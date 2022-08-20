Высокоточные снаряды Excalibur и Smart ВСУ уничтожили российский радар артразведки "Зоопарк-1". ВИДЕО
Высокоточные снаряды Excalibur и Smart помощи Вооруженным силам Украины уничтожить российский радар артразведки "Зоопарк-1"
Об этом пишет в фейсбуке Андрей Шор, передает Цензор.НЕТ.
"155 мм снаряд Excalibur с GPS наведением с воздушным подрывом уничтожает российский контрбатарейный радар "Зоопарк-1", так и не увидевший, что к нему летит", - цитирует он зарубежных специалистов, в частности Томаса Тейнера (Thomas C. Theiner).
По его словам, всего в залпе:
• 1-й экскалибур с воздушным подрывом
• 2-й первый суббоеприпас SMArt
• Стандартные снаряды с 3 по 5 с мгновенным подрывом
• 6-й второй суббоеприпас SMArt.
"Всего было выпущено пять снарядов. Почти одновременное применение говорит о работе PzH 2000", – добавляет он.
Ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов писал, что ВСУ начали использовать немецкие снаряды SMArt для уничтожения бронетехники рашистов.
"1 июля Вооруженные силы Украины обнародовали видео, демонстрирующее, по данным источников, первое в мире успешное боевое применение на Донбассе самонаводящихся снарядов SMArt, производства немецкой компании GIWS mbh. На видео виден взрыв снаряда над боевой машиной, и ее поражение", - пишет Бутусов.
Журналист рассказал, как работает это оружие:
"Снаряд SMArt калибра 155 мм выстреливается по координатам бронетехники противника и дальше все делает сам. На определенной высоте над целью снаряд взрывается и отстреливает два боевых суббоеприпаса на парашютах, которые имеют собственные микрорадары и инфракрасные сенсоры для поиска бронетехники. После идентификации цели по ней отстреливается ударный гиперзвуковой элемент, поражающий боевую машину сверху. Скорость такова, что даже если Россия станет ставить на танки свою систему активной защиты "Арена-М", их характеристики не позволяют перехватить атаку".
По данным источников Цензор.НЕТ, при обстреле 1 июля двумя снарядами были уничтожены две единицы техники ВС РФ. Вероятно, одна из них, уничтоженная взрывом, была ЗРПК "Панцирь" или танк. 2 июля немецкими снарядами SMArt ВСУ накрыли колонну ВС РФ - повреждены или уничтожены до 8 единиц боевой техники российско-фашистских войск.
"ВСУ постепенно насыщается сверхсовременным западным оружием, которое начинает создавать украинским воинам преимущество и позволяет вести бесконтактную войну с врагом", - отмечает Бутусов. По его мнению, после развертывания широкомасштабного производства по программам поддержки Украины от НАТО ВСУ получат большое технологическое преимущество над оккупантами.
"Под такое оружие следует менять и подготовку и тактику наземных войск, гораздо более осторожно применять людей, и прежде всего пехоту на передовой", - подчеркивает главред Цензор.НЕТ.
фігасє...кацапи мають гордитися якими складними штуковинами їх жмурять!
А сегодня ночью они уже были использованы.
Как видим, американцы дают даже быстрее чем обещают.
Щось мені не віриться, що хтось взагалі в змозі так синхронізувати "приліт" снаряда SMARt та ракети M30A2.
Ні, це таки Ескалібур. В них настільки крута система наведення та управління, що на останній ділянці польоту, коли він визначає конкретну ціль - в нього траєкторія вже дуже далека від балістичної. А розмір снаряда там - по пояс великому чоловіку. І в русі, та ще й на не дуже якісному записі - здається, що ракета. Але насправді - ракети M30 діметром 227 мм та довжиною десь в районі 2+ метри. На такому відео там риска була б довжиною з той Зоопарк.
"Усього було випущено п'ять снарядів "
---
Тому - снарядів П'ЯТЬ, а вибухів на відео - ШІСТЬ. Причому чітко видно, що 2 з вибухів - це специфічне спрацьовування двох суб-*********** снаряда SMARt.
Мокшанський зоопарк з секцією членистоногих.
Саме тому ми і не бачили вистрибуючих з Зоопарку тварин свинокацапського вигляду.
но 5 високоточних і дуже дорогих снарядів по моєму перебор
""
Навіть ,якщо і хтось відійшов в лісосмугу "на горшок", то так з голой жопой і залишився .......так і покладуть в ПАКЕТ!!!
БРАВО ЗСУ!!!
в цьому самому тексті сказано, що це все було 1-го липня. з тих пір вже пройшло півтора місяці, наші там батальонами гинуть, а цих чудо-екскалібурів і не бачив ніхто.
а вообще, всегда приятно смотреть как ****** орков-оккупантов.
Это всё, что надо знать о вооружении Мордора.
Ещё одно такое видео, и снотворные мне больше не нужны, буду спать, как ребёнок, и улыбаться во сне.
Взрывы, конечно,красивые, вот только если присмотреться - то на машине слева антенна как стояла, так и остаётся стоять после всех взрывово.
Это как?
Этот зоопарк с антенной уже могильный памятник самому себе.
Толку от него как и от черпания водой дуршлагом.
И его обслуга стопудов если и не разлетелась ошметками по всем подлескам то уж точно не скоро встанет на ноги. Если вообще встанет.
Краще не бачити.
Вопрос - как стоит? Как прежде? Или как дуршлаг? Толку от этого зоопарка после такого, как и от черпания водой дуршлагом. Даже не залатать и не отремонтировать.
И обслуги того железа совершенно не позавидуешь. Она то уж точно в лохмотья и ошметки которые разлетелись по всем подлескам.
залишилось після екскаватора --
он был ещё вчера..."©
слава ЗСУ!
слава Україні!