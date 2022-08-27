Вирішальним періодом у війні в Україні стане осінь, - представник ГУР Скібіцький
Вирішальним періодом у війні в Україні стане осінь, через зміну погодних умов. Однак за будь-якого розвитку подій і зима цьогоріч буде складною.
Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Вирішальний період - це буде якраз осінь. Якщо говорити про природні та кліматичні умови - це вересень - жовтень. Далі піде непогода, листопад, зима, але бойові дії продовжаться", - каже Скібіцький.
При цьому він пояснює, що бої можуть бути не такі активні, однак ми вже маємо досвід застосування Збройних сил РФ проти нашої Сумської та Чернігівської областей минулої зими.
"Попри те, що вони звідти втекли, біля наших кордонів на території Росії зберігається приблизно 4 батальйонних тактичних групи. Вони, по-перше, здійснюють обстріл нашої території. По-друге, тримають у напрузі і відволікають на себе сили та засоби", - зазначив Скбіцький.
Представник ГУР вважає, що за будь-якого розкладу зимовий період теж буде складний, бо триватимуть бойові дії для того, щоб тримати в напрузі Збройні сили України, а друге - це фактор енергетичних ресурсів, який буде однозначно використовуватися Росією, щоб дестабілізувати нашу внутрішню ситуацію.
"А на цьому фоні вони будуть готуватися до весни, до відновлення потужних бойових дій. Але ми маємо надію на те, що ті заходи, які ми плануємо, будуть мати успіх. І ми зірвемо ті плани, які є в Російської Федерації і щодо подальшої окупації, і щодо Донецького регіону", - розповів Скібіцький.
Він підкреслив, попри те, що Україні недостатньо тих ресурсів, допомога все ж надходить і бойові дії плануються, вражається ворожі пункти управління, склади боєприпасів, жива сила.
"І сам моральний стан російських військ змінюється - це зовсім інше, ніж те, що було на початку березня, коли вони маршем йшли на нашу територію. Ми на сьогодні бачимо, що укомплектованість деяких підрозділів Російської Федерації, які брали участь у бойових діях від початку, з лютого, зараз складає 30%", - зазначив Скібіцький.
Представник української розвідки пояснив, що це нижче будь-яких необхідних показників.
"Їх потрібно поповнювати, а ми бачимо за статистичними даними, що ті плани, які побудувала для себе Москва щодо набору на контрактну службу, щодо добровільного набору, не виконуються більш ніж на 50%. І якраз щодо загальної мобілізації: можливо, прийде такий момент, коли для того, щоб досягти успіху в цілях Росії - це повна окупація України - їм необхідно буде оголошувати повну мобілізацію", - підсумував Скібіцький.
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"Я давним-давно нейтральна до політики, але мене днями дещо дуже сильно обурило. Була ініціатива від «Європейської солідарності» стосовно того, щоби поставити у порядок денний, проголосувати та звернутися до країн ЄС, країн НАТО та міжнародних організацій стосовно Оленівки та хлопців, які у полоні. Рада навіть не проголосувала за те, щоби поставити це у порядок денний. Мене це дуже сильно обурило і дуже багато кого з родичів це обурило, тому що ми постійно їх просимо нарешті зробити це звернення.
Але народним депутатам це виявилось не потрібним. Відповідно, у мене до них два питання. По-перше - навіщо нам депутати, яким плювати на українських військовополонених?
По-друге, як ми можемо вимагати від міжнародної спільноти, міжнародних організацій та інших країн якихось дій, якщо у нас Верховна Рада не спроможна поставити у порядок денний звернення щодо теракту в Оленівці з проханням допомогти повернути військовополонених?
Я вважаю, що кожен депутат, який утримався від голосування або проголосував проти, має скласти свій мандат. Такі люди не мають права бути депутатами і представляти інтереси військових, які зараз боронять нашу державу і тих, хто зараз у полоні. Поки хтось з них відпочивав за кордоном, а хтось ховався у Києві - вони сиділи у Маріуполі, на «Азовсталі», стримуючи шалену кількість російських військових і техніки.
А зараз ці народні обранці навіть не можуть зробити найпростішого - проголосувати. Як поставити на порядок денний підвищення собі заробітної плати - вони це можуть зробити, а як ухвалити звернення щодо військовополонених, то ні. Їм це, бачите, не на часі…"
Далі вирішальний місяць, пора року, рік…
Чим ви там в конторі займаєтесь, крім як даєте інтерв'ю за зарплату в 100 тисяч на місяць?!
Жданов нормальний, чо. можна і інших еспертів дивитися. ну, людям треба ж інформація.
а щодо термінів - ну, що ж ти зробиш. всі дуже чекали, що нам прийде багато американської зброї, покладали великі надії на неї. а нам прислали 100 гаубиць і 4 хаймарси. звідки ж візьметься наступ і перелом(
а ГУР, замість того, щоб займатися прямим своїм ділом, у тому числі і визволенням полонених, займається піаром і заманухами. ганьба.
Без бабла и сыр в мышеловке вонючий...
тиждень
місяць
середина літа
тепер осінь
а може не ліпити сліпого до плота?
казати правду...
дадуть зброю буде так
не дадуть буде так......