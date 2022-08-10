Последствия "пожара" в оккупированной Новофедоровке в Крыму. ВИДЕО
В сети опубликовали кадры обгоревших автомобилей в Новофедоровке в оккупированном Крыму, где накануне произошел ряд взрывов и пожар на авиабазе оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Напомним, 9 августа в оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы со стороны российской авиабазы в Новофедоровке.
В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас и огневого поражения якобы не было. Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где это не положено.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно вернет оккупированный Крым, а российская война должна закончиться на полуострове, где и началась в 2014 году.
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"А гдє же наше ПВО?!" (с)
"В карагандє!"
Андропов докладывает Брежневу - Леонид Ильич, на западе все про нас знают. И то, что мяса-молока нет, и то, что зарплата нищенская, и то, что за эту зарплату прожить нельзя, и то, что в магазинах пусто. Что будем делать?
- А ничего делать не будем, пускай клевещут.
Там залишки чи вцілілих автолюбителів шукати треба.
Наших встреч с тобой, первые хлопкИ
Бавовна, крымская бавовна
Было у меня, а стало там, где ты...
ла-ла-ла...
А попрацювали наші непогано - аеродром рознесли добре Це я Вам кажу, як людина, що майже все життя прослужила на аеродромах Він зараз повністю небоєздатний І скільки таким буде - невідомо Бо я не знаю, у якому стані склад ПММ і склад *************** Те, що вони "рвонули" - бачив на відео ще вчора І в якому стані ЗПП (Бо у першу чергу на аеродромах саме ЗПП знищується) Контрольно-диспетчерський пункт рознесли точно (побачив на відео) - так що і керувать польотами нізвідки!
Зараз туди треба гнать як мінімум аеродромно-будівельний батальйон і саперів ПРоводить розмінування Розчищать територію від уламків Копать котловани під цистерни для ПММ, їх привозить, встановлювать і налагоджувать всю систему складу РОбить обвалування для складу *********** Відновлювать систему охорони складів Завозить пальне, масла та спецрідини Завозить ********** Якщо ушкоджена бетонна ЗПП - видалять ушкоджені ділянки і відновлювать все "з нуля" (а це робота на два тижні - не менше Там тільки бетон повинен "схоплюваться" кілька днів (вже забувся скільки саме))
Коротше кажучи - якщо навіть робить те, що я описав - лише за місяць справляться
а тоді знов бавовна і.....нашапесняхороша начинай сначала
Ха-ха-ха!
Крысы мавзолейные...я прав?
Нужно повесить красные флажки на концы, и у груза - то же!