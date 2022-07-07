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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Після встановлення українського прапору росіяни безрезультатно відкривали вогонь по острову, - ССО про спецоперацію на Зміїному. ФОТОрепортаж

ссо,зміїний

Пресслужба Сил Спеціальних Операцій оприлюднила подробиці операції на острові Зміїний.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці ССО.

У повідомленні зазначається: "Вночі 7 липня до острова Зміїний на підводних носіях підійшли бойові плавці 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого ССО України. За допомогою спеціального обладнання вони обстежили прибережну зону на наявність протичовнових та протидесантних мін. Після встановлення проходу для човнів основної групи вони подали сигнал для продовження операції.

Першими на острів зійшли інженери, які розчищали прохід від мінних загороджень та пасток для решти групи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Острів Зміїний зачищено від російських окупантів, - ОК "Південь". ВIДЕО

Після виходу на плато острову група приступила до виконання завдань: огляду місцевості, фіксації та збору даних про ворожу техніку, озброєння та матеріально-технічні засоби противника, завезені ним на Зміїний.

Під час виконання завдання зведена група встановила українські прапори у різних частинах острову. Також над Зміїним замайорів стяг 73-го центру спеціального призначення ССО України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Білий дім випустив монету на честь захисників острова Зміїний. ФОТО

В той час, коли наші воїни виконували завдання, російські судна почали маневрування в напрямку Зміїного. Виконавши задачу, зведена група покинула острів. Після цього росіяни нанесли ракетний удар по Зміїному, влучивши у пірс. Група українських воїнів у повному складі неушкодженою повернулася на базу.

Планування та керівництво операції здійснювало командування 73-го окремого морського центру спеціального призначення. Воїни цього центру склали основну частину зведеної групи. Також до безпосередньої участі в операції були залучені інженери 59-ї окремої мотопіхотної бригади, бійці ГУР МО та 801-го окремого загону ВМС України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всіх воїнів, які фізично встановили контроль над Зміїним, повернуто до пункту призначення, - Генштаб

Після встановлення українського прапору росіяни безрезультатно відкривали вогонь по острову, - ССО про спецоперацію на Зміїному 01
Після встановлення українського прапору росіяни безрезультатно відкривали вогонь по острову, - ССО про спецоперацію на Зміїному 02
Після встановлення українського прапору росіяни безрезультатно відкривали вогонь по острову, - ССО про спецоперацію на Зміїному 03
Після встановлення українського прапору росіяни безрезультатно відкривали вогонь по острову, - ССО про спецоперацію на Зміїному 04
Після встановлення українського прапору росіяни безрезультатно відкривали вогонь по острову, - ССО про спецоперацію на Зміїному 05
Після встановлення українського прапору росіяни безрезультатно відкривали вогонь по острову, - ССО про спецоперацію на Зміїному 06

Автор: 

Зміїний (164) ССО (515)


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Топ коментарі
+37
Слава ЗСУ і ССО !!!
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07.07.2022 20:15
+33
Пусть тратят ракеты.
Такая себе коррида с тупым россиянским быком.
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07.07.2022 20:14
+29
и о погоде )))
///
У россиян в очередной раз взорвалась ракета
07.07.2022

В ходе регламентных работ по обслуживанию одной из шахтных пусковых установок Татищевского ракетного соединения в Саратовской области, вооруженного межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», на объекте вспыхнул пожар.

Об этом https://newssky.com.ua/ сообщает Newssky.

Предположительной причиной возгорания стало нарушение правил техники безопасности при проведении сварочных работ. Наиболее вероятная причина - пьянство.

Российская военная прокуратура проводит расследование, но обстоятельства происшествия сразу ушли под гриф «Секретно». Общественность успокаивают штатным проведением учений авиации. О состоянии радиационного фона в области не сообщается.
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07.07.2022 20:17
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Пусть тратят ракеты.
Такая себе коррида с тупым россиянским быком.
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07.07.2022 20:14 Відповісти
Это ФАНТАСТИКА‼️🙏🙏🙏👍👍👍👍💙💛❤️КАК В КИНО ПРО ДЖЕИЙМС БОНДА‼️‼️‼️Но лучше было не рисковать…
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07.07.2022 20:49 Відповісти
Слава ЗСУ і ССО !!!
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07.07.2022 20:15 Відповісти
ССО України-черговий респектище...
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07.07.2022 20:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=IpVTAJ-kfd4 "Тихо Прийшов, Тихо Пішов"
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07.07.2022 20:15 Відповісти
Селям алєйкум, Максе !

саме так !
кацапи навіть не бачили гумові човни ССО
тепер нехай збивають прапори ракетами по міліону баксів за штуку, а ще краще коли пєпєлац ВКС до острова прилетить, сподіваюсь С-300 вже в засідці
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07.07.2022 20:22 Відповісти
Ва-Алейкум Селям, брате. Лучше всего у русни получается воевать с флагами, которые в ответ не стреляют.
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07.07.2022 20:26 Відповісти
Саме так.
Ми як ветерани Вєлікой і Непобєдімой Кизил-Орди знаємо совково-армейський кретинизм. Нехай присідають з обстрілами прапорів - все краще ніж стріляли би по українських містах
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07.07.2022 20:34 Відповісти
...Песиголовці на Зміїному "розбудили Ахілла" - і Ахілл став по нашій стороні! Бо він покровитель воїнів, а не покидьків.

