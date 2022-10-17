"Укрэнерго" об атаках на объекты энергетической инфраструктуры: Ситуация контролируемая, возможны аварийные отключения электроэнергии

В результате террористической атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры в центральном и северном регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, ремонтные бригады "Укрэнерго" работают над устранением последствий. Ситуация в энергосистеме контролируется.

"Однако Диспетчерский центр Укрэнерго не исключает возможности введения графиков аварийных отключений. Поэтому важно соблюдать режим экономного потребления электроэнергии по всей стране, особенно в вечерние часы. С задачей навести панику враг не справился. Нас не запугать!", - добавляют в компании.

Утром 17 октября оккупанты атаковали иранскими дронами Шевченковский район столицы. Там раздался ряд взрывов. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры возле киевского вокзала, но попали рядом. В результате атаки произошел взрыв в жилом доме. 18 человек удалось спасти, сообщалось, что еще двое находятся под завалами. Движение по нескольким улицам в центре столицы перекрыто, власти просят не выезжать в центр города без острой необходимости.

Позже стало известно, что под завалами дома в Киеве, который россияне атаковали с помощью иранских дронов-камикадзе, обнаружили тело погибшей женщины.

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