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ЕС передумал вводить верхний предел цен на российский газ, - The Guardian

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

газ,рф

Европейская комиссия планирует усилить давление на энергетические компании, но не ущемлять цены на газ любого происхождения.

Об этом стало известно The Guardian из оказавшегося в распоряжении редакции проекта регламента, информирует Цензор.НЕТ.

"Проект регламента по "инструменту для чрезвычайных ситуаций в сфере электроэнергетики", с которым ознакомилась Guardian, не содержит ограничения цены ни на российский, ни на импортный газ", - говорится в сообщении.

При этом ожидается, что ЕС будет взимать налоги на сверхдоходы с высоких доходов компаний, работающих на ископаемом топливе, с отдельным ограничением на доходы производителей электроэнергии с низким содержанием углерода.

Также читайте: Министры энергетики стран ЕС не договорились о предельной цене на российский газ: попытаются снова в начале октября

Журналисты отмечают, что, скорее всего, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен опубликует план Европы по борьбе с ростом цена на электроэнергию во время выступления со своей ежегодной речью о состоянии профсоюза 14 сентября.

"Окончательный текст еще может измениться, но проект показывает сомнения Комиссии относительно получения достаточной поддержки со стороны стран-членов ЕС для ее лучшего варианта ограничения поставок российского газа", - отмечает издание.

Напомним, в начале сентября стало известно, что в Еврокомиссии хотят ограничить верхнюю цену на газ из России 50 евро за МВт.час.

Впрочем, министры энергетики стран Евросоюза не смогли договориться о том, следует ли и как вводить предельную цену на российский природный газ.

Читайте также: Евросоюз избавится от зависимости от энергоресурсов РФ за 6-7 месяцев, - фон дер Ляйен
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лгбт сообщество в худшем смысле...
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13.09.2022 13:35 Ответить
Причем в плохом смысле этого слова.
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13.09.2022 13:42 Ответить
Своя сорочка душу гріє... Війна війною, а мерзнути не хочеться.
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13.09.2022 13:42 Ответить
Тотал дальше залишається співласником одного з найбільших в РФ родовищ, попри заяви продати частку, а німці акціонерами Газпрому через Шредера, думаю що якщо б журналісти ще б копнули то і б ще б компанії вийшли на поверхню...
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13.09.2022 13:56 Ответить
""
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13.09.2022 14:19 Ответить
а у старому європейському публічному домі,де як правило тусувалися на протязі довшого часу, старі європейські шлюхи , як і раніше правив із рабсеї куйло-сутинер.
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13.09.2022 14:33 Ответить
Черговий пердьож у калюжу. Варто було цього очікувати.
Раша і не країна-терорист, і газ з неї не смердить, і нафта не пахне кров'ю, і взагалі нормальный партнер.
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13.09.2022 15:08 Ответить
 
 