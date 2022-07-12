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Назначение избранного руководителя САП – шанс украинской власти полностью разбить аргументы Спартц, - нардеп Юрчишин

спартц

Сегодня ОАСК может снять все преграды для назначения избранного председателя САП.

Об этом в Facebook сообщил нардеп Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня у украинской власти есть уникальный шанс полностью разбить аргументы Спартц. Именно сегодня в апелляции будет рассматриваться абсурдное решение волчьего Окружного административного суда Киева (который президент уже больше года безотлагательно ликвидирует руками большинства в парламенте) о незаконности положения о конкурсе на руководителя САП. Татаровская группа, по нашим данным, оказывает давление на судей, чтобы их руками развалить конкурс. Вместе с тем, если давления на суд не будет, то он может подтвердить свое предыдущее решение, признать решение ОАСК никчемным и снять все манипулятивные преграды для назначения детектива Клименко, победителя конкурса полноценным руководителем САП. Далее 5 мин заседание комиссии, подписание генпрокурором назначения – и единственный аргумент Спартц идет на помойку истории", – пояснил парламентарий.

По словам Юрчишина, аргументы конгрессвумен, о якобы связях части Офиса Президента с РФ, не подтверждены никакими фактами.

"Их появление в письме сугубо дань будущим выборам в США. И желанием Виктории Спарц показать что республиканцы будут больше заботиться о контроле над оказанной помощью, чем администрация Байдена. ... Так что сегодня у власти есть шанс или закрыть вопрос, дав суду возможность сделать свою дело без давления на него, или ожидать активизации этой темы или в ближайшее время, или ближе к сентябрю, когда в США полноценно начнется новый политический сезон", - подытожил нардеп.

Напомним, ранее конгрессвумен Виктория Спартц написала открытое обращение президенту США Джо Байдену с призывом проверить "возможные связи" главы Офиса президента Андрея Ермака со страной-оккупантом Россией. МИД Украины ответил, что эти заявления – манипуляция. После этого Спартц призвала МИД воздержаться от нападок, а Зеленского – решить вопрос Ермака.

Также читайте: Юрчишин о письме Спартц о Ермаке: "Просто надо перестать воровать и бояться быть разоблаченным"

Юрчишин Ярослав (158) САП (2060) Окружной админсуд Киева (399) Спартц Виктория (50)


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Топ комментарии
+26
Спартц як лакмусовий папірець проявляє хто чим дихає
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12.07.2022 12:32
+26
Чтобы разбить аргументы этого недостаточно.Нужно найти виновных еще в сдаче юга и неподготовке к войне и самая вишенка на тортике-беню отдать штатам.Вот тогда зауважают нелоха
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12.07.2022 12:33
+26
Более странно выглядит, избрание Зели президентом. Но нарид это не смущает.
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12.07.2022 12:54
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счас...
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12.07.2022 12:27 Ответить
Вже обід, а що там з крисою неясно. І не тікає, і не гонять. Селіван, що не дозволяє?
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12.07.2022 15:13 Ответить
Ага, зараз вже призначили!
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12.07.2022 12:29 Ответить
Дермо(к) не дозволить, він же у нас майже головний ... (фсбшник).
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12.07.2022 12:29 Ответить
а що скаже підконтрольний *ОПі ОАСК?
Сьогодні ж засідання.
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12.07.2022 12:30 Ответить
Скоріше в нас заберуть статус в ЄС , шанс то є , та мало віриться що ним скористається Зе і слуги його !
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12.07.2022 12:32 Ответить
Спартц як лакмусовий папірець проявляє хто чим дихає
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12.07.2022 12:32 Ответить
Так вона ж колись жила в Україні, а от деякі американці типу Салівана вже давно хочуть зрозуміти, а може і підтримати рашку. Одна надія на Вікторію.
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12.07.2022 12:36 Ответить
А чи не здається сама особистість цієї конгресумен трохи дивною.
У 2000 році, у віці 22 роки, вона переїхала до США і вступила до університету, в 2017 вона вже член Сенату штату Індіана, а в 2020 член Конгресу США. Я розумію, що "американська мрія" дозволяє все, але якась у неї дуже вже блискавична кар'єра вийшла на чужій землі
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12.07.2022 12:41 Ответить
На самом деле нет. У них есть когресменша, которой еще тридцатки нет.
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12.07.2022 12:45 Ответить
Более странно выглядит, избрание Зели президентом. Но нарид это не смущает.
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12.07.2022 12:54 Ответить
Ну как бы не вижу никаких проблем. Америка всегда готова предоставить место под солнцем тем кто этого хочет. Иначе какой смысл вообще привлекать таланты в страну.
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12.07.2022 12:54 Ответить
Тебе об этом ниже указали. Просто ты еврей, а для американцев они все американцы.
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12.07.2022 13:32 Ответить
Короче, Америка не националистическая страна в плане этнического происхождения.
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12.07.2022 13:33 Ответить
В Ізраїлі такі фінти не проходять? Ну звісно,там же всі "свої"
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12.07.2022 12:57 Ответить
Блискавична кар'єра у нашого Поца.

