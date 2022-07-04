Следующая конференция по восстановлению Украины пройдет в 2023 году в Лондоне

Великобритания станет организатором следующей конференции по восстановлению Украины, которую планируется провести в 2023 году.

Об этом объявила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс во время участия в конференции по восстановлению Украины в швейцарском Лугано, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы рады объявить, что Великобритания примет у себя конференцию по восстановлению Украины-2023", – анонсировала министр.

Она подчеркнула, что ее государство и демократическое мировое сообщество будут поддерживать Украину при всех сложностях, чего бы это ни стоило. "Это будет новым Планом Маршалла для Украины, и его должны выполнять сами украинцы, а мы будем содействовать немедленным инвестициям и стимулировать экономический рост", - отметила она.

Трасс сообщила, что Великобритания присоединилась к Совместной координационной группе по реконструкции, Лондон считает, что эта группа должна быть открыта для всех партнеров – стран и международных организаций. "Мы нуждаемся во всем свободном мире для поддержки этих усилий", - подчеркнула министр.

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Великобритания неукоснительно будет стоять на стороне Украины, она была лидером в оказании помощи Украине во время войны и будет лидировать в поддержке ее правительства в его планах по восстановлению, пообещала Трасс. Она также подтвердила, что Великобритания станет лидером в восстановлении Киевского региона.

По словам политика, власти Великобритании изучают, как можно привлечь британский бизнес, технологические компании и университеты к усилиям по восстановлению Украины. Правительство изучает, как можно использовать британское и шотландское право для поощрения инвестиций, а также намерено "использовать возможности и силу Лондона и Европейского банка по реконструкции и развитию (который базируется в британской столице) для того, чтобы сделать Украину одной из основных мировых локаций для инвестирование в 2023 году". Активно изучаются законодательные возможности экспроприации состояния тех, кто причастен к путинской войне, и использование их для реконструкции.

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Украина, по мнению Трасс, имеет реальные возможности для того, чтобы стать местом для развития промышленности, сельского хозяйства, технологий, стать динамичной экономикой.

Великобритания убеждена, что, несмотря на все страдания, Украина выйдет из этой войны сильнее.

"Президент Зеленский, вы продемонстрировали, что Украина является бастионом свободы и демократии, и нашим долгом как ваших друзей и союзников, как представителей свободного мира, сделать все для вашей поддержки", - обратилась она непосредственно к украинскому лидеру.

По ее словам, "восстановление Украины после российской агрессивной войны станет символом превосходства мира и демократии над автократией и покажет Путину, что его попытка разрушить Украину лишь привела к появлению более сильной, более процветающей, более объединенной нации".

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