РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6651 посетитель онлайн
Новости Война
58 649 77

Высокоточные снаряды Excalibur и Smart ВСУ уничтожили российский радар артразведки "Зоопарк-1". ВИДЕО

Высокоточные снаряды Excalibur и Smart помощи Вооруженным силам Украины уничтожить российский радар артразведки "Зоопарк-1"

Об этом пишет в фейсбуке Андрей Шор, передает Цензор.НЕТ.

"155 мм снаряд Excalibur с GPS наведением с воздушным подрывом уничтожает российский контрбатарейный радар "Зоопарк-1", так и не увидевший, что к нему летит", - цитирует он зарубежных специалистов, в частности Томаса Тейнера (Thomas C. Theiner).

По его словам, всего в залпе:

• 1-й экскалибур с воздушным подрывом

• 2-й первый суббоеприпас SMArt

• Стандартные снаряды с 3 по 5 с мгновенным подрывом

• 6-й второй суббоеприпас SMArt.

"Всего было выпущено пять снарядов. Почти одновременное применение говорит о работе PzH 2000", – добавляет он.

Смотрите: 10 главных лидеров мнений в Украине – опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов писал, что ВСУ начали использовать немецкие снаряды SMArt для уничтожения бронетехники рашистов.

"1 июля Вооруженные силы Украины обнародовали видео, демонстрирующее, по данным источников, первое в мире успешное боевое применение на Донбассе самонаводящихся снарядов SMArt, производства немецкой компании GIWS mbh. На видео виден взрыв снаряда над боевой машиной, и ее поражение", - пишет Бутусов.

Журналист рассказал, как работает это оружие:

"Снаряд SMArt калибра 155 мм выстреливается по координатам бронетехники противника и дальше все делает сам. На определенной высоте над целью снаряд взрывается и отстреливает два боевых суббоеприпаса на парашютах, которые имеют собственные микрорадары и инфракрасные сенсоры для поиска бронетехники. После идентификации цели по ней отстреливается ударный гиперзвуковой элемент, поражающий боевую машину сверху. Скорость такова, что даже если Россия станет ставить на танки свою систему активной защиты "Арена-М", их характеристики не позволяют перехватить атаку".

По данным источников Цензор.НЕТ, при обстреле 1 июля двумя снарядами были уничтожены две единицы техники ВС РФ. Вероятно, одна из них, уничтоженная взрывом, была ЗРПК "Панцирь" или танк. 2 июля немецкими снарядами SMArt ВСУ накрыли колонну ВС РФ - повреждены или уничтожены до 8 единиц боевой техники российско-фашистских войск.

Также смотрите: Как ВСУ сбили лучшего вертолетчика ВКС РФ полковника Клещенко: забираем тело из обломков Ка-52. ВИДЕО 18+

"ВСУ постепенно насыщается сверхсовременным западным оружием, которое начинает создавать украинским воинам преимущество и позволяет вести бесконтактную войну с врагом", - отмечает Бутусов. По его мнению, после развертывания широкомасштабного производства по программам поддержки Украины от НАТО ВСУ получат большое технологическое преимущество над оккупантами.

"Под такое оружие следует менять и подготовку и тактику наземных войск, гораздо более осторожно применять людей, и прежде всего пехоту на передовой", - подчеркивает главред Цензор.НЕТ.

