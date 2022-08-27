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Новини Війна
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Вирішальним періодом у війні в Україні стане осінь, - представник ГУР Скібіцький

скібіцький

Вирішальним періодом у війні в Україні стане осінь, через зміну погодних умов. Однак за будь-якого розвитку подій і зима цьогоріч буде складною.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Вирішальний період - це буде якраз осінь. Якщо говорити про природні та кліматичні умови - це вересень - жовтень. Далі піде непогода, листопад, зима, але бойові дії продовжаться", - каже Скібіцький.

При цьому він пояснює, що бої можуть бути не такі активні, однак ми вже маємо досвід застосування Збройних сил РФ проти нашої Сумської та Чернігівської областей минулої зими.

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"Попри те, що вони звідти втекли, біля наших кордонів на території Росії зберігається приблизно 4 батальйонних тактичних групи. Вони, по-перше, здійснюють обстріл нашої території. По-друге, тримають у напрузі і відволікають на себе сили та засоби", - зазначив Скбіцький.

Представник ГУР вважає, що за будь-якого розкладу зимовий період теж буде складний, бо триватимуть бойові дії для того, щоб тримати в напрузі Збройні сили України, а друге - це фактор енергетичних ресурсів, який буде однозначно використовуватися Росією, щоб дестабілізувати нашу внутрішню ситуацію.

"А на цьому фоні вони будуть готуватися до весни, до відновлення потужних бойових дій. Але ми маємо надію на те, що ті заходи, які ми плануємо, будуть мати успіх. І ми зірвемо ті плани, які є в Російської Федерації і щодо подальшої окупації, і щодо Донецького регіону", - розповів Скібіцький.

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Він підкреслив, попри те, що Україні недостатньо тих ресурсів, допомога все ж надходить і бойові дії плануються, вражається ворожі пункти управління, склади боєприпасів, жива сила.

"І сам моральний стан російських військ змінюється - це зовсім інше, ніж те, що було на початку березня, коли вони маршем йшли на нашу територію. Ми на сьогодні бачимо, що укомплектованість деяких підрозділів Російської Федерації, які брали участь у бойових діях від початку, з лютого, зараз складає 30%", - зазначив Скібіцький.

Представник української розвідки пояснив, що це нижче будь-яких необхідних показників.

"Їх потрібно поповнювати, а ми бачимо за статистичними даними, що ті плани, які побудувала для себе Москва щодо набору на контрактну службу, щодо добровільного набору, не виконуються більш ніж на 50%. І якраз щодо загальної мобілізації: можливо, прийде такий момент, коли для того, щоб досягти успіху в цілях Росії - це повна окупація України - їм необхідно буде оголошувати повну мобілізацію", - підсумував Скібіцький.

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Автор: 

Міноборони (7318) прогноз (1380) розвідка (3856) Скібіцький Вадим (293)


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Топ коментарі
+28
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27.08.2022 13:06
+25
Украина выстояла не благодаря а вопреки власти. Исподтишка вообщем-то не было. Предупреждали с лета 2021.

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27.08.2022 13:22
+24
Сандра Коротевич, сестра першого заступника командира полку «Азов», начальника штабу Богдана Кротевича (Тавра) в інтерв'ю Главкому:

"Я давним-давно нейтральна до політики, але мене днями дещо дуже сильно обурило. Була ініціатива від «Європейської солідарності» стосовно того, щоби поставити у порядок денний, проголосувати та звернутися до країн ЄС, країн НАТО та міжнародних організацій стосовно Оленівки та хлопців, які у полоні. Рада навіть не проголосувала за те, щоби поставити це у порядок денний. Мене це дуже сильно обурило і дуже багато кого з родичів це обурило, тому що ми постійно їх просимо нарешті зробити це звернення.

Але народним депутатам це виявилось не потрібним. Відповідно, у мене до них два питання. По-перше - навіщо нам депутати, яким плювати на українських військовополонених?
По-друге, як ми можемо вимагати від міжнародної спільноти, міжнародних організацій та інших країн якихось дій, якщо у нас Верховна Рада не спроможна поставити у порядок денний звернення щодо теракту в Оленівці з проханням допомогти повернути військовополонених?

Я вважаю, що кожен депутат, який утримався від голосування або проголосував проти, має скласти свій мандат. Такі люди не мають права бути депутатами і представляти інтереси військових, які зараз боронять нашу державу і тих, хто зараз у полоні. Поки хтось з них відпочивав за кордоном, а хтось ховався у Києві - вони сиділи у Маріуполі, на «Азовсталі», стримуючи шалену кількість російських військових і техніки.

