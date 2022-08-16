Движение поездов в северном Крыму остановлено - из-за детонации боеприпасов повреждена железная дорога

Из-за взрыва на складе российских боеприпасов сегодня, 16 августа, повреждено железнодорожное полотно. Поезда из РФ остановились во Владиславовке на востоке полуострова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают ТАСС и так называемый "председатель Крыма" Сергей Аксенов.

"В Джанкойском районе в результате детонации боеприпасов повреждено железнодорожное полотно между станциями Азовское и Разъезд 10 км. Задержаны три поезда, в которых находились 2 тыс. человек", - отмечают в СМИ.

Отмечается, что пассажиры доставляются автобусами в пункты временного размещения. К вечеру на этом участке должны пройти еще пять поездов, на которых следуют почти 3 тыс. человек. Поезда, следующие в Крым из материковой части России, будут завершать маршрут в Феодосийском районе, на станции Владиславовка.

"После консультации с руководством Крымской железной дороги принято решение: все пассажирские поезда, следующие из материка, останавливать во Владиславовке, пересаживать людей на автобусы. К ближайшим автостанциям будет полностью организован развоз людей", - написал сначала Аксенов.

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Позже он добавил, что поврежденные железнодорожные пути в Джанкойском районе возобновлены, а "движение поездов на этом участке возобновится после завершения всех необходимых мер, связанных с обеспечением безопасности".

Напомним, В Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма утром 16 августа раздались взрывы. Позже министерство обороны РФ подтвердило, что в районе села Майское Джанкойского района оккупированного Крыма произошел пожар на площадке с боеприпасами.