Доповідь Amnesty International дозволить РФ класифікувати цивільну інфраструктуру України як законну з воєнної точки зору ціль, - ЦПД
Доповідь Amnesty International шкодить цивільному населенню України.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.
"Міжнародна правозахисна організація звинуватила Україну в "порушенні законів війни" через нібито розміщення військових баз у житлових районах, школах і лікарнях. При цьому організація визнає, що гуманітарне право не забороняє перебувати в навчальних закладах, де не проходять заняття", - пояснили в ЦПД.
Водночас Росія заявила, що нарешті "Захід почав об’єктивно писати про війну в Україні та визнав військові злочини України". А російські медіа поширили заяви спікерів, які просувають співзвучні російській пропаганді наративи, про те, що засудження звіту Amnesty International - це робота "західної військової пропаганди"
В ЦПД заявили, що доповідь Amnesty International шкодить цивільному населенню України.
"Існує ймовірність, що РФ збільшить кількість обстрілів, оскільки через звіт Amnesty International агресор може класифікувати цивільну інфраструктуру України як законну з воєнної точки зору ціль", - пояснили в Центрі.
Раніше організація Amnesty International опублікувала заяву, в якій ідеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах".
Президент Володимир Зеленський заявив, що Amnesty International зробила "аморальну вибірковість", яка допомагає державі-терористу.
Водночас міністр оборони Олексій Резніков вважає, що спроби урівняти неспровоковану російську агресію і Український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це свідчення втрати адекватності.
"Ми усіма можливими методами переконували керівництво глобального офісу і авторів релізу цього не робити, але нас не почули, а отже ми зазнали поразки", - заявила.
А скандальний звіт Amnesty назвала неповагою до українців і українок, які борються за своє виживання.
"Від початку повномасштабного вторгнення і до учорашнього ми з командою українського офісу зробили чимало, аби світ дізнався правду про жахливі воєнні злочини РФ, і я сподіваюся, що наша робота сприятиме притягненню РФ до відповідальності. Вірю в перемогу України", - написала Катерина Мітєва. https://gazeta.ua/articles/politics/_skandal-iz-amnesty-international-v-************-ofisi-pochalisya-zvilnennya/1104663
Вважало заборону комуністів "неприпустимим" ітд.
Проте, керівник відділення Оксана Покальчук поки цього не робить, мабуть вважаючи, що хвиля критики спаде, і вона тишком-нишком залишиться на хлібній посаді з величезною зарплатнею. А також зі своєю позицією "а-що-ми-могли-зробити".
❗️Обіцяю, не спаде. На захист української позиції вже підняті американські ЗМІ та політичні діячі. Основні пункти доповіді повинні бути публічно спростовані, а український офіс Amnesty International розпущено. https://t.me/Sharpreview/16159 https://t.me/Sharpreview/16159
Якосьтак...
Надо объявить, что размещение военных объектов на АЭС наражае на небезпеку мирне населення Европы. А потом заявить, что это законная цель. И И посмотреть как они будут плясать на сковородке.
Так что, кремлевский володя, давай, активней раскрывай сеть ФСБ-филиалов по всему миру.
А мы скурпулезно будет составлять списки. Очень тщательно, с подробностями.
Военные должны только в открытом поле перемещаться что ли?
О чем и разговор
Теперь,когда всем мыслящим людям стало предельно ясно,каким куском говна на самом деле являются ооны,магатэ,амнистии,красные кресты, возникает вопрос-как нам выжить с таким количеством мерзавцев и маньяков у власти,с одной стороны,и с легионами ***********************-с другой.
Який модус операнди...мабудь знайти причину чому це все відбувається... До чого готуються "сильні мира цього"
Когда из за одного снайпера взрывали 9 этажку
Это такая тактика везде. В Сирии, в Чечне и в Украине.
Автоисправление задолбало.
як кацапські пропагандони кажуть:
це тільки бізнес
Може хай просто назветься "Адвокатура *уйла".
Постскриптум.
Засновник Amnesty International Пітер Бененсон полишив Amnesty International у 1966 році, виявивши, що організація щільно набита співробітниками спецслужб, які маніпулюють нею у своїх інтересах
тобто, цяінформація сумніву не підлягає? і не має значення, що саме варварська раша є агресогором? якого хріну?!!
Чому такого ще не сталося? - країна "маленьких" людей.
Ну і де довгоочікуваний український моссад??
Чи прстіше почекати створення , росту та реальних дій українського мосаду ?
Бачив інтерв"ю - там явно український жид
Успіхів тобі ! І ней живе собі тут спокійно твоя родина !
Бог-Творець - єдиний , незалежно від релігії ! І він усе бачить !