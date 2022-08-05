РУС
Доклад Amnesty International позволит РФ классифицировать гражданскую инфраструктуру Украины как законную с военной точки зрения цель - ЦПД

amnesty,international

Доклад Amnesty International вредит гражданскому населению Украины.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

"Международная правозащитная организация обвинила Украину в "нарушении законов войны" из-за якобы размещения военных баз в жилых районах, школах и больницах. При этом организация признает, что гуманитарное право не запрещает находиться в учебных заведениях, где не проходят занятия", - объяснили в ЦПД.

В то же время Россия заявила, что наконец-то "Мероприятие начало объективно писать о войне в Украине и признало военные преступления Украины". А российские медиа распространили заявления спикеров, продвигающих созвучные российской пропаганде нарративы, о том, что осуждение отчета Amnesty International – это работа "западной военной пропаганды".

В ЦПИ заявили, что доклад Amnesty International вредит гражданскому населению Украины.

"Существует вероятность, что РФ увеличит количество обстрелов, поскольку через отчет Amnesty International агрессор может классифицировать гражданскую инфраструктуру Украины как законную с военной точки зрения цель", – рассказали в Центре.

Ранее организация Amnesty International опубликовала заявление, в котором говорится, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население страны из-за того, что "создает свои базы в населенных пунктах".

Президент Владимир Зеленский заявил, что Amnesty International сделала "аморальную избирательность", помогающую государству-террористу.

В то же время министр обороны Алексей Резников считает, что попытки уравнять неспровоцированную российскую агрессию и украинскую самозащиту, как это сделано в материале Amnesty International, – это свидетельство потери адекватности.

Читайте: Гендиректор Amnesty International Калламар заявила, что критика "не ослабит беспристрастность" организации: Кулеба считает это "фальшивым нейтралитетом"

Топ комментарии
+51
05.08.2022 18:22 Ответить
+27

05.08.2022 19:01 Ответить
+24
"Амнєсті інтєрнационал не давала гарантій та обіцянок щодо об'єктивної оцінки та висвітлення "конфлікту" в Україні".
Якосьтак...
05.08.2022 18:22 Ответить
Кацапам пофігу законна вона чи ні.
05.08.2022 18:19 Ответить
Речниця українського офісу Amnesty International Катерина Мітєва, після скандалу зі звітом організації, звільнилася.

"Ми усіма можливими методами переконували керівництво глобального офісу і авторів релізу цього не робити, але нас не почули, а отже ми зазнали поразки", - заявила.

А скандальний звіт Amnesty назвала неповагою до українців і українок, які борються за своє виживання.

"Від початку повномасштабного вторгнення і до учорашнього ми з командою українського офісу зробили чимало, аби світ дізнався правду про жахливі воєнні злочини РФ, і я сподіваюся, що наша робота сприятиме притягненню РФ до відповідальності. Вірю в перемогу України", - написала Катерина Мітєва. https://gazeta.ua/articles/politics/_skandal-iz-amnesty-international-v-************-ofisi-pochalisya-zvilnennya/1104663
05.08.2022 18:21 Ответить
Українська АІ завзято виступало проти Азова і Айдару у 2014 р.
Вважало заборону комуністів "неприпустимим" ітд.
05.08.2022 18:31 Ответить
Треба їх зварити і з'їсти
05.08.2022 18:22 Ответить
05.08.2022 18:22 Ответить
В саму точку.
05.08.2022 18:31 Ответить
це просто підкацаплена свинота
05.08.2022 19:08 Ответить
Під тиском суспільства речниця Amnesty International Україна Катерина Мітєва звільнилась через опублікований напередодні звіт Amnesty International.

Проте, керівник відділення Оксана Покальчук поки цього не робить, мабуть вважаючи, що хвиля критики спаде, і вона тишком-нишком залишиться на хлібній посаді з величезною зарплатнею. А також зі своєю позицією "а-що-ми-могли-зробити".

