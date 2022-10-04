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Оприлюднено алгоритм дій у разі ядерної атаки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух,зброя,ядерна,ядерний

Треба лишатися в укритті протягом 24 годин і їсти та пити лише те, що не могло зазнати радіоактивного забруднення.

Алгоритм оприлюднив Центр стратегічних комунікацій та інформбезпеки спільно з Державним науково-технічним центром з ядерної та радіаційної безпеки, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ядерний удар по Україні вважається малоймовірним, а головна мета цих погроз - налякати українців та світ та змусити нас йти на поступки, а наших партнерів - послабити підтримку України. Утім це залякування не матиме очікуваних росією наслідків. Водночас українці мусять мати план дій на випадок будь-яких надзвичайних ситуацій: застосування ядерної зброї, "брудної бомби" чи в разі аварії на АЕС. Зазначається, що йодопрофілактика проводиться лише після офіційного оповіщення про її необхідність та виправдана лише тоді, коли радіація викликана радіойодом", - йдеться в повідомленні.

Рекомендації актуалізовано на основі досвіду і інструкцій України після аварії на ЧАЕС (1986р) Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спільно з Державним науково-технічним центром з ядерної та радіаційної безпеки і на основі інформації з відкритих джерел: Державної служби надзвичайних ситуацій, Міністерства освіти і науки України та Патрульної Поліції України.

У випадках застосування "брудних бомб" прийом препаратів йоду заборонений і може завдати організму непоправної шкоди.

Дозування йодиду калію (таблетки):

• немовлята від народження до 1 місяця - 16 мг;

• діти (від 1 місяця до 3 років) - 32 мг;

• діти (від 3 до 12 років) - 62,5 мг;

• підлітки (від 12 до 18 років), вагітні, матері, які годують, та дорослі (до 40 років) - 125 мг.

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Якщо ядерний вибух застав вас у приміщенні, переконайтеся, що повітря не потрапляє до приміщення. Зачиніть всі вікна, двері, вентиляційні отвори, вимкніть кондиціонер та обігрівач. За можливості перейдіть до кімнати, де немає вікон.

Залишайтеся в укритті протягом 24 годин, якщо органи влади не нададуть інших інструкцій щодо переміщення або евакуації. Щоб не пропустити інструкції, не вимикайте радіо або інший засіб зв'язку.

Не їжте і не торкайтеся нічого, що могло зазнати радіоактивного забруднення.

Якщо члени вашої родини на момент вибуху були в іншому укритті, вони повинні залишитися там, доки не буде дозволено залишити його.

Тримайте своїх домашніх тварин усередині укриття.

Не використовуйте водопровідну воду до отримання відповідного повідомлення про її безпеку.

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Якщо ядерний вибух застав вас у дорозі, помітивши спалах у небі (або його відбиття від поверхонь), у жодному разі не дивіться в той бік. Це загрожує опіком рогівки, спалаховою сліпотою та опіком очей.

Зупиніть автомобіль на безпечній частині дороги. Зачиніть всі вікна, двері, люки та отвори, перекрийте потік повітря ззовні. Прийміть захисну позу (закрийте голову руками та опустіть лікті на коліна).

За можливості, прикрийте навушниками вуха - це захист від баротравми. Прикрийте рот і ніс маскою, тканиною одягу або хусткою, дихайте через них, поки не опинитеся в укритті: це має захистити вас від потрапляння радіонуклідів в організм.

Після вибуху негайно потрібно знайти укриття. Головний критерій - хвилинна доступність. Якщо поряд немає спеціально обладнаного сховища, краще підійде підвал або центр великих бетонних будівель з мінімальною кількістю вікон та дверей.

При наданні допомоги постраждалому насамперед необхідно видалити радіоактивні речовини з його одягу (роздягнути або попросити роздягнутися) та обробити шкіру теплою водою з милом.

