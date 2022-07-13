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Новини Війна
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Обстріл Запоріжжя російськими окупантами: Під завалами можуть бути люди

запоріжжя

Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю є постраждалі, водночас під завалами підприємства також можуть знаходитись люди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.

"Сьогодні дві крилаті ракети ворога поцілили в цех одного з підприємств в обласному центрі. Виникла пожежа. На місці працюють усі відповідні служби, розбирають завали. Під ними ще можуть знаходитися люди", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок удару є постраждалі. Кількість і стан поранених наразі уточнюється.

"Підприємство у Дніпровському районі зазнало значних руйнувань. Подробиці пізніше", - додали в ОВА.

Нагадаємо, 13 липня російські окупанти вдарили двома ракетами по Запоріжжю та влучили в одне з підприємств.

Пізніше стало відомо, що внаслідок ракетного удару 7 людей дістали поранення.

Читайте: Навколо Запоріжжя не припиняють будувати додаткові захисні споруди, - ОВА

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Запоріжжя (2262) обстріл (28316)


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элиз..это не зтз но тоже..на трасе днепровской икибастос смотрите телегу криндж цех рухнул
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13.07.2022 18:38 Відповісти
я надеюсь, за 4,5 мес. войны такие критически важные заводы как М.-С. как- то спрятали, вывезли куда- то хотя бы уникальное оборудование, документацию, или как с Мрией- все ждут пока кацапня ********** ?
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13.07.2022 18:41 Відповісти
 
 