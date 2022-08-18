Чернобыльская АЭС возобновит работы по снятию с эксплуатации первых трех энергоблоков

Лицензионная комиссия Государственной инспекции ядерного регулирования Украины приняла решение о возобновлении всех лицензий на ведение деятельности Чернобыльской АЭС в сфере работы с радиоактивными отходами.

Как известно, после оккупации ЧАЭС войсками Российской Федерации регулятор остановил действие лицензий, чем фактически парализовал работу ЧАЭС в сфере снятия с эксплуатации энергоблоков №1, 2 и 3, деятельности на объектах по обращению с радиоактивными отходами и отдельных видов деятельности в сфере использования ядерной энергии

В рамках мероприятий по возобновлению действия лицензий ЧАЭС выполнила необходимый перечень работ. В частности, подтвердила соответствие организационной структуры, наличие квалифицированного персонала, материальных и других ресурсов нормам и правилам ядерной и радиационной безопасности. Для этого было подготовлено необходимое количество обосновательных документов и информации, а также проведен ряд работ по инвентаризации имущества, обследования радиационных объектов, помещений и территории промплощадки ДСП ЧАЭС. Для выполнения работ по возобновлению действия лицензий были привлечены почти все подразделения предприятия.

"Решение принято с учетом результатов экспертной оценки, проведенной ДИЯРУ с привлечением экспертов ГНТЦ ЯРБ. ДИЯРУ также предложила ЧАЭС выполнить ряд дополнительных мер по совершенствованию уровня безопасности объектов, согласно рекомендациям экспертной оценки", - прокомментировал восстановление лицензий начальник отдела лицензирования ЧАЭС Игорь Хомяк.

Напомним, российские военные удерживали зону отчуждения, в том числе площадку Чернобыльской АЭС и саму станцию, с 24 февраля по 31 марта. Перемещение в большом количестве тяжелой военной техники спровоцировали повышение уровня радиации, а обесточивание площадки ЧАЭС поставило под угрозу выведение из строя хранилищ отработанного ядерного топлива.

По данным СМИ, российским оккупантам удалось молниеносно захватить территорию Чернобыльской АЭС благодаря сети агентов, инспирированных в Украину задолго до российского вторжения. Захват станции открывал кратчайший путь наступления на Киев.

Кроме этого, оккупанты неоднократно обстреливали ЯПУ "Источник нейтронов" в Харькове и обесточили ее, что является нарушением правил безопасности.

С 4 марта до сих пор они удерживают Запорожскую атомную станцию, во время ее захвата агрессоры также обстреливали ЗАЭС, что привело к пожару учетного центра вблизи энергоблоков, затем взрывали на самой территории станции неразорвавшиеся боеприпасы.