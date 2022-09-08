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Новости Политика Украины Санкции против России
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санкции (10620) Макфол (23) Ермак Андрей (1186)

План санкций против России выполнен на 70%, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

санкції

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что план санкций против РФ выполнен на 70%, давление на агрессора должно усиливаться и Россия должна быть признана государством-террористом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

Как отмечается, в формате видеоконференции состоялось очередное заседание Международной экспертной группы по санкциям против России, которую возглавляют руководитель ОП и экс-советник Президента США по национальной безопасности посол Майкл Макфол.

Ермак поблагодарил членов группы за продуктивную работу и поздравил их с достижением весомого результата – выполнением на 70% Плана действий, представленного в апреле.

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"Большое вам спасибо за все усилия, которые вы прилагали с момента начала нашей работы в марте. Это просто невероятно, и это очень ценит наш президент и весь украинский народ. Я уверен, что вы все можете гордиться результатами работы нашей санкционной группы", – подчеркнул он.

Руководитель ОП предложил членам группы новые идеи для обсуждения. В первую очередь речь идет о документе о признании России государством-спонсором терроризма. Он отметил, что это непростой процесс, но не стоит останавливаться, потому что Россия является террористическим государством. Также этого требует украинский народ.

Еще одним важным вопросом, как отметил Ермак, является запрет на получение виз российскими гражданами. Он подчеркнул, что Еврокомиссия предложила приостановить соглашение об упрощении визового режима с РФ, но нужно добиваться большего и готовить соответствующие предложения.

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"Россияне, эти нелюди, вообще не имеют права быть среди цивилизованных граждан стран Запада. Вы можете себе представить, чтобы российские женщины звонили по телефону своим мужьям и говорили убивать и насиловать украинцев? Это реальные переговоры, перехваченные нашей разведкой. А потом эти же российские "женщины" просто приезжают в Европу полежать на пляжах и походить по музеям. Это абсолютно неправильно", – убежден руководитель ОП.

Он обратил внимание на то, что Украина активно выполняет внутреннюю работу по санкциям против РФ. В частности, на днях были применены санкции к более чем 600 лицам, которые принадлежат к руководящей верхушке России. Создана Межведомственная рабочая группа по вопросам реализации государственной санкционной политики.

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Ермак также предложил продолжить удачную практику общения членов Международной экспертной группы по санкциям против России с парламентариями разных стран.

Участники заседания отметили прогресс в работе с документами и отметили, что санкционное давление на Россию должно усиливаться.

Они также обсудили необходимость введения санкций в сфере атомной энергетики, отказ от импорта урана из России. Также речь шла о системной пошаговой реализации ограничения цены на российскую нефть, что существенно снизит поступления в бюджет РФ и повлияет на ее нефтедобывающую отрасль.

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Топ комментарии
+12
Це такий же придурок як і всі радники клоуна.
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08.09.2022 23:07
+9
КиївМіськБудда

@saniolli

·

9 ч

Хтось пам'ятає, що є такий собі Сергій Никифоров - офіційний прессекретар Президента?

Бо чомусь 99% інформації з Офісу Президента озвучують різні радники типу Арестовича чи Подоляка з Лещенком - які можуть нести дічайшу діч і не нести жодної відповідальності.
Дуже зручно.
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08.09.2022 23:00
+9
Курва, главмародер-диверсант до сих пор живой? Зажился ты на этом свете, Дерьмак, тебе к кабздону давно пора.
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08.09.2022 23:38
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КиївМіськБудда

@saniolli

·

9 ч

Хтось пам'ятає, що є такий собі Сергій Никифоров - офіційний прессекретар Президента?

