Вирішальним періодом у війні в Україні стане осінь, - представник ГУР Скібіцький

Вирішальним періодом у війні в Україні стане осінь, через зміну погодних умов. Однак за будь-якого розвитку подій і зима цьогоріч буде складною.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Вирішальний період - це буде якраз осінь. Якщо говорити про природні та кліматичні умови - це вересень - жовтень. Далі піде непогода, листопад, зима, але бойові дії продовжаться", - каже Скібіцький.

При цьому він пояснює, що бої можуть бути не такі активні, однак ми вже маємо досвід застосування Збройних сил РФ проти нашої Сумської та Чернігівської областей минулої зими.

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"Попри те, що вони звідти втекли, біля наших кордонів на території Росії зберігається приблизно 4 батальйонних тактичних групи. Вони, по-перше, здійснюють обстріл нашої території. По-друге, тримають у напрузі і відволікають на себе сили та засоби", - зазначив Скбіцький.

Представник ГУР вважає, що за будь-якого розкладу зимовий період теж буде складний, бо триватимуть бойові дії для того, щоб тримати в напрузі Збройні сили України, а друге - це фактор енергетичних ресурсів, який буде однозначно використовуватися Росією, щоб дестабілізувати нашу внутрішню ситуацію.

"А на цьому фоні вони будуть готуватися до весни, до відновлення потужних бойових дій. Але ми маємо надію на те, що ті заходи, які ми плануємо, будуть мати успіх. І ми зірвемо ті плани, які є в Російської Федерації і щодо подальшої окупації, і щодо Донецького регіону", - розповів Скібіцький.

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Він підкреслив, попри те, що Україні недостатньо тих ресурсів, допомога все ж надходить і бойові дії плануються, вражається ворожі пункти управління, склади боєприпасів, жива сила.

"І сам моральний стан російських військ змінюється - це зовсім інше, ніж те, що було на початку березня, коли вони маршем йшли на нашу територію. Ми на сьогодні бачимо, що укомплектованість деяких підрозділів Російської Федерації, які брали участь у бойових діях від початку, з лютого, зараз складає 30%", - зазначив Скібіцький.

Представник української розвідки пояснив, що це нижче будь-яких необхідних показників.

"Їх потрібно поповнювати, а ми бачимо за статистичними даними, що ті плани, які побудувала для себе Москва щодо набору на контрактну службу, щодо добровільного набору, не виконуються більш ніж на 50%. І якраз щодо загальної мобілізації: можливо, прийде такий момент, коли для того, щоб досягти успіху в цілях Росії - це повна окупація України - їм необхідно буде оголошувати повну мобілізацію", - підсумував Скібіцький.

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