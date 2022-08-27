Решающим периодом в войне в Украине станет осень, - представитель ГУР Скибицкий

Решающим периодом в войне в Украине станет осень, из-за изменения погодных условий. Однако при любом раскладе и зима в этом году будет сложной.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Решающий период - это будет как раз осень. Если говорить о природных и климатических условиях - это сентябрь-октябрь. Дальше пойдет непогода, ноябрь, зима, но боевые действия продолжатся", - говорит Скибицкий.

При этом он объясняет, что бои могут быть не такие активные, однако мы уже имеем опыт применения Вооруженных сил РФ против нашей Сумской и Черниговской областей прошлой зимой.

"Несмотря на то, что они оттуда сбежали, у наших границ на территории России содержится примерно 4 батальонных тактических группы. Они, во-первых, обстреливают наши территории. Во-вторых, держат в напряжении и отвлекают на себя силы и средства", - отметил Скибицкий.

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Представитель ГУР считает, что при любом раскладе зимний период тоже будет сложный, потому что будут идти беспокоящие боевые действия для того, чтобы держать в напряжении Вооруженные силы Украины, а второе - это фактор энергетических ресурсов, который будет однозначно использоваться Россией, чтобы дестабилизировать нашу внутреннюю ситуацию.

"А на этом фоне они будут готовиться к весне, к возобновлению мощных боевых действий. Но мы надеемся на то, что те мероприятия, которые мы планируем, будут иметь успех. И мы сорвем те планы, которые есть у Российской Федерации и по дальнейшей оккупации, и по Донецкому региону", - рассказал Скибицкий.

Он подчеркнул, несмотря на то, что Украине недостаточно тех ресурсов, помощь все же поступает и боевые действия планируются, поражается вражеские пункты управления, склады боеприпасов, живая сила.

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"И сам моральное состояние российских войск меняется - это совсем другое, чем то, что было в начале марта, когда они маршем шли на нашу территорию. Мы на сегодня видим, что укомплектованность некоторых подразделений Российской Федерации, которые принимали участие в боевых действиях с самого начала, с февраля, сейчас составляет 30%", - отметил Скибицкий.

Представитель украинской разведки пояснил, что это ниже любых необходимых показателей.

"Их нужно пополнять, а мы видим по статистическим данным, что те планы, которые построила для себя Москва по набору на контрактную службу, по добровольному набору, не выполняются более чем на 50%. И как раз по всеобщей мобилизации: возможно, придет такой момент, когда для того, чтобы достичь успеха в целях России - это полная оккупация Украины - им необходимо будет объявлять полную мобилизацию", - подытожил Скибицкий.

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