Рух потягів у північному Криму зупинено - через детонацію боєприпасів пошкоджено залізницю

Через вибух на складі російських боєприпасів сьогодні, 16 серпня, пошкоджено залізничне полотно. Потяги з РФ зупинились у Владиславівці на сході півострова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють ТАСС і так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов.

"У Джанкойському районі внаслідок детонації боєприпасів пошкоджено залізничне полотно між станціями Азовське та Роз'їзд 10 км. Затримано три потяги, в яких перебували 2 тис. осіб", - зазначають у ЗМІ.

Зазначається, що пасажирів доставляють автобусами до пунктів тимчасового розміщення. До вечора на цій ділянці мають пройти ще п'ять поїздів, на яких прямують майже 3 тис. осіб. Потяги, що прямують до Криму з материкової частини Росії, будуть завершувати маршрут у районі Феодосії, на станції Владиславівка.

"Після консультації з керівництвом Кримської залізниці прийнято рішення: усі пасажирські потяги, що прямують із материка, зупиняти у Владиславівці, пересаджувати людей на автобуси. До найближчих автостанцій буде повністю організовано розвезення людей", - написав спочатку Аксьонов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни зберігали на аеродромі у Джанкої близько 50 одиниць техніки, - Стратком ЗСУ

Пізніше він додав, що пошкоджені залізничні колії в Джанкойському районі відновлено а "рух поїздів на цій ділянці відновиться після завершення всіх необхідних заходів, пов'язаних із забезпеченням безпеки".

Нагадаємо, У Джанкойському районі окупованого Росією Криму вранці 16 серпня пролунали вибухи. Пізніше міністерство оборони РФ підтвердило, що в районі села Майське Джанкойського району окупованого Криму сталася пожежа на майданчику з боєприпасами.