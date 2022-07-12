Назначение избранного руководителя САП – шанс украинской власти полностью разбить аргументы Спартц, - нардеп Юрчишин

Сегодня ОАСК может снять все преграды для назначения избранного председателя САП.

Об этом в Facebook сообщил нардеп Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня у украинской власти есть уникальный шанс полностью разбить аргументы Спартц. Именно сегодня в апелляции будет рассматриваться абсурдное решение волчьего Окружного административного суда Киева (который президент уже больше года безотлагательно ликвидирует руками большинства в парламенте) о незаконности положения о конкурсе на руководителя САП. Татаровская группа, по нашим данным, оказывает давление на судей, чтобы их руками развалить конкурс. Вместе с тем, если давления на суд не будет, то он может подтвердить свое предыдущее решение, признать решение ОАСК никчемным и снять все манипулятивные преграды для назначения детектива Клименко, победителя конкурса полноценным руководителем САП. Далее 5 мин заседание комиссии, подписание генпрокурором назначения – и единственный аргумент Спартц идет на помойку истории", – пояснил парламентарий.

По словам Юрчишина, аргументы конгрессвумен, о якобы связях части Офиса Президента с РФ, не подтверждены никакими фактами.

"Их появление в письме сугубо дань будущим выборам в США. И желанием Виктории Спарц показать что республиканцы будут больше заботиться о контроле над оказанной помощью, чем администрация Байдена. ... Так что сегодня у власти есть шанс или закрыть вопрос, дав суду возможность сделать свою дело без давления на него, или ожидать активизации этой темы или в ближайшее время, или ближе к сентябрю, когда в США полноценно начнется новый политический сезон", - подытожил нардеп.

Напомним, ранее конгрессвумен Виктория Спартц написала открытое обращение президенту США Джо Байдену с призывом проверить "возможные связи" главы Офиса президента Андрея Ермака со страной-оккупантом Россией. МИД Украины ответил, что эти заявления – манипуляция. После этого Спартц призвала МИД воздержаться от нападок, а Зеленского – решить вопрос Ермака.

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