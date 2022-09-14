Оккупанты вернулись в Кременную, посрывали украинские флаги и выключили интернет, - Гайдай

Российские захватчики вернулись в Кременную и создают видимость своего массового присутствия в оккупированном городе.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Окупанти повернулися до Кремінної, позривали українські прапори - створюють видимість своєї масової присутності в місті. Вимкнули інтернет на всіх окупованих територіях, аби люди не змогли передавати нам інформацію", - розповів він.

За словами Гайдая, фактору неочікуваності, як на Харківщині, на Луганщині не буде.

"Надо запастись терпением, рашисты тоже готовятся. Завтра мы в Луганске, к сожалению, не будем… но скоро. Мы готовы. В Луганской области уже создан областной штаб по деоккупации наших территорий. Готовим структуры к возвращению домой (правоохранительные органы, ГСЧС, почта, медицина, ЦНАП и другие), чтобы оперативно восстанавливать жизнедеятельность в громадах. Вакуума в админвопросах не будет. Прежде всего, также будет восстановлена мобильная связь и интернет, и другая критическая инфраструктура, исходя из степени повреждения", - отметил глава ОВА.

Ранее Гайдай заявил, что россияне полностью покинули Кременную, там развевается украинский флаг, поднятый партизанами, но ВСУ еще не зашли в город

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