А зараз ці народні обранці навіть не можуть зробити найпростішого - проголосувати. Як поставити на порядок денний підвищення собі заробітної плати - вони це можуть зробити, а як ухвалити звернення щодо військовополонених, то ні. Їм це, бачите, не на часі…"
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27.08.2022 13:10
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27.08.2022 13:06 Відповісти
Сандра Коротевич, сестра першого заступника командира полку «Азов», начальника штабу Богдана Кротевича (Тавра) в інтерв'ю Главкому:

"Я давним-давно нейтральна до політики, але мене днями дещо дуже сильно обурило. Була ініціатива від «Європейської солідарності» стосовно того, щоби поставити у порядок денний, проголосувати та звернутися до країн ЄС, країн НАТО та міжнародних організацій стосовно Оленівки та хлопців, які у полоні. Рада навіть не проголосувала за те, щоби поставити це у порядок денний. Мене це дуже сильно обурило і дуже багато кого з родичів це обурило, тому що ми постійно їх просимо нарешті зробити це звернення.

Але народним депутатам це виявилось не потрібним. Відповідно, у мене до них два питання. По-перше - навіщо нам депутати, яким плювати на українських військовополонених?
По-друге, як ми можемо вимагати від міжнародної спільноти, міжнародних організацій та інших країн якихось дій, якщо у нас Верховна Рада не спроможна поставити у порядок денний звернення щодо теракту в Оленівці з проханням допомогти повернути військовополонених?

Я вважаю, що кожен депутат, який утримався від голосування або проголосував проти, має скласти свій мандат. Такі люди не мають права бути депутатами і представляти інтереси військових, які зараз боронять нашу державу і тих, хто зараз у полоні. Поки хтось з них відпочивав за кордоном, а хтось ховався у Києві - вони сиділи у Маріуполі, на «Азовсталі», стримуючи шалену кількість російських військових і техніки.

А зараз ці народні обранці навіть не можуть зробити найпростішого - проголосувати. Як поставити на порядок денний підвищення собі заробітної плати - вони це можуть зробити, а як ухвалити звернення щодо військовополонених, то ні. Їм це, бачите, не на часі…"
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27.08.2022 13:10 Відповісти
я давним-давно нейтральна до політики... угу, тільки політика про це не знає і б'є тебе довбнею прямо в тім'ячко
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27.08.2022 14:33 Відповісти
Самая бесполезная контора после 2019 года 🤮Клоуны по указке из Москвы уволили Генерала Бурбу и поставили своих холуев ВСЕ РОЗВЕДКИ МИРА ПРЕДУПРЕЖДАЛИ ,О готовящейся ВОЙНЕ , а Буданов обманывал народ Украины , что операции"Вагнер " не было вообще , что вторжения не будет и жил с Валуевским #балошвилли !!
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27.08.2022 14:19 Відповісти
2-3 тижні?
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27.08.2022 13:09 Відповісти
Да у нас сегодня новый "Арестович" в роли. Старый уже не справляется. Задолбал всех.
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27.08.2022 13:18 Відповісти
"суровые годы уходят......"©
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27.08.2022 13:31 Відповісти
я думав в серпні. чи вже забули що тринділи?
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27.08.2022 17:09 Відповісти
Не будет никаких решающих моментов. Решающий момент уже случился. Украина выстояла, выдержав колоссальный удал исподтишка. Теперь будет рутина и планомерное уничтожение кацапов.
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27.08.2022 13:12 Відповісти
Чого це "исподтишка"? США попереджала ще раніше до впотргнення кацапів. Навіть Данілов недавно розказував, що готувалися, але влада говорила не боятися. Не нападуть.
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27.08.2022 13:20 Відповісти
Исподтишка, потому что кацапы убеждали, что не собираются нападать. Я имел ввиду именно с точки зрения свиноты. "Мы не будем нападать. Это все враки бла-бла", а сами нож за спиной держат.
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27.08.2022 13:27 Відповісти
Насколько я помню - они особенно и не крылись. Куча всяких депутатов, Слуцких, Жириков, Володиных и прочей мрази призывали уничтожить Украину и истребить украинцев.
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27.08.2022 13:38 Відповісти
Кацапы нож держали триста лет , а продажным тварюкам депутатам , и сейчас плевать все "слуги" прямо сейчас барыжат на крови , не накладывая санкции и даже снимая с Абрамовича(арахламидия писал письма ,умоляя снять с кошелька *****
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27.08.2022 14:24 Відповісти
Украина выстояла не благодаря а вопреки власти. Исподтишка вообщем-то не было. Предупреждали с лета 2021.

