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ЄС передумав запроваджувати верхню межу цін на російський газ, - The Guardian

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

газ,рф

Європейська комісія планує посилити тиск на енергетичні компанії, але не обмежувати ціни на газ будь-якого походження.

Про це стало відомо The Guardian з проєкту регламенту, який опинився у розпорядженні редакції, інформує Цензор.НЕТ.

"Проєкт регламенту щодо "інструменту для надзвичайних ситуацій у сфері електроенергетики", з яким ознайомилася Guardian, не містить обмеження ціни ні на російський, ні на імпортний газ", - йдеться у повідомленні.

При цьому очікується, що ЄС стягуватиме податки на надприбутки з високих прибутків компаній, що працюють на викопному паливі, з окремим обмеженням на доходи виробників електроенергії з низьким вмістом вуглецю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз позбавиться залежності від енергоресурсів РФ за 6-7 місяців, - фон дер Ляєн

Журналісти зазначають, що найімовірніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн опублікує план Європи щодо боротьби зі зростанням ціна на електроенергію під час виступу зі своєю щорічною промовою про стан профспілки 14 вересня.

"Остаточний текст ще може змінитися, але проєкт показує сумніви Комісії щодо отримання достатньої підтримки з боку країн-членів ЄС для її кращого варіанта обмеження постачання російського газу", - наголошує видання.

Нагадаємо, на початку вересня стало відомом, що у Єврокомісії хочуть обмежити верхню ціну на газ з Росії 50 євро за МВт.годину.

Утім міністри енергетики країн Євросоюзу не змогли домовитися про те, чи слід і як вводити граничну ціну на російський природний газ.

Також читайте: Проти встановлення граничної ціни на газ виступають щонайменше 10 країн ЄС

Автор: Анна Судак
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лгбт сообщество в худшем смысле...
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13.09.2022 13:35 Відповісти
Причем в плохом смысле этого слова.
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13.09.2022 13:42 Відповісти
Своя сорочка душу гріє... Війна війною, а мерзнути не хочеться.
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13.09.2022 13:42 Відповісти
Тотал дальше залишається співласником одного з найбільших в РФ родовищ, попри заяви продати частку, а німці акціонерами Газпрому через Шредера, думаю що якщо б журналісти ще б копнули то і б ще б компанії вийшли на поверхню...
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13.09.2022 13:56 Відповісти
""
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13.09.2022 14:19 Відповісти
а у старому європейському публічному домі,де як правило тусувалися на протязі довшого часу, старі європейські шлюхи , як і раніше правив із рабсеї куйло-сутинер.
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13.09.2022 14:33 Відповісти
Черговий пердьож у калюжу. Варто було цього очікувати.
Раша і не країна-терорист, і газ з неї не смердить, і нафта не пахне кров'ю, і взагалі нормальный партнер.
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13.09.2022 15:08 Відповісти
 
 