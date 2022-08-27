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Новости Война
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Решающим периодом в войне в Украине станет осень, - представитель ГУР Скибицкий

скібіцький

Решающим периодом в войне в Украине станет осень, из-за изменения погодных условий. Однако при любом раскладе и зима в этом году будет сложной.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Решающий период - это будет как раз осень. Если говорить о природных и климатических условиях - это сентябрь-октябрь. Дальше пойдет непогода, ноябрь, зима, но боевые действия продолжатся", - говорит Скибицкий.

При этом он объясняет, что бои могут быть не такие активные, однако мы уже имеем опыт применения Вооруженных сил РФ против нашей Сумской и Черниговской областей прошлой зимой.

"Несмотря на то, что они оттуда сбежали, у наших границ на территории России содержится примерно 4 батальонных тактических группы. Они, во-первых, обстреливают наши территории. Во-вторых, держат в напряжении и отвлекают на себя силы и средства", - отметил Скибицкий.

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Представитель ГУР считает, что при любом раскладе зимний период тоже будет сложный, потому что будут идти беспокоящие боевые действия для того, чтобы держать в напряжении Вооруженные силы Украины, а второе - это фактор энергетических ресурсов, который будет однозначно использоваться Россией, чтобы дестабилизировать нашу внутреннюю ситуацию.

"А на этом фоне они будут готовиться к весне, к возобновлению мощных боевых действий. Но мы надеемся на то, что те мероприятия, которые мы планируем, будут иметь успех. И мы сорвем те планы, которые есть у Российской Федерации и по дальнейшей оккупации, и по Донецкому региону", - рассказал Скибицкий.

Он подчеркнул, несмотря на то, что Украине недостаточно тех ресурсов, помощь все же поступает и боевые действия планируются, поражается вражеские пункты управления, склады боеприпасов, живая сила.

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"И сам моральное состояние российских войск меняется - это совсем другое, чем то, что было в начале марта, когда они маршем шли на нашу территорию. Мы на сегодня видим, что укомплектованность некоторых подразделений Российской Федерации, которые принимали участие в боевых действиях с самого начала, с февраля, сейчас составляет 30%", - отметил Скибицкий.

Представитель украинской разведки пояснил, что это ниже любых необходимых показателей.

"Их нужно пополнять, а мы видим по статистическим данным, что те планы, которые построила для себя Москва по набору на контрактную службу, по добровольному набору, не выполняются более чем на 50%. И как раз по всеобщей мобилизации: возможно, придет такой момент, когда для того, чтобы достичь успеха в целях России - это полная оккупация Украины - им необходимо будет объявлять полную мобилизацию", - подытожил Скибицкий.

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Автор: 

Минобороны (9296) прогноз (698) разведка (4170) Скибицкий Вадим (290)


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Топ комментарии
+28
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27.08.2022 13:06
+25
Украина выстояла не благодаря а вопреки власти. Исподтишка вообщем-то не было. Предупреждали с лета 2021.

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27.08.2022 13:22
+24
Сандра Коротевич, сестра першого заступника командира полку «Азов», начальника штабу Богдана Кротевича (Тавра) в інтерв'ю Главкому:

"Я давним-давно нейтральна до політики, але мене днями дещо дуже сильно обурило. Була ініціатива від «Європейської солідарності» стосовно того, щоби поставити у порядок денний, проголосувати та звернутися до країн ЄС, країн НАТО та міжнародних організацій стосовно Оленівки та хлопців, які у полоні. Рада навіть не проголосувала за те, щоби поставити це у порядок денний. Мене це дуже сильно обурило і дуже багато кого з родичів це обурило, тому що ми постійно їх просимо нарешті зробити це звернення.

Але народним депутатам це виявилось не потрібним. Відповідно, у мене до них два питання. По-перше - навіщо нам депутати, яким плювати на українських військовополонених?
По-друге, як ми можемо вимагати від міжнародної спільноти, міжнародних організацій та інших країн якихось дій, якщо у нас Верховна Рада не спроможна поставити у порядок денний звернення щодо теракту в Оленівці з проханням допомогти повернути військовополонених?

Я вважаю, що кожен депутат, який утримався від голосування або проголосував проти, має скласти свій мандат. Такі люди не мають права бути депутатами і представляти інтереси військових, які зараз боронять нашу державу і тих, хто зараз у полоні. Поки хтось з них відпочивав за кордоном, а хтось ховався у Києві - вони сиділи у Маріуполі, на «Азовсталі», стримуючи шалену кількість російських військових і техніки.

