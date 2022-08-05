УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10889 відвідувачів онлайн
Новини Війна
10 929 72

Доповідь Amnesty International дозволить РФ класифікувати цивільну інфраструктуру України як законну з воєнної точки зору ціль, - ЦПД

amnesty,international

Доповідь Amnesty International шкодить цивільному населенню України.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.

"Міжнародна правозахисна організація звинуватила Україну в "порушенні законів війни" через нібито розміщення військових баз у житлових районах, школах і лікарнях. При цьому організація визнає, що гуманітарне право не забороняє перебувати в навчальних закладах, де не проходять заняття", - пояснили в ЦПД.

Водночас Росія заявила, що нарешті "Захід почав об’єктивно писати про війну в Україні та визнав військові злочини України". А російські медіа поширили заяви спікерів, які просувають співзвучні російській пропаганді наративи, про те, що засудження звіту Amnesty International - це робота "західної військової пропаганди"

В ЦПД заявили, що доповідь Amnesty International шкодить цивільному населенню України.

"Існує ймовірність, що РФ збільшить кількість обстрілів, оскільки через звіт Amnesty International агресор може класифікувати цивільну інфраструктуру України як законну з воєнної точки зору ціль", - пояснили в Центрі.

Раніше організація Amnesty International опублікувала заяву, в якій ідеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Amnesty International зробила "аморальну вибірковість", яка допомагає державі-терористу.

Водночас міністр оборони Олексій Резніков вважає, що спроби урівняти неспровоковану російську агресію і Український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це свідчення втрати адекватності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гендиректорка Amnesty International Калламар заявила, що критика "не послабить неупередженість" організації: Кулеба вважає це "фальшивим нейтралітетом"

Автор: 

Amnesty International (100) росія (67333) ЦПД (174)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+51
показати весь коментар
05.08.2022 18:22 Відповісти
+27

показати весь коментар
05.08.2022 19:01 Відповісти
+24
"Амнєсті інтєрнационал не давала гарантій та обіцянок щодо об'єктивної оцінки та висвітлення "конфлікту" в Україні".
Якосьтак...
показати весь коментар
05.08.2022 18:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапам пофігу законна вона чи ні.
показати весь коментар
05.08.2022 18:19 Відповісти
Речниця українського офісу Amnesty International Катерина Мітєва, після скандалу зі звітом організації, звільнилася.

"Ми усіма можливими методами переконували керівництво глобального офісу і авторів релізу цього не робити, але нас не почули, а отже ми зазнали поразки", - заявила.

А скандальний звіт Amnesty назвала неповагою до українців і українок, які борються за своє виживання.

"Від початку повномасштабного вторгнення і до учорашнього ми з командою українського офісу зробили чимало, аби світ дізнався правду про жахливі воєнні злочини РФ, і я сподіваюся, що наша робота сприятиме притягненню РФ до відповідальності. Вірю в перемогу України", - написала Катерина Мітєва. https://gazeta.ua/articles/politics/_skandal-iz-amnesty-international-v-************-ofisi-pochalisya-zvilnennya/1104663
показати весь коментар
05.08.2022 18:21 Відповісти
Українська АІ завзято виступало проти Азова і Айдару у 2014 р.
Вважало заборону комуністів "неприпустимим" ітд.
показати весь коментар
05.08.2022 18:31 Відповісти
Треба їх зварити і з'їсти
показати весь коментар
05.08.2022 18:22 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2022 18:22 Відповісти
В саму точку.
показати весь коментар
05.08.2022 18:31 Відповісти
це просто підкацаплена свинота
показати весь коментар
05.08.2022 19:08 Відповісти
Під тиском суспільства речниця Amnesty International Україна Катерина Мітєва звільнилась через опублікований напередодні звіт Amnesty International.

Проте, керівник відділення Оксана Покальчук поки цього не робить, мабуть вважаючи, що хвиля критики спаде, і вона тишком-нишком залишиться на хлібній посаді з величезною зарплатнею. А також зі своєю позицією "а-що-ми-могли-зробити".