армия РФ (20685) ликвидация (4075) разведка (4229) уничтожение (8007) Бутусов Юрий (4417)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+59
Гарна робота-всім виконавцям респектище.Не зупиняйтесь...
показать весь комментарий
20.08.2022 14:37 Ответить
+56
"Зоопарк 1" в составе экипажа: бурят, тувинец, калмык и кацап
показать весь комментарий
20.08.2022 15:15 Ответить
+47
ппц..психлікарня випускає зоопарки
показать весь комментарий
20.08.2022 14:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ппц..психлікарня випускає зоопарки
показать весь комментарий
20.08.2022 14:37 Ответить
"Зоопарк 1" в составе экипажа: бурят, тувинец, калмык и кацап
показать весь комментарий
20.08.2022 15:15 Ответить
чисто всі русскіє))
показать весь комментарий
20.08.2022 15:41 Ответить
Не може бути. Екіпаж то не письменний
показать весь комментарий
20.08.2022 20:40 Ответить
"Звiринець"
показать весь комментарий
20.08.2022 17:21 Ответить
На певній висоті над ціллю снаряд вибухає, і відстрілює два бойових ************* на парашутах, які мають власні мікрорадари та інфрачервоні сенсори для пошуку бронетехніки. Після ідентифікації цілі по ній відстрілюється ударний гіперзвуковий елемент, який вражає бойову машину зверху
============
фігасє...кацапи мають гордитися якими складними штуковинами їх жмурять!
показать весь комментарий
20.08.2022 20:36 Ответить
ну логично же, зоопарк чтоб контролировать своих животных...
показать весь комментарий
21.08.2022 13:42 Ответить
Гарна робота-всім виконавцям респектище.Не зупиняйтесь...
показать весь комментарий
20.08.2022 14:37 Ответить
Яка краса!
показать весь комментарий
20.08.2022 14:56 Ответить
замечу, что о передаче Эскалибуров Украине в США заявили ВЧЕРА ВЕЧЕРОМ.
А сегодня ночью они уже были использованы.
Как видим, американцы дают даже быстрее чем обещают.
показать весь комментарий
21.08.2022 19:38 Ответить
Просто из соображений безопасности о передаче того или иного вооружения сообщается только тогда, когда оно уже в боевых порядках ВСУ. Так, если мы видим видио, как в Аризоне грузится самолет ракетами Химарс, то значит эти ракеты уже наводятся на очередной склад на бамбасе или в Херсонской области.
показать весь комментарий
21.08.2022 20:16 Ответить
по размеру єто не артиллерийский снаряд, а скорее М30 или М31

показать весь комментарий
20.08.2022 14:37 Ответить
ДУЖЕ вже крута синхронізація. Те, що SMARt-и на відео - це точно, бо дуже вже характерно спрацьовують (пуух на висоті пари десятків метрів і одразу вогняний шлейф тонкий у напряму цілі - гіперзвуковий двигун спрацьовує).

Щось мені не віриться, що хтось взагалі в змозі так синхронізувати "приліт" снаряда SMARt та ракети M30A2.

Ні, це таки Ескалібур. В них настільки крута система наведення та управління, що на останній ділянці польоту, коли він визначає конкретну ціль - в нього траєкторія вже дуже далека від балістичної. А розмір снаряда там - по пояс великому чоловіку. І в русі, та ще й на не дуже якісному записі - здається, що ракета. Але насправді - ракети M30 діметром 227 мм та довжиною десь в районі 2+ метри. На такому відео там риска була б довжиною з той Зоопарк.
показать весь комментарий
20.08.2022 23:00 Ответить
6-й другий ************ SMArt.

"Усього було випущено п'ять снарядів "
---
показать весь комментарий
20.08.2022 14:41 Ответить
Ну і, рахувати не вмієш? Випещео 5 снарядів, було 6 вибохів, бо один снаряд це Smart, який в повітрі ділиться на два шт.
показать весь комментарий
20.08.2022 14:45 Ответить
Тобі ж людською мовою написали: снаряд SMARt в повітрі розділяється на ДВІ частини (суб-**********), які спускаються на ПАРАШУТАХ, вишукуючи ціль. І коли ціль знаходять - ці суб-********** вмикають ракетний двигун і луплять. Тому ОДНИМ снарядом можна вразити ДВІ цілі.

Тому - снарядів П'ЯТЬ, а вибухів на відео - ШІСТЬ. Причому чітко видно, що 2 з вибухів - це специфічне спрацьовування двох суб-*********** снаряда SMARt.
показать весь комментарий
20.08.2022 23:05 Ответить
перерахуй, шостий в кустах, мабуть там їх схованка була, або бліндаж
показать весь комментарий
20.08.2022 14:45 Ответить
6 вибухів натякає на те, що це був пакетний залп із HIMARS, а не смарт-снаряди
показать весь комментарий
20.08.2022 15:24 Ответить
Дуже специфічне спрацьовування 2 та 6. Так спрацьовують SMARt-и. У хаймарсів такої БЧ просто немає. Вони оснащені або осколково-фугасною БЧ, або кассетна БЧ (і щодо останнього ніхто не підтвердив, що Україні передали, бо, наприклад, в США це під забороною вже 15 років).
показать весь комментарий
20.08.2022 23:08 Ответить
Спір про ттд не дуже актуальний -найважніший результат, а він на всі сто...якось так
показать весь комментарий
21.08.2022 20:21 Ответить
в зоопарку сьогодні свято- звірей повипускали!
показать весь комментарий
20.08.2022 14:41 Ответить
Наші котики, бережи вас Господь
Мокшанський зоопарк з секцією членистоногих.
показать весь комментарий
20.08.2022 14:41 Ответить
Мокшанський зоопарк розлетівся на всі сторони і це , чесно , душу гріє
показать весь комментарий
20.08.2022 14:47 Ответить
Враховуючи, що "Зоопарк" - це контрбатарейна РЛС, то хлопці знали, по чому лупити в першу чергу. Але правда в тому, що Зоопарк-1 "бачить" вильоти снарядів лише на 22 км (по паспорту) і ще менше у реальності. А PzH 2000 снарядами SMArt пуляє з 27 км. Тобто ця РЛС навіть не побачила, звідки по ній пульнули. І, з високою вірогідністю, навіть не бачила, що в неї летить. Бо коли снаряд вже "піднявся" по траекторії - то його проекція (і ФАР там, чи не ФАР) для РЛС - це 20х20 см. Ну немає в рашки радарів, які таке здатні "піймати" та обробити.