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Видалення одягу, очищення шкіри, ран, отворів тіла необхідно для запобігання потраплянню радіонуклідів до організму та зменшення дози опромінення потерпілого та оточуючих. При наданні допомоги постраждалому слід максимально використовувати засоби індивідуального захисту: рукавички, одноразові комбінезони та респіратори. Після допомоги потерпілому проведіть дезактивацію самому собі.

Якщо людина зазнала якихось поранень під час ядерного вибуху, то через них радіоактивні речовини можуть потрапити всередину організму. Тому необхідно провести таку процедуру:

  • накрити шкіру навколо відкритих ран водонепроникними пов'язками, щоб обмежити поширення радіоактивного забруднення на інші ділянки тіла.
  • обережно промити рани великою кількістю води чи фізрозчину.

Очищення вух та носа. Обережно протріть вуха та ніс зволоженим стерильним аплікатором із ватним наконечником.

Обробка порожнини рота та очей. При потраплянні радіоактивних речовин через рот слід негайно почистити зуби зубною пастою та кілька разів обполоснути рот 3% розчином лимонної кислоти. При ураженні мигдаликів доцільно ополоснути горло 3% розчином перекису водню. Очі ж необхідно обережно промити великою кількістю фізіологічного розчину чи води.

Очищення волосся. Попросіть потерпілого промити волосся теплою водою з м'яким милом чи шампунем. Воду, якою мили волосся, не можна використовувати для миття інших частин тіла. Уникайте потрапляння забрудненої стічної води в очі, вуха, ніс чи рот. Висушіть волосся чистими рушниками.

