Обстріл Запоріжжя російськими окупантами: Під завалами можуть бути люди

Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю є постраждалі, водночас під завалами підприємства також можуть знаходитись люди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.

"Сьогодні дві крилаті ракети ворога поцілили в цех одного з підприємств в обласному центрі. Виникла пожежа. На місці працюють усі відповідні служби, розбирають завали. Під ними ще можуть знаходитися люди", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок удару є постраждалі. Кількість і стан поранених наразі уточнюється.

"Підприємство у Дніпровському районі зазнало значних руйнувань. Подробиці пізніше", - додали в ОВА.

Нагадаємо, 13 липня російські окупанти вдарили двома ракетами по Запоріжжю та влучили в одне з підприємств.

Пізніше стало відомо, що внаслідок ракетного удару 7 людей дістали поранення.

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