Россия хочет поднять тему подрыва Дугиной на заседании Совбеза ООН, - Небензя

Россия намерена поднять тему подрыва Дарьи Дугиной во время заседания Совета безопасности ООН во вторник.

Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на rg.ru.

"Понятно, мы скажем об этом эпизоде ​​(подрыв Дугиной. - Ред.)", - сказал Небензя и заявил о якобы обнаруженной ФСБ связи между якобы украинскими диверсантами и подрывом Дугиной.

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Как сообщалось, в Подмосковье при взрыве автомобиля погибла Дарья Дугина, дочь одного из идеологов путинизма и "русского мира" Александра Дугина.

Позже ФСБ РФ заявила о раскрытии убийства Дугиной и обвинила в нем спецслужбы Украины.