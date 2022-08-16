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Новости Война
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США поддерживают усилия Украины по защите, - представитель Белого дома относительно использования оружия в оккупированном Крыму

джанкой

В Соединенных Штатах Америки убеждены, что Украина имеет право на самозащиту.

Об этом сказал представитель Белого дома, отвечая на вопрос Голоса Америки о том, считают ли США российские военные базы в Крыму законной целью для ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина имеет право защищать себя и мы поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности", - сказал представитель Совета национальной безопасности США.

Напомним, в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма утром 16 августа прогремели взрывы. Позже Министерство обороны РФ подтвердило, что в районе села Майское Джанкойского района оккупированного Крыма произошел пожар на площадке с боеприпасами.

Смотрите также: Спутниковые снимки последствий взрывов возле Джанкоя. ФОТО

По предварительной информации, на территории аэродрома рашисты размещали около 50 единиц военной техники.

В Вооруженных силах Украины считают взрывы в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма "несоблюдением правил противопожарной безопасности".

На совместной пресс-конференции в Стокгольме 16 августа главы правительств Германии и Швеции Олаф Шольц и Магдалена Андерссон заявили, что Украина имеет право использовать полученное от партнеров оружие для защиты своих территорий.

Автор: 

Джанкой (83) Крым (26427) США (27213)


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Топ комментарии
+13
На жд вокзалі Сiмферополя аншлаг. Лапті валять додому, квитки з окупованого півострова купити в касах сьогодні нот ріал
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16.08.2022 21:44 Ответить
+11
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16.08.2022 21:30 Ответить
+11
по поводу алтернативных источников воды это к гене москалю. он плохого не посоветует )
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16.08.2022 21:48 Ответить
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16.08.2022 21:30 Ответить
и вам не хворать ,
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16.08.2022 21:39 Ответить
Партнери України - найбагатші країни світу, тож для них підтримка Києва не є великим фінансовим тягарем. Усе це, на думку аналітика, є передумовами для того, що і для путіна ця кампанія закінчиться ганебною поразкою
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16.08.2022 21:40 Ответить
фінансовий тягар - далеко не все. вбитих людей ні за які гроші не купити та не замінити. як сказав сьогодні Залужний в розмові з генералом Вейном - по всій лінії фронту війська кацапів продовжують наступати.
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16.08.2022 22:00 Ответить
Брешеш!

На Цензорі люди письменні самі читають що каже Генерал Залужний
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16.08.2022 23:27 Ответить
перш ніж когось звинуватити у брехні, спочатку спробуй довести своє ствердження, що "На Цензорі люди письменні самі читають що каже Генерал Залужний", та прочитай хоча б за посиланням , що каже Залужний.
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17.08.2022 08:46 Ответить
ну це не факт...
навіть самі багаті страни теж потерпають від інфляції і дефіциту бюджету, аже окрім проблеми шашаликів і "нєнагнетайте-зброюдайтє" в Україні у них вистачає своїх внутрішніх проблем - природних лих, неврожаїв, посух, повіней, пожеж, навал емігрантів тощо...
але й маленька Латвія, якак спорожніла всі свої військові арсенали на 2/3 теж заслуговує на шану і дяку, може навіть більш за всіх, хоч її не можна назвати найбагатішою, але коли віддають лишнє - це одна, а коли останнє... це зовсім друге... (та й Польщу не можна забувати дякувати...й інших )
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16.08.2022 22:16 Ответить
Декілька десятків міліардів на зброю та фвн. підтримки України у Колективного Заходу знайдеться
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16.08.2022 23:29 Ответить
Так давайте більше "далекобійного зусилля", а ми його в потрібному напрямку використаємо. Бо наше все в асфальті..
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16.08.2022 21:41 Ответить
Alice Cooper@Alice_715

https://twitter.com/Alice_715/status/1559477629186605059 8 ч


В Ахтиаре так много того, что может перегреться на солнце, что в случае точно упавшего окурка от города останется треть - в лучшем случае, - поэтому бомбоубежища здесь не нужны/

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16.08.2022 21:41 Ответить
по поводу алтернативных источников воды это к гене москалю. он плохого не посоветует )
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16.08.2022 21:48 Ответить
Дурилка, картонная родная говень и булыга с неба
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16.08.2022 22:05 Ответить
Користуйтеся на расєю, поки ми добрі ! 😂
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16.08.2022 23:30 Ответить
До кацапів почало "доходить" що "палиця має два кінці"!
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16.08.2022 22:16 Ответить
"право на самозахист" це установка по діфолту.
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16.08.2022 21:44 Ответить
На жд вокзалі Сiмферополя аншлаг. Лапті валять додому, квитки з окупованого півострова купити в касах сьогодні нот ріал
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16.08.2022 21:44 Ответить
виды крыського моста. "Last Minute Tickets" - дорого! )))
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16.08.2022 21:51 Ответить
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16.08.2022 22:07 Ответить
Якби влада попередила українців про майбутнє вторгнення РФ ще в жовтні - Україна протрималася б три дні, - Зеленський

-это признание подонком что он предатель ,просто уже нет смысла и возможности дальше это скрывать как и в случае с расминированием чонгара -вот и решили всякой чушью людям баки забивать Ибо другого выхода для себя они не видят
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16.08.2022 22:11 Ответить
💯👿
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16.08.2022 23:32 Ответить
Ты слышишь, в Крым бавовна полетела где то
И это добрая примета
Не хватит оркам всем пакетов
И это добрая примета
И в пробки крымский мост одетый
И это добрая примета
По всем приметам камни с неба
В Крым летят.
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16.08.2022 22:19 Ответить
підтримують по чайній ложечці...а я пригадую як в кінці квітня ми всі раділи лендлізу...
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16.08.2022 22:59 Ответить
 
 