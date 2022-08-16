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Новини Війна
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Рух потягів у північному Криму зупинено - через детонацію боєприпасів пошкоджено залізницю

залізниця,колія

Через вибух на складі російських боєприпасів сьогодні, 16 серпня, пошкоджено залізничне полотно. Потяги з РФ зупинились у Владиславівці на сході півострова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють ТАСС і так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов.

"У Джанкойському районі внаслідок детонації боєприпасів пошкоджено залізничне полотно між станціями Азовське та Роз'їзд 10 км. Затримано три потяги, в яких перебували 2 тис. осіб", - зазначають у ЗМІ.

Зазначається, що пасажирів доставляють автобусами до пунктів тимчасового розміщення. До вечора на цій ділянці мають пройти ще п'ять поїздів, на яких прямують майже 3 тис. осіб. Потяги, що прямують до Криму з материкової частини Росії, будуть завершувати маршрут у районі Феодосії, на станції Владиславівка.

"Після консультації з керівництвом Кримської залізниці прийнято рішення: усі пасажирські потяги, що прямують із материка, зупиняти у Владиславівці, пересаджувати людей на автобуси. До найближчих автостанцій буде повністю організовано розвезення людей", - написав спочатку Аксьонов.

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Пізніше він додав, що пошкоджені залізничні колії в Джанкойському районі відновлено а "рух поїздів на цій ділянці відновиться після завершення всіх необхідних заходів, пов'язаних із забезпеченням безпеки".

Нагадаємо, У Джанкойському районі окупованого Росією Криму вранці 16 серпня пролунали вибухи. Пізніше міністерство оборони РФ підтвердило, що в районі села Майське Джанкойського району окупованого Криму сталася пожежа на майданчику з боєприпасами.

вибух (4527) Джанкой (66) залізниця (1525) Аксьонов Сергій (225)


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Топ коментарі
+21
Жили в Крыму, за русским миром тужили, и тут пришел в гости свинский руский мир
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16.08.2022 15:30 Відповісти
+17
Жили в Крыму не тужили, и тут пришел в гости свинский руский мир
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16.08.2022 15:17 Відповісти
+17
у гоблина сегодня трудный день, но при этом, день еще не завершился.
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16.08.2022 15:21 Відповісти
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не хер бк в навалку на станции хранить
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16.08.2022 15:15 Відповісти
Я написав ще вранці - судячи по точках горіння і вибухах - вночі розвантажили ешелон зі снарядами "Градів" Транспорту для вивозу не було - вивантажили на прирейковий простір А в 6 ранку "Добрий ранок! Ми - з України!"
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16.08.2022 17:11 Відповісти
Ковпак, Сидор Артемьевич орудует, не иначе
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16.08.2022 15:15 Відповісти
Жили в Крыму не тужили, и тут пришел в гости свинский руский мир
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16.08.2022 15:17 Відповісти
Жили в Крыму, за русским миром тужили, и тут пришел в гости свинский руский мир
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16.08.2022 15:30 Відповісти
Та вони його прагли всіма фібрами
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16.08.2022 15:30 Відповісти
Давай фашисты, нах.й с пляжа, людям надо мир, спокойствие, бизнес и туристы.
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16.08.2022 15:18 Відповісти
Ми в Криму не туристи. Це наша дача.
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16.08.2022 15:20 Відповісти
У них ракети. У нас диверсанти. Диверсантів у нас більше ніж у них ракет - 57 спецназів різних відомств.
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16.08.2022 15:19 Відповісти
туристів..
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16.08.2022 15:23 Відповісти
у гоблина сегодня трудный день, но при этом, день еще не завершился.
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16.08.2022 15:21 Відповісти
До самої смерті тепер у нього критичні дні.
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16.08.2022 15:32 Відповісти
Я продолжаю записувать - Владиславовка......
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16.08.2022 15:23 Відповісти
А що у Владиславівці, крім вузлової станції? Краще вже вдарить по Кіровському - там навіть обвалувань на аеродромі немає! Або по Феодосії - у припортовій зоні на окраїні міста чимала нафтобаза!
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16.08.2022 17:07 Відповісти
Рефат Чубаров наносит удар... Мустафа Джемилев начальник штаба...сказал Крым Наш...а не рюZZkiй...
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16.08.2022 15:24 Відповісти
Це тільки початок...
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16.08.2022 15:25 Відповісти
Все радісніше і радісніше за крищан
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16.08.2022 15:26 Відповісти
Автономная Республика Крым...возродиться...
Зуб даю...
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16.08.2022 15:26 Відповісти
...как район Херсонской Области.
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16.08.2022 15:32 Відповісти
Симферопольская область. Севаштополь райцентр. Никаких особых статусов и автономий. А крынские татары, если будут впендриваться, то пусть для начала пару БТГ организуют и девирсии мутят, а не ждут пока их освободят!!!
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16.08.2022 16:06 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_(%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD) https://ru.wikipedia.org/wiki/Крым_(батальон)


