Обнародован алгоритм действий в случае ядерной атаки

Нужно оставаться в укрытии в течение 24 часов и есть и пить только то, что не могло подвергнуться радиоактивному загрязнению.

Алгоритм обнародовал Центр стратегических коммуникаций и информбезопасности совместно с Государственным научно-техническим центром ядерной и радиационной безопасности, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ядерный удар по Украине считается маловероятным, а главная цель этих угроз - напугать украинцев и мир и заставить нас идти на уступки, а наших партнеров - ослабить поддержку Украины. Впрочем, это запугивание не будет иметь ожидаемых россией последствий. В то же время украинцы должны иметь план действий на случай" любых чрезвычайных ситуаций: применение ядерного оружия, грязной бомбы или в случае аварии на АЭС. Отмечается, что йодопрофилактика проводится только после официального оповещения о необходимости и оправдана только тогда, когда радиация вызвана радиойодом", - говорится в сообщении.

Рекомендации актуализированы на основе опыта и инструкций Украины после аварии на ЧАЭС (1986) Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности совместно с Государственным научно-техническим центром по ядерной и радиационной безопасности и на основе информации из открытых источников: Государственной службы чрезвычайных ситуаций, Министерства образования и науки Украины и Патрульной полиции Украины.

В случаях применения "грязных бомб" прием препаратов йода запрещен и может нанести организму невосполнимый вред.

Дозировка йодида калия (таблетки):

• младенцы от рождения до 1 месяца – 16 мг;

• дети (от 1 месяца до 3 лет) – 32 мг;

• дети (от 3 до 12 лет) – 62,5 мг;

• подростки (от 12 до 18 лет), беременные, кормящие матери и взрослые (до 40 лет) - 125 мг.

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Если ядерный взрыв застал вас в помещении, убедитесь, что воздух не попадает в помещение. Закройте все окна, двери, вентиляционные проемы, выключите кондиционер и обогреватель. По возможности перейдите в комнату, где нет окон.

Оставайтесь в укрытии в течение 24 часов, если органы власти не предоставят других инструкций по перемещению или эвакуации. Чтобы не пропустить инструкции, не выключайте радио или другое средство связи.

Не ешьте и не касайтесь ничего, что могло подвергаться радиоактивному загрязнению.

Если члены вашей семьи на момент взрыва были в другом укрытии, они должны остаться там, пока не будет позволено покинуть его.

Держите своих домашних животных внутри укрытия.

Не используйте водопроводную воду до получения соответствующего сообщения о безопасности.

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Если ядерный взрыв застал вас в пути, заметив вспышку в небе (или ее отражение от поверхностей), ни в коем случае не смотрите в ту сторону. Это чревато ожогом роговицы, слепотой от вспышки и ожогом глаз.

Остановите автомобиль на безопасной части дороги. Закройте все окна, двери, люки и проемы, перекройте поток воздуха извне. Примите защитную позу (закройте голову руками и опустите локти на колени).

По возможности, прикройте наушниками уши – это защита от баротравмы. Прикройте рот и нос маской, тканью одежды или платком, дышите через них, пока не окажетесь в укрытии: это должно защитить вас от попадания радионуклидов в организм.

После взрыва немедленно нужно найти укрытие. Главный критерий – минутная доступность. Если рядом нет специально оборудованного убежища, лучше подойдет подвал или центр крупных бетонных построек с минимальным количеством окон и дверей.

При оказании помощи пострадавшему, прежде всего, необходимо удалить радиоактивные вещества с его одежды (раздеть или попросить раздеться) и обработать кожу теплой водой с мылом.

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Удаление одежды, очищение кожи, ран, отверстий тела необходимо для предотвращения попадания радионуклидов в организм и уменьшения дозы облучения пострадавшего и окружающих. При оказании помощи пострадавшему следует максимально использовать средства индивидуальной защиты: перчатки, одноразовые комбинезоны и респираторы. После помощи пострадавшему проведите дезактивацию самому себе.

Если человек получил какие-то ранения во время ядерного взрыва, то из-за них радиоактивные вещества могут попасть внутрь организма. Поэтому необходимо провести следующую процедуру:

накрыть кожу вокруг открытых ран водонепроницаемыми повязками, чтобы ограничить распространение радиоактивного загрязнения на другие участки тела.

осторожно промыть раны большим количеством воды или физраствором.

Очистка ушей и носа. Осторожно протрите уши и нос увлажненным стерильным аппликатором с ватным наконечником.

Обработка полости рта и глаз. При попадании радиоактивных веществ через рот следует немедленно почистить зубы зубной пастой и несколько раз ополоснуть рот 3% раствором лимонной кислоты. При поражении миндалин целесообразно ополоснуть горло 3% раствором перекиси водорода. Глаза необходимо осторожно промыть большим количеством физиологического раствора или воды.

Очистка волос. Попросите потерпевшего промыть волосы теплой водой с мягким мылом или шампунем. Воду, которой мыли волосы, нельзя использовать для мытья других частей тела. Избегайте попадания загрязненной сточной воды в глаза, уши, нос или рот. Высушите волосы чистыми полотенцами.

Транспортировка пострадавшего. Заверните загрязненные участки или всего пострадавшего в два слоя простыни. Следите за температурой тела пострадавшего. После транспортировки медики, принявшие потерпевшего, должны провести осмотр и дезактивацию транспортного средства и оборудования и утилизировать все загрязненное.