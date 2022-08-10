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Новости Война
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За несколько дней до взрыва в оккупированной Оленовке его перевели в барак, - дочь "азовца" Виктора Музыки

Рашисты устроили теракт в одном из бараков колонии в оккупированной Оленовке 29 июля. Накануне туда перевели часть украинских военнопленных. Среди них мог быть боец "Азова" Виктор Музыка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Алена Иванникова, дочь азовца Виктора Музыки, располагает информацией, что ее отца могли перевести в барак накануне теракта.

Виктору Музыке зимой этого года должно быть 60. Он окончил Харьковское танковое училище и после этого служил в советской армии. Когда СССР распался, ушел со службы и занимался бизнесом. До 2016 был депутатом Приморского городского совета. В мирной жизни он себя не видел, потому после того, как у него закончились полномочия депутата, вступил в полк "Азов", рассказала его дочь.

За несколько дней до взрыва в оккупированной Оленовке его перевели в барак, - дочь азовца Виктора Музыки 01

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"В "Азов" папа пришел капитаном, а позже получил звание майора. До начала полномасштабного вторжения он находился в штабе зенитно-ракетного дивизиона. 19 февраля папа поехал на службу, хотя мог еще побыть дома - ему сделали операцию на почках накануне. Но он говорил, что ситуация неясна. Все это время мы знали, что папа в Мариуполе, но где именно – он не рассказывал. Когда появлялась связь, звонил по телефону, говорил общими фразами: "Как дела? - Все нормально". Да, однажды он сказал, что они на заводе. И только из новостей я поняла, что речь идет об "Азовстали", - вспоминает Алена.

За несколько дней до взрыва в оккупированной Оленовке его перевели в барак, - дочь азовца Виктора Музыки 02

На "Азовстали" тоже был период, когда у него не было интернета. Он не выходил на связь 7-10 дней. А потом позвонил нам ночью – жив.

В последний раз мы получили голосовое сообщение от отца 19 мая. Его прислал побратим папы. Он сказал, что сегодня выходит из "Азовстали", которые переводят в Оленовку. Что он нас любит, целует, чтобы мы его ждали. Встреча обязательно будет, но неизвестно, когда.

"Приблизительно 10 июня маме позвонила девушка из Красного Креста. Она сказала: "Я держу анкету вашего мужа, которую он заполнил, выходя из "Азовстали". Я видела их сотни. Но такую ​​- впервые". Оказывается, в анкете был пункт "Близкие родственники, которым нужно сообщить, что вы вышли из "Азовстали" и попали в плен". Отец написал "Музыка Елена" и в скобках - любимая жена. Мама расплакалась. Из плена папа позвонил нам дважды, звонки были по полминуты.

За несколько дней до взрыва в оккупированной Оленовке его перевели в барак, - дочь азовца Виктора Музыки 03

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Сказал, что заполнял ту же анкету от Красного Креста. Мама спрашивала о состоянии здоровья, он отвечал, что все нормально. Я спросила, есть ли там Красный Крест? Сказал, что нет. Представители организации были только когда они выходили с завода. Он также рассказал, что своего телефона больше нет - уничтожил его перед выходом из "Азовстали"", - рассказала она.

"26 июля нам сказали, что отца куда-то перевели. Куда точно – в другой барак, или, возможно, вообще в Донецк – непонятно. Затем еще жена одного военнопленного подтвердила, что отца перевели в барак, где был взрыв. К моменту взрыва в бараке было 193 человека. В списках, которые сейчас распространяют россияне, речь идет о 50 погибших и 73 раненых. Но что произошло с более чем полсотней людей? Или эти люди погибли и их не смогли опознать, или с ними все в порядке и их отправили дальше, перевели в другой барак? Я не понимаю, где именно мой отец, - в Донецке, в Оленовке и жив ли он вообще?

После теракта я снова звонила в Красный Крест, оставила заявку на розыск, спрашивала, имеют ли они доступ в колонию. Мне ответили, что только направили запрос и ждут ответа. Сейчас мы видим заявления, что Красный Крест не пускают на место взрыва и что они никакие обязательства на себя не брали", - добавила дочь украинского защитника.

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За несколько дней до взрыва в оккупированной Оленовке его перевели в барак, - дочь азовца Виктора Музыки 04

Мариуполь (5724) Азов (800) Азовсталь (379)


