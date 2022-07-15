Ракетний удар РФ по Вінниці: Зниклими безвісти залишаються 18 осіб

Внаслідок ракетного обстрілу Вінниці російськими військами загинули 23 особи, зокрема три дитини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС.

Так, внаслідок обстріли загинуло 23 особи (зокрема 3 дитини).

71 особу (серед яких 3 дитини) госпіталізовано. За медичною допомогою звернулося 117 осіб;

Водночас залишаються зниклими безвісти 18 осіб.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.

Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Повідомлялося про 23 загиблих внаслідок обстрілу.

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