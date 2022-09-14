Оккупанты вернулись в Кременную, посрывали украинские флаги и выключили интернет, - Гайдай
Российские захватчики вернулись в Кременную и создают видимость своего массового присутствия в оккупированном городе.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"Окупанти повернулися до Кремінної, позривали українські прапори - створюють видимість своєї масової присутності в місті. Вимкнули інтернет на всіх окупованих територіях, аби люди не змогли передавати нам інформацію", - розповів він.
За словами Гайдая, фактору неочікуваності, як на Харківщині, на Луганщині не буде.
"Надо запастись терпением, рашисты тоже готовятся. Завтра мы в Луганске, к сожалению, не будем… но скоро. Мы готовы. В Луганской области уже создан областной штаб по деоккупации наших территорий. Готовим структуры к возвращению домой (правоохранительные органы, ГСЧС, почта, медицина, ЦНАП и другие), чтобы оперативно восстанавливать жизнедеятельность в громадах. Вакуума в админвопросах не будет. Прежде всего, также будет восстановлена мобильная связь и интернет, и другая критическая инфраструктура, исходя из степени повреждения", - отметил глава ОВА.
Ранее Гайдай заявил, что россияне полностью покинули Кременную, там развевается украинский флаг, поднятый партизанами, но ВСУ еще не зашли в город
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Новий бот подоляцкий.
Ну як за літаки.
Подивився реакцію в інтернеті за останні 2-3 дні після того, як Гайдай повідомив, що орки "повністю вийшли з Кремінної".
Деякі, найбільш дебільні ЗМІ, вийшли із заголовками: "Кремінну звільнено від окупантів", "ЗСУ звільнили Кремінну" і т.п. Це називається - пішла брехня по селу.
Нахера Гайдай так робить, навіщо йому така дешева популярність? ХЗ...
Расеяне им и подсунули " кого угодно,только не президента".
Сейчас многие уже не смогут проголосовать за "кого угодно", а многим расейские пули вправили мозги,даже если попали в задницу,и даже пролетели мимо!
Думка 2: наше армійське командування свідомо не поспішало заходити у Сватово та Кремінну, бо то могла бути пастка.
Найчастіше перша думка виявляється хибною, тому закликаю довіряти нашим військовим командирам, вони вже довели в цій війні свою компетентність.
Главнокомандующий ВСУ - Залужный
Той вже у фейсбуку і Сватово, і Рубіжне майже звільнив. І у Лисичанську в нього вже бої йшли.
Такий самий фейкомет як і дебільна істота Тоша Геращенко. Біба і Боба.
Молодь наша прогресивна,керують командири середньої ланки хлопці 25-ти років.Не треба про всіх так однозначно.
Багато вати,це правда...а куди її діти,якщо московія завозила в Україну сотні тисяч кацапів,а українців відправляли в Сибір...
Або гайдай розказав українцям, що в Кременній немає військ рф. Або гайдай розказав оркам, що в Кременній немає підрозділів ЗСУ.
Вибирай, що хочеш.