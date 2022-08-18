РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5969 посетителей онлайн
Новости Война
3 903 13

Чернобыльская АЭС возобновит работы по снятию с эксплуатации первых трех энергоблоков

чаес,відходи,радіоактивні

Лицензионная комиссия Государственной инспекции ядерного регулирования Украины приняла решение о возобновлении всех лицензий на ведение деятельности Чернобыльской АЭС в сфере работы с радиоактивными отходами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного специализированного предприятия "ЧАЭС".

Как известно, после оккупации ЧАЭС войсками Российской Федерации регулятор остановил действие лицензий, чем фактически парализовал работу ЧАЭС в сфере снятия с эксплуатации энергоблоков №1, 2 и 3, деятельности на объектах по обращению с радиоактивными отходами и отдельных видов деятельности в сфере использования ядерной энергии

В рамках мероприятий по возобновлению действия лицензий ЧАЭС выполнила необходимый перечень работ. В частности, подтвердила соответствие организационной структуры, наличие квалифицированного персонала, материальных и других ресурсов нормам и правилам ядерной и радиационной безопасности. Для этого было подготовлено необходимое количество обосновательных документов и информации, а также проведен ряд работ по инвентаризации имущества, обследования радиационных объектов, помещений и территории промплощадки ДСП ЧАЭС. Для выполнения работ по возобновлению действия лицензий были привлечены почти все подразделения предприятия.

Смотрите также: "Россия может спровоцировать самую большую в истории радиационную аварию на ЗАЭС. Это, по сути, применение ядерного оружия", - Зеленский. ВИДЕО

"Решение принято с учетом результатов экспертной оценки, проведенной ДИЯРУ с привлечением экспертов ГНТЦ ЯРБ. ДИЯРУ также предложила ЧАЭС выполнить ряд дополнительных мер по совершенствованию уровня безопасности объектов, согласно рекомендациям экспертной оценки", - прокомментировал восстановление лицензий начальник отдела лицензирования ЧАЭС Игорь Хомяк.

Напомним, российские военные удерживали зону отчуждения, в том числе площадку Чернобыльской АЭС и саму станцию, с 24 февраля по 31 марта. Перемещение в большом количестве тяжелой военной техники спровоцировали повышение уровня радиации, а обесточивание площадки ЧАЭС поставило под угрозу выведение из строя хранилищ отработанного ядерного топлива.

По данным СМИ, российским оккупантам удалось молниеносно захватить территорию Чернобыльской АЭС благодаря сети агентов, инспирированных в Украину задолго до российского вторжения. Захват станции открывал кратчайший путь наступления на Киев.

Кроме этого, оккупанты неоднократно обстреливали ЯПУ "Источник нейтронов" в Харькове и обесточили ее, что является нарушением правил безопасности.

С 4 марта до сих пор они удерживают Запорожскую атомную станцию, во время ее захвата агрессоры также обстреливали ЗАЭС, что привело к пожару учетного центра вблизи энергоблоков, затем взрывали на самой территории станции неразорвавшиеся боеприпасы.

Автор: 

ЧАЭС (570)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
всі радіоактивні відходи треба вівозити під кордони рашки та белорашки...
показать весь комментарий
18.08.2022 18:08 Ответить
+1
З урахуванням того який дефіцит електроенергії буде з втратою енергогенеруючих потужностей на сході може поки не знімати з експлуатації ті блоки...
показать весь комментарий
18.08.2022 18:41 Ответить
+1
С ним можно очень мощный удар по врагу нанести. Внести радиоактивные материалы в водохранилища открытые, в водопроводные трубы вварить трубу с краном и с материалом для смешивания, в школы и торговые центры капсулы с материалом прятать в штукатурку - это реально действенная угроза, которую легко привести в исполнение за счет знания языка и наличия миллионов беженцев в РФ. Особенно смертельно опасно попадание в пищевод и желудок из водопровода, а легкие элементы типа йода спокойно пройдут очень многие способы фильтрации воды, также тритий по-моему токсичен.

Не обязательно делать обогащенные материалы и соединять их в стволе пушки для цепной реакции, хотя те же американцы в 1991-ом сделали бетонобойные бомбы из старых стволов пушек, вставив в них взрывчатку и заварив один конец, приделав стабилизаторы и сбрасывая с самолетов. Мы тоже можем такую же штуку сделать с обогащенными веществами, которые не дадут сильного взрыва, но на высоте 2км над кацапским городом будет мощный взрыв в пару тонн тротилового эквивалента с распылением очень опасных веществ. Су24 легко залетит, если немного перегрузить ПВО с помощью авиамоделей с двигателем и схожим профилем отражения в кацапских радарах. Да и воздушный шар над Москвой и Петербургом никто не отменял, а ствол пушки легко завести из Казахстана в Россию, а до Казахстана уже чем угодно.

