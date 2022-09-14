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Новости Война
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Оккупанты вернулись в Кременную, посрывали украинские флаги и выключили интернет, - Гайдай

кремінна

Российские захватчики вернулись в Кременную и создают видимость своего массового присутствия в оккупированном городе.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Окупанти повернулися до Кремінної, позривали українські прапори - створюють видимість своєї масової присутності в місті. Вимкнули інтернет на всіх окупованих територіях, аби люди не змогли передавати нам інформацію", - розповів він.

За словами Гайдая, фактору неочікуваності, як на Харківщині, на Луганщині не буде.

"Надо запастись терпением, рашисты тоже готовятся. Завтра мы в Луганске, к сожалению, не будем… но скоро. Мы готовы. В Луганской области уже создан областной штаб по деоккупации наших территорий. Готовим структуры к возвращению домой (правоохранительные органы, ГСЧС, почта, медицина, ЦНАП и другие), чтобы оперативно восстанавливать жизнедеятельность в громадах. Вакуума в админвопросах не будет. Прежде всего, также будет восстановлена мобильная связь и интернет, и другая критическая инфраструктура, исходя из степени повреждения", - отметил глава ОВА.

Ранее Гайдай заявил, что россияне полностью покинули Кременную, там развевается украинский флаг, поднятый партизанами, но ВСУ еще не зашли в город

Читайте: Оккупанты отключили мобильный Интернет в Луганской области, в сторону РФ продолжают вывозить награбленное, - Гайдай

Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6492)


