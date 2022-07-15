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Ракетний удар РФ по Вінниці: Зниклими безвісти залишаються 18 осіб
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Внаслідок ракетного обстрілу Вінниці російськими військами загинули 23 особи, зокрема три дитини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС.
Так, внаслідок обстріли загинуло 23 особи (зокрема 3 дитини).
71 особу (серед яких 3 дитини) госпіталізовано. За медичною допомогою звернулося 117 осіб;
Водночас залишаються зниклими безвісти 18 осіб.
Нагадаємо, 14 липня російські окупанти випустили 3 ракети по офісній будівлі у Вінниці.
Президент Володимир Зеленський назвав обстріл терористичним актом.
Відомо, що війська РФ вдарили по Вінниці ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря. Повідомлялося про 23 загиблих внаслідок обстрілу.
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Но ермаку как раз это пофиг, а вот Зеле надо объяснять почему ермак это круто. **** просто слов нету. И все это говно кричит шо типо мало помогают, маловато будет. угу, любой бы вникнув в ситуацию, пожелал бы прямой дороги ермакам. Чего стоит только высер Арестованого про Юг - "********". Ну да, ведь это же не Запад кричал что нападут и надо готовиться - зачем? Асфальтик оно как бы более лучше, более крепче становится карман, а потом можно завизжать: Ой, а я тут слышал шо броников не хватает, - Р-разберитесь.
выбрали блин называется. демократия чо. И даже онтесемитизм оказывается, смешенный с нацизмом, если послушать поехавшую Лошадь и Машу захерову(от слова Захер Мазох походу?)
@MiraMiraslava
Пізніше Єрмак постійно виникав біля Зеленського, причому в ролі того, хто платив йому якусь заплату, чи скажімо гонорари. Тобто в ролі апріорі старшого і "кормільца".
Мало хто зауважив що Зеленський значну частину і 90-х , і більшу частину 2000-х років провів, вірніше постійно прожив в Москві, тобто в омріяній ним Росії. Він правда в школі ще й мріяв поїхати до Ізраїлю, але йому цього не дозволив батько.
Кажуть що зараз там живе його батько з мамою - варто перевірити - у всякому разі я цього не зробив як належить. Але вернемося до того, що "Землею обітованою" для молодого Зеленського наприкінці 90-х виявилася Росія, тобто Москва.
За моїми пошуками виглядає, що він там жив постійно, а в Україну приїжджав на концерти і у службові відрядження. Причому спочатку були службові відрядження-а концерти почалися пізніше. Виявилося що навіть на піку 95-го кварталізму він, як правило, лише прилітав з Москви до
Києва на концерти - і відлітав назад. А Єрмак час від часу появлявся біля нього в якості старшого бізнес партнера, тобто замовника і джерела грошей та гонорарів. Попри це поява Єрмака біля вже президента Зеленського виявилася для всіх якимось сюрпризом.
І виглядала якось сенсаційно. Особливо на фоні казкової екзотики його подорожі до Оману, де такі пильні спостерігачі як я, вперше звернули особливу увагу на унікальність "ескорт послуг", надаваних Президенту України, маловідомим тоді Єрмаком.
І вже тоді, це було більше схожим не на ескорт, а на конвоювання. Нагадаю що позицію "контроль ззаду" Єрмак успадкував від свого попередника на цій "посаді" - Богдана. Цікаво що після заміни "ззадусмотрящого" Богдана на Єрмака в тій же позиції, Зеленський поступово перестав