Космічні знімки після вибуху російського складу боєприпасів під Джанкоєм. ФОТО
Супутникові знімки наслідків вибухів поблизу Джанкоя в окупованому Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.
Нагадаємо, у Джанкойському районі окупованого Росією Криму вранці 16 серпня пролунали вибухи. Пізніше міністерство оборони РФ підтвердило, що в районі села Майське Джанкойського району окупованого Криму сталася пожежа на майданчику з боєприпасами.
За попередньою інформацією, на території аеродрому рашисти розміщували близько 50 одиниць військової техніки.
У Збройних силах України вважають вибухи в Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму "недотриманням правил протипожежної безпеки".
Топ коментарі
+56 Олег Марцінковський #408374
показати весь коментар16.08.2022 21:04 Відповісти Посилання
+46 Бандерівець
показати весь коментар16.08.2022 20:55 Відповісти Посилання
+44 Никоай Соловей
показати весь коментар16.08.2022 20:48 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дофантазовуйте самі.
Он вчера не вернулся с Джанкоя.
Вы предлагаете не стрелять по руснявым складам?
Життя все таке бентежне...
С нашей стороны потерь нет.
Пресс служба ЗСУ.
"Трудиться трудным трудом имеет славу в мире. Мой любивный труд это умелые руки. Hапример однажды днем я резал верёвку. Hо порезал конец и палец. Hесмотря на ужасны и душивыдирающий боль я не упал ухом а в оборот возрадовался потому что палец выжил и великий, прославленный труд завершился умело и мудро".