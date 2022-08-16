Космічні знімки після вибуху російського складу боєприпасів під Джанкоєм. ФОТО

Супутникові знімки наслідків вибухів поблизу Джанкоя в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.





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Нагадаємо, у Джанкойському районі окупованого Росією Криму вранці 16 серпня пролунали вибухи. Пізніше міністерство оборони РФ підтвердило, що в районі села Майське Джанкойського району окупованого Криму сталася пожежа на майданчику з боєприпасами.

За попередньою інформацією, на території аеродрому рашисти розміщували близько 50 одиниць військової техніки.

У Збройних силах України вважають вибухи в Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму "недотриманням правил протипожежної безпеки".

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