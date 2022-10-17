Пожежу на об’єктах критичної інфраструктури у Києві ліквідовано, - КМДА

Станом на 12:00 пожежу на об’єктах критичної інфраструктури у Києві ліквідовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

Зазначається, що інформація про потерпілих уточнюється.

"Внаслідок руйнування житлового будинку загинуло 2 людини, 4 постраждало. 19 осіб евакуйовано", - додали в КМДА.

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Вранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. 18 людей вдалося врятувати, повідомлялося, що ще двоє перебувають під завалами. Рух кількома вулицями в центрі столиці перекрито, влада просить не виїжджати у середмістя без гострої потреби.

Пізніше стало відомо, що під завалами будинку в Києві, який росіяни атакували за допомоги іранських дронів-камікадзе, знайшли тіло загиблої жінки.