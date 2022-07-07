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Новости Агрессия России против Украины Война
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После установления украинского флага россияне безрезультатно открывали огонь по острову, - ССО о спецоперации на Змеином. ФОТОрепортаж

ссо,зміїний

Пресс-служба Сил специальных операций обнародовала подробности операции на острове Змеиный.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке ССО.

В сообщении отмечается: "Ночью 7 июля к острову Змеиный на подводных носителях подошли боевые пловцы 73-го морского центра СПП им. кошевого атамана Антина Головатого ССО Украины. С помощью специального оборудования они обследовали прибрежную зону на наличие противолодочных и противодесантных мин. После установки прохода для лодок основной группы они подали сигнал для продолжения операции.

Первыми на остров сошли инженеры, расчищавшие проход от минных заграждений и ловушек для остальной группы.

Смотрите также: Остров Змеиный зачищен от российских оккупантов, - ОК "Південь". ВИДЕО

После выхода на плато острова группа приступила к выполнению задач: осмотру местности, фиксации и сбору данных о вражеской технике, вооружении и материально-технических средствах противника, завезенных им на Змеиный.

При выполнении задания сводная группа установила украинские флаги в разных частях острова. Также над Змеиным был поднят флаг 73-го центра специального назначения ССО Украины.

Смотрите также: Белый дом выпустил монету в честь защитников острова Змеиный. ФОТО

В то время, когда наши воины выполняли задачи, российские суда начали маневрирование в направлении Змеиного. Выполнив задачу, сводная группа покинула остров. После этого россияне нанесли ракетный удар по Змеиному, попав в пирс. Группа украинских воинов в полном составе невредимой вернулась на базу.

Планирование и руководство операции осуществляло командование 73-го отдельного морского центра специального назначения. Воины этого центра составили основную часть сводной группы. Также к непосредственному участию в операции были привлечены инженеры 59-й отдельной мотопехотной бригады, бойцы ГУР МО и 801-го отдельного отряда ВМС Украины".

Читайте также: Все воины, физически установившие контроль над Змеиным, возвращены в пункт назначения, - Генштаб

После установления украинского флага россияне безрезультатно открывали огонь по острову, - ССО о спецоперации на Змеином 01
После установления украинского флага россияне безрезультатно открывали огонь по острову, - ССО о спецоперации на Змеином 02
После установления украинского флага россияне безрезультатно открывали огонь по острову, - ССО о спецоперации на Змеином 03
После установления украинского флага россияне безрезультатно открывали огонь по острову, - ССО о спецоперации на Змеином 04
После установления украинского флага россияне безрезультатно открывали огонь по острову, - ССО о спецоперации на Змеином 05
После установления украинского флага россияне безрезультатно открывали огонь по острову, - ССО о спецоперации на Змеином 06

Автор: 

Змеиный (180) ССО (522)


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Топ комментарии
+37
Слава ЗСУ і ССО !!!
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07.07.2022 20:15
+33
Пусть тратят ракеты.
Такая себе коррида с тупым россиянским быком.
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07.07.2022 20:14
+29
и о погоде )))
///
У россиян в очередной раз взорвалась ракета
07.07.2022

В ходе регламентных работ по обслуживанию одной из шахтных пусковых установок Татищевского ракетного соединения в Саратовской области, вооруженного межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», на объекте вспыхнул пожар.

Об этом https://newssky.com.ua/ сообщает Newssky.

Предположительной причиной возгорания стало нарушение правил техники безопасности при проведении сварочных работ. Наиболее вероятная причина - пьянство.

Российская военная прокуратура проводит расследование, но обстоятельства происшествия сразу ушли под гриф «Секретно». Общественность успокаивают штатным проведением учений авиации. О состоянии радиационного фона в области не сообщается.
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07.07.2022 20:17
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Правила форума Совет форумчан
Пусть тратят ракеты.
Такая себе коррида с тупым россиянским быком.
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07.07.2022 20:14 Ответить
Это ФАНТАСТИКА‼️🙏🙏🙏👍👍👍👍💙💛❤️КАК В КИНО ПРО ДЖЕИЙМС БОНДА‼️‼️‼️Но лучше было не рисковать…
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07.07.2022 20:49 Ответить
Слава ЗСУ і ССО !!!
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07.07.2022 20:15 Ответить
ССО України-черговий респектище...
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07.07.2022 20:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=IpVTAJ-kfd4 "Тихо Прийшов, Тихо Пішов"
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07.07.2022 20:15 Ответить
Селям алєйкум, Максе !

саме так !
кацапи навіть не бачили гумові човни ССО
тепер нехай збивають прапори ракетами по міліону баксів за штуку, а ще краще коли пєпєлац ВКС до острова прилетить, сподіваюсь С-300 вже в засідці
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07.07.2022 20:22 Ответить
Ва-Алейкум Селям, брате. Лучше всего у русни получается воевать с флагами, которые в ответ не стреляют.
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07.07.2022 20:26 Ответить
Саме так.
Ми як ветерани Вєлікой і Непобєдімой Кизил-Орди знаємо совково-армейський кретинизм. Нехай присідають з обстрілами прапорів - все краще ніж стріляли би по українських містах
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07.07.2022 20:34 Ответить
...Песиголовці на Зміїному "розбудили Ахілла" - і Ахілл став по нашій стороні! Бо він покровитель воїнів, а не покидьків.