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Топ комментарии
+31
Гайдай - приємний чоловік. Говорить гарно. Не боягуз. Але клоун. 🤡
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14.09.2022 13:23
+19
Може клоуни це ті, хто слухати не вміють? "Але ЗСУ не зайшли у місто"
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14.09.2022 13:31
+18
Гайдай вже сьомий місяць спочатку створює фейкові "сенсації", потім сам же їх і спростовує.
Подивився реакцію в інтернеті за останні 2-3 дні після того, як Гайдай повідомив, що орки "повністю вийшли з Кремінної".
Деякі, найбільш дебільні ЗМІ, вийшли із заголовками: "Кремінну звільнено від окупантів", "ЗСУ звільнили Кремінну" і т.п. Це називається - пішла брехня по селу.
Нахера Гайдай так робить, навіщо йому така дешева популярність? ХЗ...
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14.09.2022 13:28
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Гайдай - приємний чоловік. Говорить гарно. Не боягуз. Але клоун. 🤡
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14.09.2022 13:23 Ответить
Може клоуни це ті, хто слухати не вміють? "Але ЗСУ не зайшли у місто"
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14.09.2022 13:31 Ответить
Так отож, "не зайшли" , от окупанти і повернулись. А хто повідомів, у кого словесний понос?
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14.09.2022 13:38 Ответить
Тому й просять - не повідомляти зарано. Повідомляти про деоккупацію вже можна, коли наші зайдуть і зачистять місто, а то деза виходить.
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14.09.2022 13:52 Ответить
Так ніхто про деокупацію Кремінної і не повідомляв.
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14.09.2022 14:02 Ответить
Гайдай и сообщал - у него словесный понос
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14.09.2022 14:35 Ответить
Повідомив інформатор. Тобі не подобається те, що ми дізнались про наявність анонімних мешканців, які не побоялися підняти український стяг у окупованому місті?
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14.09.2022 14:12 Ответить
так трепло Гайдай сам же об этом и трындит - реально полезный идиот балабол какой-то или того хуже консерва кремлевская
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14.09.2022 14:33 Ответить
Знову,вони і не повинні були зайти. Там відстань велика.
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14.09.2022 14:35 Ответить
НУ І КОМУ ТИ ЦЕ КАЖЕШ КАЦАПАМ ЩОБ ВОНИ СПОКІЙНО ЗАХОДИЛИ В МІСТО ДЕ НЕМАЄ НАШИХ ЗАИСНИКІВ.
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14.09.2022 15:00 Ответить
Гайдай ти де?
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14.09.2022 13:23 Ответить
Судя по тому що постійно у броніку боневтік, і знаходиться мабуть не ближче Львова.
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14.09.2022 13:27 Ответить
Вы там с Гайдаем пельки постуляйте, пока Генштаб не разрешит что то заявлять. А то пошесть чинуш, шоб попиариться - языком мелют про фронт, как помелом. Лучше, этими языками улицы подметайте подконтрольных городов.
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14.09.2022 22:41 Ответить
не треба бігти попереду коня...
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14.09.2022 13:24 Ответить
Не треба було зеленському про Кремінну говорити, а то зупинив наступ на Луганськ.
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14.09.2022 13:27 Ответить
И Ермаку особенно.
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14.09.2022 13:30 Ответить
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14.09.2022 13:39 Ответить
слухай, я думаю ЗСУ самі розберуться куди і коли і на що наступати, впевнений якщо не зайшли в Кремінну до того ж пусту ,без орків які покинули свої позиції значить так треба було, і не вам з дивана розказувати коли і як це треба робити,компетентні люди і без вас диванних експертів розберуться
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14.09.2022 13:39 Ответить
Отож не треба лізти на матір поперед батька. Це кацапський звичай.
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14.09.2022 13:43 Ответить
так у тебя имя кацапское
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14.09.2022 14:38 Ответить
Воно то так, але міни не ВСУ в Чогарі знімало і Азов здавало, і не ВСУ в Оман їздили. Мова про ушльопків. Не перекручуй.
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14.09.2022 13:45 Ответить
я тебе розчарую коли скажу напевно що в ВСУ воюють люди які втратили уже достатньо товаришів по службі,і повір якби їх там хтось розводив чи брехав на рахунок чогось, вони би просто нікого не слухали і робили так як треба,так ще не шукай зради там де її немає
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14.09.2022 13:48 Ответить
Знову про ВСУ, я про ВСУ не писав, зверни увагу.
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14.09.2022 13:51 Ответить
так а що по твоєму там зеленський на вході в місто особисто стоїть і не пускає туди наших солдат? у нас люди так ********** усе ускладнювати і малювати конспірологічні заговори світового масштабу там де цього і близько немає
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14.09.2022 13:55 Ответить
Тобі говорять якщо місто не під нашим контролем то не тринди про це бо кацапи його займуть а наші воїни будуть ризикувати своїм житям щоб вигнати ворога звідтіля.
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14.09.2022 15:07 Ответить
Тобто по-Вашому, воїни ЗСУ орієнтуються виключно на інформацію з коментарів на Цензорі?
