Доповідь Amnesty International дозволить РФ класифікувати цивільну інфраструктуру України як законну з воєнної точки зору ціль, - ЦПД

Доповідь Amnesty International шкодить цивільному населенню України.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.

"Міжнародна правозахисна організація звинуватила Україну в "порушенні законів війни" через нібито розміщення військових баз у житлових районах, школах і лікарнях. При цьому організація визнає, що гуманітарне право не забороняє перебувати в навчальних закладах, де не проходять заняття", - пояснили в ЦПД.

Водночас Росія заявила, що нарешті "Захід почав об’єктивно писати про війну в Україні та визнав військові злочини України". А російські медіа поширили заяви спікерів, які просувають співзвучні російській пропаганді наративи, про те, що засудження звіту Amnesty International - це робота "західної військової пропаганди"

В ЦПД заявили, що доповідь Amnesty International шкодить цивільному населенню України.

"Існує ймовірність, що РФ збільшить кількість обстрілів, оскільки через звіт Amnesty International агресор може класифікувати цивільну інфраструктуру України як законну з воєнної точки зору ціль", - пояснили в Центрі.

Раніше організація Amnesty International опублікувала заяву, в якій ідеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Amnesty International зробила "аморальну вибірковість", яка допомагає державі-терористу.

Водночас міністр оборони Олексій Резніков вважає, що спроби урівняти неспровоковану російську агресію і Український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це свідчення втрати адекватності.