2000 року переїхала до Сполучених Штатів, в 2006 році стала громадянкою США, отримала диплом магістра з професійної бухгалтерії Університету Індіани, залишилася там викладати. Працювала в бізнесі та державних установах - аж до посади головного посадовця з фінансів Служби прокурора Індіани. Після обрання до https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83_%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1 Сенату штату Індіана https://en.wikipedia.org/wiki/Indiana_Senate [en] (у вересні 2017 року) пішла з посади - щоб уникнути конфлікту інтересів. Також є головою Республіканської партії округу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE) Гамільтон .

У Сенаті Індіани вона замінила 72-річного https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%BA_%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D1%96&action=edit&redlink=1 Люка Кенлі https://en.wikipedia.org/wiki/Luke_Kenley [en] , який пішов на пенсію. Спартц перемогла шістьох інших кандидатів, включаючи Дена Шмідта, який раніше працював з колишнім губернатором https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81 Майком Пенсом , а також Меґан Уайлз, президента Ради міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%BB_(%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0) Ноблсвіль , чию кандидатуру підтримав сам сенатор Люк Кенлі.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%86#cite_note-n1-5 [5]

У 2020 році Спартц обрали до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Палати представників Сполучених Штатів від 5 округу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%B0 штату Індіана . Вона почала виконувати обов'язки члена Палати представників у січні 2021 року, ставши першою етнічною українкою в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Конгресі Сполучених Штатів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%86#cite_note-6 [6] .

