Последствия "пожара" в оккупированной Новофедоровке в Крыму. ВИДЕО

В сети опубликовали кадры обгоревших автомобилей в Новофедоровке в оккупированном Крыму, где накануне произошел ряд взрывов и пожар на авиабазе оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Напомним, 9 августа в оккупированном Крыму раздавались громкие взрывы со стороны российской авиабазы ​​в Новофедоровке.

В России заявили, что взорвался авиационный боеприпас и огневого поражения якобы не было. Минобороны Украины "не может установить причину возгорания" на аэродроме оккупантов в украинском Крыму, но усиленно рекомендует им изучать правила противопожарной безопасности и не курить там, где это не положено.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно вернет оккупированный Крым, а российская война должна закончиться на полуострове, где и началась в 2014 году.