Саме тому ми і не бачили вистрибуючих з Зоопарку тварин свинокацапського вигляду.
показать весь комментарий
20.08.2022 23:31 Ответить
кацапи осліпли на тому участку... очі передастам вибили.
показать весь комментарий
20.08.2022 14:50 Ответить
Не жирно для зоопарка использовать столько современных снарядов, когда на него спокойно мог сбросить бимбу дрон который все ето представление снимал
показать весь комментарий
20.08.2022 14:51 Ответить
ну може тренировались...
показать весь комментарий
20.08.2022 15:21 Ответить
Только один - первый, Остальные - обычные, а дрон не для съемок, он корректировал\передавал координаты.
показать весь комментарий
20.08.2022 15:29 Ответить
Эскалібур?
показать весь комментарий
20.08.2022 14:53 Ответить
Гарно,професійно!
показать весь комментарий
20.08.2022 15:00 Ответить
Горить,палає техніка ворожа, рідна Україна переможе! (с)
показать весь комментарий
20.08.2022 15:01 Ответить
нет видео. где оно?
показать весь комментарий
20.08.2022 15:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=P3tGgVhvTZM&ab_channel=UR3QQC
показать весь комментарий
20.08.2022 15:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=P3tGgVhvTZM https://www.youtube.com/watch?v=P3tGgVhvTZM