Бо чомусь 99% інформації з Офісу Президента озвучують різні радники типу Арестовича чи Подоляка з Лещенком - які можуть нести дічайшу діч і не нести жодної відповідальності.
Дуже зручно.
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08.09.2022 23:00 Ответить
Це такий же придурок як і всі радники клоуна.
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08.09.2022 23:07 Ответить
Если до рождения папа и мама в голову мозги не заложили , что в течение жизни этого уже не исправить.
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09.09.2022 00:11 Ответить
200% Навідь з морди цей вилупок виглядає "дивакуватим"
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09.09.2022 09:57 Ответить
Хосподя, Ермак какой план, курительный? Кем и на основании чего он составлен? Что это за "группа" такая? Макфол давно уже отставник. Его для мебели и картинки втянули в эту ерунду? Руководить Офиса Президента займись уже своими непосредственными обязанностями и не компостируй народу мозги своей дуристикой
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08.09.2022 23:01 Ответить
Більше того, зверніть увагу на ціну всіх заяв від цієї продажної шкури - ніби є значимість а по суті дирка від бублика. Або зеленський відсторонить цю консерву або консерви будуть їсти разом в одній камері.
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09.09.2022 10:00 Ответить
Це як, вже все що можна ввели, можна більше санкцій не вводити?
Потрібно вводити всі можливі санкції і жодних обмежень для цього не має!
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08.09.2022 23:06 Ответить
дерьмак-70
остальное говно-30

Сальдо-?
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08.09.2022 23:11 Ответить
Нанесли ОГРОМНЫЙ урон. Что зеленский дерьмак, татаров, тимошенко ...... перевели всЁ свое наворованное из рублей в долл и евро?
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08.09.2022 23:14 Ответить
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що план санкцій проти РФ виконаний на 70%, - хто і коли затвердив плани ,про які говорить "зелений проросійський "говорун" єрмак" ?Чи можливо про ці плани відає український народ ,рівно так само,як зреалізовані "зеленими зрадниками " плани будівництва доріг,для швидкої окупаціїУкраїни,плани не забезпечення захисту українського народу від рашистського нападу, після того, як за пів-року до війни в США йому з кулєбіним сказали "копати траншеї", плани по здачі Півдня України, розмінування Чонгару, здачу в полон захисників "азова" , здача Запоріжської АЕС,розкрадання гуманітарної допомоги, котру корує єрмак?Все це є запланована"зелена" антиукраїнська діяльність на користь рашиста і вона вся виконана ,
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08.09.2022 23:18 Ответить
на 73, а как же остальные 30, полные зебилы
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08.09.2022 23:20 Ответить
сб3ушники все сплошь коцапские, предвкушают выплаты с бюджета...
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08.09.2022 23:26 Ответить
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08.09.2022 23:31 Ответить
Международная экспертная группа....- дерьмак который замазан с руснёй и Макфол бывший посол в расеии..... какие 70% на кого рассчитан этот чёс...?
молчали бы оба.....
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08.09.2022 23:35 Ответить
Курва, главмародер-диверсант до сих пор живой? Зажился ты на этом свете, Дерьмак, тебе к кабздону давно пора.
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08.09.2022 23:38 Ответить
Агент ФСБ Козырь под прикрытием ОПы внедряет санкции вместо того, чтобы сидеть в тюрьме.
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09.09.2022 00:04 Ответить
Куда и що там он внедряет... Он внедрить может только наворованные деньги на свой личный счет где нибудь на Багамах или на Канарских островах.
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09.09.2022 00:14 Ответить
Да согласен я, это ж был сарказм.
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09.09.2022 11:23 Ответить
Пєрдак відсидівся після скандалу з гуманітаркою і знову видає свої аналізи. Але скандал ще ніхто не забув.
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09.09.2022 00:16 Ответить
коли починают цитавати завгоспа, що має займатися лише пересуванням мебли та ремонтами в офісі так званного ********* преза України, то волію ніц не читати щоб незабруднювати собі бачення навколишнього. піzдувалаб ота істота на свою хісторичну родіну і не компостуваля людям мізки
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09.09.2022 00:21 Ответить
канцелярист информирует... такое только в Украине возможно... нет слов...
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09.09.2022 02:34 Ответить
Кто читает эту ФСБшную крысу Дерьмака? Кому интересно, шо он там промукал? Про Дерьмака единственно, шо будет интересно так это его скоропостижная смерть. Или срок за дэржзраду и воровство в особокрупных размерах
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09.09.2022 04:49 Ответить
План он может составлять только на санкции вводимые Украиной,его еще президентом мира не выбрали.
Как раз в Украине и на 1% ничего не выполнено.
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09.09.2022 04:53 Ответить
ЗАГОВОРИЛ.
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09.09.2022 06:37 Ответить
 
 