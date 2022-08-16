Рух потягів у північному Криму зупинено - через детонацію боєприпасів пошкоджено залізницю
Через вибух на складі російських боєприпасів сьогодні, 16 серпня, пошкоджено залізничне полотно. Потяги з РФ зупинились у Владиславівці на сході півострова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють ТАСС і так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов.
"У Джанкойському районі внаслідок детонації боєприпасів пошкоджено залізничне полотно між станціями Азовське та Роз'їзд 10 км. Затримано три потяги, в яких перебували 2 тис. осіб", - зазначають у ЗМІ.
Зазначається, що пасажирів доставляють автобусами до пунктів тимчасового розміщення. До вечора на цій ділянці мають пройти ще п'ять поїздів, на яких прямують майже 3 тис. осіб. Потяги, що прямують до Криму з материкової частини Росії, будуть завершувати маршрут у районі Феодосії, на станції Владиславівка.
"Після консультації з керівництвом Кримської залізниці прийнято рішення: усі пасажирські потяги, що прямують із материка, зупиняти у Владиславівці, пересаджувати людей на автобуси. До найближчих автостанцій буде повністю організовано розвезення людей", - написав спочатку Аксьонов.
Пізніше він додав, що пошкоджені залізничні колії в Джанкойському районі відновлено а "рух поїздів на цій ділянці відновиться після завершення всіх необхідних заходів, пов'язаних із забезпеченням безпеки".
Нагадаємо, У Джанкойському районі окупованого Росією Криму вранці 16 серпня пролунали вибухи. Пізніше міністерство оборони РФ підтвердило, що в районі села Майське Джанкойського району окупованого Криму сталася пожежа на майданчику з боєприпасами.
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https://www.youtube.com/watch?v=VKkv-rFGVaM&t=3s
На території військової авіабази рашистів у Гвардійському Сімферопольського району Криму пролунало кілька вибухів. На авіабазі було 12 літаків СУ-24М і 12 СУ-25СМ.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/16/7363483/ https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/16/7363483/
https://www.youtube.com/watch?v=VKkv-rFGVaM&t=3s
"Паде сніг, паде сніг,
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