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14.09.2022 18:48 Ответить
Андрій Саган 24.08.2022
Новий бот подоляцкий.
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14.09.2022 14:07 Ответить
судячи по вашій логіці я являюсь у вашому розумінні ботом тільки тому що у мене ось така дата реєстрації і ще тому що моя думка не співпадає з вашою думкою... у вас дедукція просто на рівні Шерлока Холмса
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14.09.2022 14:11 Ответить
🤫
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14.09.2022 18:51 Ответить
а гівна на вентилятор як не кинути? бо день піде на смарку!
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14.09.2022 14:10 Ответить
В ЗСУ я не сумніваюсь, я не вірю покидькам в дорогих костюмах, що намагаються керувати військовими
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14.09.2022 14:41 Ответить
а мозк включити слабо? Може ЗСУ треба для початку закріпитись на звільнених територіях, підтягнути тили, зробити ротацію? Чи маршем до Луганська з Донецьком?
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14.09.2022 13:41 Ответить
наявність мізків не притаманна диванним експертам, "шашки наголо и фперед" ось їх псевдопатріотична психологія. Скільки хлопців загине їм *****, головне хайпануть
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14.09.2022 14:12 Ответить
Таки да. До того ж, це могла бути пастка (у Сватовому та Кремінній).
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14.09.2022 14:13 Ответить
А може воно навмисно,саме для цього?
Ну як за літаки.
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14.09.2022 14:30 Ответить
Гайдай вже сьомий місяць спочатку створює фейкові "сенсації", потім сам же їх і спростовує.
Подивився реакцію в інтернеті за останні 2-3 дні після того, як Гайдай повідомив, що орки "повністю вийшли з Кремінної".
Деякі, найбільш дебільні ЗМІ, вийшли із заголовками: "Кремінну звільнено від окупантів", "ЗСУ звільнили Кремінну" і т.п. Це називається - пішла брехня по селу.
Нахера Гайдай так робить, навіщо йому така дешева популярність? ХЗ...
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14.09.2022 13:28 Ответить
Так у першому коментарі є відповідь: тому шо клоун. Шоумен, якщо вам так зрозуміліше.
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14.09.2022 13:43 Ответить
Там і відповідь на той коментар є: клоуни насправді ті, хто прочитати "але зсу не зайшли у місто" не можуть.
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14.09.2022 14:04 Ответить
он не клоун он хуже - он полезный идиот или консерва рашисситкая
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14.09.2022 14:40 Ответить
Ви ще забули про суперфайноньюс обдристовича. Ну і тоха також не пасе задніх. До речі: де ті в оточенні кадировці, про яких він триндів в понеділок. І прохання до адмінів Цензара, якщо вони моніторять коментарі не тільки ради бану-перестаньте розміщувати на сайті Цензор.нет тих всіх бовкалів . Пишу без купюр: арестовича геращенкаб, гайдая, та й Кім далеко від них не втік.
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14.09.2022 16:06 Ответить
Не вижу в этом большой проблемы. Как пришли, так в мешках и уедут рано или поздно. К сожалению у нас нет возможности одновременно начать контролировать всю территорию. Всему свое время.
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14.09.2022 13:29 Ответить
Так, для тих хто на вільній теріторії проблем нема, а для мешканців Кремінної?
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14.09.2022 13:45 Ответить
ну мешканцi повиннi були давно эвакуироваться
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14.09.2022 14:41 Ответить
Такого ********* як Гайдай годі знайти. Навіть в ОП таких мало.
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14.09.2022 13:29 Ответить
А чи він ********, чи може ті, хто не прочитав "Але ЗСУ щє не зайшли у місто"?
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14.09.2022 13:33 Ответить
а хто тебе питає що наші не зайшли чи ти для кацапів це наголошуєш.
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14.09.2022 15:11 Ответить
чому ж? знайти досить просто. наприклад, є ще Федоров
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14.09.2022 13:38 Ответить
А Дристович?!!!! Сам боневтік. Як його рахувати ? В(ж)ОПі чи над (ж)ОПою?
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14.09.2022 14:35 Ответить
вся шобла ЗЕпредателей сдают позиции ЗСУ
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14.09.2022 14:43 Ответить
Если взять %,то их(предателей/колаборантов) больше в ОПЗЖ,а если посчитать по головам - "слуга урода".
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14.09.2022 14:59 Ответить
а меня больше всего печалит - кто их выбрал в власть? почему люди такие "не умные"?
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14.09.2022 15:20 Ответить
Народ пересмотрел телевизор,последние мозги там оставил,и стал повторять за пукиным "кто угодно,кроме Поршенко!'.
Расеяне им и подсунули " кого угодно,только не президента".
Сейчас многие уже не смогут проголосовать за "кого угодно", а многим расейские пули вправили мозги,даже если попали в задницу,и даже пролетели мимо!
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14.09.2022 15:52 Ответить
Надо меньше языком ляпать о том что где то откуда то ушёл, раскрывает карты сами, идиоты
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14.09.2022 13:29 Ответить
Думка 1: ЗСУ занадто зволікали, треба було одразу заходити в залишені рашистами Сватово та Кремінну.

