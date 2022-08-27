Решающим периодом в войне в Украине станет осень, - представитель ГУР Скибицкий
Решающим периодом в войне в Украине станет осень, из-за изменения погодных условий. Однако при любом раскладе и зима в этом году будет сложной.
Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Решающий период - это будет как раз осень. Если говорить о природных и климатических условиях - это сентябрь-октябрь. Дальше пойдет непогода, ноябрь, зима, но боевые действия продолжатся", - говорит Скибицкий.
При этом он объясняет, что бои могут быть не такие активные, однако мы уже имеем опыт применения Вооруженных сил РФ против нашей Сумской и Черниговской областей прошлой зимой.
"Несмотря на то, что они оттуда сбежали, у наших границ на территории России содержится примерно 4 батальонных тактических группы. Они, во-первых, обстреливают наши территории. Во-вторых, держат в напряжении и отвлекают на себя силы и средства", - отметил Скибицкий.
Представитель ГУР считает, что при любом раскладе зимний период тоже будет сложный, потому что будут идти беспокоящие боевые действия для того, чтобы держать в напряжении Вооруженные силы Украины, а второе - это фактор энергетических ресурсов, который будет однозначно использоваться Россией, чтобы дестабилизировать нашу внутреннюю ситуацию.
"А на этом фоне они будут готовиться к весне, к возобновлению мощных боевых действий. Но мы надеемся на то, что те мероприятия, которые мы планируем, будут иметь успех. И мы сорвем те планы, которые есть у Российской Федерации и по дальнейшей оккупации, и по Донецкому региону", - рассказал Скибицкий.
Он подчеркнул, несмотря на то, что Украине недостаточно тех ресурсов, помощь все же поступает и боевые действия планируются, поражается вражеские пункты управления, склады боеприпасов, живая сила.
"И сам моральное состояние российских войск меняется - это совсем другое, чем то, что было в начале марта, когда они маршем шли на нашу территорию. Мы на сегодня видим, что укомплектованность некоторых подразделений Российской Федерации, которые принимали участие в боевых действиях с самого начала, с февраля, сейчас составляет 30%", - отметил Скибицкий.
Представитель украинской разведки пояснил, что это ниже любых необходимых показателей.
"Их нужно пополнять, а мы видим по статистическим данным, что те планы, которые построила для себя Москва по набору на контрактную службу, по добровольному набору, не выполняются более чем на 50%. И как раз по всеобщей мобилизации: возможно, придет такой момент, когда для того, чтобы достичь успеха в целях России - это полная оккупация Украины - им необходимо будет объявлять полную мобилизацию", - подытожил Скибицкий.
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"Я давним-давно нейтральна до політики, але мене днями дещо дуже сильно обурило. Була ініціатива від «Європейської солідарності» стосовно того, щоби поставити у порядок денний, проголосувати та звернутися до країн ЄС, країн НАТО та міжнародних організацій стосовно Оленівки та хлопців, які у полоні. Рада навіть не проголосувала за те, щоби поставити це у порядок денний. Мене це дуже сильно обурило і дуже багато кого з родичів це обурило, тому що ми постійно їх просимо нарешті зробити це звернення.
Але народним депутатам це виявилось не потрібним. Відповідно, у мене до них два питання. По-перше - навіщо нам депутати, яким плювати на українських військовополонених?
По-друге, як ми можемо вимагати від міжнародної спільноти, міжнародних організацій та інших країн якихось дій, якщо у нас Верховна Рада не спроможна поставити у порядок денний звернення щодо теракту в Оленівці з проханням допомогти повернути військовополонених?
Я вважаю, що кожен депутат, який утримався від голосування або проголосував проти, має скласти свій мандат. Такі люди не мають права бути депутатами і представляти інтереси військових, які зараз боронять нашу державу і тих, хто зараз у полоні. Поки хтось з них відпочивав за кордоном, а хтось ховався у Києві - вони сиділи у Маріуполі, на «Азовсталі», стримуючи шалену кількість російських військових і техніки.
А зараз ці народні обранці навіть не можуть зробити найпростішого - проголосувати. Як поставити на порядок денний підвищення собі заробітної плати - вони це можуть зробити, а як ухвалити звернення щодо військовополонених, то ні. Їм це, бачите, не на часі…"
Далі вирішальний місяць, пора року, рік…
Чим ви там в конторі займаєтесь, крім як даєте інтерв'ю за зарплату в 100 тисяч на місяць?!
Жданов нормальний, чо. можна і інших еспертів дивитися. ну, людям треба ж інформація.
а щодо термінів - ну, що ж ти зробиш. всі дуже чекали, що нам прийде багато американської зброї, покладали великі надії на неї. а нам прислали 100 гаубиць і 4 хаймарси. звідки ж візьметься наступ і перелом(
а ГУР, замість того, щоб займатися прямим своїм ділом, у тому числі і визволенням полонених, займається піаром і заманухами. ганьба.
Без бабла и сыр в мышеловке вонючий...
тиждень
місяць
середина літа
тепер осінь
а може не ліпити сліпого до плота?
казати правду...
дадуть зброю буде так
не дадуть буде так......