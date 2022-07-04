Наступна конференція з відновлення України пройде в 2023 році у Лондоні

Велика Британія буде організатором наступної конференції з відновлення України, яку планується провести 2023 року.

Про це оголосила міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс під час участі в цьогорічній конференції з відновлення України у швейцарському Лугано, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"Ми раді оголосити, що Велика Британія прийме у себе конференцію з відновлення України-2023", - анонсувала міністерка.

Вона підкреслила, що її держава та демократична світова спільнота підтримуватимуть Україну попри всі складнощі, чого б це не коштувало. "Це буде новим Планом Маршалла для України, і його мають виконувати самі українці, а ми сприятимемо негайним інвестиціям і стимулюватимемо економічне зростання", - зазначила вона.

Трасс повідомила, що Велика Британія долучилася до Спільної координаційної групи з реконструкції, Лондон вважає, що ця група має бути відкритою для всіх партнерів – країн і міжнародних організацій. "Ми потребуємо всього вільного світу для підтримки цих зусиль", - підкреслила міністерка.

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Велика Британія неухильно стоятиме на боці України, вона була лідером у наданні допомоги Україні під час війни та буде лідирувати в підтримці її уряду в його планах з відновлення, пообіцяла Трасс. Вона також підтвердила, що Велика Британія буде лідером у відновленні Київського регіону.

Наразі, за словами політикині, влада Великої Британії вивчає, як можна залучити британський бізнес, технологічні компанії та університети до зусиль з відновлення України. Уряд вивчає, як можна використати британське і шотландське право для заохочення інвестицій, а також має намір "використати можливості та силу Лондона та Європейського банку з реконструкції та розвитку (який базується в британській столиці) для того, щоб зробити Україну однією з основних світових локацій для інвестування у 2023 році". Активно вивчаються законодавчі можливості експропріації статків тих, хто причетний для путінської війни, та використання їх для реконструкції.

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Україна, на переконання Трасс, має реальні можливості для того, щоб стати місцем для розвитку промисловості, сільського господарства, технологій, стати динамічною економікою.

Велика Британія переконана, що попри всі страждання, Україна вийде з цієї війни сильнішою.

"Президент Зеленський, ви продемонстрували, що Україна є бастіоном свободи та демократії, і нашим обов’язком як ваших друзів і союзників, як представників вільного світу, є зробити все для вашої підтримки", - звернулася вона безпосередньо до українського лідера.

За її словами, "відновлення України після російської агресивної війни стане символом переваги миру та демократії над автократією і покаже Путіну, що його намагання зруйнувати Україну лише призвело до появи сильнішої, процвітаючої, об’єднанішої нації".

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