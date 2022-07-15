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Ракетный удар РФ по Виннице: Пропавшими без вести считаются 18 человек
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате ракетных обстрелов Винницы российскими войсками погибли 23 человека, в том числе три ребенка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС.
Так, в результате обстрела погибли 23 человека (в том числе 3 ребенка).
71 человек (среди которых 3 ребенка) госпитализированы. За медицинской помощью обратилось 117 человек;
В то же время остаются пропавшими без вести 18 человек.
Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице.
Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.
Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Сообщалось о 23 погибших в результате обстрела.
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Но ермаку как раз это пофиг, а вот Зеле надо объяснять почему ермак это круто. **** просто слов нету. И все это говно кричит шо типо мало помогают, маловато будет. угу, любой бы вникнув в ситуацию, пожелал бы прямой дороги ермакам. Чего стоит только высер Арестованого про Юг - "********". Ну да, ведь это же не Запад кричал что нападут и надо готовиться - зачем? Асфальтик оно как бы более лучше, более крепче становится карман, а потом можно завизжать: Ой, а я тут слышал шо броников не хватает, - Р-разберитесь.
выбрали блин называется. демократия чо. И даже онтесемитизм оказывается, смешенный с нацизмом, если послушать поехавшую Лошадь и Машу захерову(от слова Захер Мазох походу?)
@MiraMiraslava
Пізніше Єрмак постійно виникав біля Зеленського, причому в ролі того, хто платив йому якусь заплату, чи скажімо гонорари. Тобто в ролі апріорі старшого і "кормільца".
Мало хто зауважив що Зеленський значну частину і 90-х , і більшу частину 2000-х років провів, вірніше постійно прожив в Москві, тобто в омріяній ним Росії. Він правда в школі ще й мріяв поїхати до Ізраїлю, але йому цього не дозволив батько.
Кажуть що зараз там живе його батько з мамою - варто перевірити - у всякому разі я цього не зробив як належить. Але вернемося до того, що "Землею обітованою" для молодого Зеленського наприкінці 90-х виявилася Росія, тобто Москва.
За моїми пошуками виглядає, що він там жив постійно, а в Україну приїжджав на концерти і у службові відрядження. Причому спочатку були службові відрядження-а концерти почалися пізніше. Виявилося що навіть на піку 95-го кварталізму він, як правило, лише прилітав з Москви до
Києва на концерти - і відлітав назад. А Єрмак час від часу появлявся біля нього в якості старшого бізнес партнера, тобто замовника і джерела грошей та гонорарів. Попри це поява Єрмака біля вже президента Зеленського виявилася для всіх якимось сюрпризом.
І виглядала якось сенсаційно. Особливо на фоні казкової екзотики його подорожі до Оману, де такі пильні спостерігачі як я, вперше звернули особливу увагу на унікальність "ескорт послуг", надаваних Президенту України, маловідомим тоді Єрмаком.
І вже тоді, це було більше схожим не на ескорт, а на конвоювання. Нагадаю що позицію "контроль ззаду" Єрмак успадкував від свого попередника на цій "посаді" - Богдана. Цікаво що після заміни "ззадусмотрящого" Богдана на Єрмака в тій же позиції, Зеленський поступово перестав