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%86
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12.07.2022 13:01 Ответить
Ви хочете сказати, що її ЦРУ завербувало в Україні ще до виїзду В США?
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12.07.2022 14:19 Ответить
Успіх Вікторі в її голові, а не те, що в деяких писюнів.
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12.07.2022 16:06 Ответить
А шо, таки её бандэровцы в туда просунули?
Имею Вам сказать, шо не только сыны Израиля нобелевские премии получают и занимают верхние строчки Форбс. Но, конечно, запрет в ранем христианстве и в мусульманстве на ростовщичество дал им большую фору в развитии финансов и кредитования. Жаль, что не всем евреям их Бог разум дал, но Вы таки не переживайте - Вы всё ещё "избранный" среди "избранных", а не какая-то гойка в конгрессе.🤣
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12.07.2022 16:39 Ответить
У влади є всі можливості подібні "нападки" розбивати просто і з честю, але вони чомусь цього не роблять. "Чому?" - питання риторичне.
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12.07.2022 12:33 Ответить
Все, що "влада" може розбити - це клавіши на роялі. Але ж тут не пісюном а мозком треба планувати. Бачили очі, що наОманили, хай тепер жре, щоб повилазило
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12.07.2022 16:49 Ответить
скоріш на смітник історії піде дермак разом з цією тупою юрчишин......проблеми не тільки в призначенні голови сап але і проведенні конкурсу на голову набу і розкраданням і недовірою у сша до україни....спарцт чітко заявила що за всім цим стоїть -дермак
\
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12.07.2022 12:33 Ответить
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12.07.2022 12:37 Ответить
Чтобы разбить аргументы этого недостаточно.Нужно найти виновных еще в сдаче юга и неподготовке к войне и самая вишенка на тортике-беню отдать штатам.Вот тогда зауважают нелоха
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12.07.2022 12:33 Ответить
Він і є винний у такому початку війни.
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12.07.2022 15:04 Ответить
Зауважити нелоха можуть тільки лохи.
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12.07.2022 16:40 Ответить
аргументи там добре обгрунтовані, максимум що зараз можуть показати боневтики це те, що вони не зовсім безнадійні
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12.07.2022 12:34 Ответить
https://petition.president.gov.ua/petition/147442 https://petition.president.gov.ua/petition/147442
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12.07.2022 12:36 Ответить
Да нет )теперь этого мало...
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12.07.2022 12:37 Ответить
Там к нему больше вопросов, подозрение в работе на лаптеногих это посерьезнее
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12.07.2022 12:38 Ответить
Кстати, Байден принял заявление и,поговаривают,что назначает уже комиссию по проверке дерьмака
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12.07.2022 12:38 Ответить
А це вже не жарти! Це не комісія безмозглої
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12.07.2022 14:22 Ответить
При такий владі у українського народу немає жодних шансів.
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12.07.2022 12:38 Ответить
Юрчишин, так був трухін за кермом під час дтп чи ні? А потім будемо говорити про суди і корупцію в Україні, яку очолює зекоманда.
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12.07.2022 12:40 Ответить
За кермом був Порошенко, а Трухіна просто підібрали по дорозі, в багажнику були гроші для Медведчука на розмінування Чонгару)
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12.07.2022 13:04 Ответить
У червні дружок татарова і єрмака , портнов , покинув територію України, через Закарпатське кпп тиса в Угорщину , ще є питання ?!
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12.07.2022 12:40 Ответить
Как бы нет. Это даже не первый шаг. Первый шаг - увольнение Ермака.
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12.07.2022 12:40 Ответить
а що 2 роки заважало призначити керівника САП?
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12.07.2022 12:43 Ответить
А якщо ще й секретаршу Машу звільнити, то можна і орденом єрмака нагородити
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12.07.2022 12:43 Ответить
Юрчишин дійсно такий тупий? Проблема ж не тільки в призначенні керівника САП, хоча і це дуже важливо. Проблема в тому, що Єрмака, Татаров працюють на інтереси агресора - російську федерацію. Їхня брехня про вагнергейт, розблокування Чонгару, знищення нашої розвідки перед війною, управління судами по відкриттю видуманих кримінальних справ майже проти кожного патріота перед війною. Та і зараз під час війни намагаються вручати повістки на суд нашим патріотам, як Тані Чорновола і іншим. Єрмака і Татарова геть!
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12.07.2022 12:52 Ответить
Спартц розворушила зміїне кубло і всі пішли захищати не Україну, не народ України, якому допомагають США, а дєрмака і намагаються скоріше призначити прокурора САП. Виходить, що аби кого? То призначте пшонку, йому відома ця команда, особливо татаров і все буде, як потрібно "пацанам", чи маємо робити так, як потрібно Україні?
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12.07.2022 12:52 Ответить
зебилы уже берут разбег =)
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12.07.2022 12:53 Ответить
Та невже?! Отак усі аргументи одразу? Тепер виходь, ти чистий?
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12.07.2022 12:53 Ответить
"Нікагда"- сказав дєрьмак,а татаров хіхікнув з кутка.
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12.07.2022 12:54 Ответить
Юрчишин на подтанцовке
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12.07.2022 12:54 Ответить
Повністю розбити аргументи Спартц???? Ти зовсім тупий депутат Юрчишин???? Де ж ви такі тупі беретеся?
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12.07.2022 12:55 Ответить
баба Беня недозволяє
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12.07.2022 12:55 Ответить
У мене враження, що депутат Юрчишин не бачить очевидних речей. Українська влада взагалі не повинна "розбивати аргументи Спартц", вона повинна просто дотримуватися законодавства і працювати на Україну. Бо, якщо американська конгресвумен більше українська, ніж наша влада, то така влада повинна сидіти в буцигарні або Україну чекає поразка і занепад.
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12.07.2022 12:57 Ответить
Розгубились подоляки,пригоріли кацапській сраки,не знають вже що ляпати.
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12.07.2022 12:57 Ответить
и уволить подлежащего люстрации Татарова. Пофиг,что там Нрмак-друг Зеленского и смог протащить своего приятеля Татарова.Боканов вон тоже прив'л своего друга в управление СБУ в Херсонской области .а тот сдал россиянам схемі обороні области.
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12.07.2022 13:06 Ответить
президент зеленский который день молчит
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12.07.2022 13:06 Ответить
Та воно перелякане, не знає куди бігти і що казати. Бородаиа бабушка беня, подружка дермак, всі ці дружбани татарови і баканови... Всіх госдеп держить за яйця і хоче пустити їхню кров. З іншої сторони "мудрий нарід", який хоче жерти, а годує Україну зараз той же госдеп, вірніше їхнє казначейство. Біла бубочці, оно растєрялось
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12.07.2022 13:30 Ответить
"аргументи" , що нардеп юрчишин - мудак через три "д", "не підтверджені жодними фактами."
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12.07.2022 13:22 Ответить
ермак или интересы Украины? Зеленский должен сделать выбор. Вообще то ермак сам может уйти, но не хочет, видно не всю миссию выполнил.
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12.07.2022 13:38 Ответить
Со стороны это выглядит так.Давайте что нибудь сделаем,чтоб эта глупая тетка отцепилась.Претензий к бубочке накопилось много и вместо,что бы проблемы потихоньку решать,он тупо обманывал и кормил завтраками.И вдруг появляется некая фурия,которая хочет нашего бубочку,светлого разумом заклевать .
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12.07.2022 13:47 Ответить
😂😂😂😂😂😂
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12.07.2022 13:54 Ответить
Но Борис Джонсон немного преувеличил,там на самом деле Владимир пустил шептуна
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12.07.2022 14:01 Ответить
Юрчишин - нардеп чи нардУп? Що перекупили слуги чи обкурився разом з ними?
Ну як можна спрстувати неспростовне?
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12.07.2022 14:00 Ответить
зебилы заерзали задом а болт госдепа уже заряжен на секас
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12.07.2022 14:00 Ответить
 
 