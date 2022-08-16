Космические снимки после взрыва российского склада боеприпасов под Джанкоем. ФОТО
Спутниковые снимки последствий взрывов вблизи Джанкоя в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.
Напомним, в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма утром 16 августа прогремели взрывы. Позже Министерство обороны РФ подтвердило, что в районе села Майское Джанкойского района оккупированного Крыма произошел пожар на площадке с боеприпасами.
По предварительной информации, на территории аэродрома рашисты размещали около 50 единиц военной техники.
В Вооруженных силах Украины считают взрывы в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма "несоблюдением правил противопожарной безопасности".
Дофантазовуйте самі.
Он вчера не вернулся с Джанкоя.
Вы предлагаете не стрелять по руснявым складам?
Життя все таке бентежне...
С нашей стороны потерь нет.
Пресс служба ЗСУ.