Думка 2: наше армійське командування свідомо не поспішало заходити у Сватово та Кремінну, бо то могла бути пастка.

Найчастіше перша думка виявляється хибною, тому закликаю довіряти нашим військовим командирам, вони вже довели в цій війні свою компетентність.
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14.09.2022 13:32 Ответить
не связано ли это с фотосессией в Изюме?
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14.09.2022 13:35 Ответить
Трохи порнографії, з ким не буває
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14.09.2022 13:42 Ответить
А може давайте не будемо вчити наш Генштаб, як ЗСУ мають воювати, і що і коли їм займати.
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14.09.2022 13:43 Ответить
а кто их учит? зачем бред писать?
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14.09.2022 14:44 Ответить
Коментарі почитай.
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14.09.2022 16:12 Ответить
на мою думку якщо не зайшли в місто значить на те були свої причини, до того ж цього ніхто не заважав зробити,можливо кацапи зробили там засідку і тільки й цього і чекали, тому компетентні люди на місцях самі розберуться коли куди і як наступати без диванних експертів які сидять в безпечних місцях і звідти розказують про зраду
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14.09.2022 13:45 Ответить
можно подумать что ктото адекватный поверил в басни Гайдая. Он как и все зеленые служки умеют только создавать видимость успеха и медийно надувать свою собственную значимость лишь бы Главнокомандующий-идиот который любит ушами, их не уволил
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14.09.2022 13:45 Ответить
Гарна думка.
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14.09.2022 13:49 Ответить
А зачем верить в выдуманное ботами фуфло?
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14.09.2022 14:05 Ответить
Должность у ушастого "верховньій гавнокомандующий".
Главнокомандующий ВСУ - Залужный
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14.09.2022 14:41 Ответить
Он як!? Безстрашні усруси героїчно перемогли прапори. Цікаво, коли вони потраплять в полон яку пісню співатимуть, мабудь, свою улюблену ,,Ми не знали, що їдем на війну,,.
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14.09.2022 13:47 Ответить
Звернення Ільфа і Петрова через О.Бендера до "блогерів":В какіх войсках ви служілі?
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14.09.2022 13:48 Ответить
https://t.me/tZEinform/20765 Поки Zе фоткався в Ізюмі, ЗС РФ повернулись в Кремінну. Не пускайте на фронт це ходяче нещастя !
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14.09.2022 14:05 Ответить
Фейкомет сраний, ти ж розповідав що Кремінну ми вже от-от повернемо.
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14.09.2022 14:07 Ответить
Так ми її і так скоро повернемо, він розповідав, що піднімали наш прапор. Це ти походу фейкомет сраний тут.
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14.09.2022 14:14 Ответить
Де піднімали, в придуркуватих мріях Гайдая? Може він хоча б фото показав, що ти так впевнено як папуга за ним повторюєш без сумніву?
Той вже у фейсбуку і Сватово, і Рубіжне майже звільнив. І у Лисичанську в нього вже бої йшли.

Такий самий фейкомет як і дебільна істота Тоша Геращенко. Біба і Боба.
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14.09.2022 14:20 Ответить
І повернемо. Як тільки впораємося з Лиманом слідуючою буде саме Кремінна. Вони знову втечуть. На цей раз остаточно. І з Сватового теж. Бачиш. Варто щось одне поруч відвоювати, вони тікають ще з 5 міст.
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14.09.2022 15:06 Ответить
Це тому що ЗСУ застрягли в Лимані. Люди їх чекали чекали, а дочекалися повернення убивць і катів. А все тому що не треба журналістам писати фальшиво- обнадійливі статті.
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14.09.2022 15:03 Ответить
НАФУЯ ти бидлоті шось пояснюєш?! Рядовим треба пояснювати вказівки й накази, оперативні плани? А гражданським? Україна ДЕГРАДУВАЛА, свинарник і то ліпше цего курникатупого! В нас на кріслі Гетьмана довбо *** сидить, а ця публіка просто глядачі кінозалу, яких "на виході" пакують все життя...
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14.09.2022 15:15 Ответить
Ні,не всі деградували.....інакше,ми вже тут з вами не писали.
Молодь наша прогресивна,керують командири середньої ланки хлопці 25-ти років.Не треба про всіх так однозначно.
Багато вати,це правда...а куди її діти,якщо московія завозила в Україну сотні тисяч кацапів,а українців відправляли в Сибір...
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14.09.2022 19:28 Ответить
Дивна ситуація з точки зору науки логіки. Обидва твердження можуть бути правильними навіть одночасно.
Або гайдай розказав українцям, що в Кременній немає військ рф. Або гайдай розказав оркам, що в Кременній немає підрозділів ЗСУ.
Вибирай, що хочеш.
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14.09.2022 15:15 Ответить
Звісно, деокупації Кремінної не було навіть у найоптимістичніших планах ЗСУ. Просто кацапи набрали дуже велику інерцію під час втечі.
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14.09.2022 15:22 Ответить
Может не надо Гайдаю трепать языком? Есть военное командование, оно принимает решения куда идти и что штурмовать? Причем неоднократно же просили из минобороны, соблюдать молчание.
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14.09.2022 16:33 Ответить
 
 