❗️Обіцяю, не спаде. На захист української позиції вже підняті американські ЗМІ та політичні діячі. Основні пункти доповіді повинні бути публічно спростовані, а український офіс Amnesty International розпущено. https://t.me/Sharpreview/16159 https://t.me/Sharpreview/16159

показати весь коментар
05.08.2022 21:11 Відповісти
"Амнєсті інтєрнационал не давала гарантій та обіцянок щодо об'єктивної оцінки та висвітлення "конфлікту" в Україні".
Якосьтак...
показати весь коментар
05.08.2022 18:22 Відповісти
додати к тому - I засудження военних злочинiв росси
показати весь коментар
05.08.2022 19:26 Відповісти
АЭС тоже законная цель?
показати весь коментар
05.08.2022 18:23 Відповісти
А кто же там спряталса то?
показати весь коментар
05.08.2022 18:27 Відповісти
Военные объекты русских.
Надо объявить, что размещение военных объектов на АЭС наражае на небезпеку мирне населення Европы. А потом заявить, что это законная цель. И И посмотреть как они будут плясать на сковородке.
показати весь коментар
05.08.2022 18:30 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2022 18:24 Відповісти
Та пішли вони всі на ху...тір до лісу !!! Нам своє робити і нема чого слухати всяку ху ...ню-ню !
показати весь коментар
05.08.2022 18:24 Відповісти
Лайно інтерншнл-підігравати кацапським вбивцям це бути співучасниками вбивств...
показати весь коментар
05.08.2022 18:25 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2022 18:26 Відповісти
С другой стороны, все эти "случайно-неслучайные вбросы", "дезы" и т.д. выполняют одну очень интересную и неочевидную функцию - вскрывают путинские консервы, а поскольку Интернет "все помнит" и каждые полгода делается дамп всего сетевого трафика, то последствия для этих граждан будут весьма печальные.
Так что, кремлевский володя, давай, активней раскрывай сеть ФСБ-филиалов по всему миру.
А мы скурпулезно будет составлять списки. Очень тщательно, с подробностями.
показати весь коментар
05.08.2022 18:27 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2022 18:27 Відповісти
Яка міжнародна інституція ще не виявилась консервою?
показати весь коментар
05.08.2022 18:27 Відповісти
ще одні хворі на голову..там з кащенко пОцієнти позмивались????
показати весь коментар
05.08.2022 18:30 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2022 18:30 Відповісти
Нах@й нам ці дешеві доповіді? У кого ініціатива на війні,для того і доповіді. Якщо замість звільнення країни одні балачки, відосікі та ниття про недостатність зброї, то обсирати Україну будуть всі підряд.
показати весь коментар
05.08.2022 18:31 Відповісти
Чому не публікуються ПІБ конкретних чиновників з тої...., яка так цинічно виступила адвокатом агресор щоб компетентна організації змогли проаналізувати їх...?
показати весь коментар
05.08.2022 18:32 Відповісти
Вигнати цю кацапську помийку нах. Судом заборонити діяльність в Україні, вскрити всі джерела фінансування, визнати ВР співучасть в агрессії проти України в інформаційному просторі.
показати весь коментар
05.08.2022 18:32 Відповісти
Так кто заказчик этого "доклада"?
показати весь коментар
05.08.2022 18:34 Відповісти
Само заявление Amnesty бредовое

Военные должны только в открытом поле перемещаться что ли?
показати весь коментар
05.08.2022 18:38 Відповісти
На своей международно признанной территории они должны перемещаться. Чтобы вопросов к ним не возникало.
показати весь коментар
05.08.2022 18:40 Відповісти
Так ВСУ на своей территории
показати весь коментар
05.08.2022 18:56 Відповісти
А ВС РФ - нет. Прямо уравнение с двумя неизвестными.
показати весь коментар
05.08.2022 18:59 Відповісти
Но у Amnesty к ним вопросов не было

О чем и разговор
показати весь коментар
05.08.2022 19:02 Відповісти
А у меня есть.
показати весь коментар
05.08.2022 19:05 Відповісти
Все купується і продається.А у раші на такі цілі гроші є.
показати весь коментар
05.08.2022 18:38 Відповісти
Агентура кацапська десятиліттями по всьому світі працювала та грошей на це вони не шкодували.
показати весь коментар
05.08.2022 19:20 Відповісти
ВР має визнати Amnesty International організацією, яка підтримує тероризм і геноцид українського народу.
показати весь коментар
05.08.2022 18:39 Відповісти
Українська дипломатія має зламати оцей кацапський конструкт, який охоче жеруть підкацапники по всьому світові, що, мовляв, є якісь "законні" цілі для кацапів в Україні. Що буцімто удари по цивільній інфраструктурі - це жах, а по військовій - то нічого. НЕМА в Україні "законних" цілей для русні. Українські військові - такі ж українці, як і цивільні, українська військова інфрастуктура - така ж українська, як і цивільна. Бомбардування руснею будь-чого українського має висвітлюватися для тих іноземних тупаків як незаконне і крапка. Бо інакше й надалі вилазитимуть старі "неупереджені" шкапи із своїмі "закликаємо усі сторони конфлікту" та "усі у чомусь винні"
показати весь коментар
05.08.2022 18:43 Відповісти


