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"Укренерго" про атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури: Ситуація контрольована, можливі аварійні відключення електроенергії

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Внаслідок терористичної атаки пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури в центральному та північному регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, ремонтні бригади "Укренерго" працюють над усуненням наслідків. Ситуація в енергосистемі є контрольованою.

"Проте, Диспетчерський центр Укренерго не виключає можливості введення графіків аварійних відключень. Тому важливо дотримуватися режиму ощадливого споживання електроенергії по всій країні, особливо в вечірні години доби. Із завданням навести паніку ворог не впорався. Нас не залякати!", - додають в компанії.

Вранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. 18 людей вдалося врятувати, повідомлялося, що ще двоє перебувають під завалами. Рух кількома вулицями в центрі столиці перекрито, влада просить не виїжджати у середмістя без гострої потреби.

Пізніше стало відомо, що під завалами будинку в Києві, який росіяни атакували за допомоги іранських дронів-камікадзе, знайшли тіло загиблої жінки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував енергетичну інфраструктуру України в трьох областях. У пікові години споживайте електроенергію заощадливо, - Шмигаль

Автор: 

Київ (19431) енергетика (2582) електроенергія (6185) Укренерго (2688)


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Хм. І що вони контролюють, аварійне відключення?
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17.10.2022 12:18 Відповісти
Для них, негативний результат - це теж результат.
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17.10.2022 12:29 Відповісти
 
 