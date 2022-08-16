США поддерживают усилия Украины по защите, - представитель Белого дома относительно использования оружия в оккупированном Крыму
В Соединенных Штатах Америки убеждены, что Украина имеет право на самозащиту.
Об этом сказал представитель Белого дома, отвечая на вопрос Голоса Америки о том, считают ли США российские военные базы в Крыму законной целью для ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина имеет право защищать себя и мы поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности", - сказал представитель Совета национальной безопасности США.
Напомним, в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма утром 16 августа прогремели взрывы. Позже Министерство обороны РФ подтвердило, что в районе села Майское Джанкойского района оккупированного Крыма произошел пожар на площадке с боеприпасами.
По предварительной информации, на территории аэродрома рашисты размещали около 50 единиц военной техники.
В Вооруженных силах Украины считают взрывы в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма "несоблюдением правил противопожарной безопасности".
На совместной пресс-конференции в Стокгольме 16 августа главы правительств Германии и Швеции Олаф Шольц и Магдалена Андерссон заявили, что Украина имеет право использовать полученное от партнеров оружие для защиты своих территорий.
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На Цензорі люди письменні самі читають що каже Генерал Залужний
навіть самі багаті страни теж потерпають від інфляції і дефіциту бюджету, аже окрім проблеми шашаликів і "нєнагнетайте-зброюдайтє" в Україні у них вистачає своїх внутрішніх проблем - природних лих, неврожаїв, посух, повіней, пожеж, навал емігрантів тощо...
але й маленька Латвія, якак спорожніла всі свої військові арсенали на 2/3 теж заслуговує на шану і дяку, може навіть більш за всіх, хоч її не можна назвати найбагатішою, але коли віддають лишнє - це одна, а коли останнє... це зовсім друге... (та й Польщу не можна забувати дякувати...й інших )
https://twitter.com/Alice_715/status/1559477629186605059 8 ч
В Ахтиаре так много того, что может перегреться на солнце, что в случае точно упавшего окурка от города останется треть - в лучшем случае, - поэтому бомбоубежища здесь не нужны/
-это признание подонком что он предатель ,просто уже нет смысла и возможности дальше это скрывать как и в случае с расминированием чонгара -вот и решили всякой чушью людям баки забивать Ибо другого выхода для себя они не видят
И это добрая примета
Не хватит оркам всем пакетов
И это добрая примета
И в пробки крымский мост одетый
И это добрая примета
По всем приметам камни с неба
В Крым летят.