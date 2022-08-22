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Россия хочет поднять тему подрыва Дугиной на заседании Совбеза ООН, - Небензя

оон,радбез

Россия намерена поднять тему подрыва Дарьи Дугиной во время заседания Совета безопасности ООН во вторник.

Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на rg.ru.

"Понятно, мы скажем об этом эпизоде ​​(подрыв Дугиной. - Ред.)", - сказал Небензя и заявил о якобы обнаруженной ФСБ связи между якобы украинскими диверсантами и подрывом Дугиной.

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Как сообщалось, в Подмосковье при взрыве автомобиля погибла Дарья Дугина, дочь одного из идеологов путинизма и "русского мира" Александра Дугина.

Позже ФСБ РФ заявила о раскрытии убийства Дугиной и обвинила в нем спецслужбы Украины.

Автор: 

Дугин Александр (46) Совбез ООН (1130) Небензя Василий (51)


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Топ комментарии
+56
Кацапи, до чого ж ви кумедні істотки.
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22.08.2022 20:44 Ответить
+40
аху***! (пардон) ну ****, зарвалась рашка....
а фосфорные бомбы по нашим селам казляра не хочет обсудить???
а изнасилованных и убитых детей в Буче тварь не хочет обсудить???
а расстрел колон спешащих в эвакуацию...а бомбардировки жилых кварталов, детсадов, школ, аптек не хочет???
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22.08.2022 20:46 Ответить
+37
ага...будуть розповідати в ООН як помилково підірвали якусь нікому непотрібну хвойду
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22.08.2022 20:56 Ответить
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А куй вам не дика качка?
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22.08.2022 22:09 Ответить
повторяются уроды тупые, камеры наблюдения на стоянке не работали, как и в случае убийства Немцова
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22.08.2022 22:10 Ответить
Пусть уж тащат тогда в ООН и мальчика в трусиках и монтажную пену .... и пучёк недоеденных снегирей в перемешку с русскими младенцами тоже будут к месту - ООН и так уже благодаря россиянам превратилась в цирковой балаган.
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22.08.2022 22:15 Ответить
Это просто Зазеркалье....!!!! Обидели мышку ...написали в норку!
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22.08.2022 22:32 Ответить
и еще! ))))
////
Україна тролить ФСБ: Симоньян, Скабєєва та Захарова теж служать у Нацгвардії ("документи")



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22.08.2022 22:44 Ответить
їх не треба троліть - це робить клованьска влада.
їх треба нищіти і тут вже кловани не підпора.
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22.08.2022 22:53 Ответить
Ага...і абстрєл новофьодоровкі єнто воєнноє прЯступлєнія))
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22.08.2022 23:15 Ответить
какая оперативность....очень похоже,что "квалифицированное расследование" провелось ещё до происществия ??? )
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22.08.2022 23:41 Ответить
ООН которую мы заслуживаем: война, десятки тысяч убитых, ядерный террор: та похрен.
Убитая шалава?: Сзываем асанблею!
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23.08.2022 03:39 Ответить
Тю, спецслужби України їм винуваті. Аж настільки, що треба через то зігнати до купи оон-івських трутнів.
Де ж знаменита руZZкайя смікалка? Висрали з похмелюги разом із моском? Де істерики про сіоністів, масонів та інших рептілоїдів?
Ізмєльчалі одічалийе... Как йесть - ізмєльчалі...
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23.08.2022 04:23 Ответить
Україна мусить підняти питання зняття кримінальної відповідальності за знешкодження російських терористів цивільними та військовими людьми по всьому світу!
Країна терорист РФ не повинна мати право змішувати генетичний матеріал свого терористичного та аморального народу з генофондом по всього світу!
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23.08.2022 06:02 Ответить
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