Tatamurcia

@Tatademurcia

·

https://twitter.com/Tatademurcia/status/1555527216502640640 3 ч

Теперь,когда всем мыслящим людям стало предельно ясно,каким куском говна на самом деле являются ооны,магатэ,амнистии,красные кресты, возникает вопрос-как нам выжить с таким количеством мерзавцев и маньяков у власти,с одной стороны,и с легионами ***********************-с другой.
показати весь коментар
05.08.2022 18:45 Відповісти
Все це готовилось занадто давно, так давно що внесено зміни навіть в генетику та соціуми Землі...
Який модус операнди...мабудь знайти причину чому це все відбувається... До чого готуються "сильні мира цього"
показати весь коментар
05.08.2022 19:51 Відповісти
Треба перевірити віли та статки цієї організації та ким вона фінансується...нафтодоляри кремля видно неозброєним оком.
показати весь коментар
05.08.2022 18:50 Відповісти
Сорос їх утримує + купа інших ліваків.
показати весь коментар
05.08.2022 18:55 Відповісти
Во бред от этих международных проституток. Все эти конвенции направлены на защиту гражданского населения, а из этой доповеди как правильно в статье указано, следует что убийство украинских граждан это, по амнести, полностью законно, так как виноват не тот кто убивает гражданских а тот кто защищает гражданское население. Вполне можно судится с ними в международном суде ООН за призывы к геноциду украинцев. Что то подсказывает что если подать в этот суд они откажутся там судится.
показати весь коментар
05.08.2022 18:53 Відповісти
АІ завжди були таким гуаном. Як і всі соросівські грантожери.
показати весь коментар
05.08.2022 18:53 Відповісти
Стаття амнесті дуже шкідлива для країни, по суті вона розвязала руки рашистам(((
показати весь коментар
05.08.2022 18:59 Відповісти
Amnesty International не має отримувати жодного фінансування, оскільки її діяльність на протязі багатьох років не відповідає засадничим положенням.
показати весь коментар
05.08.2022 18:59 Відповісти
Люба школа, лікарня тепер може бути ціллю
показати весь коментар
05.08.2022 19:00 Відповісти
Получается они оправдывают тактику кацапов еще с Чечни

Когда из за одного снайпера взрывали 9 этажку
показати весь коментар
05.08.2022 19:06 Відповісти
Особенно когда его там и не было
показати весь коментар
05.08.2022 19:08 Відповісти
Заезжает колонна танков в маленькое село на одно улицу. Первый танк останавливается возле каждого дома и лупит в дом на одной стороне улицы, поворачивает башню и в дом напротив. Это привентивная мера, а вдруг в там снайпер с грандиозное сидит.

Это такая тактика везде. В Сирии, в Чечне и в Украине.
показати весь коментар
05.08.2022 19:11 Відповісти
с гранатомётом

