Пожар на объектах критической инфраструктуры в Киеве ликвидирован, - КГГА

По состоянию на 12:00 пожар на объектах критической инфраструктуры в Киеве ликвидирован.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

Указывается, что информация о пострадавших уточняется.

"В результате разрушения жилого дома погибли 2 человека, 4 пострадали. 19 человек эвакуированы", - добавили в КГГА.

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Утром 17 октября оккупанты атаковали иранскими дронами Шевченковский район столицы. Там раздался ряд взрывов. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры возле киевского вокзала, но попали рядом. В результате атаки произошел взрыв в жилом доме. 18 человек удалось спасти, сообщалось, что еще двое находятся под завалами. Движение по нескольким улицам в центре столицы перекрыто, власти просят не выезжать в центр города без острой необходимости.

Позже стало известно, что под завалами дома в Киеве, который россияне атаковали с помощью иранских дронов-камикадзе, обнаружили тело погибшей женщины.