Натискайте "вирізати". Посилання буде активним.
показать весь комментарий
20.08.2022 16:09 Ответить
Черга уже утворилася на возики москалів лада-калина, а тут ще прибуло..
показать весь комментарий
20.08.2022 15:03 Ответить
Там прямо біля "Зоопарк-1" якраз ходив окупант, уявляю як він здивувався на мілісекунду!)) Можна дивитись разів 10 на таку красу!
показать весь комментарий
20.08.2022 15:05 Ответить
не всиг він здивуватися - сигнал від ока до мозку за такий час не доходить
показать весь комментарий
20.08.2022 15:25 Ответить
Обiсратися встиг,а здивуватися нi? Чи то вiн вже в польоi....
показать весь комментарий
20.08.2022 17:28 Ответить
А де ж там мозок ?
показать весь комментарий
21.08.2022 08:55 Ответить
It's funny that russkies are hiding their truck behind the trees - just like little kittens when they hide their eyes behind something and think no-one can see them. Looks like ******* have more intellect than these "soldats".
показать весь комментарий
20.08.2022 15:07 Ответить
гарна робота, АналоГовнєти лише на металобрухт годяться
показать весь комментарий
20.08.2022 15:16 Ответить
*****, я тоже так хочу , дайте пострелять
показать весь комментарий
20.08.2022 15:16 Ответить
я не сильно розбираюся в воєнному іскустві
но 5 високоточних і дуже дорогих снарядів по моєму перебор
показать весь комментарий
20.08.2022 15:18 Ответить
Думаю - только один. Первый. Или М30 с РГСН или снаряд М982. Все последующее действо - обычные снаряды, огонь которых корректировался с БПЛА.
показать весь комментарий
20.08.2022 15:26 Ответить
так перший тільки і поцілив...і то антена встояла
показать весь комментарий
20.08.2022 18:30 Ответить
Це просто цукерка...
""
показать весь комментарий
20.08.2022 15:30 Ответить
Неплохая бавовна однако)))
показать весь комментарий
20.08.2022 15:51 Ответить
Как перестать это смотреть? И репчик топчик
показать весь комментарий
20.08.2022 16:08 Ответить
Дарма, що тільки один зоопарк, а було би добре увесь знищити, і це якраз той випадок коли тварин зовсім не шкода, тому що там одні хижаки.
показать весь комментарий
20.08.2022 16:33 Ответить
Это в обычных зоопарках простые звери находятся, а в "Зоопарк-1" сидели скоты.
показать весь комментарий
20.08.2022 17:11 Ответить
"Робота"----- СУПЕР!!!!!
Навіть ,якщо і хтось відійшов в лісосмугу "на горшок", то так з голой жопой і залишився .......так і покладуть в ПАКЕТ!!!
БРАВО ЗСУ!!!
показать весь комментарий
20.08.2022 16:40 Ответить
наші теж переказують, що кожен день над ними літає безкарно рашистський літак, а вжарити по ньому нічим.
в цьому самому тексті сказано, що це все було 1-го липня. з тих пір вже пройшло півтора місяці, наші там батальонами гинуть, а цих чудо-екскалібурів і не бачив ніхто.
показать весь комментарий
20.08.2022 16:58 Ответить
Зоопарк *****
показать весь комментарий
20.08.2022 17:13 Ответить
Красиво! Душевно!
показать весь комментарий
20.08.2022 17:30 Ответить
вставили мокші ескалібур по саме не можу
показать весь комментарий
20.08.2022 17:33 Ответить
там в радиусе 200-300м что то живое осталось? по моему есть некоторый перерасход боеприпасов. 2х снарядов было бы вполне достаточно.
а вообще, всегда приятно смотреть как ****** орков-оккупантов.
показать весь комментарий
20.08.2022 17:34 Ответить
з почином!
показать весь комментарий
20.08.2022 18:28 Ответить
Это уже не чинится!
показать весь комментарий
20.08.2022 20:38 Ответить
Це дуже гарний страйк! Навіть враховуючи сумарну вартість такого смарт-екскалібурного "залпу" - знищення того довбаного "зоопарку" цілком її виправдовує!👌 Бо то все одно шо виколоти срані "очі" їх падлючої арти!
показать весь комментарий
20.08.2022 19:48 Ответить
Все неймовірно гарно, окрім бездолугої озвучки.
показать весь комментарий
20.08.2022 22:25 Ответить
"Контрбатарейный радар "Зоопарк-1"
Это всё, что надо знать о вооружении Мордора.
Ещё одно такое видео, и снотворные мне больше не нужны, буду спать, как ребёнок, и улыбаться во сне.
показать весь комментарий
21.08.2022 07:51 Ответить
Даремно на Шольца гнали.
показать весь комментарий
21.08.2022 10:01 Ответить
ні, не даремно.
показать весь комментарий
21.08.2022 23:00 Ответить
Чё-то я не понял!
Взрывы, конечно,красивые, вот только если присмотреться - то на машине слева антенна как стояла, так и остаётся стоять после всех взрывово.
Это как?
показать весь комментарий
21.08.2022 10:19 Ответить
а вот так.
Этот зоопарк с антенной уже могильный памятник самому себе.
Толку от него как и от черпания водой дуршлагом.
И его обслуга стопудов если и не разлетелась ошметками по всем подлескам то уж точно не скоро встанет на ноги. Если вообще встанет.
показать весь комментарий
21.08.2022 16:44 Ответить
Ти колись бачив звичайну автівку після підриву осколкового снаряду ?
Краще не бачити.
показать весь комментарий
21.08.2022 16:31 Ответить
Стоять то стоит. Пусть себе стоит.
Вопрос - как стоит? Как прежде? Или как дуршлаг? Толку от этого зоопарка после такого, как и от черпания водой дуршлагом. Даже не залатать и не отремонтировать.
И обслуги того железа совершенно не позавидуешь. Она то уж точно в лохмотья и ошметки которые разлетелись по всем подлескам.
показать весь комментарий
21.08.2022 16:40 Ответить
На виході маємо 😆

показать весь комментарий
21.08.2022 16:30 Ответить
Оце була чи то Леу Ланос, чи Опел, зараз хто знає, у Харкові на Основі, далі все що
залишилось після екскаватора --


показать весь комментарий
21.08.2022 16:44 Ответить
"куда уехал цирк?
он был ещё вчера..."©
слава ЗСУ!
слава Україні!
показать весь комментарий
21.08.2022 22:58 Ответить
 
 