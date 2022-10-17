Массированная атака дронами Украины не достигла цели, - Монастырский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Цели врага в результате массированной атаки Украины дронами-камикадзе в понедельник достигнуты не были, абсолютное большинство дронов были сбиты.
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В эфире национального телемарафона в понедельник глава МВД рассказал, что враг атаковал Украину 42 дронами, 36 из которых были сбиты.
"Было сбито абсолютное большинство дронов, которые летели на наше государство. В Киев напрямую направлялись ориентировочно 30 дронов из того, что мы понимаем… Из них 25 наши вооруженные силы смогли сбить. Это очень высокий показатель и фактически свидетельствует о том, что не достигла цели и массированная атака, которая планировалась сегодня", – рассказал глава МВД.
Монастырский также добавил, что один из дронов попал в жилой дом в центре столицы у железнодорожного вокзала.
Утром 17 октября россияне атаковали иранскими дронами Шевченковский район столицы. Там раздался ряд взрывов. Несколько жилых домов получили повреждения, загорелось нежилое здание. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры возле киевского вокзала, но попали рядом. Движение по нескольким улицам в центре столицы перекрыто, власти просят не выезжать в центр города без острой необходимости.
Позже стало известно, что под завалами дома в Киеве, который россияне атаковали с помощью иранских дронов-камикадзе, обнаружили тело погибшей женщины.
Пока известно, что три человека погибли в результате удара дрона по жилому дому, 19 были спасены, четверо пострадавших.
Пожалуйста, подождите...
дрон - асиметрична зброя
навіть якщо нікуди не влучить, то збити його коштує в рази дорожче, ніж ракета, наприклад, стінгер коштує за ракету $ 119000 (2021 р.)
про більш важкі ракети не варто й згадувати....
Десь за пар**ріком , масово завила русня ,, а воєнкриси полізли в кармани за носовими хустинками , шоб - смахнуть зі своїх **.іщ , скупую слєзу . .
а то я щось в упор не бачу
І сумніваюсь що це житловий будинок.
"Ахаха лашари ви нє папалі в падстанцию, а всєво ліш убілі 8 чєловєк, затрьохсотілі 37, ********** трі дома і всєлілі паніку в міліони" - треба бути монастирським, щоб таке писати.
Інакше кажучи - в спам, в ігнор, за узкім корабликом, організм.
Як це не досягли? Вся країна зранку сидить по сховищам, сере в штанці.
Кілька людей вже ніколи не побачать схід сонця нового дня.
Розвалено житловий будинок, багато сімей стали бомжами з усіма "приємностями", що з цим пов'язані.
Багато людей травмовані, лишилися здоров'я.
Люди бачать, що патякання про "антидроновий купіл" про який ворнякали зебіли три дні назад, - це не більше ніж патякання. І насправді в глибокому тилу небезпека наразі не менша, як і на фронті. Але на фронті принаймні є можливість мочить ворога, а в тилу ти просто сидиш і чекаєш. коли на голову впаде.
Це схоже на "не досягла мети"? І все це за три копійки, за рахунок гівна і палок, з яких ****** людожери-чурки з наймирнішої релігії світу збирають ці адові машинки.
паніки нема і не може бути.. є тільки безсила лють до окупанта і ця лють безсила через сцикливість зевлади, яка боїться "свого" народу більше ніж "повєлітєля чемоданов" хйла
Вів репортаж онлайн.
Щасливий - в нього кількість переглядів зросте. Бізнес йде.