки ви провели виставок (ізложба на болг) щодо геноциду українців росіянами під час голодомору - якщо ЗЕРО - то дрином по ребрах
- скільки ви провели днів української культури у різних містах Болгарії - якщо ЗЕРО, то перебити пальці на руках
- скільки ви провели заходів щодо геройского спротиву Ст.Бендери й УПА російско-гітлерівським загарбникам - якщо ЗЕРО, то можна й ноги послу перебити дрином
- скільки ви поставили меморіальних дошок на місцях концлагерів, де русня катувала болгар після WW2, якщо ЗЕРО - вибити скотиняки вічі, щоб зрозумів ступень своєю зневаги щодо рідної країни
- скільки ви зробили пам'ятних заходів щодо болгар, що вбила Росія під час бомбардувань Варни, якщо ЗЕРО - то можна вже й голову проломити тому "послу", бо незрозуміло на кого він насправді працює
- скільки ви знесли пам'ятників "воінам-освободителям", блть, а замість них поставили пам'ятників жертвам комуністичного-москальского терору
- скільки ви зробили пам'ятних заходів, щодо болгар взагалі вбитих московськими чекистами - це не тільки уголотий зонтиком Гергій Марков - таких сотні

й так далі, могу перерахувати сотні заходів, що Україні ВКРАЙ необхідно зробити у Болгарії. Фактичного материалу досить. Якщо на всі поставлені запитанні відповіть посла - МИ НІЧОГО ТАКОГО НЕ РОБИТИ, й не збираємось у найблищі роки. То.. що? Або МЗС наше працює на Россію, робить лише час від часу гучні заяви. а КОНКРЕТНІВ ПЛАНІВ РОБОТИ ТА ПОКАЗНИКІВ ЄФЕКТИВНИСТІ не надає посольствам. Або якщо плани роботи є, але вони не виконуються, то що?

Яким чином держава перетворилася на свінарник, на свінов, які не вміють працбвати, й не бажать взагалі НІЧОГО робити на користь Україні. Чи це все агенти ФСБ? Як так трапилось, что україньске посольство відповідає завди ЗЕРО, на будь яке питання - що ж воно зробило на користь України?
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04.07.2022 11:50 Відповісти
Те що не спроможно на підкуп це добре,не треба бути подібними до кацапів.Інша справа що посольство України в Болгарії м'яко кажучи не активне,це факт...Висновки мабуть потрібні!!
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04.07.2022 11:57 Відповісти
Хіба тільки в Болгарії так працює українське посольство?
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04.07.2022 12:10 Відповісти
Ротації в посольствах проводять , як закінчуется командировка (4-5 років) , тому В БАГАТЬОХ посольствах до сіх пір ДАЖЕ С БАНДЕРИ СМІЮТЬСЯ, та зустрічають українців на кацапськой мові.

В загалі зараз за призначення послів відповідае Ермак - тому надо йому пику бить 🤣🤣🤣
Наприклад - тупого барана Тарана призначили ( пристосували ) в посольство Словенії - Вот яка польза України від такого посла ?
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04.07.2022 12:07 Відповісти
Кто бы сомневался! Вот таким образом рашка действует во всех странах мира! В качестве примера - Венгрия, Франция, Германия, Италия, Греция,некоторые страны Югославии (Балканы), отдельные страны Латинской Америки, Африки, Центральной и Юго-Восточной Азии. Короче говоря -весь мир рашка покупает за свои нефте -газовые бабки. Ведь не зря пропагандон соловьев как то в эфире проболтался, что мол у нас весь мир «плотно схвачен».
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04.07.2022 11:50 Відповісти
Росія платить громадським діячам, журналістам і політикам близько 2000 євро на місяць за поширення в країні своєї пропаганди. Джерело:

раша платить редакторам і журналістам по всій ЕС. Есть у ніх хітрий підхід - платять за кожне добре слово про рашу, мацквцу.

І в України було также- назвав 10 разів слово хремль чі хутін - получив на картку гроші
ЦІ АВГІЕВИ КОНЮШНІ ЧІСТИТИ І ЧІСТИТИ ДОВГО

доречі , досіть витрачати КОШТИ УКРАЇНЦІВ НА КАНАЛ ФРІДОМ ‼️‼️‼️
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04.07.2022 11:59 Відповісти
 
 