Гомер би плакав од такого сиквелу.

Треба б подякувати Ахіллові за підтримку. Хоча б прочитати там на острові на голос відповідний фраґмент з "Іліади" у перекладі Бориса Тена (обов'язково українському!!) - отак прямо до сонечка, від самого "Гнів оспівай, о богине, Ахілла, сина Пелея... https://ae-lib.org.ua/texts/homer__iliad__ua.htm " (Слово чести, я не жартую, моя б воля - я б туди навіть "Іфігенію в Тавриді" Лесі Українки привезла й поставила при першій же змозі - за одною з версій, у посмерті Ахілл не з Єленою, а якраз із принесеною в жертву Іфігенією одружився, все воно тут у нас сходиться, весь кількатисячолітній пазл, була б чиста містерія якраз на античний смак, - але це вже, боюсь, після перемоги, коли всіх тих розбуджених духів історії, що нам тепер допомагають, можна буде відпрощати назад до Елізіуму, а поки що - хай бережуть наших воїнів!)

А Гомера Ахіллові хай би хтось усе ж там з хлопців у вільну хвилинку почитав. Повірте на слово людині, яка з 2013-го р. намагалася писати роман про Троянську війну і дещо знає про тих персонажів, - воно не зашкодить. - О. Забужко
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07.07.2022 23:49 Відповісти
Олексій Зотиков/Телеманія/Ukrania/острів Зміїний - скеля, схожа на сову в польоті https://www.youtube.com/watch?v=l3JXz1la6Vs&t=25s&ab_channel=alzo253 https://www.youtube.com/watch?v=l3JXz1la6Vs&t=25s&ab_channel=alzo253


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07.07.2022 23:56 Відповісти
Россияне будут херачить по Змеиному пытаясь сбить украинские флаги .Ну и придурки !
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07.07.2022 20:17 Відповісти
Just savages, Ma'am.
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07.07.2022 20:22 Відповісти
а таки будуть !

одне з завдань ССО "Військові інформаційно-психологічні операції"

наші прапори на Зміїному дражливому ***** як цвях у задниці
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07.07.2022 20:26 Відповісти
100 відсотків
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07.07.2022 20:42 Відповісти
Вам жаль російських снарядів, які розриваються на безплодній землі? Хай кришать камінь, а не вбивають наших людей До речі, "подушка" з подрібненого каміння - хороша основа для майбутніх виноградників Якщо її розрівнять і вкрить шаром родючого грунту, то вона буде утримувать масу вологи, яка випадатиме в осінньо-зимовий період над островом Цей камінь теж можна використовувать як основу для бетону - будувать же знову прийдеться Заставу, сітку під"їздних доріг, ангари для "Нептунів" та ЗРК
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08.07.2022 07:19 Відповісти
и о погоде )))
///
У россиян в очередной раз взорвалась ракета
07.07.2022

В ходе регламентных работ по обслуживанию одной из шахтных пусковых установок Татищевского ракетного соединения в Саратовской области, вооруженного межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», на объекте вспыхнул пожар.

Об этом https://newssky.com.ua/ сообщает Newssky.

Предположительной причиной возгорания стало нарушение правил техники безопасности при проведении сварочных работ. Наиболее вероятная причина - пьянство.

Российская военная прокуратура проводит расследование, но обстоятельства происшествия сразу ушли под гриф «Секретно». Общественность успокаивают штатным проведением учений авиации. О состоянии радиационного фона в области не сообщается.
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07.07.2022 20:17 Відповісти
не в очередной, а по распісанію
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07.07.2022 20:35 Відповісти
"Все идет по плану." (с)
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08.07.2022 12:44 Відповісти
Наиболее вероятная причина - Курение в нетрезвом состоянии.
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07.07.2022 20:42 Відповісти
для русни Украинский флаг, как красная тряпка для быка.....
нужно Маска попросить, чтобы он по-ходу наш флаг на Марс отправил.....
просто интересно, как эти ****** его там доставать будут?.....
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07.07.2022 20:18 Відповісти


покладуть річний виторг з нафти, а таки зібьють !
вялікая рассєюшка
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07.07.2022 20:28 Відповісти
На батутє постараються допригнуть до Марса
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07.07.2022 21:07 Відповісти
Відчайдухи
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07.07.2022 20:22 Відповісти
Компания Gentex, производитель баллистических шлемов для летного состава, продемонстрировала шлем HGU-56/P, который спас пилота украинского вертолета Ми-8, сбитого российской ракетой в марте этого года.

Двое из экипажа выжили и теперь вернулись в Украину после обмена военнопленными.


