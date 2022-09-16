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Нардепа Деркача викрито на держзраді та незаконному збагаченні, його розшукують, - НАБУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

деркач

Нардепа Андрія Деркача оголошено в розшук.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У 2019 році інформпростір заполонили "сенсаційні" повідомлення про нібито "тиск з боку посольства США на правоохоронні органи в Україні" та "корупцію у корпорації "Бурісма". Озвучував їх український нардеп, але поцілити вони мали в тодішнього кандидата в президенти США Джо Байдена.

За три роки потому НАБУ та САП встановлять російський слід у тій брудній кампанії. А ще, що нардеп "підзаробив" на цьому 567 тис. дол. США. Відтепер цей нардеп підозрюваний. Проте, переховується від слідства, тож просимо всіх небайдужих громадян допомогти з його розшуком", - йдеться в повідомленні.

На сайті НАБУ оприлюднено інформацію, що нардеп розшукується.

Раніше Служба безпеки України викрила агентурну мережу головного розвідувального управління генерального штабу Російської Федерації, куди входив народний депутат Андрій Деркач. За даними слідства, Деркач курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України. Щодо депутата розпочате досудове розслідування.

19 травня 2020 року ЗМІ повідомили, що народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про нібито вплив Джо Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка. За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а запис розмов нібито робив особисто Порошенко.

Після "плівок Деркача" щодо Порошенка відкрили справу про держзраду та зловживання владою.

В серпні 2020 року, глава контррозвідки США Вільям Еваніна заявив, що за допомогою дій нардепа Деркача відбувається процес дискредитації кандидата в президенти від Демократичної партії Джозефа Байдена.

США також запровадили санкції проти Деркача, назвавши його "російським агентом". У відповідь Деркач заявив: "Запровадження проти мене санкцій з боку США - це реакція на майбутню пресконференцію".

Також читайте: Зеленський та Єрмак непомітно для себе перетворилися на агентів проросійського впливу, а Путін це використав для підготовки вторгнення, - Бутусов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+85
Спочатку йому дали втекти а тепер розшукують...А кто ето здєлал???
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16.09.2022 10:04
+61
цього урода почали розшукувати після того, як дєрьмак дав йому спокійнісінько виїхати на кацапщину? я не помилився?
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16.09.2022 10:04
+45
А что случилось? Жил себе спокойно,работал на ФСБ,будучи под санкциями США.как агент ФСБ,а теперь его искать начали? Занимал руководящую должность в Энергоатоме.Кино или шапито?
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16.09.2022 10:07
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Вы пид..ры зелёные,дали уйти,а потом играете в законников.Мрази!!! Сколько это жизней и судеб стоило?
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16.09.2022 13:12 Відповісти
27% територии Украины за 72 часа.
Потом народ Украины остановил.
И даже Ze вел себя вменяемо без жОПы,пока они не вернулись.
Ведь в горячке их могли и свои,рашисты, случайно прихлопнуть!
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16.09.2022 16:10 Відповісти
блт! какая неожиданность! ну кто бы мог подумать???
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16.09.2022 13:19 Відповісти
а як же тепер славнозвістні Дирки Плівкача?
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16.09.2022 13:22 Відповісти
Оце оперативність, куди тому турборежиму
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16.09.2022 13:28 Відповісти
Згадали?)))))..американці це говорили 5 років тому,а в Украіні ,що не знали?.. знали..тому і в раду вибрали...
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16.09.2022 13:29 Відповісти
небеспечна ситуація, так НАБУ може вийти на зрадників нової хвилі 2019, які називають себе "слуги". і що тоді робити найвеличнішому?
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16.09.2022 13:34 Відповісти
Як що?!
Мовчати! Що він зазвичай і робить!
Про обвинувачення дєрьмака від Спартц мовчить більше місяця. І нічого!
71% опитаних довіряють боневтіку!
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16.09.2022 14:54 Відповісти
А де ще 2%??? Невже ще на окупованих територіях?
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16.09.2022 14:59 Відповісти
та до них просто не додзвонились...
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16.09.2022 15:51 Відповісти
Кодове ім'я -" жмуруку".
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16.09.2022 15:25 Відповісти
А майно арестоване?? Чи зелені с половини перекупили))
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16.09.2022 15:33 Відповісти
дрюкача, сбушника, вербанула военная разведка... цікаво...
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16.09.2022 15:35 Відповісти
Лошари, які цитувала деркача, не забігали? Ті, які "жмуРукуОбнимаю"
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16.09.2022 15:45 Відповісти
зебеобики, вы видите этого типа? Перестаньте его цитировать в поисках неких грехов Пороха, будете выглядеть еще большими дураками.
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16.09.2022 15:46 Відповісти
Він сидить там, де сидів Пукач. І так як Пукача його " не бачили"
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16.09.2022 15:47 Відповісти
Була команда; "Не бачити"
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16.09.2022 15:49 Відповісти
Деркач дере деруни ,а хто його випустив ті серуни.
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16.09.2022 16:35 Відповісти
Працював собі спокійнісінько агент ФСБ деркач на рашку і ЗЕлених, а тут на тобі… А чи не рано відкрили справу, може він ще не втиг надійно сховатися?
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16.09.2022 16:48 Відповісти
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