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Новости Война
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Движение поездов в северном Крыму остановлено - из-за детонации боеприпасов повреждена железная дорога

залізниця,колія

Из-за взрыва на складе российских боеприпасов сегодня, 16 августа, повреждено железнодорожное полотно. Поезда из РФ остановились во Владиславовке на востоке полуострова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают ТАСС и так называемый "председатель Крыма" Сергей Аксенов.

"В Джанкойском районе в результате детонации боеприпасов повреждено железнодорожное полотно между станциями Азовское и Разъезд 10 км. Задержаны три поезда, в которых находились 2 тыс. человек", - отмечают в СМИ.

Отмечается, что пассажиры доставляются автобусами в пункты временного размещения. К вечеру на этом участке должны пройти еще пять поездов, на которых следуют почти 3 тыс. человек. Поезда, следующие в Крым из материковой части России, будут завершать маршрут в Феодосийском районе, на станции Владиславовка.

"После консультации с руководством Крымской железной дороги принято решение: все пассажирские поезда, следующие из материка, останавливать во Владиславовке, пересаживать людей на автобусы. К ближайшим автостанциям будет полностью организован развоз людей", - написал сначала Аксенов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воздушные силы ВСУ о взрывах вблизи Джанкоя: "Не соблюдают меры пожарной безопасности, но всю Украину это радует"

Позже он добавил, что поврежденные железнодорожные пути в Джанкойском районе возобновлены, а "движение поездов на этом участке возобновится после завершения всех необходимых мер, связанных с обеспечением безопасности".

Напомним, В Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма утром 16 августа раздались взрывы. Позже министерство обороны РФ подтвердило, что в районе села Майское Джанкойского района оккупированного Крыма произошел пожар на площадке с боеприпасами.

взрыв (6815) Джанкой (83) железная дорога (1416) Аксенов Сергей (361)


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Топ комментарии
+21
Жили в Крыму, за русским миром тужили, и тут пришел в гости свинский руский мир
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16.08.2022 15:30 Ответить
+17
Жили в Крыму не тужили, и тут пришел в гости свинский руский мир
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16.08.2022 15:17 Ответить
+17
у гоблина сегодня трудный день, но при этом, день еще не завершился.
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16.08.2022 15:21 Ответить
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не хер бк в навалку на станции хранить
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16.08.2022 15:15 Ответить
Я написав ще вранці - судячи по точках горіння і вибухах - вночі розвантажили ешелон зі снарядами "Градів" Транспорту для вивозу не було - вивантажили на прирейковий простір А в 6 ранку "Добрий ранок! Ми - з України!"
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16.08.2022 17:11 Ответить
Ковпак, Сидор Артемьевич орудует, не иначе
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16.08.2022 15:15 Ответить
Жили в Крыму не тужили, и тут пришел в гости свинский руский мир
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16.08.2022 15:17 Ответить
Жили в Крыму, за русским миром тужили, и тут пришел в гости свинский руский мир
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16.08.2022 15:30 Ответить
Та вони його прагли всіма фібрами
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16.08.2022 15:30 Ответить
Давай фашисты, нах.й с пляжа, людям надо мир, спокойствие, бизнес и туристы.
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16.08.2022 15:18 Ответить
Ми в Криму не туристи. Це наша дача.
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16.08.2022 15:20 Ответить
У них ракети. У нас диверсанти. Диверсантів у нас більше ніж у них ракет - 57 спецназів різних відомств.
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16.08.2022 15:19 Ответить
туристів..
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16.08.2022 15:23 Ответить
у гоблина сегодня трудный день, но при этом, день еще не завершился.
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16.08.2022 15:21 Ответить
До самої смерті тепер у нього критичні дні.
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16.08.2022 15:32 Ответить
Я продолжаю записувать - Владиславовка......
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16.08.2022 15:23 Ответить
А що у Владиславівці, крім вузлової станції? Краще вже вдарить по Кіровському - там навіть обвалувань на аеродромі немає! Або по Феодосії - у припортовій зоні на окраїні міста чимала нафтобаза!
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16.08.2022 17:07 Ответить
Рефат Чубаров наносит удар... Мустафа Джемилев начальник штаба...сказал Крым Наш...а не рюZZkiй...
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16.08.2022 15:24 Ответить
Це тільки початок...
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16.08.2022 15:25 Ответить
Все радісніше і радісніше за крищан
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16.08.2022 15:26 Ответить
Автономная Республика Крым...возродиться...
Зуб даю...
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16.08.2022 15:26 Ответить
...как район Херсонской Области.
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16.08.2022 15:32 Ответить
Симферопольская область. Севаштополь райцентр. Никаких особых статусов и автономий. А крынские татары, если будут впендриваться, то пусть для начала пару БТГ организуют и девирсии мутят, а не ждут пока их освободят!!!
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16.08.2022 16:06 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_(%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD) https://ru.wikipedia.org/wiki/Крым_(батальон)