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27.08.2022 13:22 Відповісти
73%-процентний? яке ісподтішка? по методичці 95-кварталу стросиш,зелень?
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27.08.2022 14:20 Відповісти
а про лендлиз забув Скібіцький який має діяти з жовтня
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27.08.2022 13:16 Відповісти
Они уже задолбали со свои переломом весной, летом, теперь осенью. Свидетели секты "две-три недели". Через месяц-полтора начинаются холода. Солдата надо одеть, обуть, экипировать и согреть в зиму и в холодную слякоть. Зима и поздняя осень совсем не лето. Опять одна надежда на помощь союзников и волонтеров.
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27.08.2022 13:35 Відповісти
до холодов далеко декабрь часто бывает дождливый и это север Украины а на юге и подавна это уже январь февраль возможен даже снег хотя пследние зимы редкость
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27.08.2022 13:39 Відповісти
На Юге сыро влажно и холоднючий ветер... поверь
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27.08.2022 14:09 Відповісти
А ти вийди з теплої квартирки та посидь на відкритому місці в жовтні-листопаді, вже через пів-години застукаєш зубами та побіжиш під одіяло. А ще коли дощик. А з траншеї нікуди ховатися. Добре знаю,бо в мене троє рідних зараз на передку ще з 2014 року.
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27.08.2022 15:23 Відповісти
Вы знаете что такое поздняя осень и зима в Херсонских, Николаевских и Запорожских степях? Северяне "сдыхают" первыми и надевают все подряд. Лучше уж мороз.
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27.08.2022 15:45 Відповісти
Тріпл ти очкасте, у вас з червня кожен наступний тиждень вирішальний.
Далі вирішальний місяць, пора року, рік…
Чим ви там в конторі займаєтесь, крім як даєте інтерв'ю за зарплату в 100 тисяч на місяць?!
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27.08.2022 13:16 Відповісти
Так, так. Пам'ятаю. Арес кажись говорив про вирішальний серпень, який вже закінчується.
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27.08.2022 13:22 Відповісти
где они в ГУР столько пророков нашли? Разведчики-то остались?
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27.08.2022 13:21 Відповісти
За літом буде осінь,потім зима.Прогноз погоди.
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27.08.2022 13:21 Відповісти
Нарешті влада знайшла універсальну формулу. Це абсолютна копія з життя церковників, коли на будь яке незручне запитання, відповідь - "Шляхи господні несповідані". У випадку з владою це "В нас все ще недостатньо".
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27.08.2022 13:25 Відповісти
наразі.. а потім зима-весна ...
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27.08.2022 13:28 Відповісти
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27.08.2022 13:30 Відповісти
Ізмєнілась...
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27.08.2022 13:42 Відповісти
Так так так, контрнаступ і звільнення Херсону у серпні вже відбулося
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27.08.2022 13:36 Відповісти
Я розумію, що кожен українець хоче, щоб як найшвидше наші воїни добили кацапсячу нечисть. Але війна є війна і ніхто не знає шо завтра викине *****, а ричагів у цього виродка ще є багато. Так, що прогнози, думаю, тут не дуже доречні. Ми вже чули, що кінець липня-серпня будуть вирішальними, тепер вирішальний термін перенесли на осінь, далі зима.... Короче ми вдячні ЗСУ які з неймовірною хоробрістю та відданістю боронять нашу державу. За це їм велика шана і низький уклін від народу України. Дай Боже нашим захисникам сил, терпіння та витримки. Слава ЗСУ, Слава Героям і Слава Україні!
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27.08.2022 13:49 Відповісти
Осінь якого року? Якого сторіччя?
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27.08.2022 13:50 Відповісти
Того року коли знимуть Шмарклю.
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27.08.2022 15:08 Відповісти
Краще б предсказатели помовчали
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27.08.2022 13:52 Відповісти
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27.08.2022 13:55 Відповісти
кто в курсе - эшелон с Тамани будет завтра в Джанкое разгружаться, или на Брилівку сразу поедет?
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27.08.2022 14:01 Відповісти
Друзі,вам не здається,що нас усіх тримають за дебілів? Переломи , наступи і розгроми русні нам обіцяють щомісячно,починаючи з травня.....і нічого не відбувається! Тепер чергова замануха на осінь....І головне,від кого,від знаменитого ГУР! Того самого ГУР,яке 23.02. не бачило ознак підготовки Рашки до нападу,про що авторитетно заявляло.... Ви помітили,що десь засунули полковника Люсю,зате з усіх унітазів цілодобово віщає Олежка Жданов?
