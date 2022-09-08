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санкції (6850) Макфол (28) Єрмак Андрій (1229)

План санкцій проти Росії виконаний на 70%, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

санкції

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що план санкцій проти РФ виконаний на 70%, тиск на агресора має посилюватися і Росія має бути визнана державою-терористом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОП,

Як зазначається, у форматі відеоконференції відбулося чергове засідання Міжнародної експертної групи щодо санкцій проти росії, яку очолюють керівник ОП і ексрадник Президента США з питань національної безпеки посол Майкл Макфол.

Єрмак подякував членам групи за продуктивну роботу і привітав їх із досягненням вагомого результату – виконанням на 70% Плану дій, представленого у квітні.

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Дуже вам дякую за всі зусилля, яких ви докладали з моменту початку нашої роботи в березні. Це просто неймовірно, і це дуже цінує наш Президент і весь український народ. Я впевнений, що ви всі можете пишатися результатами роботи нашої санкційної групи", – наголосив він.

Керівник ОП запропонував членам групи нові ідеї для обговорення. Насамперед ідеться про документ щодо визнання росії державою – спонсором тероризму. Він наголосив на тому, що це непростий процес, але не варто зупинятися, тому що росія є терористичною державою. Також цього вимагає український народ.

Іще одним важливим питанням, як зазначив Єрмак, є заборона на отримання віз російськими громадянами. Він зауважив, що Єврокомісія запропонувала призупинити угоду про спрощення візового режиму з рф, але потрібно добиватися більшого й готувати відповідні пропозиції.

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"росіяни, ці нелюди, взагалі не мають права бути серед цивілізованих громадян країн Заходу. Ви можете собі уявити, щоб російські жінки телефонували своїм чоловікам і казали вбивати й ґвалтувати українців? Це реальні переговори, перехоплені нашою розвідкою. А потім ці ж російські "жінки" просто приїжджають до Європи полежати на пляжах і походити до музеїв. Це абсолютно неправильно", - наголосив керівник ОП.

Він підкреслив, що Україна активно виконує внутрішню роботу щодо санкцій проти рф. Зокрема, днями застосовано санкції до понад 600 осіб, які належать до керівної верхівки рф. Створено Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації державної санкційної політики.

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Єрмак також запропонував продовжити вдалу практику спілкування членів Міжнародної експертної групи щодо санкцій проти росії з парламентаріями різних країн.

Учасники засідання відзначили прогрес у роботі з документами та наголосили на тому, що санкційний тиск на росію має посилюватися.

Вони також обговорили необхідність запровадження санкцій у галузі атомної енергетики, відмову від імпорту урану з росії. Йшлося й про системну покрокову реалізацію обмеження ціни на російську нафту, що суттєво зменшить надходження до бюджету рф і вплине на її нафтовидобувну галузь.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+12
Це такий же придурок як і всі радники клоуна.
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08.09.2022 23:07
+9
КиївМіськБудда

@saniolli

·

9 ч

Хтось пам'ятає, що є такий собі Сергій Никифоров - офіційний прессекретар Президента?

Бо чомусь 99% інформації з Офісу Президента озвучують різні радники типу Арестовича чи Подоляка з Лещенком - які можуть нести дічайшу діч і не нести жодної відповідальності.
Дуже зручно.
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08.09.2022 23:00
+9
Курва, главмародер-диверсант до сих пор живой? Зажился ты на этом свете, Дерьмак, тебе к кабздону давно пора.
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08.09.2022 23:38
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КиївМіськБудда

@saniolli

·

9 ч

Хтось пам'ятає, що є такий собі Сергій Никифоров - офіційний прессекретар Президента?

