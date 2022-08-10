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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Последствия "пожара" в оккупированной Новофедоровке в Крыму. ВИДЕО

новофедорівка

В сети опубликовали кадры обгоревших автомобилей в Новофедоровке в оккупированном Крыму, где накануне произошел ряд взрывов и пожар на авиабазе оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: РФ не хочет винить Украину во взрывах в Крыму, чтобы не признавать бессилие своей ПВО, - ISW

Напомним, 9 августа в оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы со стороны российской авиабазы ​​в Новофедоровке.

В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас и огневого поражения якобы не было. Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где это не положено.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно вернет оккупированный Крым, а российская война должна закончиться на полуострове, где и началась в 2014 году.

взрыв (6797) Крым (26421)


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Топ комментарии
+55
А что хорошего в том, что там никто не сидел? Это не очень хорошо на самом деле.
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10.08.2022 08:46
+49
Бавовна, крымская бавовна
Наших встреч с тобой, первые хлопкИ
Бавовна, крымская бавовна
Было у меня, а стало там, где ты...
ла-ла-ла...
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10.08.2022 08:50
+38
Але ж скрєпи тріснули. Це для кацапердії страшніше, ніж смерть.
"А гдє же наше ПВО?!" (с)
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10.08.2022 08:56
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Правила форума Совет форумчан
А что хорошего в том, что там никто не сидел? Это не очень хорошо на самом деле.
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10.08.2022 08:46 Ответить
Добре, що всі сиділи в епіцентрі, куди прилетіло. А то з цього паркування могли б і втекти
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10.08.2022 08:52 Ответить
Это точно. Хотелось бы увидеть как парочка рашистов раскинула мозгами.
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10.08.2022 10:25 Ответить
Москльня, валите быстрее, а то и к вам прилетит.
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10.08.2022 08:47 Ответить
все уже сидели в самолетах ?
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10.08.2022 08:48 Ответить
TAK!!!
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10.08.2022 08:55 Ответить
Они то одно говорят то другое , то один посtрадал , то 9 человек пострадало, а местные говорят на форумах что в крымские больницы примерно 500 пострадавших привезли. Вот бы и вправду.
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10.08.2022 08:48 Ответить
Але ж скрєпи тріснули. Це для кацапердії страшніше, ніж смерть.
"А гдє же наше ПВО?!" (с)
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10.08.2022 08:56 Ответить
Так відомо ж:
"В карагандє!"
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10.08.2022 10:01 Ответить
Де ПВО одному Єноту відомо 🤔🧐😁
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10.08.2022 10:12 Ответить
Вот вам вправду. Русне - Смерть. Немножко раньше, немножко позже.
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10.08.2022 08:56 Ответить
А якого х@йла фіно-угри з азіатами россії мали би бути "РУСНЄ"? В кожному обласному центрі Західної України, ще до совєтів і при них також, була і є зараз вулиця "Руська", бо були русіни/русічі і була Русь. Вони -росіяни
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10.08.2022 22:29 Ответить
Там за одну добу 15 версій - просто пожежа від необережності, технічна несправність, вибух ************, ніхто не постраждав, один загиблий і 9 поранених, літаки всі цілі (а на відео один догоряє і це мінімум), цивільне населення та будинки не постраждали (а у радіусі 5 км всіх виселили) ... і т. д. і т.п. Вже навіть не дбають про якусь правдоподібність. А навіщо? Свої й так повірять, а чужі нехай думають, що хочуть. Старий анекдот згадався:

