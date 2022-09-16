Нардеп Деркач уличен в госизмене и незаконном обогащении, его разыскивают, - НАБУ

Нардеп Андрей Деркач объявлен в розыск.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В 2019 году информпространство заполонили "сенсационные" сообщения о якобы "давлении со стороны посольства США на правоохранительные органы в Украине" и "коррупцию в корпорации "Бурисма". Озвучивал их украинский нардеп, но их целью был тогдашний кандидат в президенты США Джо Байден.

Через три года НАБУ и САП установят российский след в той грязной кампании. А еще, что нардеп "заработал" на этом 567 тыс. дол. США. Теперь этот нардеп подозреваемый. Однако скрывается от следствия, поэтому просим всех неравнодушных граждан помочь с его розыском", - говорится в сообщении.

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На сайте НАБУ обнародована информация, что нардеп разыскивается.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть Главного разведывательного управления Генерального штаба Российской Федерации, в которую входил народный депутат Андрей Деркач. По данным следствия, Деркач курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины. В отношении депутата начато досудебное расследование.

19 мая 2020 года СМИ сообщили, что народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о якобы влиянии Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а запись разговоров якобы делал лично Порошенко.

После "пленок Деркача" в отношении Порошенко открыли дело о госизмене и злоупотреблении властью.

В августе 2020 года глава контрразведки США Уильям Эванина заявил, что с помощью действий нардепа Деркача происходит процесс дискредитации кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена.

Ранее США ввели санкции против украинского нардепа Деркача, назвав его "российским агентом". В ответ Деркач заявил: "Введение против меня санкций со стороны США – это реакция на предстоящую пресс-конференцию".