❗️Обіцяю, не спаде. На захист української позиції вже підняті американські ЗМІ та політичні діячі. Основні пункти доповіді повинні бути публічно спростовані, а український офіс Amnesty International розпущено. https://t.me/Sharpreview/16159 https://t.me/Sharpreview/16159

05.08.2022 21:11 Ответить
додати к тому - I засудження военних злочинiв росси
05.08.2022 19:26 Ответить
АЭС тоже законная цель?
05.08.2022 18:23 Ответить
А кто же там спряталса то?
05.08.2022 18:27 Ответить
Военные объекты русских.
Надо объявить, что размещение военных объектов на АЭС наражае на небезпеку мирне населення Европы. А потом заявить, что это законная цель. И И посмотреть как они будут плясать на сковородке.
показать весь комментарий
05.08.2022 18:30 Ответить
05.08.2022 18:24 Ответить
Та пішли вони всі на ху...тір до лісу !!! Нам своє робити і нема чого слухати всяку ху ...ню-ню !
05.08.2022 18:24 Ответить
Лайно інтерншнл-підігравати кацапським вбивцям це бути співучасниками вбивств...
05.08.2022 18:25 Ответить
05.08.2022 18:26 Ответить
С другой стороны, все эти "случайно-неслучайные вбросы", "дезы" и т.д. выполняют одну очень интересную и неочевидную функцию - вскрывают путинские консервы, а поскольку Интернет "все помнит" и каждые полгода делается дамп всего сетевого трафика, то последствия для этих граждан будут весьма печальные.
Так что, кремлевский володя, давай, активней раскрывай сеть ФСБ-филиалов по всему миру.
А мы скурпулезно будет составлять списки. Очень тщательно, с подробностями.
05.08.2022 18:27 Ответить
05.08.2022 18:27 Ответить
Яка міжнародна інституція ще не виявилась консервою?
05.08.2022 18:27 Ответить
ще одні хворі на голову..там з кащенко пОцієнти позмивались????
05.08.2022 18:30 Ответить
05.08.2022 18:30 Ответить
Нах@й нам ці дешеві доповіді? У кого ініціатива на війні,для того і доповіді. Якщо замість звільнення країни одні балачки, відосікі та ниття про недостатність зброї, то обсирати Україну будуть всі підряд.
05.08.2022 18:31 Ответить
Чому не публікуються ПІБ конкретних чиновників з тої...., яка так цинічно виступила адвокатом агресор щоб компетентна організації змогли проаналізувати їх...?
05.08.2022 18:32 Ответить
Вигнати цю кацапську помийку нах. Судом заборонити діяльність в Україні, вскрити всі джерела фінансування, визнати ВР співучасть в агрессії проти України в інформаційному просторі.
05.08.2022 18:32 Ответить
Так кто заказчик этого "доклада"?
05.08.2022 18:34 Ответить
Само заявление Amnesty бредовое

Военные должны только в открытом поле перемещаться что ли?
05.08.2022 18:38 Ответить
На своей международно признанной территории они должны перемещаться. Чтобы вопросов к ним не возникало.
05.08.2022 18:40 Ответить
Так ВСУ на своей территории
05.08.2022 18:56 Ответить
А ВС РФ - нет. Прямо уравнение с двумя неизвестными.
05.08.2022 18:59 Ответить
Но у Amnesty к ним вопросов не было

О чем и разговор
05.08.2022 19:02 Ответить
А у меня есть.
05.08.2022 19:05 Ответить
Все купується і продається.А у раші на такі цілі гроші є.
05.08.2022 18:38 Ответить
Агентура кацапська десятиліттями по всьому світі працювала та грошей на це вони не шкодували.
05.08.2022 19:20 Ответить
ВР має визнати Amnesty International організацією, яка підтримує тероризм і геноцид українського народу.
05.08.2022 18:39 Ответить
Українська дипломатія має зламати оцей кацапський конструкт, який охоче жеруть підкацапники по всьому світові, що, мовляв, є якісь "законні" цілі для кацапів в Україні. Що буцімто удари по цивільній інфраструктурі - це жах, а по військовій - то нічого. НЕМА в Україні "законних" цілей для русні. Українські військові - такі ж українці, як і цивільні, українська військова інфрастуктура - така ж українська, як і цивільна. Бомбардування руснею будь-чого українського має висвітлюватися для тих іноземних тупаків як незаконне і крапка. Бо інакше й надалі вилазитимуть старі "неупереджені" шкапи із своїмі "закликаємо усі сторони конфлікту" та "усі у чомусь винні"
05.08.2022 18:43 Ответить