Андропов докладывает Брежневу - Леонид Ильич, на западе все про нас знают. И то, что мяса-молока нет, и то, что зарплата нищенская, и то, что за эту зарплату прожить нельзя, и то, что в магазинах пусто. Что будем делать?
- А ничего делать не будем, пускай клевещут.
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10.08.2022 09:10 Ответить
А чогоб це їм там сидіти?! Вони риїхали та пішли на базу.
Там залишки чи вцілілих автолюбителів шукати треба.
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10.08.2022 08:49 Ответить
Бавовна, крымская бавовна
Наших встреч с тобой, первые хлопкИ
Бавовна, крымская бавовна
Было у меня, а стало там, где ты...
ла-ла-ла...
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10.08.2022 08:50 Ответить
Шо згорит те не зогниє
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10.08.2022 08:53 Ответить
Жаль что там никто не сидел...
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10.08.2022 08:53 Ответить
"...нєзначітєльная дєтанация ***********..." - коротше, маскальня, ставте хрест на своїй базі "аєракасмічєскіх войск". Бавовна - вона така. Де добрий грунт, там і родить.
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10.08.2022 08:53 Ответить
Bad, very bad
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10.08.2022 08:56 Ответить
Можете називати війну «спєціальной ваєнной аперацієй» чи як завгодно хоть абрикосовим джемом, а прилітати буде.
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10.08.2022 08:56 Ответить
Щоб кацапня не казала шо мало.
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10.08.2022 08:57 Ответить
Теперь на очереди севастопольская бухта с рашистскими кораблями и подлодками
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10.08.2022 08:57 Ответить
Ракеты "ATACMS" их "Калибров" не боятся....
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10.08.2022 09:12 Ответить
Машины я так понимаю рашистских летчиков и работников аеродрома . Надеюсь всем они сейчас сидят на концерте Кобздона
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10.08.2022 09:00 Ответить
Маю надію,що після визволеня Криму там більше ніколи не буде пьяних кацапів зі своїми самками.
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10.08.2022 09:02 Ответить
Картіна маслам-художнік ЗСУ...
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10.08.2022 09:04 Ответить
Яка цінність друкувати розбиті авто? Літаки це зовсім друга справа або авто військового призначення.
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10.08.2022 09:04 Ответить
Це зняте з-під поли відео дає уявлення про масштаби бавовни, особливо десятий автомобіль, пронизаний сталевою балкою, наче шматок м'яса шампуром. Нажаль, літаки там особливо не познімаєш, врешті, як і у нас.
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10.08.2022 10:20 Ответить
Поїдь сфотографуй і виложи.
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10.08.2022 10:41 Ответить
Ці розбиті "легковики" - свідоцтво того, що за кров і смерть наших людей льотчикам російським добре платять! Там же йдуть виплати за кожен бойовий виліт! окремо - за кожен знищений об"єкт А вони та ці гроші собі автомобілі купляють
А попрацювали наші непогано - аеродром рознесли добре Це я Вам кажу, як людина, що майже все життя прослужила на аеродромах Він зараз повністю небоєздатний І скільки таким буде - невідомо Бо я не знаю, у якому стані склад ПММ і склад *************** Те, що вони "рвонули" - бачив на відео ще вчора І в якому стані ЗПП (Бо у першу чергу на аеродромах саме ЗПП знищується) Контрольно-диспетчерський пункт рознесли точно (побачив на відео) - так що і керувать польотами нізвідки!
Зараз туди треба гнать як мінімум аеродромно-будівельний батальйон і саперів ПРоводить розмінування Розчищать територію від уламків Копать котловани під цистерни для ПММ, їх привозить, встановлювать і налагоджувать всю систему складу РОбить обвалування для складу *********** Відновлювать систему охорони складів Завозить пальне, масла та спецрідини Завозить ********** Якщо ушкоджена бетонна ЗПП - видалять ушкоджені ділянки і відновлювать все "з нуля" (а це робота на два тижні - не менше Там тільки бетон повинен "схоплюваться" кілька днів (вже забувся скільки саме))
Коротше кажучи - якщо навіть робить те, що я описав - лише за місяць справляться
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10.08.2022 11:49 Ответить
Коротше кажучи - якщо навіть робить те, що я описав - лише за місяць справляться(с)
а тоді знов бавовна і.....нашапесняхороша начинай сначала
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10.08.2022 15:55 Ответить
Найсмішніше, за офіційною версією кремля, Україна тут не до чого, адже аеродром сам вибухнув!
Ха-ха-ха!
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10.08.2022 09:07 Ответить
Воронежу приготуватись ...
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10.08.2022 09:08 Ответить
Летающий швеллер - это покруче боевых гусей и летучих биомышей....
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10.08.2022 09:09 Ответить
Высокоточный летающий швеллер! 😊
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10.08.2022 12:01 Ответить
не камни с неба но рельсьі....
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10.08.2022 09:13 Ответить
Сатри... Назкрозь... Назкрозь...
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10.08.2022 09:19 Ответить
Курять багато. Може їх цигарками бомбувати?
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10.08.2022 09:20 Ответить
цього не може бути, це все монтаж мосфільма
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10.08.2022 09:21 Ответить
А машинка то с нашими номерами
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10.08.2022 09:34 Ответить
жалко, що там не сидів кацап.
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10.08.2022 09:34 Ответить
Сегодня на рабZee праздник...10 августа 1945 года советские болваны напали на Японию...нарушив братский мирный договор от 21 апреля 1941 года...как говорил Молотов...слова не всегда совпадают с реальными делами