Транспортування постраждалого. Загорніть забруднені ділянки або всього потерпілого у два шари простирадла. Стежте за температурою тіла потерпілого. Після транспортування медики, які прийняли потерпілого, мають провести огляд та дезактивацію транспортного засобу та обладнання й утилізувати все забруднене.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+71
Вообще-то мы готовились к шашлыкам
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04.10.2022 14:25
+41
опублiкований перелiк можливих дiй захiдних краiн на ядерну атаку кацапiв проти Украiни,мене бiсить. знищити всiх кацапських вiйськових в Украiнi,та iзолювати кацапстан вiд свiтовоi экономiки,-це те,що мали зробити пiдписанти Будапештського меморандуму ще вiсiм рокiв тому!а зараз необхiдно дiяти на випередження...,а не цидiти вiйськову допомогу по сльознiй каплi!
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04.10.2022 14:25
+37
оптимістична стаття
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04.10.2022 14:18
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Быстро бежать, громко кричать. Вот и весь алгоритм.
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04.10.2022 17:25 Відповісти
Кондиціонер? А він яким боком може зовнішнє повітря використовувати?))
Тим більше навряд чи буде електроенергія в регіоні...
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04.10.2022 17:40 Відповісти
Мабуть тому Ілонка Маск свій твіт опублікував щоб типу уникнути ядерної загрози
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04.10.2022 18:08 Відповісти
Теж так думаю.
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04.10.2022 18:18 Відповісти
Снимите номер, кацапотролли
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04.10.2022 21:36 Відповісти
У мене є дозиметр, український. І от я його взяла з собою в літак, й не виключила. Спеціально був включеним, бо мені було цікаво, яка буде радіація десь на висоті 10 км.
Аж чую - пищить. Так ніколи не пищав. Хочу виключить - не виходить.А пищить так, що аби пасажири почули б - була б паніка.
А радіація виявилася вищою, ніж на землі у 10 разів. Отаке от було.
Не лякайтеся. Коцапи не зроблять того. Бо їм є що втрачати. Так, просто носяться наразі як хворий з ****. Так вони з ракетою.
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04.10.2022 18:21 Відповісти
Понятное дело, защита озоновым слоем это не миф
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04.10.2022 18:29 Відповісти
тогда все пилоты должны были бы массово умереть....
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04.10.2022 19:25 Відповісти
С каких делов? Даже космонавты не умирают. Нормы рассчитаны таким образом что даже 10ти кратное превышение не смертельно.
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04.10.2022 19:59 Відповісти
если иметь 10 кр. фон, и долго, то должны были бы болеть и умирать. Не верю в 10 кр. превышение...
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04.10.2022 20:08 Відповісти
Вот что по дозам нашел https://www.stuk.fi/web/ru/radiacionnaya-opasnost/primery-doz-oblucenia
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04.10.2022 20:14 Відповісти
На землі було 0,3. В літаку на висоті 30.
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05.10.2022 09:42 Відповісти
Так це не в 10 раз а в сто
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05.10.2022 12:21 Відповісти
Я подивлюсь на одиниці, може то було 3.
Але пищало, як скажене. Добре, що за шумом моторів та дитячим вереском ніхто не почув.
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05.10.2022 12:26 Відповісти
Можно ли использовать Чернобыльские аптечки?
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04.10.2022 18:32 Відповісти
Весь " Тарен" из этих аптечек уже наркоши пожрали
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04.10.2022 23:47 Відповісти
У нас есть "Южмаш", на нем во времена СССР изготовлялись самые страшные ракеты для Запада. За 30 лет ни одна власть не удосужилась сделать хотя бы несколько ракет сдерживания от сумасшедшей соседней страны.
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04.10.2022 19:05 Відповісти
. В 1991 году КБ Южмаш был закончен аванпроект ракетного комплекса пятого поколения Р-36М3 «Икар
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04.10.2022 19:56 Відповісти
Не підскажиш де тепер "Южмаш"?
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04.10.2022 22:37 Відповісти
Навіщо постійно розганяти тему ядерного вибуху?! З кожного утюга нам про це розповідають. Це вже просто бісить! Оця стаття хоч розповідає, що конкретно може зробити кожен, хто виживе зразу після вибуху, для мінімального убезпечення від його наслідків. Але весь інформпростір просто заповнен темою можливості ядерного вибуху та хто що скаже, чи зробить у цьому разі, на думку обговорюючих. Це дуже давить на психіку і я підозрюю, що це роблять навмисне.
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04.10.2022 19:10 Відповісти
а я думаю, что удар будет. И правильно что готовят.
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04.10.2022 19:26 Відповісти
а я думаю ты сидишь на бутылке, чмо лишнехромосомное
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04.10.2022 21:40 Відповісти
"З кожного утюга нам про це розповідають. Це вже просто бісить!"
Вимкніть "утюг" і буде вам щастя.
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04.10.2022 21:02 Відповісти
Нет, кацапам. За каждого убитого украинца возьмём 10 кацапотварей в могилу.
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04.10.2022 20:01 Відповісти
а після 40?
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04.10.2022 21:35 Відповісти
А після 40-ка повзіть на цвинтар.🙃
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04.10.2022 21:51 Відповісти
Этой муйней всю дорогу зомбировали совковых школьников

Кацапы смогут применить максимум тактическое ЯО, которое навредит в радиусе 10 км. После чего рашке наступит ответный гарантированный киздец
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04.10.2022 21:39 Відповісти
И это будет ещё одно тупейшее действие кацапов, так как за сравнительно слабое тактическое ядерное оружие они ответят по программе максимум.
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04.10.2022 22:48 Відповісти
Про які "укриття" тут мова, блд?
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04.10.2022 22:12 Відповісти
А " йодид калия" всем удосужились закупить и раздать,или тоКА в Киеве?
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04.10.2022 23:49 Відповісти
"Алгоритм" писал какой-то пенсионер который отвечал за ГО при совке.
Современные кондиционеры НЕ БЕРУТ воздух с улицы, их отключать незачем.
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05.10.2022 00:52 Відповісти
дорослі до 40 років

а після 40 типу хай мруть? ))))
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05.10.2022 03:31 Відповісти
Давайте будемо трохи передбачливими та зобовяжемо усе громадське населення переміщуватись з аптечкою.
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05.10.2022 13:39 Відповісти
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