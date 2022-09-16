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НАБУ (4030) война (46523) Деркач Андрей (124) государственная измена (948) САП (1946)

Нардеп Деркач уличен в госизмене и незаконном обогащении, его разыскивают, - НАБУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

деркач

Нардеп Андрей Деркач объявлен в розыск.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"В 2019 году информпространство заполонили "сенсационные" сообщения о якобы "давлении со стороны посольства США на правоохранительные органы в Украине" и "коррупцию в корпорации "Бурисма". Озвучивал их украинский нардеп, но их целью был тогдашний кандидат в президенты США Джо Байден.

Через три года НАБУ и САП установят российский след в той грязной кампании. А еще, что нардеп "заработал" на этом 567 тыс. дол. США. Теперь этот нардеп подозреваемый. Однако скрывается от следствия, поэтому просим всех неравнодушных граждан помочь с его розыском", - говорится в сообщении.

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На сайте НАБУ обнародована информация, что нардеп разыскивается.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть Главного разведывательного управления Генерального штаба Российской Федерации, в которую входил народный депутат Андрей Деркач. По данным следствия, Деркач курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины. В отношении депутата начато досудебное расследование.

19 мая 2020 года СМИ сообщили, что народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о якобы влиянии Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а запись разговоров якобы делал лично Порошенко.

После "пленок Деркача" в отношении Порошенко открыли дело о госизмене и злоупотреблении властью.

В августе 2020 года глава контрразведки США Уильям Эванина заявил, что с помощью действий нардепа Деркача происходит процесс дискредитации кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена.

Ранее США ввели санкции против украинского нардепа Деркача, назвав его "российским агентом". В ответ Деркач заявил: "Введение против меня санкций со стороны США – это реакция на предстоящую пресс-конференцию".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+85
Спочатку йому дали втекти а тепер розшукують...А кто ето здєлал???
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16.09.2022 10:04
+61
цього урода почали розшукувати після того, як дєрьмак дав йому спокійнісінько виїхати на кацапщину? я не помилився?
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16.09.2022 10:04
+45
А что случилось? Жил себе спокойно,работал на ФСБ,будучи под санкциями США.как агент ФСБ,а теперь его искать начали? Занимал руководящую должность в Энергоатоме.Кино или шапито?
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16.09.2022 10:07
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Вы пид..ры зелёные,дали уйти,а потом играете в законников.Мрази!!! Сколько это жизней и судеб стоило?
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16.09.2022 13:12 Ответить
27% територии Украины за 72 часа.
Потом народ Украины остановил.
И даже Ze вел себя вменяемо без жОПы,пока они не вернулись.
Ведь в горячке их могли и свои,рашисты, случайно прихлопнуть!
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16.09.2022 16:10 Ответить
блт! какая неожиданность! ну кто бы мог подумать???
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16.09.2022 13:19 Ответить
а як же тепер славнозвістні Дирки Плівкача?
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16.09.2022 13:22 Ответить
Оце оперативність, куди тому турборежиму
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16.09.2022 13:28 Ответить
Згадали?)))))..американці це говорили 5 років тому,а в Украіні ,що не знали?.. знали..тому і в раду вибрали...
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16.09.2022 13:29 Ответить
небеспечна ситуація, так НАБУ може вийти на зрадників нової хвилі 2019, які називають себе "слуги". і що тоді робити найвеличнішому?
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16.09.2022 13:34 Ответить
Як що?!
Мовчати! Що він зазвичай і робить!
Про обвинувачення дєрьмака від Спартц мовчить більше місяця. І нічого!
71% опитаних довіряють боневтіку!
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16.09.2022 14:54 Ответить
А де ще 2%??? Невже ще на окупованих територіях?
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16.09.2022 14:59 Ответить
та до них просто не додзвонились...
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16.09.2022 15:51 Ответить
Кодове ім'я -" жмуруку".
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16.09.2022 15:25 Ответить
А майно арестоване?? Чи зелені с половини перекупили))
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16.09.2022 15:33 Ответить
дрюкача, сбушника, вербанула военная разведка... цікаво...
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16.09.2022 15:35 Ответить
Лошари, які цитувала деркача, не забігали? Ті, які "жмуРукуОбнимаю"
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16.09.2022 15:45 Ответить
зебеобики, вы видите этого типа? Перестаньте его цитировать в поисках неких грехов Пороха, будете выглядеть еще большими дураками.
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16.09.2022 15:46 Ответить
Він сидить там, де сидів Пукач. І так як Пукача його " не бачили"
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16.09.2022 15:47 Ответить
Була команда; "Не бачити"
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16.09.2022 15:49 Ответить
Деркач дере деруни ,а хто його випустив ті серуни.
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16.09.2022 16:35 Ответить
Працював собі спокійнісінько агент ФСБ деркач на рашку і ЗЕлених, а тут на тобі… А чи не рано відкрили справу, може він ще не втиг надійно сховатися?
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16.09.2022 16:48 Ответить
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