Назначение избранного руководителя САП – шанс украинской власти полностью разбить аргументы Спартц, - нардеп Юрчишин
Сегодня ОАСК может снять все преграды для назначения избранного председателя САП.
Об этом в Facebook сообщил нардеп Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня у украинской власти есть уникальный шанс полностью разбить аргументы Спартц. Именно сегодня в апелляции будет рассматриваться абсурдное решение волчьего Окружного административного суда Киева (который президент уже больше года безотлагательно ликвидирует руками большинства в парламенте) о незаконности положения о конкурсе на руководителя САП. Татаровская группа, по нашим данным, оказывает давление на судей, чтобы их руками развалить конкурс. Вместе с тем, если давления на суд не будет, то он может подтвердить свое предыдущее решение, признать решение ОАСК никчемным и снять все манипулятивные преграды для назначения детектива Клименко, победителя конкурса полноценным руководителем САП. Далее 5 мин заседание комиссии, подписание генпрокурором назначения – и единственный аргумент Спартц идет на помойку истории", – пояснил парламентарий.
По словам Юрчишина, аргументы конгрессвумен, о якобы связях части Офиса Президента с РФ, не подтверждены никакими фактами.
"Их появление в письме сугубо дань будущим выборам в США. И желанием Виктории Спарц показать что республиканцы будут больше заботиться о контроле над оказанной помощью, чем администрация Байдена. ... Так что сегодня у власти есть шанс или закрыть вопрос, дав суду возможность сделать свою дело без давления на него, или ожидать активизации этой темы или в ближайшее время, или ближе к сентябрю, когда в США полноценно начнется новый политический сезон", - подытожил нардеп.
Напомним, ранее конгрессвумен Виктория Спартц написала открытое обращение президенту США Джо Байдену с призывом проверить "возможные связи" главы Офиса президента Андрея Ермака со страной-оккупантом Россией. МИД Украины ответил, что эти заявления – манипуляция. После этого Спартц призвала МИД воздержаться от нападок, а Зеленского – решить вопрос Ермака.
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Сьогодні ж засідання.
У 2000 році, у віці 22 роки, вона переїхала до США і вступила до університету, в 2017 вона вже член Сенату штату Індіана, а в 2020 член Конгресу США. Я розумію, що "американська мрія" дозволяє все, але якась у неї дуже вже блискавична кар'єра вийшла на чужій землі
2000 року переїхала до Сполучених Штатів, в 2006 році стала громадянкою США, отримала диплом магістра з професійної бухгалтерії Університету Індіани, залишилася там викладати. Працювала в бізнесі та державних установах - аж до посади головного посадовця з фінансів Служби прокурора Індіани. Після обрання до https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83_%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1 Сенату штату Індіана https://en.wikipedia.org/wiki/Indiana_Senate [en] (у вересні 2017 року) пішла з посади - щоб уникнути конфлікту інтересів. Також є головою Республіканської партії округу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE) Гамільтон .
У Сенаті Індіани вона замінила 72-річного https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%BA_%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D1%96&action=edit&redlink=1 Люка Кенлі https://en.wikipedia.org/wiki/Luke_Kenley [en] , який пішов на пенсію. Спартц перемогла шістьох інших кандидатів, включаючи Дена Шмідта, який раніше працював з колишнім губернатором https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81 Майком Пенсом , а також Меґан Уайлз, президента Ради міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%BB_(%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0) Ноблсвіль , чию кандидатуру підтримав сам сенатор Люк Кенлі.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%86#cite_note-n1-5 [5]
У 2020 році Спартц обрали до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Палати представників Сполучених Штатів від 5 округу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0 штату Індіана . Вона почала виконувати обов'язки члена Палати представників у січні 2021 року, ставши першою етнічною українкою в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Конгресі Сполучених Штатів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%86#cite_note-6 [6] .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%86
Имею Вам сказать, шо не только сыны Израиля нобелевские премии получают и занимают верхние строчки Форбс. Но, конечно, запрет в ранем христианстве и в мусульманстве на ростовщичество дал им большую фору в развитии финансов и кредитования. Жаль, что не всем евреям их Бог разум дал, но Вы таки не переживайте - Вы всё ещё "избранный" среди "избранных", а не какая-то гойка в конгрессе.🤣
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Ну як можна спрстувати неспростовне?