А зараз ці народні обранці навіть не можуть зробити найпростішого - проголосувати. Як поставити на порядок денний підвищення собі заробітної плати - вони це можуть зробити, а як ухвалити звернення щодо військовополонених, то ні. Їм це, бачите, не на часі…"
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27.08.2022 13:10
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27.08.2022 13:06 Ответить
Сандра Коротевич, сестра першого заступника командира полку «Азов», начальника штабу Богдана Кротевича (Тавра) в інтерв'ю Главкому:

"Я давним-давно нейтральна до політики, але мене днями дещо дуже сильно обурило. Була ініціатива від «Європейської солідарності» стосовно того, щоби поставити у порядок денний, проголосувати та звернутися до країн ЄС, країн НАТО та міжнародних організацій стосовно Оленівки та хлопців, які у полоні. Рада навіть не проголосувала за те, щоби поставити це у порядок денний. Мене це дуже сильно обурило і дуже багато кого з родичів це обурило, тому що ми постійно їх просимо нарешті зробити це звернення.

Але народним депутатам це виявилось не потрібним. Відповідно, у мене до них два питання. По-перше - навіщо нам депутати, яким плювати на українських військовополонених?
По-друге, як ми можемо вимагати від міжнародної спільноти, міжнародних організацій та інших країн якихось дій, якщо у нас Верховна Рада не спроможна поставити у порядок денний звернення щодо теракту в Оленівці з проханням допомогти повернути військовополонених?

Я вважаю, що кожен депутат, який утримався від голосування або проголосував проти, має скласти свій мандат. Такі люди не мають права бути депутатами і представляти інтереси військових, які зараз боронять нашу державу і тих, хто зараз у полоні. Поки хтось з них відпочивав за кордоном, а хтось ховався у Києві - вони сиділи у Маріуполі, на «Азовсталі», стримуючи шалену кількість російських військових і техніки.

А зараз ці народні обранці навіть не можуть зробити найпростішого - проголосувати. Як поставити на порядок денний підвищення собі заробітної плати - вони це можуть зробити, а як ухвалити звернення щодо військовополонених, то ні. Їм це, бачите, не на часі…"
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27.08.2022 13:10 Ответить
я давним-давно нейтральна до політики... угу, тільки політика про це не знає і б'є тебе довбнею прямо в тім'ячко
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27.08.2022 14:33 Ответить
Самая бесполезная контора после 2019 года 🤮Клоуны по указке из Москвы уволили Генерала Бурбу и поставили своих холуев ВСЕ РОЗВЕДКИ МИРА ПРЕДУПРЕЖДАЛИ ,О готовящейся ВОЙНЕ , а Буданов обманывал народ Украины , что операции"Вагнер " не было вообще , что вторжения не будет и жил с Валуевским #балошвилли !!
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27.08.2022 14:19 Ответить
2-3 тижні?
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27.08.2022 13:09 Ответить
Да у нас сегодня новый "Арестович" в роли. Старый уже не справляется. Задолбал всех.
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27.08.2022 13:18 Ответить
"суровые годы уходят......"©
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27.08.2022 13:31 Ответить
я думав в серпні. чи вже забули що тринділи?
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27.08.2022 17:09 Ответить
Не будет никаких решающих моментов. Решающий момент уже случился. Украина выстояла, выдержав колоссальный удал исподтишка. Теперь будет рутина и планомерное уничтожение кацапов.
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27.08.2022 13:12 Ответить
Чого це "исподтишка"? США попереджала ще раніше до впотргнення кацапів. Навіть Данілов недавно розказував, що готувалися, але влада говорила не боятися. Не нападуть.
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27.08.2022 13:20 Ответить
Исподтишка, потому что кацапы убеждали, что не собираются нападать. Я имел ввиду именно с точки зрения свиноты. "Мы не будем нападать. Это все враки бла-бла", а сами нож за спиной держат.
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27.08.2022 13:27 Ответить
Насколько я помню - они особенно и не крылись. Куча всяких депутатов, Слуцких, Жириков, Володиных и прочей мрази призывали уничтожить Украину и истребить украинцев.
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27.08.2022 13:38 Ответить
Кацапы нож держали триста лет , а продажным тварюкам депутатам , и сейчас плевать все "слуги" прямо сейчас барыжат на крови , не накладывая санкции и даже снимая с Абрамовича(арахламидия писал письма ,умоляя снять с кошелька *****
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27.08.2022 14:24 Ответить
Украина выстояла не благодаря а вопреки власти. Исподтишка вообщем-то не было. Предупреждали с лета 2021.

