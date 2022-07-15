Ракетный удар РФ по Виннице: Пропавшими без вести считаются 18 человек

В результате ракетных обстрелов Винницы российскими войсками погибли 23 человека, в том числе три ребенка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС.

Так, в результате обстрела погибли 23 человека (в том числе 3 ребенка).

71 человек (среди которых 3 ребенка) госпитализированы. За медицинской помощью обратилось 117 человек;

В то же время остаются пропавшими без вести 18 человек.

Напомним, 14 июля российские оккупанты выпустили 3 ракеты по офисному зданию в Виннице.

Президент Владимир Зеленский назвал обстрел террористическим актом.

Известно, что войска РФ ударили по Виннице ракетами "Калибр" из акватории Черного моря. Сообщалось о 23 погибших в результате обстрела.

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