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07.07.2022 20:24 Відповісти
нажаль, краще кевлара досі нічого немає, а кевлар не панацея...
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07.07.2022 20:29 Відповісти
свинособаки обстріляли з ракет Зміїний... а як же "жест доброї волі"? в дупу ху..йлу його всуньте.
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07.07.2022 20:25 Відповісти
ССО -- справжні чортиська! Українські!
Ця відчайдушна демонстративна і на перший погляд невиправдана операція зроблена для того, щоби упорота раша знов полізла на Змієбаївку.
Як же приємно і зручно можна буде смажити росіян знов на пристріляних позиціях.
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07.07.2022 20:26 Відповісти
Чого "невиправдана"? Хлопці прилетіли, оцінили наслідки роботи нашої артилерії, зібрали залишки агрегатів, які можуть зацікавить спеціалістів Ну, і заодно, прапор встановили
Не пробував саме з ЦЬОГО боку на ситуацію дивиться?
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08.07.2022 07:24 Відповісти
У відповідь треба взірвати клятий міст
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07.07.2022 20:27 Відповісти
Атомным зарядом, доставленным боевым дельфином?
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07.07.2022 20:31 Відповісти
не турбуйте тварин!
для таких цілей у нас є асвальноукладчики
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07.07.2022 20:37 Відповісти
Бойовими гусами!
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07.07.2022 21:09 Відповісти
Хлопцы,берегите себя.ЗСУ и Украина-это синонимы!
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07.07.2022 20:28 Відповісти
Круто! Лише від уяви процесу дух захопило!
«Іхтіандрам» безмежна повага!
Інженерам та бійцям ССО також тисну руку та обіймаю! Кожного!
Окрема подяка та шана тим, хто розробляв та керував цією унікальною спецоперацією!
Заздрю, хлопці, вашим умінням та силі духу!
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07.07.2022 20:33 Відповісти
"Група українських воїнів у повному складі неушкодженою повернулася на базу. Джерело: https://censor.net/ua/n3352776 "
Переконуюсь що це правда, наші герої у повному складі, неушкоджені, після успішної місії повернулись. На понтоні багато людей, спорядження, навіть видно двох водолазів в шортах і 2шт. портативних підводних трансопртерів. Герої !!!!!! Насрали москалям на голову.
А що з попередньою місією, котра на вертольлті прапор доставила ?
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07.07.2022 20:36 Відповісти
Хіба не одна й та сама місія прапор доставила й встановила ?
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08.07.2022 07:03 Відповісти
Нахера им нужен был топливозаправщик на острове в 17 гектар. Они там по кругу катались?! ********
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07.07.2022 20:41 Відповісти
Думаю что для генератора.
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07.07.2022 21:10 Відповісти
Топливозаправщик для того, что бы заправлять "Урал".
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07.07.2022 21:22 Відповісти
а урал чтобы тянуть топливозаправщик.
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07.07.2022 22:35 Відповісти
Хотя для генераторов возможно
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07.07.2022 20:44 Відповісти
Для дегенераторов!
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08.07.2022 12:47 Відповісти
В 70 був такий підводний буксирувальник "протей"
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07.07.2022 20:56 Відповісти
а тепер "Протон"

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07.07.2022 23:44 Відповісти
Наші хлопці - неймовірні !
Справжні відчайдухи.

Така ризикована операція.
Слава Богу, що всі неушкоджені.
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07.07.2022 21:01 Відповісти
я ж і кажу. що треба навмисно там прапор ставити, щоб вони на нього дорогезні ракети витрачали.
ну і ще можна портрет путлера і напис "путін - ху*ло" поряд розміщувати)))
і так 30 разів, як в чорнобаївці.
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07.07.2022 21:26 Відповісти
прийдет новый у них командир, надо выслужится, высадит новое мясо
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07.07.2022 21:47 Відповісти
Сосите, рашисты, вместе со своим ****** и кадыркой. Слава Украине!
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07.07.2022 21:56 Відповісти
Героям Слава!!
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07.07.2022 22:21 Відповісти
Все что нужно знать про заверения рашистов, договоры и жесты доброй воли
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07.07.2022 22:02 Відповісти
«Выполнив задачу, сводная группа покинула остров. После этого россияне нанесли ракетный удар по Змеиному...» А після цього треба було нанести ракетний удар по росіянах!
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07.07.2022 22:32 Відповісти
Блин, новость должна звучать так:
Сили ССО встановили на острові Зміїний геотермальні засоби живлення, та апаратуру пасивної радіоелектронної розвідки.
В акваторії острова встановлені пасивні гідроакустичні буї.
Зв'язок з апаратурою здійснюється по малопотужним широкосмуговим захищеним вузконаправленим каналам.
Враховуючи специфічний ВПШЗ в акваторії Чорного моря та завдяки аналогічним станціям в Одесі та Очакові ми можемо з похибкою в 0,5 кабельтів визначати положення надводних та підводних цілей в західній акваторії Чорного моря.
НЕХАЙ щастить.
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07.07.2022 23:22 Відповісти
Тобі про все розказать - чим саме вони там займалися? У нас для цього є "баканови" і "арестовичі"
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08.07.2022 08:13 Відповісти
 
 