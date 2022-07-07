Після встановлення українського прапору росіяни безрезультатно відкривали вогонь по острову, - ССО про спецоперацію на Зміїному. ФОТОрепортаж
Пресслужба Сил Спеціальних Операцій оприлюднила подробиці операції на острові Зміїний.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці ССО.
У повідомленні зазначається: "Вночі 7 липня до острова Зміїний на підводних носіях підійшли бойові плавці 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого ССО України. За допомогою спеціального обладнання вони обстежили прибережну зону на наявність протичовнових та протидесантних мін. Після встановлення проходу для човнів основної групи вони подали сигнал для продовження операції.
Першими на острів зійшли інженери, які розчищали прохід від мінних загороджень та пасток для решти групи.
Після виходу на плато острову група приступила до виконання завдань: огляду місцевості, фіксації та збору даних про ворожу техніку, озброєння та матеріально-технічні засоби противника, завезені ним на Зміїний.
Під час виконання завдання зведена група встановила українські прапори у різних частинах острову. Також над Зміїним замайорів стяг 73-го центру спеціального призначення ССО України.
В той час, коли наші воїни виконували завдання, російські судна почали маневрування в напрямку Зміїного. Виконавши задачу, зведена група покинула острів. Після цього росіяни нанесли ракетний удар по Зміїному, влучивши у пірс. Група українських воїнів у повному складі неушкодженою повернулася на базу.
Планування та керівництво операції здійснювало командування 73-го окремого морського центру спеціального призначення. Воїни цього центру склали основну частину зведеної групи. Також до безпосередньої участі в операції були залучені інженери 59-ї окремої мотопіхотної бригади, бійці ГУР МО та 801-го окремого загону ВМС України".
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Такая себе коррида с тупым россиянским быком.
саме так !
кацапи навіть не бачили гумові човни ССО
тепер нехай збивають прапори ракетами по міліону баксів за штуку, а ще краще коли пєпєлац ВКС до острова прилетить, сподіваюсь С-300 вже в засідці
Ми як ветерани Вєлікой і Непобєдімой Кизил-Орди знаємо совково-армейський кретинизм. Нехай присідають з обстрілами прапорів - все краще ніж стріляли би по українських містах
Гомер би плакав од такого сиквелу.
Треба б подякувати Ахіллові за підтримку. Хоча б прочитати там на острові на голос відповідний фраґмент з "Іліади" у перекладі Бориса Тена (обов'язково українському!!) - отак прямо до сонечка, від самого "Гнів оспівай, о богине, Ахілла, сина Пелея... https://ae-lib.org.ua/texts/homer__iliad__ua.htm " (Слово чести, я не жартую, моя б воля - я б туди навіть "Іфігенію в Тавриді" Лесі Українки привезла й поставила при першій же змозі - за одною з версій, у посмерті Ахілл не з Єленою, а якраз із принесеною в жертву Іфігенією одружився, все воно тут у нас сходиться, весь кількатисячолітній пазл, була б чиста містерія якраз на античний смак, - але це вже, боюсь, після перемоги, коли всіх тих розбуджених духів історії, що нам тепер допомагають, можна буде відпрощати назад до Елізіуму, а поки що - хай бережуть наших воїнів!)
А Гомера Ахіллові хай би хтось усе ж там з хлопців у вільну хвилинку почитав. Повірте на слово людині, яка з 2013-го р. намагалася писати роман про Троянську війну і дещо знає про тих персонажів, - воно не зашкодить. - О. Забужко
одне з завдань ССО "Військові інформаційно-психологічні операції"
наші прапори на Зміїному дражливому ***** як цвях у задниці
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У россиян в очередной раз взорвалась ракета
07.07.2022
В ходе регламентных работ по обслуживанию одной из шахтных пусковых установок Татищевского ракетного соединения в Саратовской области, вооруженного межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», на объекте вспыхнул пожар.
Об этом https://newssky.com.ua/ сообщает Newssky.
Предположительной причиной возгорания стало нарушение правил техники безопасности при проведении сварочных работ. Наиболее вероятная причина - пьянство.
Российская военная прокуратура проводит расследование, но обстоятельства происшествия сразу ушли под гриф «Секретно». Общественность успокаивают штатным проведением учений авиации. О состоянии радиационного фона в области не сообщается.
нужно Маска попросить, чтобы он по-ходу наш флаг на Марс отправил.....
просто интересно, как эти ****** его там доставать будут?.....
покладуть річний виторг з нафти, а таки зібьють !
вялікая рассєюшка
Двое из экипажа выжили и теперь вернулись в Украину после обмена военнопленными.
Ця відчайдушна демонстративна і на перший погляд невиправдана операція зроблена для того, щоби упорота раша знов полізла на Змієбаївку.
Як же приємно і зручно можна буде смажити росіян знов на пристріляних позиціях.
Не пробував саме з ЦЬОГО боку на ситуацію дивиться?
для таких цілей у нас є асвальноукладчики
«Іхтіандрам» безмежна повага!
Інженерам та бійцям ССО також тисну руку та обіймаю! Кожного!
Окрема подяка та шана тим, хто розробляв та керував цією унікальною спецоперацією!
Заздрю, хлопці, вашим умінням та силі духу!
Переконуюсь що це правда, наші герої у повному складі, неушкоджені, після успішної місії повернулись. На понтоні багато людей, спорядження, навіть видно двох водолазів в шортах і 2шт. портативних підводних трансопртерів. Герої !!!!!! Насрали москалям на голову.
А що з попередньою місією, котра на вертольлті прапор доставила ?
Справжні відчайдухи.
Така ризикована операція.
Слава Богу, що всі неушкоджені.
ну і ще можна портрет путлера і напис "путін - ху*ло" поряд розміщувати)))
і так 30 разів, як в чорнобаївці.
Сили ССО встановили на острові Зміїний геотермальні засоби живлення, та апаратуру пасивної радіоелектронної розвідки.
В акваторії острова встановлені пасивні гідроакустичні буї.
Зв'язок з апаратурою здійснюється по малопотужним широкосмуговим захищеним вузконаправленим каналам.
Враховуючи специфічний ВПШЗ в акваторії Чорного моря та завдяки аналогічним станціям в Одесі та Очакові ми можемо з похибкою в 0,5 кабельтів визначати положення надводних та підводних цілей в західній акваторії Чорного моря.
НЕХАЙ щастить.