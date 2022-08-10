За несколько дней до взрыва в оккупированной Оленовке его перевели в барак, - дочь "азовца" Виктора Музыки

Рашисты устроили теракт в одном из бараков колонии в оккупированной Оленовке 29 июля. Накануне туда перевели часть украинских военнопленных. Среди них мог быть боец "Азова" Виктор Музыка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Алена Иванникова, дочь азовца Виктора Музыки, располагает информацией, что ее отца могли перевести в барак накануне теракта.

Виктору Музыке зимой этого года должно быть 60. Он окончил Харьковское танковое училище и после этого служил в советской армии. Когда СССР распался, ушел со службы и занимался бизнесом. До 2016 был депутатом Приморского городского совета. В мирной жизни он себя не видел, потому после того, как у него закончились полномочия депутата, вступил в полк "Азов", рассказала его дочь.

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"В "Азов" папа пришел капитаном, а позже получил звание майора. До начала полномасштабного вторжения он находился в штабе зенитно-ракетного дивизиона. 19 февраля папа поехал на службу, хотя мог еще побыть дома - ему сделали операцию на почках накануне. Но он говорил, что ситуация неясна. Все это время мы знали, что папа в Мариуполе, но где именно – он не рассказывал. Когда появлялась связь, звонил по телефону, говорил общими фразами: "Как дела? - Все нормально". Да, однажды он сказал, что они на заводе. И только из новостей я поняла, что речь идет об "Азовстали", - вспоминает Алена.

На "Азовстали" тоже был период, когда у него не было интернета. Он не выходил на связь 7-10 дней. А потом позвонил нам ночью – жив.

В последний раз мы получили голосовое сообщение от отца 19 мая. Его прислал побратим папы. Он сказал, что сегодня выходит из "Азовстали", которые переводят в Оленовку. Что он нас любит, целует, чтобы мы его ждали. Встреча обязательно будет, но неизвестно, когда.

"Приблизительно 10 июня маме позвонила девушка из Красного Креста. Она сказала: "Я держу анкету вашего мужа, которую он заполнил, выходя из "Азовстали". Я видела их сотни. Но такую ​​- впервые". Оказывается, в анкете был пункт "Близкие родственники, которым нужно сообщить, что вы вышли из "Азовстали" и попали в плен". Отец написал "Музыка Елена" и в скобках - любимая жена. Мама расплакалась. Из плена папа позвонил нам дважды, звонки были по полминуты.

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Сказал, что заполнял ту же анкету от Красного Креста. Мама спрашивала о состоянии здоровья, он отвечал, что все нормально. Я спросила, есть ли там Красный Крест? Сказал, что нет. Представители организации были только когда они выходили с завода. Он также рассказал, что своего телефона больше нет - уничтожил его перед выходом из "Азовстали"", - рассказала она.

"26 июля нам сказали, что отца куда-то перевели. Куда точно – в другой барак, или, возможно, вообще в Донецк – непонятно. Затем еще жена одного военнопленного подтвердила, что отца перевели в барак, где был взрыв. К моменту взрыва в бараке было 193 человека. В списках, которые сейчас распространяют россияне, речь идет о 50 погибших и 73 раненых. Но что произошло с более чем полсотней людей? Или эти люди погибли и их не смогли опознать, или с ними все в порядке и их отправили дальше, перевели в другой барак? Я не понимаю, где именно мой отец, - в Донецке, в Оленовке и жив ли он вообще?

После теракта я снова звонила в Красный Крест, оставила заявку на розыск, спрашивала, имеют ли они доступ в колонию. Мне ответили, что только направили запрос и ждут ответа. Сейчас мы видим заявления, что Красный Крест не пускают на место взрыва и что они никакие обязательства на себя не брали", - добавила дочь украинского защитника.

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