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Космічні знімки після вибуху російського складу боєприпасів під Джанкоєм. ФОТО

Супутникові знімки наслідків вибухів поблизу Джанкоя в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

Космічні знімки після вибуху російського складу боєприпасів під Джанкоєм 01
Космічні знімки після вибуху російського складу боєприпасів під Джанкоєм 02

Також читайте: Повітряні сили ЗСУ про вибухи поблизу Джанкоя: "Не дотримуються заходів пожежної безпеки, але всю Україну це тішить"

Нагадаємо, у Джанкойському районі окупованого Росією Криму вранці 16 серпня пролунали вибухи. Пізніше міністерство оборони РФ підтвердило, що в районі села Майське Джанкойського району окупованого Криму сталася пожежа на майданчику з боєприпасами.

За попередньою інформацією, на території аеродрому рашисти розміщували близько 50 одиниць військової техніки.

У Збройних силах України вважають вибухи в Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму "недотриманням правил протипожежної безпеки".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "#бать, аж автобус километрах в 6 шевелится", - під Джанкоєм продовжує вибухати склад окупантів. ВIДЕО

Автор: 

вибух (4527) Джанкой (66) Крим (14192)


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Топ коментарі
+56
- Друг, оставь покурить! - А в ответ - тишина
Он вчера не вернулся с Джанкоя.
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16.08.2022 21:04 Відповісти
+46
Слава Збройним Силам України!


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16.08.2022 20:55 Відповісти
+44
СЛАВА ЗСУ.
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16.08.2022 20:48 Відповісти
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Судячи з супутникових знімків руйнувань у Джанкої більше збитків техніці, а Гвардійську(див. новину вище) більше збитків живої силі, оскільки зруйновані казарми
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16.08.2022 20:47 Відповісти
Хто це сидітимиме в казармі? Радіостанції лупашить спочатку - самі потікають.
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16.08.2022 23:00 Відповісти
ммм... це ви з цих знімків таку інфу почерпнули?
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17.08.2022 21:30 Відповісти
СЛАВА ЗСУ.
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16.08.2022 20:48 Відповісти
Ох у ж ці курільщікі... Або сварщікі...
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16.08.2022 20:48 Відповісти
Природа очистилась.
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16.08.2022 20:51 Відповісти
Рідна говень не хоче приймати.
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16.08.2022 20:54 Відповісти
Що тут можливо побачити? Роздільна здатність дорівнює нулю.
Дофантазовуйте самі.
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16.08.2022 20:54 Відповісти
Нічого не видно, але чутно, що когось пи*дять (с)
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16.08.2022 21:07 Відповісти
Від души дають кізди а не для слави.
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17.08.2022 21:20 Відповісти
Слава Збройним Силам України!