Бо чомусь 99% інформації з Офісу Президента озвучують різні радники типу Арестовича чи Подоляка з Лещенком - які можуть нести дічайшу діч і не нести жодної відповідальності.
Дуже зручно.
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08.09.2022 23:00 Відповісти
Це такий же придурок як і всі радники клоуна.
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08.09.2022 23:07 Відповісти
Если до рождения папа и мама в голову мозги не заложили , что в течение жизни этого уже не исправить.
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09.09.2022 00:11 Відповісти
200% Навідь з морди цей вилупок виглядає "дивакуватим"
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09.09.2022 09:57 Відповісти
Хосподя, Ермак какой план, курительный? Кем и на основании чего он составлен? Что это за "группа" такая? Макфол давно уже отставник. Его для мебели и картинки втянули в эту ерунду? Руководить Офиса Президента займись уже своими непосредственными обязанностями и не компостируй народу мозги своей дуристикой
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08.09.2022 23:01 Відповісти
Більше того, зверніть увагу на ціну всіх заяв від цієї продажної шкури - ніби є значимість а по суті дирка від бублика. Або зеленський відсторонить цю консерву або консерви будуть їсти разом в одній камері.
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09.09.2022 10:00 Відповісти
Це як, вже все що можна ввели, можна більше санкцій не вводити?
Потрібно вводити всі можливі санкції і жодних обмежень для цього не має!
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08.09.2022 23:06 Відповісти
дерьмак-70
остальное говно-30

Сальдо-?
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08.09.2022 23:11 Відповісти
Нанесли ОГРОМНЫЙ урон. Что зеленский дерьмак, татаров, тимошенко ...... перевели всЁ свое наворованное из рублей в долл и евро?
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08.09.2022 23:14 Відповісти
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що план санкцій проти РФ виконаний на 70%, - хто і коли затвердив плани ,про які говорить "зелений проросійський "говорун" єрмак" ?Чи можливо про ці плани відає український народ ,рівно так само,як зреалізовані "зеленими зрадниками " плани будівництва доріг,для швидкої окупаціїУкраїни,плани не забезпечення захисту українського народу від рашистського нападу, після того, як за пів-року до війни в США йому з кулєбіним сказали "копати траншеї", плани по здачі Півдня України, розмінування Чонгару, здачу в полон захисників "азова" , здача Запоріжської АЕС,розкрадання гуманітарної допомоги, котру корує єрмак?Все це є запланована"зелена" антиукраїнська діяльність на користь рашиста і вона вся виконана ,
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08.09.2022 23:18 Відповісти
на 73, а как же остальные 30, полные зебилы
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08.09.2022 23:20 Відповісти
сб3ушники все сплошь коцапские, предвкушают выплаты с бюджета...
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08.09.2022 23:26 Відповісти
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08.09.2022 23:31 Відповісти
Международная экспертная группа....- дерьмак который замазан с руснёй и Макфол бывший посол в расеии..... какие 70% на кого рассчитан этот чёс...?
молчали бы оба.....
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08.09.2022 23:35 Відповісти
Курва, главмародер-диверсант до сих пор живой? Зажился ты на этом свете, Дерьмак, тебе к кабздону давно пора.
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08.09.2022 23:38 Відповісти
Агент ФСБ Козырь под прикрытием ОПы внедряет санкции вместо того, чтобы сидеть в тюрьме.
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09.09.2022 00:04 Відповісти
Куда и що там он внедряет... Он внедрить может только наворованные деньги на свой личный счет где нибудь на Багамах или на Канарских островах.
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09.09.2022 00:14 Відповісти
Да согласен я, это ж был сарказм.
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09.09.2022 11:23 Відповісти
Пєрдак відсидівся після скандалу з гуманітаркою і знову видає свої аналізи. Але скандал ще ніхто не забув.
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09.09.2022 00:16 Відповісти
коли починают цитавати завгоспа, що має займатися лише пересуванням мебли та ремонтами в офісі так званного ********* преза України, то волію ніц не читати щоб незабруднювати собі бачення навколишнього. піzдувалаб ота істота на свою хісторичну родіну і не компостуваля людям мізки
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09.09.2022 00:21 Відповісти
канцелярист информирует... такое только в Украине возможно... нет слов...
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09.09.2022 02:34 Відповісти
Кто читает эту ФСБшную крысу Дерьмака? Кому интересно, шо он там промукал? Про Дерьмака единственно, шо будет интересно так это его скоропостижная смерть. Или срок за дэржзраду и воровство в особокрупных размерах
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09.09.2022 04:49 Відповісти
План он может составлять только на санкции вводимые Украиной,его еще президентом мира не выбрали.
Как раз в Украине и на 1% ничего не выполнено.
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09.09.2022 04:53 Відповісти
ЗАГОВОРИЛ.
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09.09.2022 06:37 Відповісти
 
 