Tatamurcia

@Tatademurcia

·

https://twitter.com/Tatademurcia/status/1555527216502640640 3 ч

Теперь,когда всем мыслящим людям стало предельно ясно,каким куском говна на самом деле являются ооны,магатэ,амнистии,красные кресты, возникает вопрос-как нам выжить с таким количеством мерзавцев и маньяков у власти,с одной стороны,и с легионами ***********************-с другой.
05.08.2022 18:45 Ответить
Все це готовилось занадто давно, так давно що внесено зміни навіть в генетику та соціуми Землі...
Який модус операнди...мабудь знайти причину чому це все відбувається... До чого готуються "сильні мира цього"
05.08.2022 19:51 Ответить
Треба перевірити віли та статки цієї організації та ким вона фінансується...нафтодоляри кремля видно неозброєним оком.
05.08.2022 18:50 Ответить
Сорос їх утримує + купа інших ліваків.
05.08.2022 18:55 Ответить
Во бред от этих международных проституток. Все эти конвенции направлены на защиту гражданского населения, а из этой доповеди как правильно в статье указано, следует что убийство украинских граждан это, по амнести, полностью законно, так как виноват не тот кто убивает гражданских а тот кто защищает гражданское население. Вполне можно судится с ними в международном суде ООН за призывы к геноциду украинцев. Что то подсказывает что если подать в этот суд они откажутся там судится.
05.08.2022 18:53 Ответить
АІ завжди були таким гуаном. Як і всі соросівські грантожери.
05.08.2022 18:53 Ответить
Стаття амнесті дуже шкідлива для країни, по суті вона розвязала руки рашистам(((
05.08.2022 18:59 Ответить
Amnesty International не має отримувати жодного фінансування, оскільки її діяльність на протязі багатьох років не відповідає засадничим положенням.
05.08.2022 18:59 Ответить
Люба школа, лікарня тепер може бути ціллю
05.08.2022 19:00 Ответить
Получается они оправдывают тактику кацапов еще с Чечни

Когда из за одного снайпера взрывали 9 этажку
05.08.2022 19:06 Ответить
Особенно когда его там и не было
05.08.2022 19:08 Ответить
Заезжает колонна танков в маленькое село на одно улицу. Первый танк останавливается возле каждого дома и лупит в дом на одной стороне улицы, поворачивает башню и в дом напротив. Это привентивная мера, а вдруг в там снайпер с грандиозное сидит.

Это такая тактика везде. В Сирии, в Чечне и в Украине.
05.08.2022 19:11 Ответить
с гранатомётом

