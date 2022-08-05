Доклад Amnesty International позволит РФ классифицировать гражданскую инфраструктуру Украины как законную с военной точки зрения цель - ЦПД
Доклад Amnesty International вредит гражданскому населению Украины.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.
"Международная правозащитная организация обвинила Украину в "нарушении законов войны" из-за якобы размещения военных баз в жилых районах, школах и больницах. При этом организация признает, что гуманитарное право не запрещает находиться в учебных заведениях, где не проходят занятия", - объяснили в ЦПД.
В то же время Россия заявила, что наконец-то "Мероприятие начало объективно писать о войне в Украине и признало военные преступления Украины". А российские медиа распространили заявления спикеров, продвигающих созвучные российской пропаганде нарративы, о том, что осуждение отчета Amnesty International – это работа "западной военной пропаганды".
В ЦПИ заявили, что доклад Amnesty International вредит гражданскому населению Украины.
"Существует вероятность, что РФ увеличит количество обстрелов, поскольку через отчет Amnesty International агрессор может классифицировать гражданскую инфраструктуру Украины как законную с военной точки зрения цель", – рассказали в Центре.
Ранее организация Amnesty International опубликовала заявление, в котором говорится, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население страны из-за того, что "создает свои базы в населенных пунктах".
Президент Владимир Зеленский заявил, что Amnesty International сделала "аморальную избирательность", помогающую государству-террористу.
В то же время министр обороны Алексей Резников считает, что попытки уравнять неспровоцированную российскую агрессию и украинскую самозащиту, как это сделано в материале Amnesty International, – это свидетельство потери адекватности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Ми усіма можливими методами переконували керівництво глобального офісу і авторів релізу цього не робити, але нас не почули, а отже ми зазнали поразки", - заявила.
А скандальний звіт Amnesty назвала неповагою до українців і українок, які борються за своє виживання.
"Від початку повномасштабного вторгнення і до учорашнього ми з командою українського офісу зробили чимало, аби світ дізнався правду про жахливі воєнні злочини РФ, і я сподіваюся, що наша робота сприятиме притягненню РФ до відповідальності. Вірю в перемогу України", - написала Катерина Мітєва. https://gazeta.ua/articles/politics/_skandal-iz-amnesty-international-v-************-ofisi-pochalisya-zvilnennya/1104663
Вважало заборону комуністів "неприпустимим" ітд.
Проте, керівник відділення Оксана Покальчук поки цього не робить, мабуть вважаючи, що хвиля критики спаде, і вона тишком-нишком залишиться на хлібній посаді з величезною зарплатнею. А також зі своєю позицією "а-що-ми-могли-зробити".
❗️Обіцяю, не спаде. На захист української позиції вже підняті американські ЗМІ та політичні діячі. Основні пункти доповіді повинні бути публічно спростовані, а український офіс Amnesty International розпущено. https://t.me/Sharpreview/16159 https://t.me/Sharpreview/16159
Якосьтак...
Надо объявить, что размещение военных объектов на АЭС наражае на небезпеку мирне населення Европы. А потом заявить, что это законная цель. И И посмотреть как они будут плясать на сковородке.
Так что, кремлевский володя, давай, активней раскрывай сеть ФСБ-филиалов по всему миру.
А мы скурпулезно будет составлять списки. Очень тщательно, с подробностями.
Военные должны только в открытом поле перемещаться что ли?
О чем и разговор
Tatamurcia
@Tatademurcia
·
https://twitter.com/Tatademurcia/status/1555527216502640640 3 ч
Теперь,когда всем мыслящим людям стало предельно ясно,каким куском говна на самом деле являются ооны,магатэ,амнистии,красные кресты, возникает вопрос-как нам выжить с таким количеством мерзавцев и маньяков у власти,с одной стороны,и с легионами ***********************-с другой.
Який модус операнди...мабудь знайти причину чому це все відбувається... До чого готуються "сильні мира цього"
Когда из за одного снайпера взрывали 9 этажку
Это такая тактика везде. В Сирии, в Чечне и в Украине.
Автоисправление задолбало.
як кацапські пропагандони кажуть:
це тільки бізнес
Може хай просто назветься "Адвокатура *уйла".
Постскриптум.
Засновник Amnesty International Пітер Бененсон полишив Amnesty International у 1966 році, виявивши, що організація щільно набита співробітниками спецслужб, які маніпулюють нею у своїх інтересах
тобто, цяінформація сумніву не підлягає? і не має значення, що саме варварська раша є агресогором? якого хріну?!!
Чому такого ще не сталося? - країна "маленьких" людей.
Ну і де довгоочікуваний український моссад??
Чи прстіше почекати створення , росту та реальних дій українського мосаду ?
Бачив інтерв"ю - там явно український жид
Успіхів тобі ! І ней живе собі тут спокійно твоя родина !
Бог-Творець - єдиний , незалежно від релігії ! І він усе бачить !