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27.08.2022 13:22 Ответить
73%-процентний? яке ісподтішка? по методичці 95-кварталу стросиш,зелень?
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27.08.2022 14:20 Ответить
а про лендлиз забув Скібіцький який має діяти з жовтня
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27.08.2022 13:16 Ответить
Они уже задолбали со свои переломом весной, летом, теперь осенью. Свидетели секты "две-три недели". Через месяц-полтора начинаются холода. Солдата надо одеть, обуть, экипировать и согреть в зиму и в холодную слякоть. Зима и поздняя осень совсем не лето. Опять одна надежда на помощь союзников и волонтеров.
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27.08.2022 13:35 Ответить
до холодов далеко декабрь часто бывает дождливый и это север Украины а на юге и подавна это уже январь февраль возможен даже снег хотя пследние зимы редкость
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27.08.2022 13:39 Ответить
На Юге сыро влажно и холоднючий ветер... поверь
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27.08.2022 14:09 Ответить
А ти вийди з теплої квартирки та посидь на відкритому місці в жовтні-листопаді, вже через пів-години застукаєш зубами та побіжиш під одіяло. А ще коли дощик. А з траншеї нікуди ховатися. Добре знаю,бо в мене троє рідних зараз на передку ще з 2014 року.
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27.08.2022 15:23 Ответить
Вы знаете что такое поздняя осень и зима в Херсонских, Николаевских и Запорожских степях? Северяне "сдыхают" первыми и надевают все подряд. Лучше уж мороз.
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27.08.2022 15:45 Ответить
Тріпл ти очкасте, у вас з червня кожен наступний тиждень вирішальний.
Далі вирішальний місяць, пора року, рік…
Чим ви там в конторі займаєтесь, крім як даєте інтерв'ю за зарплату в 100 тисяч на місяць?!
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27.08.2022 13:16 Ответить
Так, так. Пам'ятаю. Арес кажись говорив про вирішальний серпень, який вже закінчується.
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27.08.2022 13:22 Ответить
где они в ГУР столько пророков нашли? Разведчики-то остались?
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27.08.2022 13:21 Ответить
За літом буде осінь,потім зима.Прогноз погоди.
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27.08.2022 13:21 Ответить
Нарешті влада знайшла універсальну формулу. Це абсолютна копія з життя церковників, коли на будь яке незручне запитання, відповідь - "Шляхи господні несповідані". У випадку з владою це "В нас все ще недостатньо".
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27.08.2022 13:25 Ответить
наразі.. а потім зима-весна ...
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27.08.2022 13:28 Ответить
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27.08.2022 13:30 Ответить
Ізмєнілась...
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27.08.2022 13:42 Ответить
Так так так, контрнаступ і звільнення Херсону у серпні вже відбулося
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27.08.2022 13:36 Ответить
Я розумію, що кожен українець хоче, щоб як найшвидше наші воїни добили кацапсячу нечисть. Але війна є війна і ніхто не знає шо завтра викине *****, а ричагів у цього виродка ще є багато. Так, що прогнози, думаю, тут не дуже доречні. Ми вже чули, що кінець липня-серпня будуть вирішальними, тепер вирішальний термін перенесли на осінь, далі зима.... Короче ми вдячні ЗСУ які з неймовірною хоробрістю та відданістю боронять нашу державу. За це їм велика шана і низький уклін від народу України. Дай Боже нашим захисникам сил, терпіння та витримки. Слава ЗСУ, Слава Героям і Слава Україні!
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27.08.2022 13:49 Ответить
Осінь якого року? Якого сторіччя?
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27.08.2022 13:50 Ответить
Того року коли знимуть Шмарклю.
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27.08.2022 15:08 Ответить
Краще б предсказатели помовчали
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27.08.2022 13:52 Ответить
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27.08.2022 13:55 Ответить
кто в курсе - эшелон с Тамани будет завтра в Джанкое разгружаться, или на Брилівку сразу поедет?
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27.08.2022 14:01 Ответить
Друзі,вам не здається,що нас усіх тримають за дебілів? Переломи , наступи і розгроми русні нам обіцяють щомісячно,починаючи з травня.....і нічого не відбувається! Тепер чергова замануха на осінь....І головне,від кого,від знаменитого ГУР! Того самого ГУР,яке 23.02. не бачило ознак підготовки Рашки до нападу,про що авторитетно заявляло.... Ви помітили,що десь засунули полковника Люсю,зате з усіх унітазів цілодобово віщає Олежка Жданов?
