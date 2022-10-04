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Обнародован алгоритм действий в случае ядерной атаки

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух,зброя,ядерна,ядерний

Нужно оставаться в укрытии в течение 24 часов и есть и пить только то, что не могло подвергнуться радиоактивному загрязнению.

Алгоритм обнародовал Центр стратегических коммуникаций и информбезопасности совместно с Государственным научно-техническим центром ядерной и радиационной безопасности, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ядерный удар по Украине считается маловероятным, а главная цель этих угроз - напугать украинцев и мир и заставить нас идти на уступки, а наших партнеров - ослабить поддержку Украины. Впрочем, это запугивание не будет иметь ожидаемых россией последствий. В то же время украинцы должны иметь план действий на случай" любых чрезвычайных ситуаций: применение ядерного оружия, грязной бомбы или в случае аварии на АЭС. Отмечается, что йодопрофилактика проводится только после официального оповещения о необходимости и оправдана только тогда, когда радиация вызвана радиойодом", - говорится в сообщении.

Рекомендации актуализированы на основе опыта и инструкций Украины после аварии на ЧАЭС (1986) Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности совместно с Государственным научно-техническим центром по ядерной и радиационной безопасности и на основе информации из открытых источников: Государственной службы чрезвычайных ситуаций, Министерства образования и науки Украины и Патрульной полиции Украины.

В случаях применения "грязных бомб" прием препаратов йода запрещен и может нанести организму невосполнимый вред.

Дозировка йодида калия (таблетки):

• младенцы от рождения до 1 месяца – 16 мг;

• дети (от 1 месяца до 3 лет) – 32 мг;

• дети (от 3 до 12 лет) – 62,5 мг;

• подростки (от 12 до 18 лет), беременные, кормящие матери и взрослые (до 40 лет) - 125 мг.

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Если ядерный взрыв застал вас в помещении, убедитесь, что воздух не попадает в помещение. Закройте все окна, двери, вентиляционные проемы, выключите кондиционер и обогреватель. По возможности перейдите в комнату, где нет окон.

Оставайтесь в укрытии в течение 24 часов, если органы власти не предоставят других инструкций по перемещению или эвакуации. Чтобы не пропустить инструкции, не выключайте радио или другое средство связи.

Не ешьте и не касайтесь ничего, что могло подвергаться радиоактивному загрязнению.

Если члены вашей семьи на момент взрыва были в другом укрытии, они должны остаться там, пока не будет позволено покинуть его.

Держите своих домашних животных внутри укрытия.

Не используйте водопроводную воду до получения соответствующего сообщения о безопасности.

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Если ядерный взрыв застал вас в пути, заметив вспышку в небе (или ее отражение от поверхностей), ни в коем случае не смотрите в ту сторону. Это чревато ожогом роговицы, слепотой от вспышки и ожогом глаз.

Остановите автомобиль на безопасной части дороги. Закройте все окна, двери, люки и проемы, перекройте поток воздуха извне. Примите защитную позу (закройте голову руками и опустите локти на колени).

По возможности, прикройте наушниками уши – это защита от баротравмы. Прикройте рот и нос маской, тканью одежды или платком, дышите через них, пока не окажетесь в укрытии: это должно защитить вас от попадания радионуклидов в организм.

После взрыва немедленно нужно найти укрытие. Главный критерий – минутная доступность. Если рядом нет специально оборудованного убежища, лучше подойдет подвал или центр крупных бетонных построек с минимальным количеством окон и дверей.

При оказании помощи пострадавшему, прежде всего, необходимо удалить радиоактивные вещества с его одежды (раздеть или попросить раздеться) и обработать кожу теплой водой с мылом.

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Удаление одежды, очищение кожи, ран, отверстий тела необходимо для предотвращения попадания радионуклидов в организм и уменьшения дозы облучения пострадавшего и окружающих. При оказании помощи пострадавшему следует максимально использовать средства индивидуальной защиты: перчатки, одноразовые комбинезоны и респираторы. После помощи пострадавшему проведите дезактивацию самому себе.

Если человек получил какие-то ранения во время ядерного взрыва, то из-за них радиоактивные вещества могут попасть внутрь организма. Поэтому необходимо провести следующую процедуру:

  • накрыть кожу вокруг открытых ран водонепроницаемыми повязками, чтобы ограничить распространение радиоактивного загрязнения на другие участки тела.
  • осторожно промыть раны большим количеством воды или физраствором.

Очистка ушей и носа. Осторожно протрите уши и нос увлажненным стерильным аппликатором с ватным наконечником.

Обработка полости рта и глаз. При попадании радиоактивных веществ через рот следует немедленно почистить зубы зубной пастой и несколько раз ополоснуть рот 3% раствором лимонной кислоты. При поражении миндалин целесообразно ополоснуть горло 3% раствором перекиси водорода. Глаза необходимо осторожно промыть большим количеством физиологического раствора или воды.

Очистка волос. Попросите потерпевшего промыть волосы теплой водой с мягким мылом или шампунем. Воду, которой мыли волосы, нельзя использовать для мытья других частей тела. Избегайте попадания загрязненной сточной воды в глаза, уши, нос или рот. Высушите волосы чистыми полотенцами.