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16.08.2022 20:55 Відповісти
Це жарт?
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16.08.2022 21:07 Відповісти
Наситився, набутилочнік? Дуже не розслабляйся: там ще швабра чекає на твою дупу-попрошайку.
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17.08.2022 16:59 Відповісти
- Друг, оставь покурить! - А в ответ - тишина
Он вчера не вернулся с Джанкоя.
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16.08.2022 21:04 Відповісти
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17.08.2022 17:30 Відповісти
На фото только артсклад. Самое интересное за кадром справа и ниже, жд станция и склады. Саме там сама бавовна. Може ще покажуть.
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16.08.2022 21:06 Відповісти
Нiякої станцiї там нема, снаряды в полi лежали, поїзди вже пiшли. Ось хто загинув. на мiсцi вибуху, то бентежить.
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16.08.2022 21:11 Відповісти
Есть там станция, есть видео с кучей техники и ящиков бк.
Вы предлагаете не стрелять по руснявым складам?
Життя все таке бентежне...
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16.08.2022 21:26 Відповісти
Гугл транслєйт вас палить. І ви ніколи не зрозумієте, чому .
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16.08.2022 21:38 Відповісти
не можу вставити з гуглмап. подивіться самі - станція не внизу справа а вгорі справа. та й станції як такої нема - одноколійка розходиться в три чи чотири колії. роз'їзд називається. От з якоїсь колії розвантажували і возили на майданчик зберігання поряд з селом. Бо колія йде через село і при таких вибухах би все село б накрило.
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16.08.2022 23:57 Відповісти
Дивіться відео телеграм @informnapalm, новина 14:01 від 16 серпня. Техніки біля колії капець. Думаю, туди прилетіло. Бо колії попсовано. Так, справа, тохи вище.
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17.08.2022 00:22 Відповісти
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16.08.2022 21:07 Відповісти
Ты что, обкурился? )
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16.08.2022 22:07 Відповісти
"дым сигарет с ментолом", ясно же, шо жертв и разрушений от него нет.
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16.08.2022 21:09 Відповісти
Сегодня в результате внезапного вхождения Крыма в метеоритный пояс, и как следствие этого, падения небесных камней с неба, произошла неожиданная детонация боеприпасов в Джанкойском и Симферопольском районах.
С нашей стороны потерь нет.
Пресс служба ЗСУ.
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16.08.2022 21:18 Відповісти
Якісна бавовна.
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16.08.2022 21:26 Відповісти
все села в окресности знали что там склады бросить окурок труда осого и ненужно...
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16.08.2022 21:37 Відповісти
ЗСУ - прикрийте їм inet хай понюхають реальність.
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16.08.2022 23:06 Відповісти
В них Старлінка нема на всіх..
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16.08.2022 23:07 Відповісти
Почнуть вмикати совковий гівнонет і свічблейд як раз їх повистригає.
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16.08.2022 23:09 Відповісти
Там давно треба оновити датацентри...
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16.08.2022 23:11 Відповісти
Нас там нєт . СЛАВА УКРАЇНІ!
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17.08.2022 00:50 Відповісти
Стреляй куда хочешь, у русни все равно нет ПВО. Как в тире. Жалко то, что стреляют не так часто, как хотелось бы. Не жалейте ракеты, друзья-американцы еще подвезут.
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17.08.2022 01:13 Відповісти
У меня есть занятие в большом количестве, оно является труд. Весь месяц я трудился великим трудом и устал невообразело как быковка деревни, и взял выгул чтобы мудро отдыхать. Вонзив гордый взгляд в смартфон прославленный и мощный (потому что китайский), я увидел любовную и прельстивую новость, как ЗСУ возвысились и насиловали иван-лаовая презренную собаку свиньи, так что бавовна взрывался аж на базы тыла войны врага в Крыму, как учил великий воин и деятель и основатель народной армии мудрец Сунь Цзы - от презренного уруса полетели кишки и нога отдельно и другой член. Смотреть славно на дохлую русню всем забавно, и я возрадовался до плеши!
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17.08.2022 08:27 Відповісти
Ха...У меня есть уважение и восторг вашего идеальным русский языка.
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17.08.2022 08:42 Відповісти
Это не "любовно и прельстиво мне в лесу"?
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17.08.2022 09:01 Відповісти
Звичайно, хто ж іще, як не https://neolurk.org/wiki/%D0%9B%D0%B8_%D0%92%D0%BE%D0%BD%D0%B3_%D0%AF%D0%BD Лі Вонг Ян

"Трудиться трудным трудом имеет славу в мире. Мой любивный труд это умелые руки. Hапример однажды днем я резал верёвку. Hо порезал конец и палец. Hесмотря на ужасны и душивыдирающий боль я не упал ухом а в оборот возрадовался потому что палец выжил и великий, прославленный труд завершился умело и мудро".
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17.08.2022 12:13 Відповісти
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17.08.2022 12:29 Відповісти
КОГДА УЖЕ СО СПУТНИКА ПО НИМ МОЖНО БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ !?)
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17.08.2022 21:29 Відповісти
Никогда,у Украины нет спутников таких и вряд ли будут
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18.08.2022 08:54 Відповісти
 
 