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Топ комментарии
+43
Если бИ, пліснява влада три роки не саботувала та не знищувала оборону країни, ракетну програму і не розміновував би південь, то ніхто б не звинувачував Президента іншої країни в тому, що він не надав Україні зброю, розроблену та виготовнену за кошти американців, бо ніяке ***** б не ризикнуло б полізти до сильної, захищеної держави.
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10.08.2022 13:21
+20
єслі би народ думав про УКРАЇНУ, президентом став політик, а не клоун, що бачив мир в очах путлера.
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10.08.2022 13:25
+19
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10.08.2022 13:33
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Правила форума Совет форумчан
Если бы дед Байден не мял яйца а дал нам Химарсы и ПВО раньше то рашисты вряд ли захватили бы Мариуполь.
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10.08.2022 13:16 Ответить
Если бИ, пліснява влада три роки не саботувала та не знищувала оборону країни, ракетну програму і не розміновував би південь, то ніхто б не звинувачував Президента іншої країни в тому, що він не надав Україні зброю, розроблену та виготовнену за кошти американців, бо ніяке ***** б не ризикнуло б полізти до сильної, захищеної держави.
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10.08.2022 13:21 Ответить
все так, всегда надо рассчитывать исключительно на собственные силы, но есть был еще будапештский меморандум, это ж не просто "помощь в борьбе за демократию против тоталитаризма" или "за коммунизм во всем мире" в рандомных странах. так что - при желании - кацапстан можно было немного держать в стойле еще с 2014 2008 года, ну а с 2014го это должно было стать всем ясно. глядишь - и экология бы получше была.
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10.08.2022 13:48 Ответить
меморандуми це фількина грамота,тим більше те що расєя обіцяє виконати-це зі 100 може бути один процент,а зброя мала у нас бути,бо сусідів таких маємо,а вийшло так що 95 квартал тільки на поклони їздив,а про захист держави курячий мозок не в змозі думати,і не потрібно зешоблу вигороджувати
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10.08.2022 14:15 Ответить
Працюють тільки узгоджені, прописані та підписані норми. Все, що на кшталт, "теоретично-гіпотетично"- фількина грамота.
Ніхто, нікому, нічого не винен.
Одна з причин, чому не оприлюднили договорняк Зеленського- ЧХ -ООН - *****, по звільненню захисників "азовсталі" в тому, що це така ж фількина грамота, як і будапештський меморандум, тільки ще гірше. Конкретних гарантій ніхто не давав.
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10.08.2022 16:19 Ответить
конкретных гарантий никто и никогда не сможет дать. что бы ни было прописано кем-то. ну к примеру всякие конвенции по морскому праву - похерены (кацапстан оттуда не вытурили, даже и не пытались). оон - тоже нафиг (лига наций к примеру кацапстан турнула, сейчас - обеспокоенность что ли + рабочее "право" вето стране-оккупанту). это только мы дурные по доброте душевной могли помочь (той же Грузии с про) или возвращению татар в Крым, или (вроде как) Чечне и то не на госуровне, и т.п. потому что так было правильно, хотя вроде как нахрен нам не нужно с нашим то уровнем экономики\управления.
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10.08.2022 22:48 Ответить
Бо, якщо коротко, вони авантюристи(((
1) Дерибан (бюджет, земля і т.д.)
2) Скубати гусака замість побудови середнього класу.
3) Діють «по обставинам» заради рейтингу, можна сказати популізм.
4) Не займаються стратегічно розвитком і зміцнення держави, а див. п. 3..
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10.08.2022 14:45 Ответить
🤦
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10.08.2022 13:22 Ответить
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10.08.2022 13:33 Ответить
нам би не дали зробити ту зброю, війна б почалася одразу після обрання Порошенка на 2 термін
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10.08.2022 13:41 Ответить
цього ніхто не знає, є інформація що вони довго готовились і 2 роки була би оборона і все інше 73% вибрали війну, Зеленський правда себе проявив , але не забуваємо що тільки після того як вони прорвались до києва - так їх покрошили але не завдяки зеленському а всупереч!
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10.08.2022 13:50 Ответить
Зеленський правда себе проявив ...чим саме і як?
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10.08.2022 14:32 Ответить
пуйлу допомогли, забивши на потреби української армії та військових після 2019.
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10.08.2022 13:55 Ответить
FT а що американці напали на Україну і вони винні що в нас грабили 22 роки армію. А не давали зброю бо наша влада говорила що путін друг а всі інші провокатори,а може і ти займався поставкою патронів у три дорога
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10.08.2022 15:00 Ответить
Боневтік, дЄрмак і вся свора зеленоригівських ********* повинна сохнути на каштанах Хрещатика
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10.08.2022 15:23 Ответить
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10.08.2022 16:41 Ответить
єслі би народ думав про УКРАЇНУ, президентом став політик, а не клоун, що бачив мир в очах путлера.
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10.08.2022 13:25 Ответить
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10.08.2022 13:26 Ответить
Спочатку перед виборами має бути-"Господи, дай мені розум віддати свій голос за того, хто берегтиме Україну неньку , як власне життя.Не допусти осліплення мого розуму, виступами лукавих, брехливих зрадників,котрі багато обіцяють , але по своїй суті є жалюгідні грабіжники,котрі багато обіцяють з єдиною метою, що знищувати і продавати Україну і її народ рашистському ворогу "
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10.08.2022 14:42 Ответить
Виборці, не забувайте голови

Ти сьогодні ідеш обирать президента.

Та гляди ж, не забудь: треба пашпорта взять!

Та ти ще не забудь головного моменту -

Голови не забудь! Її гріх забувать.

Її також не можна міняти на гречку,

І не можна пройдисвіту, знай, продавать.

Безголовими стелять дорогу в містечку,

Що на цвинтар веде. Це повинен ти знать!

Тож, нарешті, бери свою голову в руки.

Нею думати добре ти вже починай!

Щоб у щасті жили твої діти й онуки,

Думай сперше і тільки тоді обирай!
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10.08.2022 16:01 Ответить
Пусть окажется живым!
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10.08.2022 13:32 Ответить
Друзі, беріть це і поширюйте на своїх сторінках, скрізь, де можете. треба розголос.
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10.08.2022 13:36 Ответить
 
 