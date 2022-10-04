Оприлюднено алгоритм дій у разі ядерної атаки

Треба лишатися в укритті протягом 24 годин і їсти та пити лише те, що не могло зазнати радіоактивного забруднення.

Алгоритм оприлюднив Центр стратегічних комунікацій та інформбезпеки спільно з Державним науково-технічним центром з ядерної та радіаційної безпеки, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ядерний удар по Україні вважається малоймовірним, а головна мета цих погроз - налякати українців та світ та змусити нас йти на поступки, а наших партнерів - послабити підтримку України. Утім це залякування не матиме очікуваних росією наслідків. Водночас українці мусять мати план дій на випадок будь-яких надзвичайних ситуацій: застосування ядерної зброї, "брудної бомби" чи в разі аварії на АЕС. Зазначається, що йодопрофілактика проводиться лише після офіційного оповіщення про її необхідність та виправдана лише тоді, коли радіація викликана радіойодом", - йдеться в повідомленні.

Рекомендації актуалізовано на основі досвіду і інструкцій України після аварії на ЧАЕС (1986р) Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спільно з Державним науково-технічним центром з ядерної та радіаційної безпеки і на основі інформації з відкритих джерел: Державної служби надзвичайних ситуацій, Міністерства освіти і науки України та Патрульної Поліції України.

У випадках застосування "брудних бомб" прийом препаратів йоду заборонений і може завдати організму непоправної шкоди.

Дозування йодиду калію (таблетки):

• немовлята від народження до 1 місяця - 16 мг;

• діти (від 1 місяця до 3 років) - 32 мг;

• діти (від 3 до 12 років) - 62,5 мг;

• підлітки (від 12 до 18 років), вагітні, матері, які годують, та дорослі (до 40 років) - 125 мг.

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Якщо ядерний вибух застав вас у приміщенні, переконайтеся, що повітря не потрапляє до приміщення. Зачиніть всі вікна, двері, вентиляційні отвори, вимкніть кондиціонер та обігрівач. За можливості перейдіть до кімнати, де немає вікон.

Залишайтеся в укритті протягом 24 годин, якщо органи влади не нададуть інших інструкцій щодо переміщення або евакуації. Щоб не пропустити інструкції, не вимикайте радіо або інший засіб зв'язку.

Не їжте і не торкайтеся нічого, що могло зазнати радіоактивного забруднення.

Якщо члени вашої родини на момент вибуху були в іншому укритті, вони повинні залишитися там, доки не буде дозволено залишити його.

Тримайте своїх домашніх тварин усередині укриття.

Не використовуйте водопровідну воду до отримання відповідного повідомлення про її безпеку.

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Якщо ядерний вибух застав вас у дорозі, помітивши спалах у небі (або його відбиття від поверхонь), у жодному разі не дивіться в той бік. Це загрожує опіком рогівки, спалаховою сліпотою та опіком очей.

Зупиніть автомобіль на безпечній частині дороги. Зачиніть всі вікна, двері, люки та отвори, перекрийте потік повітря ззовні. Прийміть захисну позу (закрийте голову руками та опустіть лікті на коліна).

За можливості, прикрийте навушниками вуха - це захист від баротравми. Прикрийте рот і ніс маскою, тканиною одягу або хусткою, дихайте через них, поки не опинитеся в укритті: це має захистити вас від потрапляння радіонуклідів в організм.

Після вибуху негайно потрібно знайти укриття. Головний критерій - хвилинна доступність. Якщо поряд немає спеціально обладнаного сховища, краще підійде підвал або центр великих бетонних будівель з мінімальною кількістю вікон та дверей.

При наданні допомоги постраждалому насамперед необхідно видалити радіоактивні речовини з його одягу (роздягнути або попросити роздягнутися) та обробити шкіру теплою водою з милом.

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Видалення одягу, очищення шкіри, ран, отворів тіла необхідно для запобігання потраплянню радіонуклідів до організму та зменшення дози опромінення потерпілого та оточуючих. При наданні допомоги постраждалому слід максимально використовувати засоби індивідуального захисту: рукавички, одноразові комбінезони та респіратори. Після допомоги потерпілому проведіть дезактивацію самому собі.

Якщо людина зазнала якихось поранень під час ядерного вибуху, то через них радіоактивні речовини можуть потрапити всередину організму. Тому необхідно провести таку процедуру:

накрити шкіру навколо відкритих ран водонепроникними пов'язками, щоб обмежити поширення радіоактивного забруднення на інші ділянки тіла.

обережно промити рани великою кількістю води чи фізрозчину.

Очищення вух та носа. Обережно протріть вуха та ніс зволоженим стерильним аплікатором із ватним наконечником.

Обробка порожнини рота та очей. При потраплянні радіоактивних речовин через рот слід негайно почистити зуби зубною пастою та кілька разів обполоснути рот 3% розчином лимонної кислоти. При ураженні мигдаликів доцільно ополоснути горло 3% розчином перекису водню. Очі ж необхідно обережно промити великою кількістю фізіологічного розчину чи води.

Очищення волосся. Попросіть потерпілого промити волосся теплою водою з м'яким милом чи шампунем. Воду, якою мили волосся, не можна використовувати для миття інших частин тіла. Уникайте потрапляння забрудненої стічної води в очі, вуха, ніс чи рот. Висушіть волосся чистими рушниками.

Транспортування постраждалого. Загорніть забруднені ділянки або всього потерпілого у два шари простирадла. Стежте за температурою тіла потерпілого. Після транспортування медики, які прийняли потерпілого, мають провести огляд та дезактивацію транспортного засобу та обладнання й утилізувати все забруднене.