Для начала сами на фронт сходите, а потом свистите во всю цензоровскую.
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16.08.2022 16:31 Ответить
Севастополь понизить в ранге, сделать райцентром и не более. Странно звучит "Крым и Севастополь". Типа, Севастополь где-то в другом месте.
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16.08.2022 17:42 Ответить
Позагорают возле поездов....ничего страшного...
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16.08.2022 15:27 Ответить
Скидывайте рабсеяне *********** и нет войне.
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16.08.2022 15:27 Ответить
Как это...? А репарации со всего поголовья запоребрика?
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16.08.2022 15:31 Ответить
В Крыму из-за денатурации произошли детонации.
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16.08.2022 15:29 Ответить
Так это Путлер еще не начинал! Боюсь даже предствить, что будет, когда начнет, БАМ на воздух взлетит?
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16.08.2022 15:33 Ответить
В Крыму из-за дерусификации произошли детонации.
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16.08.2022 15:33 Ответить
Кажись на портале Самый сок 2...читал количество стран признавших дохлый Ссср после 1922 года...удивительно но факт... США признали мавзолейное быдло Шариковых аж в 1933 году...
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16.08.2022 15:33 Ответить
Вибухи на складі *********** під Джанкоєм в тимчасово окупованому Криму.
https://www.youtube.com/watch?v=VKkv-rFGVaM&t=3s

На території військової авіабази рашистів у Гвардійському Сімферопольського району Криму пролунало кілька вибухів. На авіабазі було 12 літаків СУ-24М і 12 СУ-25СМ.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/16/7363483/ https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/16/7363483/


https://www.youtube.com/watch?v=VKkv-rFGVaM&t=3s
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16.08.2022 15:34 Ответить
"Довга рука бандерівця" простягується над окупованим Кримом все далі і далі!
"Паде сніг, паде сніг,
На порозі слизько!
Утікайте москалі,
Бо Бандера близько!"
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16.08.2022 17:04 Ответить
а шо такоє
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16.08.2022 15:39 Ответить
чего они пруться в тот Крым, на отдых, штоле, горящие путевки привлекают..., ну-ну
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16.08.2022 15:40 Ответить
Преступников всегда тянет на место преступления. Порой эта тяга непреодолима и иррациональна. Но факт остается фактом...
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16.08.2022 16:00 Ответить
Лєніна помнік за ним торчить?
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16.08.2022 15:41 Ответить
Точно Іскардери з крейсера Москва періодично вилітають!
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16.08.2022 15:46 Ответить
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16.08.2022 15:49 Ответить
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16.08.2022 15:58 Ответить


А інакше у вас не виходить, так що краще сидіть дома.
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16.08.2022 16:02 Ответить
Ну очень горячий бархатный сезон получился.
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16.08.2022 16:27 Ответить
Крисяні. Вам же ж казали: видохнулі і на пляж.
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16.08.2022 16:44 Ответить
Поражают эти российские двоечники в том числе и аксенов, с какого материка? Человек в школу не ходил, географию не учил, Крым это полуостров, он также является частью материка, ладно эти двоечники, но украинские журналисты прекратите употреблять значение "материковая часть Украины", АР Крым и п-ов Крым также являются материковой частью Украины!
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16.08.2022 16:52 Ответить
Пошкоджено залізницю? То нехай їздять на метро !
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16.08.2022 20:52 Ответить
У зворотньому напрямку нехай їдуть
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17.08.2022 00:48 Ответить
 
 