Для начала сами на фронт сходите, а потом свистите во всю цензоровскую.
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16.08.2022 16:31 Відповісти
Севастополь понизить в ранге, сделать райцентром и не более. Странно звучит "Крым и Севастополь". Типа, Севастополь где-то в другом месте.
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16.08.2022 17:42 Відповісти
Позагорают возле поездов....ничего страшного...
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16.08.2022 15:27 Відповісти
Скидывайте рабсеяне *********** и нет войне.
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16.08.2022 15:27 Відповісти
Как это...? А репарации со всего поголовья запоребрика?
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16.08.2022 15:31 Відповісти
В Крыму из-за денатурации произошли детонации.
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16.08.2022 15:29 Відповісти
Так это Путлер еще не начинал! Боюсь даже предствить, что будет, когда начнет, БАМ на воздух взлетит?
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16.08.2022 15:33 Відповісти
В Крыму из-за дерусификации произошли детонации.
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16.08.2022 15:33 Відповісти
Кажись на портале Самый сок 2...читал количество стран признавших дохлый Ссср после 1922 года...удивительно но факт... США признали мавзолейное быдло Шариковых аж в 1933 году...
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16.08.2022 15:33 Відповісти
Вибухи на складі *********** під Джанкоєм в тимчасово окупованому Криму.
https://www.youtube.com/watch?v=VKkv-rFGVaM&t=3s

На території військової авіабази рашистів у Гвардійському Сімферопольського району Криму пролунало кілька вибухів. На авіабазі було 12 літаків СУ-24М і 12 СУ-25СМ.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/16/7363483/ https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/16/7363483/


https://www.youtube.com/watch?v=VKkv-rFGVaM&t=3s
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16.08.2022 15:34 Відповісти
"Довга рука бандерівця" простягується над окупованим Кримом все далі і далі!
"Паде сніг, паде сніг,
На порозі слизько!
Утікайте москалі,
Бо Бандера близько!"
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16.08.2022 17:04 Відповісти
а шо такоє
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16.08.2022 15:39 Відповісти
чего они пруться в тот Крым, на отдых, штоле, горящие путевки привлекают..., ну-ну
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16.08.2022 15:40 Відповісти
Преступников всегда тянет на место преступления. Порой эта тяга непреодолима и иррациональна. Но факт остается фактом...
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16.08.2022 16:00 Відповісти
Лєніна помнік за ним торчить?
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16.08.2022 15:41 Відповісти
Точно Іскардери з крейсера Москва періодично вилітають!
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16.08.2022 15:46 Відповісти
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16.08.2022 15:49 Відповісти
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16.08.2022 15:58 Відповісти


А інакше у вас не виходить, так що краще сидіть дома.
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16.08.2022 16:02 Відповісти
Ну очень горячий бархатный сезон получился.
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16.08.2022 16:27 Відповісти
Крисяні. Вам же ж казали: видохнулі і на пляж.
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16.08.2022 16:44 Відповісти
Поражают эти российские двоечники в том числе и аксенов, с какого материка? Человек в школу не ходил, географию не учил, Крым это полуостров, он также является частью материка, ладно эти двоечники, но украинские журналисты прекратите употреблять значение "материковая часть Украины", АР Крым и п-ов Крым также являются материковой частью Украины!
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16.08.2022 16:52 Відповісти
Пошкоджено залізницю? То нехай їздять на метро !
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16.08.2022 20:52 Відповісти
У зворотньому напрямку нехай їдуть
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17.08.2022 00:48 Відповісти
 
 