Оккупанты выпустили по Николаевщине 18 ракет, часть сбили, - Ким

Российские захватчики ударили утром, 26 июля, по Николаевщине 18 ракетами, в частности, выпустили двенадцать ракет типа С-300 и шесть ракет Х-59 из самолетов стратегической авиации. Часть ракет уничтожили силы ПВО.

Об этом глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас было с утра шесть ракет Х-59 из самолетов и двенадцать ракет типа С-300. Не все они попали в цель – часть сбили, часть – нет. Но в результате ударов, попавших в критическую инфраструктуру и предприятия, обошлось без человеческих жертв", – отметил Ким.

По его словам, в результате утреннего обстрела, в частности, разрушены три секции железнодорожного моста, получили повреждения сооружения автопредприятия, другие гражданские объекты и частные здания.

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Глава ОВА объяснил массированный обстрел Николаевщины тем, что враг не имеет успеха на фронтах, где идут бои и наши ВСУ уничтожают склады боеприпасов и командные пункты - поэтому и наносят удары по мирным населенным пунктам.

Как сообщалось, 26 июля по югу Украины нанесен массированный ракетный удар, среди прочего с применением авиации, по направлению к Черному морю. В частности, нанесен удар по Николаеву. Поражены предприятие и критическая инфраструктура.

Как отметил мэр Николаева Александр Сенкевич, в результате обстрела Николаева повреждена одна из котелен.