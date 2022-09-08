План санкций против России выполнен на 70%, - ОП

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что план санкций против РФ выполнен на 70%, давление на агрессора должно усиливаться и Россия должна быть признана государством-террористом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

Как отмечается, в формате видеоконференции состоялось очередное заседание Международной экспертной группы по санкциям против России, которую возглавляют руководитель ОП и экс-советник Президента США по национальной безопасности посол Майкл Макфол.

Ермак поблагодарил членов группы за продуктивную работу и поздравил их с достижением весомого результата – выполнением на 70% Плана действий, представленного в апреле.

Читайте также: Ермак: Войну с Россией нужно завершить до зимы

"Большое вам спасибо за все усилия, которые вы прилагали с момента начала нашей работы в марте. Это просто невероятно, и это очень ценит наш президент и весь украинский народ. Я уверен, что вы все можете гордиться результатами работы нашей санкционной группы", – подчеркнул он.

Руководитель ОП предложил членам группы новые идеи для обсуждения. В первую очередь речь идет о документе о признании России государством-спонсором терроризма. Он отметил, что это непростой процесс, но не стоит останавливаться, потому что Россия является террористическим государством. Также этого требует украинский народ.

Еще одним важным вопросом, как отметил Ермак, является запрет на получение виз российскими гражданами. Он подчеркнул, что Еврокомиссия предложила приостановить соглашение об упрощении визового режима с РФ, но нужно добиваться большего и готовить соответствующие предложения.

Читайте также: Путин отчаянно пытается убедить мир в неэффективности санкций, однако они работают, - Госдеп США

"Россияне, эти нелюди, вообще не имеют права быть среди цивилизованных граждан стран Запада. Вы можете себе представить, чтобы российские женщины звонили по телефону своим мужьям и говорили убивать и насиловать украинцев? Это реальные переговоры, перехваченные нашей разведкой. А потом эти же российские "женщины" просто приезжают в Европу полежать на пляжах и походить по музеям. Это абсолютно неправильно", – убежден руководитель ОП.

Он обратил внимание на то, что Украина активно выполняет внутреннюю работу по санкциям против РФ. В частности, на днях были применены санкции к более чем 600 лицам, которые принадлежат к руководящей верхушке России. Создана Межведомственная рабочая группа по вопросам реализации государственной санкционной политики.

Читайте также: России грозит длительная рецессия из-за западных санкций, - Bloomberg

Ермак также предложил продолжить удачную практику общения членов Международной экспертной группы по санкциям против России с парламентариями разных стран.

Участники заседания отметили прогресс в работе с документами и отметили, что санкционное давление на Россию должно усиливаться.

Они также обсудили необходимость введения санкций в сфере атомной энергетики, отказ от импорта урана из России. Также речь шла о системной пошаговой реализации ограничения цены на российскую нефть, что существенно снизит поступления в бюджет РФ и повлияет на ее нефтедобывающую отрасль.

Читайте также: Российские танкеры обходят запрет на вхождение в порты ЕС - перегружают нефть в море, - СМИ