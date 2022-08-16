США поддерживают усилия Украины по защите, - представитель Белого дома относительно использования оружия в оккупированном Крыму

В Соединенных Штатах Америки убеждены, что Украина имеет право на самозащиту.

Об этом сказал представитель Белого дома, отвечая на вопрос Голоса Америки о том, считают ли США российские военные базы в Крыму законной целью для ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина имеет право защищать себя и мы поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности", - сказал представитель Совета национальной безопасности США.

Напомним, в Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма утром 16 августа прогремели взрывы. Позже Министерство обороны РФ подтвердило, что в районе села Майское Джанкойского района оккупированного Крыма произошел пожар на площадке с боеприпасами.

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По предварительной информации, на территории аэродрома рашисты размещали около 50 единиц военной техники.

В Вооруженных силах Украины считают взрывы в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма "несоблюдением правил противопожарной безопасности".

На совместной пресс-конференции в Стокгольме 16 августа главы правительств Германии и Швеции Олаф Шольц и Магдалена Андерссон заявили, что Украина имеет право использовать полученное от партнеров оружие для защиты своих территорий.