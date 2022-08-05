Доклад Amnesty International позволит РФ классифицировать гражданскую инфраструктуру Украины как законную с военной точки зрения цель - ЦПД

Доклад Amnesty International вредит гражданскому населению Украины.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

"Международная правозащитная организация обвинила Украину в "нарушении законов войны" из-за якобы размещения военных баз в жилых районах, школах и больницах. При этом организация признает, что гуманитарное право не запрещает находиться в учебных заведениях, где не проходят занятия", - объяснили в ЦПД.

В то же время Россия заявила, что наконец-то "Мероприятие начало объективно писать о войне в Украине и признало военные преступления Украины". А российские медиа распространили заявления спикеров, продвигающих созвучные российской пропаганде нарративы, о том, что осуждение отчета Amnesty International – это работа "западной военной пропаганды".

В ЦПИ заявили, что доклад Amnesty International вредит гражданскому населению Украины.

"Существует вероятность, что РФ увеличит количество обстрелов, поскольку через отчет Amnesty International агрессор может классифицировать гражданскую инфраструктуру Украины как законную с военной точки зрения цель", – рассказали в Центре.

Ранее организация Amnesty International опубликовала заявление, в котором говорится, что украинская армия якобы подвергает опасности гражданское население страны из-за того, что "создает свои базы в населенных пунктах".

Президент Владимир Зеленский заявил, что Amnesty International сделала "аморальную избирательность", помогающую государству-террористу.

В то же время министр обороны Алексей Резников считает, что попытки уравнять неспровоцированную российскую агрессию и украинскую самозащиту, как это сделано в материале Amnesty International, – это свидетельство потери адекватности.

