Высокоточные снаряды Excalibur и Smart ВСУ уничтожили российский радар артразведки "Зоопарк-1". ВИДЕО

Высокоточные снаряды Excalibur и Smart помощи Вооруженным силам Украины уничтожить российский радар артразведки "Зоопарк-1"

Об этом пишет в фейсбуке Андрей Шор, передает Цензор.НЕТ.

"155 мм снаряд Excalibur с GPS наведением с воздушным подрывом уничтожает российский контрбатарейный радар "Зоопарк-1", так и не увидевший, что к нему летит", - цитирует он зарубежных специалистов, в частности Томаса Тейнера (Thomas C. Theiner).

По его словам, всего в залпе:

• 1-й экскалибур с воздушным подрывом

• 2-й первый суббоеприпас SMArt

• Стандартные снаряды с 3 по 5 с мгновенным подрывом

• 6-й второй суббоеприпас SMArt.

"Всего было выпущено пять снарядов. Почти одновременное применение говорит о работе PzH 2000", – добавляет он.

Ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов писал, что ВСУ начали использовать немецкие снаряды SMArt для уничтожения бронетехники рашистов.

"1 июля Вооруженные силы Украины обнародовали видео, демонстрирующее, по данным источников, первое в мире успешное боевое применение на Донбассе самонаводящихся снарядов SMArt, производства немецкой компании GIWS mbh. На видео виден взрыв снаряда над боевой машиной, и ее поражение", - пишет Бутусов.

Журналист рассказал, как работает это оружие:

"Снаряд SMArt калибра 155 мм выстреливается по координатам бронетехники противника и дальше все делает сам. На определенной высоте над целью снаряд взрывается и отстреливает два боевых суббоеприпаса на парашютах, которые имеют собственные микрорадары и инфракрасные сенсоры для поиска бронетехники. После идентификации цели по ней отстреливается ударный гиперзвуковой элемент, поражающий боевую машину сверху. Скорость такова, что даже если Россия станет ставить на танки свою систему активной защиты "Арена-М", их характеристики не позволяют перехватить атаку".

По данным источников Цензор.НЕТ, при обстреле 1 июля двумя снарядами были уничтожены две единицы техники ВС РФ. Вероятно, одна из них, уничтоженная взрывом, была ЗРПК "Панцирь" или танк. 2 июля немецкими снарядами SMArt ВСУ накрыли колонну ВС РФ - повреждены или уничтожены до 8 единиц боевой техники российско-фашистских войск.

"ВСУ постепенно насыщается сверхсовременным западным оружием, которое начинает создавать украинским воинам преимущество и позволяет вести бесконтактную войну с врагом", - отмечает Бутусов. По его мнению, после развертывания широкомасштабного производства по программам поддержки Украины от НАТО ВСУ получат большое технологическое преимущество над оккупантами.

"Под такое оружие следует менять и подготовку и тактику наземных войск, гораздо более осторожно применять людей, и прежде всего пехоту на передовой", - подчеркивает главред Цензор.НЕТ.