Гомер би плакав од такого сиквелу.

Треба б подякувати Ахіллові за підтримку. Хоча б прочитати там на острові на голос відповідний фраґмент з "Іліади" у перекладі Бориса Тена (обов'язково українському!!) - отак прямо до сонечка, від самого "Гнів оспівай, о богине, Ахілла, сина Пелея... https://ae-lib.org.ua/texts/homer__iliad__ua.htm " (Слово чести, я не жартую, моя б воля - я б туди навіть "Іфігенію в Тавриді" Лесі Українки привезла й поставила при першій же змозі - за одною з версій, у посмерті Ахілл не з Єленою, а якраз із принесеною в жертву Іфігенією одружився, все воно тут у нас сходиться, весь кількатисячолітній пазл, була б чиста містерія якраз на античний смак, - але це вже, боюсь, після перемоги, коли всіх тих розбуджених духів історії, що нам тепер допомагають, можна буде відпрощати назад до Елізіуму, а поки що - хай бережуть наших воїнів!)

А Гомера Ахіллові хай би хтось усе ж там з хлопців у вільну хвилинку почитав. Повірте на слово людині, яка з 2013-го р. намагалася писати роман про Троянську війну і дещо знає про тих персонажів, - воно не зашкодить. - О. Забужко
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07.07.2022 23:49 Ответить
Олексій Зотиков/Телеманія/Ukrania/острів Зміїний - скеля, схожа на сову в польоті https://www.youtube.com/watch?v=l3JXz1la6Vs&t=25s&ab_channel=alzo253 https://www.youtube.com/watch?v=l3JXz1la6Vs&t=25s&ab_channel=alzo253


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07.07.2022 23:56 Ответить
Россияне будут херачить по Змеиному пытаясь сбить украинские флаги .Ну и придурки !
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07.07.2022 20:17 Ответить
Just savages, Ma'am.
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07.07.2022 20:22 Ответить
а таки будуть !

одне з завдань ССО "Військові інформаційно-психологічні операції"

наші прапори на Зміїному дражливому ***** як цвях у задниці
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07.07.2022 20:26 Ответить
100 відсотків
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07.07.2022 20:42 Ответить
Вам жаль російських снарядів, які розриваються на безплодній землі? Хай кришать камінь, а не вбивають наших людей До речі, "подушка" з подрібненого каміння - хороша основа для майбутніх виноградників Якщо її розрівнять і вкрить шаром родючого грунту, то вона буде утримувать масу вологи, яка випадатиме в осінньо-зимовий період над островом Цей камінь теж можна використовувать як основу для бетону - будувать же знову прийдеться Заставу, сітку під"їздних доріг, ангари для "Нептунів" та ЗРК
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08.07.2022 07:19 Ответить
и о погоде )))
///
У россиян в очередной раз взорвалась ракета
07.07.2022

В ходе регламентных работ по обслуживанию одной из шахтных пусковых установок Татищевского ракетного соединения в Саратовской области, вооруженного межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», на объекте вспыхнул пожар.

Об этом https://newssky.com.ua/ сообщает Newssky.

Предположительной причиной возгорания стало нарушение правил техники безопасности при проведении сварочных работ. Наиболее вероятная причина - пьянство.

Российская военная прокуратура проводит расследование, но обстоятельства происшествия сразу ушли под гриф «Секретно». Общественность успокаивают штатным проведением учений авиации. О состоянии радиационного фона в области не сообщается.
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07.07.2022 20:17 Ответить
не в очередной, а по распісанію
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07.07.2022 20:35 Ответить
"Все идет по плану." (с)
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08.07.2022 12:44 Ответить
Наиболее вероятная причина - Курение в нетрезвом состоянии.
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07.07.2022 20:42 Ответить
для русни Украинский флаг, как красная тряпка для быка.....
нужно Маска попросить, чтобы он по-ходу наш флаг на Марс отправил.....
просто интересно, как эти ****** его там доставать будут?.....
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07.07.2022 20:18 Ответить


покладуть річний виторг з нафти, а таки зібьють !
вялікая рассєюшка
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07.07.2022 20:28 Ответить
На батутє постараються допригнуть до Марса
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07.07.2022 21:07 Ответить
Відчайдухи
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07.07.2022 20:22 Ответить
Компания Gentex, производитель баллистических шлемов для летного состава, продемонстрировала шлем HGU-56/P, который спас пилота украинского вертолета Ми-8, сбитого российской ракетой в марте этого года.

Двое из экипажа выжили и теперь вернулись в Украину после обмена военнопленными.