Транспортировка пострадавшего. Заверните загрязненные участки или всего пострадавшего в два слоя простыни. Следите за температурой тела пострадавшего. После транспортировки медики, принявшие потерпевшего, должны провести осмотр и дезактивацию транспортного средства и оборудования и утилизировать все загрязненное.
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Топ комментарии
+71
Вообще-то мы готовились к шашлыкам
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04.10.2022 14:25
+41
опублiкований перелiк можливих дiй захiдних краiн на ядерну атаку кацапiв проти Украiни,мене бiсить. знищити всiх кацапських вiйськових в Украiнi,та iзолювати кацапстан вiд свiтовоi экономiки,-це те,що мали зробити пiдписанти Будапештського меморандуму ще вiсiм рокiв тому!а зараз необхiдно дiяти на випередження...,а не цидiти вiйськову допомогу по сльознiй каплi!
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04.10.2022 14:25
+37
оптимістична стаття
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04.10.2022 14:18
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Быстро бежать, громко кричать. Вот и весь алгоритм.
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04.10.2022 17:25 Ответить
Кондиціонер? А він яким боком може зовнішнє повітря використовувати?))
Тим більше навряд чи буде електроенергія в регіоні...
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04.10.2022 17:40 Ответить
Мабуть тому Ілонка Маск свій твіт опублікував щоб типу уникнути ядерної загрози
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04.10.2022 18:08 Ответить
Теж так думаю.
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04.10.2022 18:18 Ответить
Снимите номер, кацапотролли
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04.10.2022 21:36 Ответить
У мене є дозиметр, український. І от я його взяла з собою в літак, й не виключила. Спеціально був включеним, бо мені було цікаво, яка буде радіація десь на висоті 10 км.
Аж чую - пищить. Так ніколи не пищав. Хочу виключить - не виходить.А пищить так, що аби пасажири почули б - була б паніка.
А радіація виявилася вищою, ніж на землі у 10 разів. Отаке от було.
Не лякайтеся. Коцапи не зроблять того. Бо їм є що втрачати. Так, просто носяться наразі як хворий з ****. Так вони з ракетою.
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04.10.2022 18:21 Ответить
Понятное дело, защита озоновым слоем это не миф
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04.10.2022 18:29 Ответить
тогда все пилоты должны были бы массово умереть....
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04.10.2022 19:25 Ответить
С каких делов? Даже космонавты не умирают. Нормы рассчитаны таким образом что даже 10ти кратное превышение не смертельно.
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04.10.2022 19:59 Ответить
если иметь 10 кр. фон, и долго, то должны были бы болеть и умирать. Не верю в 10 кр. превышение...
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04.10.2022 20:08 Ответить
Вот что по дозам нашел https://www.stuk.fi/web/ru/radiacionnaya-opasnost/primery-doz-oblucenia
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04.10.2022 20:14 Ответить
На землі було 0,3. В літаку на висоті 30.
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05.10.2022 09:42 Ответить
Так це не в 10 раз а в сто
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05.10.2022 12:21 Ответить
Я подивлюсь на одиниці, може то було 3.
Але пищало, як скажене. Добре, що за шумом моторів та дитячим вереском ніхто не почув.
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05.10.2022 12:26 Ответить
Можно ли использовать Чернобыльские аптечки?
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04.10.2022 18:32 Ответить
Весь " Тарен" из этих аптечек уже наркоши пожрали
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04.10.2022 23:47 Ответить
У нас есть "Южмаш", на нем во времена СССР изготовлялись самые страшные ракеты для Запада. За 30 лет ни одна власть не удосужилась сделать хотя бы несколько ракет сдерживания от сумасшедшей соседней страны.
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04.10.2022 19:05 Ответить
. В 1991 году КБ Южмаш был закончен аванпроект ракетного комплекса пятого поколения Р-36М3 «Икар
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04.10.2022 19:56 Ответить
Не підскажиш де тепер "Южмаш"?
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04.10.2022 22:37 Ответить
Навіщо постійно розганяти тему ядерного вибуху?! З кожного утюга нам про це розповідають. Це вже просто бісить! Оця стаття хоч розповідає, що конкретно може зробити кожен, хто виживе зразу після вибуху, для мінімального убезпечення від його наслідків. Але весь інформпростір просто заповнен темою можливості ядерного вибуху та хто що скаже, чи зробить у цьому разі, на думку обговорюючих. Це дуже давить на психіку і я підозрюю, що це роблять навмисне.
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04.10.2022 19:10 Ответить
а я думаю, что удар будет. И правильно что готовят.
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04.10.2022 19:26 Ответить
а я думаю ты сидишь на бутылке, чмо лишнехромосомное
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04.10.2022 21:40 Ответить
"З кожного утюга нам про це розповідають. Це вже просто бісить!"
Вимкніть "утюг" і буде вам щастя.
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04.10.2022 21:02 Ответить
Нет, кацапам. За каждого убитого украинца возьмём 10 кацапотварей в могилу.
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04.10.2022 20:01 Ответить
а після 40?
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04.10.2022 21:35 Ответить
А після 40-ка повзіть на цвинтар.🙃
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04.10.2022 21:51 Ответить
Этой муйней всю дорогу зомбировали совковых школьников

Кацапы смогут применить максимум тактическое ЯО, которое навредит в радиусе 10 км. После чего рашке наступит ответный гарантированный киздец
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04.10.2022 21:39 Ответить
И это будет ещё одно тупейшее действие кацапов, так как за сравнительно слабое тактическое ядерное оружие они ответят по программе максимум.
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04.10.2022 22:48 Ответить
Про які "укриття" тут мова, блд?
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04.10.2022 22:12 Ответить
А " йодид калия" всем удосужились закупить и раздать,или тоКА в Киеве?
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04.10.2022 23:49 Ответить
"Алгоритм" писал какой-то пенсионер который отвечал за ГО при совке.
Современные кондиционеры НЕ БЕРУТ воздух с улицы, их отключать незачем.
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05.10.2022 00:52 Ответить
дорослі до 40 років

а після 40 типу хай мруть? ))))
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05.10.2022 03:31 Ответить
Давайте будемо трохи передбачливими та зобовяжемо усе громадське населення переміщуватись з аптечкою.
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05.10.2022 13:39 Ответить
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