Автоисправление задолбало.
показати весь коментар
05.08.2022 19:14 Відповісти

показати весь коментар
05.08.2022 19:01 Відповісти
ще одна продажна контора,

як кацапські пропагандони кажуть:
це тільки бізнес
показати весь коментар
05.08.2022 19:10 Відповісти
Мерзавцы с AI, подло не хотят принимать во внимание, что эта война не за какие-то простые проблемы между двумя государствами, а козломорды хотят уничтожить Украину-Русь и украинцев как нацию. Что они действуют как нацисты. Об этом эти мерзавцы должны говорить.
показати весь коментар
05.08.2022 19:17 Відповісти
Напрошується запитання, "А на кого працює ота " гАмнесті", і чому вона прикривається I"ІnternationaІ"?
Може хай просто назветься "Адвокатура *уйла".
показати весь коментар
05.08.2022 19:22 Відповісти
А що сволота з АІ думає про Оленівку?А що вона думає про кацапів на Запоріжській АЕС?А про крадене збіжжя і метал?Вбитих на зупинках?Що ви,падли,мовчите?
показати весь коментар
05.08.2022 19:33 Відповісти
І що АІ думає про те, що московія хоче ліквідувати Україну-Русь як державу і українців як націю?
показати весь коментар
05.08.2022 20:10 Відповісти
Не мають москалі права бомбити, ні військову, ні цивільну інфраструктуру. Ми з цими відповідями, самі йдемо на поводку в москалів. Краще взагалі мовчати.
показати весь коментар
05.08.2022 19:44 Відповісти
Скільки дерьма проплаченого повилізало. Всякі АІ, та інше. Й ще стверджують про свою об'єктивність і неупередженість.
показати весь коментар
05.08.2022 20:08 Відповісти
Україні потрібно визнати цю псевдогуманітарну організацію злочинним угрупованням, що має на меті надання інформаційної та розвідувальної підтримки терористичним структурам та недокраїнам на кшталт параші чи того ж іділ! І не просто ЗАБОРОНИТИ їх діяльність в Україні - ПОЧАТИ РОЗСЛІДУВАННЯ з залученням ресурсів розвідувальної спільноти наших західних партнерів для виявлення зв'язків верхівки цієї гидоти із квазідержавними терористичними структурами(фсб-гру та іншими) параші! Ці 🐷тварюки із 💩гамнесті мають СІСТИ # ЗА ГРАТИ!!!
показати весь коментар
05.08.2022 20:16 Відповісти
Як тільки адвокати виставлять Гамністії реальні суми відшкодування за зруйноване майно кацапами ,яких ті вибілюють - подивитесь,будете шукати з світлом і не знайдете.
показати весь коментар
05.08.2022 20:44 Відповісти
Amnesty International - неурядова організація, яка існує за рахунок грантів, тобто подачок. А хто платить той замовляє музику. Тим більше, що гендиректором організації є продажна французька шльондра. Ну а хто такі французи ми мали нагоду переконатись - Саркозі, Олланд, Макрон. Миротворець вже вніс її в свою базу. А українська влада повинна гнати цю путінську помийницю з України.

Постскриптум.
Засновник Amnesty International Пітер Бененсон полишив Amnesty International у 1966 році, виявивши, що організація щільно набита співробітниками спецслужб, які маніпулюють нею у своїх інтересах
показати весь коментар
05.08.2022 20:57 Відповісти
а що - така собі доповідь містить незаперечні докази того, про що стверджується? і ніяка комісія того розслідувати не буде? а міста і цивільні райони в них, які знаходяться далеко від лінії фронту також обстрілюють власне тому, що в кожній квартирі -війська?
тобто, цяінформація сумніву не підлягає? і не має значення, що саме варварська раша є агресогором? якого хріну?!!
показати весь коментар
05.08.2022 22:10 Відповісти
Эта контора поставила жирную точку на своем существовании.
показати весь коментар
05.08.2022 22:27 Відповісти
За публікацію яка прямо шкодить державним інтересам цього директора мають знаходити по частинах, при чому після кожного такого епізода він повинен давати розгорнуте інтерв'ю чому він так зробив, за які мотиваційні ресурси діяв на користь ворога.
Чому такого ще не сталося? - країна "маленьких" людей.
Ну і де довгоочікуваний український моссад??
показати весь коментар
05.08.2022 22:31 Відповісти
Ось до чого приводить маразм 8 років влади - АТО-ООС-військовий стан! 24 лютого російські війська напали на Україну, вбили десятки тисяч цивільних і захопили понад 20% теритолрії!
показати весь коментар
05.08.2022 23:17 Відповісти
Члени амнесті, що є пособниками путіна, мають бути страчені як колись були страчені пособники гітлера.
показати весь коментар
05.08.2022 23:31 Відповісти
А українські + дружні правники і адвокати - не можуть своїми незаперечливими доказами поставити у міжнародніх судах - цю "представницю " - у відповідне становище ?

Чи прстіше почекати створення , росту та реальних дій українського мосаду ?

Бачив інтерв"ю - там явно український жид

Успіхів тобі ! І ней живе собі тут спокійно твоя родина !
Бог-Творець - єдиний , незалежно від релігії ! І він усе бачить !
показати весь коментар
06.08.2022 00:26 Відповісти
Да мы в Азербайджане лет тридцать назад поняли, что это за говно. Они нас грязью поливали, а когда мы спрашивали: послушайте, почему вы молчите про Армению, оккупировавшую 20% нашей территории; они делали морду ящиком. ******** еще те. Как и оон, обсе, минские группы и т.п.
показати весь коментар
06.08.2022 09:10 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2022 10:24 Відповісти
 
 