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07.07.2022 20:24 Ответить
нажаль, краще кевлара досі нічого немає, а кевлар не панацея...
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07.07.2022 20:29 Ответить
свинособаки обстріляли з ракет Зміїний... а як же "жест доброї волі"? в дупу ху..йлу його всуньте.
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07.07.2022 20:25 Ответить
ССО -- справжні чортиська! Українські!
Ця відчайдушна демонстративна і на перший погляд невиправдана операція зроблена для того, щоби упорота раша знов полізла на Змієбаївку.
Як же приємно і зручно можна буде смажити росіян знов на пристріляних позиціях.
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07.07.2022 20:26 Ответить
Чого "невиправдана"? Хлопці прилетіли, оцінили наслідки роботи нашої артилерії, зібрали залишки агрегатів, які можуть зацікавить спеціалістів Ну, і заодно, прапор встановили
Не пробував саме з ЦЬОГО боку на ситуацію дивиться?
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08.07.2022 07:24 Ответить
У відповідь треба взірвати клятий міст
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07.07.2022 20:27 Ответить
Атомным зарядом, доставленным боевым дельфином?
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07.07.2022 20:31 Ответить
не турбуйте тварин!
для таких цілей у нас є асвальноукладчики
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07.07.2022 20:37 Ответить
Бойовими гусами!
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07.07.2022 21:09 Ответить
Хлопцы,берегите себя.ЗСУ и Украина-это синонимы!
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07.07.2022 20:28 Ответить
Круто! Лише від уяви процесу дух захопило!
«Іхтіандрам» безмежна повага!
Інженерам та бійцям ССО також тисну руку та обіймаю! Кожного!
Окрема подяка та шана тим, хто розробляв та керував цією унікальною спецоперацією!
Заздрю, хлопці, вашим умінням та силі духу!
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07.07.2022 20:33 Ответить
"Група українських воїнів у повному складі неушкодженою повернулася на базу. Джерело: https://censor.net/ua/n3352776 "
Переконуюсь що це правда, наші герої у повному складі, неушкоджені, після успішної місії повернулись. На понтоні багато людей, спорядження, навіть видно двох водолазів в шортах і 2шт. портативних підводних трансопртерів. Герої !!!!!! Насрали москалям на голову.
А що з попередньою місією, котра на вертольлті прапор доставила ?
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07.07.2022 20:36 Ответить
Хіба не одна й та сама місія прапор доставила й встановила ?
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08.07.2022 07:03 Ответить
Нахера им нужен был топливозаправщик на острове в 17 гектар. Они там по кругу катались?! ********
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07.07.2022 20:41 Ответить
Думаю что для генератора.
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07.07.2022 21:10 Ответить
Топливозаправщик для того, что бы заправлять "Урал".
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07.07.2022 21:22 Ответить
а урал чтобы тянуть топливозаправщик.
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07.07.2022 22:35 Ответить
Хотя для генераторов возможно
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07.07.2022 20:44 Ответить
Для дегенераторов!
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08.07.2022 12:47 Ответить
В 70 був такий підводний буксирувальник "протей"
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07.07.2022 20:56 Ответить
а тепер "Протон"

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07.07.2022 23:44 Ответить
Наші хлопці - неймовірні !
Справжні відчайдухи.

Така ризикована операція.
Слава Богу, що всі неушкоджені.
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07.07.2022 21:01 Ответить
я ж і кажу. що треба навмисно там прапор ставити, щоб вони на нього дорогезні ракети витрачали.
ну і ще можна портрет путлера і напис "путін - ху*ло" поряд розміщувати)))
і так 30 разів, як в чорнобаївці.
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07.07.2022 21:26 Ответить
прийдет новый у них командир, надо выслужится, высадит новое мясо
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07.07.2022 21:47 Ответить
Сосите, рашисты, вместе со своим ****** и кадыркой. Слава Украине!
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07.07.2022 21:56 Ответить
Героям Слава!!
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07.07.2022 22:21 Ответить
Все что нужно знать про заверения рашистов, договоры и жесты доброй воли
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07.07.2022 22:02 Ответить
«Выполнив задачу, сводная группа покинула остров. После этого россияне нанесли ракетный удар по Змеиному...» А після цього треба було нанести ракетний удар по росіянах!
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07.07.2022 22:32 Ответить
Блин, новость должна звучать так:
Сили ССО встановили на острові Зміїний геотермальні засоби живлення, та апаратуру пасивної радіоелектронної розвідки.
В акваторії острова встановлені пасивні гідроакустичні буї.
Зв'язок з апаратурою здійснюється по малопотужним широкосмуговим захищеним вузконаправленим каналам.
Враховуючи специфічний ВПШЗ в акваторії Чорного моря та завдяки аналогічним станціям в Одесі та Очакові ми можемо з похибкою в 0,5 кабельтів визначати положення надводних та підводних цілей в західній акваторії Чорного моря.
НЕХАЙ щастить.
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07.07.2022 23:22 Ответить
Тобі про все розказать - чим саме вони там займалися? У нас для цього є "баканови" і "арестовичі"
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08.07.2022 08:13 Ответить
 
 