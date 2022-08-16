РУС
Космические снимки после взрыва российского склада боеприпасов под Джанкоем. ФОТО

Спутниковые снимки последствий взрывов вблизи Джанкоя в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

Космические снимки после взрыва российского склада боеприпасов под Джанкоем 01
Космические снимки после взрыва российского склада боеприпасов под Джанкоем 02

Читайте также: Воздушные силы ВСУ о взрывах вблизи Джанкоя: "Не соблюдают меры пожарной безопасности, но всю Украину это радует"

Напомним, в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма утром 16 августа прогремели взрывы. Позже Министерство обороны РФ подтвердило, что в районе села Майское Джанкойского района оккупированного Крыма произошел пожар на площадке с боеприпасами.

По предварительной информации, на территории аэродрома рашисты размещали около 50 единиц военной техники.

В Вооруженных силах Украины считают взрывы в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма "несоблюдением правил противопожарной безопасности".

Смотрите также: "#бать, аж автобус километрах в 6 шевелится", - под Джанкоем продолжает взрываться склад оккупантов. ВИДЕО

взрыв (6907) Джанкой (84) Крым (26470)
+56
- Друг, оставь покурить! - А в ответ - тишина
Он вчера не вернулся с Джанкоя.
16.08.2022 21:04 Ответить
+46
Слава Збройним Силам України!


16.08.2022 20:55 Ответить
+44
СЛАВА ЗСУ.
16.08.2022 20:48 Ответить
Судячи з супутникових знімків руйнувань у Джанкої більше збитків техніці, а Гвардійську(див. новину вище) більше збитків живої силі, оскільки зруйновані казарми
16.08.2022 20:47 Ответить
Хто це сидітимиме в казармі? Радіостанції лупашить спочатку - самі потікають.
16.08.2022 23:00 Ответить
ммм... це ви з цих знімків таку інфу почерпнули?
17.08.2022 21:30 Ответить
СЛАВА ЗСУ.
16.08.2022 20:48 Ответить
Ох у ж ці курільщікі... Або сварщікі...
16.08.2022 20:48 Ответить
Природа очистилась.
16.08.2022 20:51 Ответить
Рідна говень не хоче приймати.
16.08.2022 20:54 Ответить
Що тут можливо побачити? Роздільна здатність дорівнює нулю.
Дофантазовуйте самі.
16.08.2022 20:54 Ответить
Нічого не видно, але чутно, що когось пи*дять (с)
16.08.2022 21:07 Ответить
Від души дають кізди а не для слави.
17.08.2022 21:20 Ответить
Слава Збройним Силам України!


16.08.2022 20:55 Ответить
Це жарт?
16.08.2022 21:07 Ответить
Наситився, набутилочнік? Дуже не розслабляйся: там ще швабра чекає на твою дупу-попрошайку.
17.08.2022 16:59 Ответить
- Друг, оставь покурить! - А в ответ - тишина
Он вчера не вернулся с Джанкоя.
16.08.2022 21:04 Ответить
17.08.2022 17:30 Ответить
На фото только артсклад. Самое интересное за кадром справа и ниже, жд станция и склады. Саме там сама бавовна. Може ще покажуть.
16.08.2022 21:06 Ответить
Нiякої станцiї там нема, снаряды в полi лежали, поїзди вже пiшли. Ось хто загинув. на мiсцi вибуху, то бентежить.
16.08.2022 21:11 Ответить
Есть там станция, есть видео с кучей техники и ящиков бк.
Вы предлагаете не стрелять по руснявым складам?
Життя все таке бентежне...
16.08.2022 21:26 Ответить
Гугл транслєйт вас палить. І ви ніколи не зрозумієте, чому .
16.08.2022 21:38 Ответить
не можу вставити з гуглмап. подивіться самі - станція не внизу справа а вгорі справа. та й станції як такої нема - одноколійка розходиться в три чи чотири колії. роз'їзд називається. От з якоїсь колії розвантажували і возили на майданчик зберігання поряд з селом. Бо колія йде через село і при таких вибухах би все село б накрило.
16.08.2022 23:57 Ответить
Дивіться відео телеграм @informnapalm, новина 14:01 від 16 серпня. Техніки біля колії капець. Думаю, туди прилетіло. Бо колії попсовано. Так, справа, тохи вище.
17.08.2022 00:22 Ответить
16.08.2022 21:07 Ответить
Ты что, обкурился? )
16.08.2022 22:07 Ответить
"дым сигарет с ментолом", ясно же, шо жертв и разрушений от него нет.
16.08.2022 21:09 Ответить
Сегодня в результате внезапного вхождения Крыма в метеоритный пояс, и как следствие этого, падения небесных камней с неба, произошла неожиданная детонация боеприпасов в Джанкойском и Симферопольском районах.
С нашей стороны потерь нет.
Пресс служба ЗСУ.
16.08.2022 21:18 Ответить
Якісна бавовна.
16.08.2022 21:26 Ответить
все села в окресности знали что там склады бросить окурок труда осого и ненужно...
16.08.2022 21:37 Ответить
ЗСУ - прикрийте їм inet хай понюхають реальність.
16.08.2022 23:06 Ответить
В них Старлінка нема на всіх..
16.08.2022 23:07 Ответить
Почнуть вмикати совковий гівнонет і свічблейд як раз їх повистригає.
16.08.2022 23:09 Ответить
Там давно треба оновити датацентри...
16.08.2022 23:11 Ответить
Нас там нєт . СЛАВА УКРАЇНІ!
17.08.2022 00:50 Ответить
Стреляй куда хочешь, у русни все равно нет ПВО. Как в тире. Жалко то, что стреляют не так часто, как хотелось бы. Не жалейте ракеты, друзья-американцы еще подвезут.
17.08.2022 01:13 Ответить
У меня есть занятие в большом количестве, оно является труд. Весь месяц я трудился великим трудом и устал невообразело как быковка деревни, и взял выгул чтобы мудро отдыхать. Вонзив гордый взгляд в смартфон прославленный и мощный (потому что китайский), я увидел любовную и прельстивую новость, как ЗСУ возвысились и насиловали иван-лаовая презренную собаку свиньи, так что бавовна взрывался аж на базы тыла войны врага в Крыму, как учил великий воин и деятель и основатель народной армии мудрец Сунь Цзы - от презренного уруса полетели кишки и нога отдельно и другой член. Смотреть славно на дохлую русню всем забавно, и я возрадовался до плеши!
17.08.2022 08:27 Ответить
Ха...У меня есть уважение и восторг вашего идеальным русский языка.
17.08.2022 08:42 Ответить
Это не "любовно и прельстиво мне в лесу"?
17.08.2022 09:01 Ответить
Звичайно, хто ж іще, як не https://neolurk.org/wiki/%D0%9B%D0%B8_%D0%92%D0%BE%D0%BD%D0%B3_%D0%AF%D0%BD Лі Вонг Ян

"Трудиться трудным трудом имеет славу в мире. Мой любивный труд это умелые руки. Hапример однажды днем я резал верёвку. Hо порезал конец и палец. Hесмотря на ужасны и душивыдирающий боль я не упал ухом а в оборот возрадовался потому что палец выжил и великий, прославленный труд завершился умело и мудро".
17.08.2022 12:13 Ответить
17.08.2022 12:29 Ответить
КОГДА УЖЕ СО СПУТНИКА ПО НИМ МОЖНО БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ !?)
17.08.2022 21:29 Ответить
Никогда,у Украины нет спутников таких и вряд ли будут
18.08.2022 08:54 Ответить
 
 