Эти угрозы нужно высказывать непрерывно, угрожая привезти их в исполнение по малейшему поводу. Против них в принципе нет защиты, зато есть десятки тысяч трупов москвичей, которые даже не понимают, что такое война.
показать весь комментарий
18.08.2022 18:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
всі радіоактивні відходи треба вівозити під кордони рашки та белорашки...
показать весь комментарий
18.08.2022 18:08 Ответить
там надежное укрытие есть для отработанного топлива. а еще лучше - научиться его перерабатывать. там много вкусняков остается при переработке.
показать весь комментарий
18.08.2022 18:18 Ответить
Треба спочатку научітса 100% безпечно експлуатувати існуюче паливо а знаходити вчусняшкі з переробки лишити тим країнам які мають грошенята на навчання з переробки ядерних відходів...
показать весь комментарий
18.08.2022 18:38 Ответить
С ним можно очень мощный удар по врагу нанести. Внести радиоактивные материалы в водохранилища открытые, в водопроводные трубы вварить трубу с краном и с материалом для смешивания, в школы и торговые центры капсулы с материалом прятать в штукатурку - это реально действенная угроза, которую легко привести в исполнение за счет знания языка и наличия миллионов беженцев в РФ. Особенно смертельно опасно попадание в пищевод и желудок из водопровода, а легкие элементы типа йода спокойно пройдут очень многие способы фильтрации воды, также тритий по-моему токсичен.

Не обязательно делать обогащенные материалы и соединять их в стволе пушки для цепной реакции, хотя те же американцы в 1991-ом сделали бетонобойные бомбы из старых стволов пушек, вставив в них взрывчатку и заварив один конец, приделав стабилизаторы и сбрасывая с самолетов. Мы тоже можем такую же штуку сделать с обогащенными веществами, которые не дадут сильного взрыва, но на высоте 2км над кацапским городом будет мощный взрыв в пару тонн тротилового эквивалента с распылением очень опасных веществ. Су24 легко залетит, если немного перегрузить ПВО с помощью авиамоделей с двигателем и схожим профилем отражения в кацапских радарах. Да и воздушный шар над Москвой и Петербургом никто не отменял, а ствол пушки легко завести из Казахстана в Россию, а до Казахстана уже чем угодно.

Эти угрозы нужно высказывать непрерывно, угрожая привезти их в исполнение по малейшему поводу. Против них в принципе нет защиты, зато есть десятки тысяч трупов москвичей, которые даже не понимают, что такое война.
показать весь комментарий
18.08.2022 18:46 Ответить
Це все звучить шикарно. Якби ми мали президента-мене, це вже було б зроблено. Але ми маємо запроданця, для якого вороги - не орки, а українці...
показать весь комментарий
18.08.2022 18:48 Ответить
З урахуванням того який дефіцит електроенергії буде з втратою енергогенеруючих потужностей на сході може поки не знімати з експлуатації ті блоки...
показать весь комментарий
18.08.2022 18:41 Ответить
Ее также 50 нацгвардейцев охраняют как и Запорожскую во время захвата?
показать весь комментарий
18.08.2022 19:19 Ответить
Давно пора. Кучмовоз в угоду западу и на корысть своему зятьку её законсервировал, гнида.
показать весь комментарий
18.08.2022 18:42 Ответить
Ви шось по діагоналі прочитали.
Не "відновить роботу трьох енергоблоків", а "відновить роботу по відключенню трьох енергоблоків". Ну, тобто, враховуючи фактичну відсутність ЗаЕС для української електромережі, і різко збільшену кількість персональних електрообігрівачів, матимемо зиму без електрики і при свічках.
показать весь комментарий
18.08.2022 18:50 Ответить
это надо делать неофициально, под соусом ликвидации, ежу понятно...
показать весь комментарий
18.08.2022 19:48 Ответить
Единственно, это надо было сделать еще в 14, хотя бы грязные бомбы.
показать весь комментарий
18.08.2022 19:49 Ответить
Нацгвардейцы, сдавшиеся без боя прямо в плен на ЧАЕС, говорили, что на станции нельзя было стрелять. Просто вопрос, сейчас можно стрелять? Иначе чего кормить такую ораву дармоедов.
показать весь комментарий
18.08.2022 19:58 Ответить
Заява - це 100% "маніловщина", усі заяви від влади про розвиток, настання "благополучія", остаточне вирішення питаннь... Це 100% піZдеж, окрім військових питаннь (я тут не фахівець).
Але і у військових питаннях -"піZдьож" і тільки так, а не інакше. Військовим закривають рота! Триндять мери, жуєри, обдристовичі та інше лайно!
Відосіки КОЖНОГО ДНЯ! Величність та нарцисизм...
СМІТНИК чекає на вас!
показать весь комментарий
18.08.2022 20:50 Ответить
 
 