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27.08.2022 14:17 Ответить
Юра, Люся так само віщає, де може, просто інтерес до нього вже якось зів'яв, слава богу. особливо після того, як він щось там казав, що буде балотуватися в президенти і особливо після РПГ чи що він там вкрав за занавіскою.
Жданов нормальний, чо. можна і інших еспертів дивитися. ну, людям треба ж інформація.
а щодо термінів - ну, що ж ти зробиш. всі дуже чекали, що нам прийде багато американської зброї, покладали великі надії на неї. а нам прислали 100 гаубиць і 4 хаймарси. звідки ж візьметься наступ і перелом(
а ГУР, замість того, щоб займатися прямим своїм ділом, у тому числі і визволенням полонених, займається піаром і заманухами. ганьба.
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27.08.2022 14:46 Ответить
Ким ми є, насправді, за тих нас і мають. А хіба нормальні громадяни країни, що воює, виберуть зелену жидівню до влади на чолі з клоуном з шапіто?
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27.08.2022 15:02 Ответить
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27.08.2022 15:26 Ответить
Знайомтесь, це О. жданов, він же прапорщик Дубок!
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27.08.2022 15:27 Ответить
У мене таке враження,що Захід спеціально затягує війну. А от з якою метою,можна лише фантазувати....
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27.08.2022 14:22 Ответить
Мета одна - за допомогою України демілітаризувати кацапію до останнього ваньки з автоматом, до останнього танка та ракети, а скільки загине українців і буде в Україні зруйновано міст їм до лампочки.
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27.08.2022 15:13 Ответить
Патрушев и Зе давно все обговорили в Омане...сколько бабла скачать у Пентагона т.д.
Без бабла и сыр в мышеловке вонючий...
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27.08.2022 14:24 Ответить
Головна теза цього висеру - буде осінь потім буде зима потім буде весна потім буде літо і це розвіддані яки в поті лиця виявило ГУР*(просравшая вагнеровцев, початок війни, массу кротов заведених зеленським у владду) і яку ж він зарплату получае з наших з вами податків яки народ платить в бюджет, а ще е дермак, буданов, дристович, данилов,лещенко, ****, зельц і.т.д. а вони собі ще й зарплати повишають, це амбец ніякої користі від них нема і ніяких фіндопомог на це корито не вистачить
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27.08.2022 14:36 Ответить
Треба іх виснажувати -- а там і заліза більше підкинут -- на нас долар поставили
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27.08.2022 14:44 Ответить
Пи@діти, не мішки з мукою таскати і не в окопі сидіти.
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27.08.2022 14:57 Ответить
Аллергия уже на предсказания разведки. Наша это разведка, или не наша, кто знает. Осенью пойдет дождь, зимой пойдет снег - это и я предсказать могу.
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27.08.2022 14:57 Ответить
переломним періодом буде наступний
тиждень
місяць
середина літа
тепер осінь
а може не ліпити сліпого до плота?
казати правду...
дадуть зброю буде так
не дадуть буде так......
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27.08.2022 15:04 Ответить
ГУР як і Зеля стали робітниками розмовного жанру. А коли був Бурба це була розвідка.
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27.08.2022 15:05 Ответить
За сдачу Вагнеров путлеру в Белораше, Зе заслужил орден...а за сдачу Херсонской области Зе стане героем 21 века...рейтинг Зе стане 299%...
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27.08.2022 15:19 Ответить
Перелом може бути тільки на полі бою, коли наша армія буде мати перевагу технічну та чисельну. Ці всі прогнози повна маячня. Розкажіть краще як поранених і хворих з фронту не відпускають лікуватися
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27.08.2022 15:41 Ответить
Так так наступного року коли усе зерно та метал вивеземо
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27.08.2022 16:01 Ответить
Гур пустобрех! Зелені виродки нам брешуть, бо знають, що сказати прямо 'нова лінія розмежування' з втратою стратегічних територій- це майдан, який не буде сраки 3 місяці морозити, а люди зі зброєю, які за 3 години викосять всю банкову разом з кабміном нахрєн!
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27.08.2022 16:07 Ответить
Серпень уже відпав.
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27.08.2022 17:14 Ответить
Вирішальний період буде коли будуть вбиті всі русаки .Ця війна незакінчиться навіть коли скажуть що вона закінчина.Далі почнеться справжне полування на русских тварюк .
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28.08.2022 16:44 Ответить
 
 