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27.08.2022 14:17 Відповісти
Юра, Люся так само віщає, де може, просто інтерес до нього вже якось зів'яв, слава богу. особливо після того, як він щось там казав, що буде балотуватися в президенти і особливо після РПГ чи що він там вкрав за занавіскою.
Жданов нормальний, чо. можна і інших еспертів дивитися. ну, людям треба ж інформація.
а щодо термінів - ну, що ж ти зробиш. всі дуже чекали, що нам прийде багато американської зброї, покладали великі надії на неї. а нам прислали 100 гаубиць і 4 хаймарси. звідки ж візьметься наступ і перелом(
а ГУР, замість того, щоб займатися прямим своїм ділом, у тому числі і визволенням полонених, займається піаром і заманухами. ганьба.
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27.08.2022 14:46 Відповісти
Ким ми є, насправді, за тих нас і мають. А хіба нормальні громадяни країни, що воює, виберуть зелену жидівню до влади на чолі з клоуном з шапіто?
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27.08.2022 15:02 Відповісти
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27.08.2022 15:26 Відповісти
Знайомтесь, це О. жданов, він же прапорщик Дубок!
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27.08.2022 15:27 Відповісти
У мене таке враження,що Захід спеціально затягує війну. А от з якою метою,можна лише фантазувати....
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27.08.2022 14:22 Відповісти
Мета одна - за допомогою України демілітаризувати кацапію до останнього ваньки з автоматом, до останнього танка та ракети, а скільки загине українців і буде в Україні зруйновано міст їм до лампочки.
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27.08.2022 15:13 Відповісти
Патрушев и Зе давно все обговорили в Омане...сколько бабла скачать у Пентагона т.д.
Без бабла и сыр в мышеловке вонючий...
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27.08.2022 14:24 Відповісти
Головна теза цього висеру - буде осінь потім буде зима потім буде весна потім буде літо і це розвіддані яки в поті лиця виявило ГУР*(просравшая вагнеровцев, початок війни, массу кротов заведених зеленським у владду) і яку ж він зарплату получае з наших з вами податків яки народ платить в бюджет, а ще е дермак, буданов, дристович, данилов,лещенко, ****, зельц і.т.д. а вони собі ще й зарплати повишають, це амбец ніякої користі від них нема і ніяких фіндопомог на це корито не вистачить
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27.08.2022 14:36 Відповісти
Треба іх виснажувати -- а там і заліза більше підкинут -- на нас долар поставили
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27.08.2022 14:44 Відповісти
Пи@діти, не мішки з мукою таскати і не в окопі сидіти.
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27.08.2022 14:57 Відповісти
Аллергия уже на предсказания разведки. Наша это разведка, или не наша, кто знает. Осенью пойдет дождь, зимой пойдет снег - это и я предсказать могу.
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27.08.2022 14:57 Відповісти
переломним періодом буде наступний
тиждень
місяць
середина літа
тепер осінь
а може не ліпити сліпого до плота?
казати правду...
дадуть зброю буде так
не дадуть буде так......
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27.08.2022 15:04 Відповісти
ГУР як і Зеля стали робітниками розмовного жанру. А коли був Бурба це була розвідка.
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27.08.2022 15:05 Відповісти
За сдачу Вагнеров путлеру в Белораше, Зе заслужил орден...а за сдачу Херсонской области Зе стане героем 21 века...рейтинг Зе стане 299%...
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27.08.2022 15:19 Відповісти
Перелом може бути тільки на полі бою, коли наша армія буде мати перевагу технічну та чисельну. Ці всі прогнози повна маячня. Розкажіть краще як поранених і хворих з фронту не відпускають лікуватися
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27.08.2022 15:41 Відповісти
Так так наступного року коли усе зерно та метал вивеземо
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27.08.2022 16:01 Відповісти
Гур пустобрех! Зелені виродки нам брешуть, бо знають, що сказати прямо 'нова лінія розмежування' з втратою стратегічних територій- це майдан, який не буде сраки 3 місяці морозити, а люди зі зброєю, які за 3 години викосять всю банкову разом з кабміном нахрєн!
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27.08.2022 16:07 Відповісти
Серпень уже відпав.
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27.08.2022 17:14 Відповісти
Вирішальний період буде коли будуть вбиті всі русаки .Ця війна незакінчиться навіть коли скажуть що вона закінчина.Далі почнеться справжне полування на русских тварюк .
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28.08.2022 16:44 Відповісти
 
 