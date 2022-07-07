После установления украинского флага россияне безрезультатно открывали огонь по острову, - ССО о спецоперации на Змеином. ФОТОрепортаж
Пресс-служба Сил специальных операций обнародовала подробности операции на острове Змеиный.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке ССО.
В сообщении отмечается: "Ночью 7 июля к острову Змеиный на подводных носителях подошли боевые пловцы 73-го морского центра СПП им. кошевого атамана Антина Головатого ССО Украины. С помощью специального оборудования они обследовали прибрежную зону на наличие противолодочных и противодесантных мин. После установки прохода для лодок основной группы они подали сигнал для продолжения операции.
Первыми на остров сошли инженеры, расчищавшие проход от минных заграждений и ловушек для остальной группы.
После выхода на плато острова группа приступила к выполнению задач: осмотру местности, фиксации и сбору данных о вражеской технике, вооружении и материально-технических средствах противника, завезенных им на Змеиный.
При выполнении задания сводная группа установила украинские флаги в разных частях острова. Также над Змеиным был поднят флаг 73-го центра специального назначения ССО Украины.
В то время, когда наши воины выполняли задачи, российские суда начали маневрирование в направлении Змеиного. Выполнив задачу, сводная группа покинула остров. После этого россияне нанесли ракетный удар по Змеиному, попав в пирс. Группа украинских воинов в полном составе невредимой вернулась на базу.
Планирование и руководство операции осуществляло командование 73-го отдельного морского центра специального назначения. Воины этого центра составили основную часть сводной группы. Также к непосредственному участию в операции были привлечены инженеры 59-й отдельной мотопехотной бригады, бойцы ГУР МО и 801-го отдельного отряда ВМС Украины".
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Такая себе коррида с тупым россиянским быком.
саме так !
кацапи навіть не бачили гумові човни ССО
тепер нехай збивають прапори ракетами по міліону баксів за штуку, а ще краще коли пєпєлац ВКС до острова прилетить, сподіваюсь С-300 вже в засідці
Ми як ветерани Вєлікой і Непобєдімой Кизил-Орди знаємо совково-армейський кретинизм. Нехай присідають з обстрілами прапорів - все краще ніж стріляли би по українських містах
Гомер би плакав од такого сиквелу.
Треба б подякувати Ахіллові за підтримку. Хоча б прочитати там на острові на голос відповідний фраґмент з "Іліади" у перекладі Бориса Тена (обов'язково українському!!) - отак прямо до сонечка, від самого "Гнів оспівай, о богине, Ахілла, сина Пелея... https://ae-lib.org.ua/texts/homer__iliad__ua.htm " (Слово чести, я не жартую, моя б воля - я б туди навіть "Іфігенію в Тавриді" Лесі Українки привезла й поставила при першій же змозі - за одною з версій, у посмерті Ахілл не з Єленою, а якраз із принесеною в жертву Іфігенією одружився, все воно тут у нас сходиться, весь кількатисячолітній пазл, була б чиста містерія якраз на античний смак, - але це вже, боюсь, після перемоги, коли всіх тих розбуджених духів історії, що нам тепер допомагають, можна буде відпрощати назад до Елізіуму, а поки що - хай бережуть наших воїнів!)
А Гомера Ахіллові хай би хтось усе ж там з хлопців у вільну хвилинку почитав. Повірте на слово людині, яка з 2013-го р. намагалася писати роман про Троянську війну і дещо знає про тих персонажів, - воно не зашкодить. - О. Забужко
одне з завдань ССО "Військові інформаційно-психологічні операції"
наші прапори на Зміїному дражливому ***** як цвях у задниці
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У россиян в очередной раз взорвалась ракета
07.07.2022
В ходе регламентных работ по обслуживанию одной из шахтных пусковых установок Татищевского ракетного соединения в Саратовской области, вооруженного межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», на объекте вспыхнул пожар.
Об этом https://newssky.com.ua/ сообщает Newssky.
Предположительной причиной возгорания стало нарушение правил техники безопасности при проведении сварочных работ. Наиболее вероятная причина - пьянство.
Российская военная прокуратура проводит расследование, но обстоятельства происшествия сразу ушли под гриф «Секретно». Общественность успокаивают штатным проведением учений авиации. О состоянии радиационного фона в области не сообщается.
нужно Маска попросить, чтобы он по-ходу наш флаг на Марс отправил.....
просто интересно, как эти ****** его там доставать будут?.....
покладуть річний виторг з нафти, а таки зібьють !
вялікая рассєюшка
Двое из экипажа выжили и теперь вернулись в Украину после обмена военнопленными.
Ця відчайдушна демонстративна і на перший погляд невиправдана операція зроблена для того, щоби упорота раша знов полізла на Змієбаївку.
Як же приємно і зручно можна буде смажити росіян знов на пристріляних позиціях.
Не пробував саме з ЦЬОГО боку на ситуацію дивиться?
для таких цілей у нас є асвальноукладчики
«Іхтіандрам» безмежна повага!
Інженерам та бійцям ССО також тисну руку та обіймаю! Кожного!
Окрема подяка та шана тим, хто розробляв та керував цією унікальною спецоперацією!
Заздрю, хлопці, вашим умінням та силі духу!
Переконуюсь що це правда, наші герої у повному складі, неушкоджені, після успішної місії повернулись. На понтоні багато людей, спорядження, навіть видно двох водолазів в шортах і 2шт. портативних підводних трансопртерів. Герої !!!!!! Насрали москалям на голову.
А що з попередньою місією, котра на вертольлті прапор доставила ?
Справжні відчайдухи.
Така ризикована операція.
Слава Богу, що всі неушкоджені.
ну і ще можна портрет путлера і напис "путін - ху*ло" поряд розміщувати)))
і так 30 разів, як в чорнобаївці.
Сили ССО встановили на острові Зміїний геотермальні засоби живлення, та апаратуру пасивної радіоелектронної розвідки.
В акваторії острова встановлені пасивні гідроакустичні буї.
Зв'язок з апаратурою здійснюється по малопотужним широкосмуговим захищеним вузконаправленим каналам.
Враховуючи специфічний ВПШЗ в акваторії Чорного моря та завдяки аналогічним станціям в Одесі та Очакові ми можемо з похибкою в 0,5 кабельтів визначати положення надводних та підводних цілей в західній акваторії Чорного моря.
НЕХАЙ щастить.