Автоисправление задолбало.
05.08.2022 19:14 Ответить

05.08.2022 19:01 Ответить
ще одна продажна контора,

як кацапські пропагандони кажуть:
це тільки бізнес
05.08.2022 19:10 Ответить
Мерзавцы с AI, подло не хотят принимать во внимание, что эта война не за какие-то простые проблемы между двумя государствами, а козломорды хотят уничтожить Украину-Русь и украинцев как нацию. Что они действуют как нацисты. Об этом эти мерзавцы должны говорить.
05.08.2022 19:17 Ответить
Напрошується запитання, "А на кого працює ота " гАмнесті", і чому вона прикривається I"ІnternationaІ"?
Може хай просто назветься "Адвокатура *уйла".
05.08.2022 19:22 Ответить
А що сволота з АІ думає про Оленівку?А що вона думає про кацапів на Запоріжській АЕС?А про крадене збіжжя і метал?Вбитих на зупинках?Що ви,падли,мовчите?
05.08.2022 19:33 Ответить
І що АІ думає про те, що московія хоче ліквідувати Україну-Русь як державу і українців як націю?
05.08.2022 20:10 Ответить
Не мають москалі права бомбити, ні військову, ні цивільну інфраструктуру. Ми з цими відповідями, самі йдемо на поводку в москалів. Краще взагалі мовчати.
05.08.2022 19:44 Ответить
Скільки дерьма проплаченого повилізало. Всякі АІ, та інше. Й ще стверджують про свою об'єктивність і неупередженість.
05.08.2022 20:08 Ответить
Україні потрібно визнати цю псевдогуманітарну організацію злочинним угрупованням, що має на меті надання інформаційної та розвідувальної підтримки терористичним структурам та недокраїнам на кшталт параші чи того ж іділ! І не просто ЗАБОРОНИТИ їх діяльність в Україні - ПОЧАТИ РОЗСЛІДУВАННЯ з залученням ресурсів розвідувальної спільноти наших західних партнерів для виявлення зв'язків верхівки цієї гидоти із квазідержавними терористичними структурами(фсб-гру та іншими) параші! Ці 🐷тварюки із 💩гамнесті мають СІСТИ # ЗА ГРАТИ!!!
05.08.2022 20:16 Ответить
Як тільки адвокати виставлять Гамністії реальні суми відшкодування за зруйноване майно кацапами ,яких ті вибілюють - подивитесь,будете шукати з світлом і не знайдете.
05.08.2022 20:44 Ответить
Amnesty International - неурядова організація, яка існує за рахунок грантів, тобто подачок. А хто платить той замовляє музику. Тим більше, що гендиректором організації є продажна французька шльондра. Ну а хто такі французи ми мали нагоду переконатись - Саркозі, Олланд, Макрон. Миротворець вже вніс її в свою базу. А українська влада повинна гнати цю путінську помийницю з України.

Постскриптум.
Засновник Amnesty International Пітер Бененсон полишив Amnesty International у 1966 році, виявивши, що організація щільно набита співробітниками спецслужб, які маніпулюють нею у своїх інтересах
05.08.2022 20:57 Ответить
а що - така собі доповідь містить незаперечні докази того, про що стверджується? і ніяка комісія того розслідувати не буде? а міста і цивільні райони в них, які знаходяться далеко від лінії фронту також обстрілюють власне тому, що в кожній квартирі -війська?
тобто, цяінформація сумніву не підлягає? і не має значення, що саме варварська раша є агресогором? якого хріну?!!
05.08.2022 22:10 Ответить
Эта контора поставила жирную точку на своем существовании.
05.08.2022 22:27 Ответить
За публікацію яка прямо шкодить державним інтересам цього директора мають знаходити по частинах, при чому після кожного такого епізода він повинен давати розгорнуте інтерв'ю чому він так зробив, за які мотиваційні ресурси діяв на користь ворога.
Чому такого ще не сталося? - країна "маленьких" людей.
Ну і де довгоочікуваний український моссад??
05.08.2022 22:31 Ответить
Ось до чого приводить маразм 8 років влади - АТО-ООС-військовий стан! 24 лютого російські війська напали на Україну, вбили десятки тисяч цивільних і захопили понад 20% теритолрії!
05.08.2022 23:17 Ответить
Члени амнесті, що є пособниками путіна, мають бути страчені як колись були страчені пособники гітлера.
05.08.2022 23:31 Ответить
А українські + дружні правники і адвокати - не можуть своїми незаперечливими доказами поставити у міжнародніх судах - цю "представницю " - у відповідне становище ?

Чи прстіше почекати створення , росту та реальних дій українського мосаду ?

Бачив інтерв"ю - там явно український жид

Успіхів тобі ! І ней живе собі тут спокійно твоя родина !
Бог-Творець - єдиний , незалежно від релігії ! І він усе бачить !
06.08.2022 00:26 Ответить
Да мы в Азербайджане лет тридцать назад поняли, что это за говно. Они нас грязью поливали, а когда мы спрашивали: послушайте, почему вы молчите про Армению, оккупировавшую 20% нашей территории; они делали морду ящиком. ******** еще те. Как и оон, обсе, минские группы и т.п.
06.08.2022 09:10 Ответить
06.08.2022 10:24 Ответить
 
 