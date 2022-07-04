Уряд Болгарії звинуватив РФ у підкупі відомих діячів

Росія платить громадським діячам, журналістам і політикам близько 2000 євро на місяць за поширення в країні своєї пропаганди.

Про це заявила речниця болгарського уряду Лена Бориславова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Всім, хто безкоштовно плює на ЄС і НАТО, а також підтримує дії Путіна в Україні, ви повинні знати, що ви облажалися. Ті, хто надихає вас на це, отримують гроші. Щомісяця", - сказала Бориславова.

За її словами, болгарські спецслужби мають дані про те, що російська влада платить болгарським громадським діячам, журналістам і політикам близько двох тисяч євро на місяць за поширення в країні російської пропаганди.

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Вона зазначила, що деякі публічні оратори звикли вводити публіку в оману та грати з хибними уявленнями та страхами.

Нагадаємо, раніше Болгарія вислала з країни 70 працівників посольства РФ у Софії. Очільник болгарського уряду Кирил Петков зазначив, що велика частина працівників посольства Росії працювала на іноземну розвідку, а "їхня дипломатична роль була лише прикриттям".