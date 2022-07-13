Обстрел Запорожья российскими оккупантами: Под завалами могут быть люди

В результате ракетного удара по Запорожью есть пострадавшие, в то же время под завалами предприятия также могут находиться люди.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Запорожской ОВА.

"Сегодня две крылатые ракеты врага попали в цех одного из предприятий в областном центре. Возник пожар. На месте работают все соответствующие службы, разбирают завалы. Под ними еще могут находиться люди", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате удара есть пострадавшие. Количество и состояние раненых уточняется.

"Предприятие в Днепровском районе имее значительные разрушения. Подробности позже", — добавили в ОВА.

Напомним, 13 июля российские оккупанты ударили двумя ракетами по Запорожью и попали в одно из предприятий.

Позже стало известно, что в результате ракетного удара 7 человек получили ранения.

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