Крысы мавзолейные...я прав?
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10.08.2022 09:36 Ответить
Всем погорельцам по "лада калина")
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10.08.2022 09:46 Ответить
Ті що там «сідєлі» вже давно слухають кабздона «дєнь пабєди»!
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10.08.2022 09:47 Ответить
Прекрасное видео!!!!
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10.08.2022 09:56 Ответить
Ничего страшного,что сгорели машины семьи летчиков получат по новой Ладе Калине.
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10.08.2022 10:07 Ответить
тепер сукN, і ви знаєте що це таке сидіти під обстрілами. І це ми ще не починали
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10.08.2022 10:20 Ответить
Ще й забажають компенсації від України за згорілі машини! Нахаби!
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10.08.2022 10:21 Ответить
Треба тепер бити по бухті у Севастополі, знищити кораблі.
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10.08.2022 10:22 Ответить
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10.08.2022 10:24 Ответить
Машины, которые на видео, получат семьи орков, которые сдохли в Украине.
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10.08.2022 10:30 Ответить
Нам треба з літаків розсипати над рашкоюю побільше сигарет...
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10.08.2022 10:39 Ответить
В семи местах одновременно начудили ????? Ну вы батенька и даете , вас случайно не Фома зовут Есть такая штука , называется теория вероятности , погуглите и почитайте на досуги , ну если вы не Тррроль
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10.08.2022 11:11 Ответить
короче у шойгы очередной инфаркт . герасимов заходит в бункер ***** с опущенными штанами . жирик в гробу перевернулся а из могилы кобздона слышно ..вставай страна агромная..
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10.08.2022 11:42 Ответить
швелерок був як піка. Капот цілий, пошкоджені тільки дверцята. Яким був вибух, коли таку швидкість мала піка. Марсіани зразу ж почали говорити, що БК був в обвалованих капонірах. Однак піка говорить навпаки, таки здетонували стаціонарні склади. Коли авто на віддаленій стоянці стоть обідрані, то літаки стали купами металу. Страховку оркам будуть відшкодовувати винуватці тут головними шківдниками є ПВО
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10.08.2022 12:05 Ответить
❌ Категорически так нельзя перевозить негабаритный груз, как показано на последних секундах видео!
Нужно повесить красные флажки на концы, и у груза - то же!
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10.08.2022 12:06 Ответить
ЦЕ ТІЛЬКИ ПОЧАТОК. Далі буде більше.
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10.08.2022 12:16 Ответить
.І запомнітє , ми ещьо всерьйоз і не начіналі ..... - отступать . .
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10.08.2022 12:39 Ответить
Это то самое членоголовое *****, срущее в чемодан?
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10.08.2022 16:44 Ответить
Молодці хлопці!
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10.08.2022 13:35 Ответить
Я надеюсь, что такой будет вся их гребанная кацапия.
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10.08.2022 16:42 Ответить
Спецоперація так спецоперація. Думали суки що їх не зачепить?
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10.08.2022 20:35 Ответить
 
 