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Массированная атака дронами Украины не достигла цели, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

богачук,київ

Цели врага в результате массированной атаки Украины дронами-камикадзе в понедельник достигнуты не были, абсолютное большинство дронов были сбиты.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В эфире национального телемарафона в понедельник глава МВД рассказал, что враг атаковал Украину 42 дронами, 36 из которых были сбиты.

"Было сбито абсолютное большинство дронов, которые летели на наше государство. В Киев напрямую направлялись ориентировочно 30 дронов из того, что мы понимаем… Из них 25 наши вооруженные силы смогли сбить. Это очень высокий показатель и фактически свидетельствует о том, что не достигла цели и массированная атака, которая планировалась сегодня", – рассказал глава МВД.

Монастырский также добавил, что один из дронов попал в жилой дом в центре столицы у железнодорожного вокзала.

Также читайте: На месте атаки дронами-камикадзе в Киеве продолжается разбор завалов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 17 октября россияне атаковали иранскими дронами Шевченковский район столицы. Там раздался ряд взрывов. Несколько жилых домов получили повреждения, загорелось нежилое здание. Россияне хотели попасть дронами в объект инфраструктуры возле киевского вокзала, но попали рядом. Движение по нескольким улицам в центре столицы перекрыто, власти просят не выезжать в центр города без острой необходимости.

Позже стало известно, что под завалами дома в Киеве, который россияне атаковали с помощью иранских дронов-камикадзе, обнаружили тело погибшей женщины.

Читайте также: Атака дронами на Киев: 3 человека погибли 4 пострадали, 19 спасены (обновлено)

Пока известно, что три человека погибли в результате удара дрона по жилому дому, 19 были спасены, четверо пострадавших.
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Топ комментарии
+10
Покажуть довбойобу ріки олії в Миколаєві!
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17.10.2022 13:15
+7
собирайте доказовую базу против ирана.... надо как-то натыкать брехунов носом.. это важно!!!
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17.10.2022 13:17
+7
Розкажи це загиблим, йолопе
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17.10.2022 13:33
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Покажуть довбойобу ріки олії в Миколаєві!
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17.10.2022 13:15 Ответить
А довбойобу це якому?
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17.10.2022 13:17 Ответить
схоже що всім довбо..бам: і тому хто гроші на дорогах крав, і тому хто олію в Миколаєві тримає, і тому хто патякає про безпорадність "мопедів"
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17.10.2022 13:23 Ответить
Ну от нашо поточнювати місце влучання? Тоня Геращенко, цей... У керівництва МВС мізки є?
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17.10.2022 13:16 Ответить
Ви думаєте кацапи без них не знають куди поцілили?...
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17.10.2022 13:26 Ответить
собирайте доказовую базу против ирана.... надо как-то натыкать брехунов носом.. это важно!!!
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17.10.2022 13:17 Ответить
Лучше отравить зерно крысиным ядом отправляемое в Иран. Пусть ихние детишки отведают вкусняшку
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17.10.2022 13:22 Ответить
досягли вони мети!

дрон - асиметрична зброя
навіть якщо нікуди не влучить, то збити його коштує в рази дорожче, ніж ракета, наприклад, стінгер коштує за ракету $ 119000 (2021 р.)
про більш важкі ракети не варто й згадувати....
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17.10.2022 13:20 Ответить
Масована атака дронами на Україну не досягла мети, - Монастирський Джерело: https://censor.net/ua/n3374265
Десь за пар**ріком , масово завила русня ,, а воєнкриси полізли в кармани за носовими хустинками , шоб - смахнуть зі своїх **.іщ , скупую слєзу . .
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17.10.2022 13:21 Ответить
Зелені і далі булуть у сраку заглядати білоруському диктатору!
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17.10.2022 13:22 Ответить
Монастырский, надо помнить, что до зимы ещё есть время добить то, что не добили сегодня. Наверное, пора Зеленскому снова озвучить громкие речи, на этот раз снабдив их аналогиями с тем, что предшествовало Второй мировой войне, и исторической справкой. Можно заодно на весь мир пнуть турков простым вопросом - будь у Гитлера ядерное оружие, вы бы тоже искали с ним компромиссы?
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17.10.2022 13:23 Ответить
лучше бы оно молчало
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17.10.2022 13:25 Ответить
ні..це не війна..
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17.10.2022 13:28 Ответить
Гарний результат.
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17.10.2022 13:29 Ответить
покажіть мені на цензорі як монастирський збив язиком 36 шахідів
а то я щось в упор не бачу
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17.10.2022 13:32 Ответить
Розкажи це загиблим, йолопе
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17.10.2022 13:33 Ответить
Якщо хоч один дрон вибухнув, то як можна говорити - не досягли мети?
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17.10.2022 13:34 Ответить
У дрона є певна ціль.
І сумніваюсь що це житловий будинок.
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17.10.2022 13:39 Ответить
Впевнений що основні цілі - це житловиі будинки та цивільна інфраструктура.
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17.10.2022 13:44 Ответить
Житловий будинок коштує в сотні раз дорожче за гівнодрон. Разом з майном - в тисячі раз. Разом з життями людей - порівнювати немає сенсу. До чого ці розмови?
"Ахаха лашари ви нє папалі в падстанцию, а всєво ліш убілі 8 чєловєк, затрьохсотілі 37, ********** трі дома і всєлілі паніку в міліони" - треба бути монастирським, щоб таке писати.
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17.10.2022 15:54 Ответить
Ще мені з недоумкуватим ботом говорити?
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17.10.2022 16:04 Ответить
Відчуваю повністю аналогічні відчуття.
Інакше кажучи - в спам, в ігнор, за узкім корабликом, організм.
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17.10.2022 16:06 Ответить
Дебил. Какого оно вылизло? Давно не пиарилось? Боится, шо все забудут про дебила Монастырского?
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17.10.2022 13:35 Ответить
Монастирський - *******.
Як це не досягли? Вся країна зранку сидить по сховищам, сере в штанці.
Кілька людей вже ніколи не побачать схід сонця нового дня.
Розвалено житловий будинок, багато сімей стали бомжами з усіма "приємностями", що з цим пов'язані.
Багато людей травмовані, лишилися здоров'я.
Люди бачать, що патякання про "антидроновий купіл" про який ворнякали зебіли три дні назад, - це не більше ніж патякання. І насправді в глибокому тилу небезпека наразі не менша, як і на фронті. Але на фронті принаймні є можливість мочить ворога, а в тилу ти просто сидиш і чекаєш. коли на голову впаде.
Це схоже на "не досягла мети"? І все це за три копійки, за рахунок гівна і палок, з яких ****** людожери-чурки з наймирнішої релігії світу збирають ці адові машинки.
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17.10.2022 13:39 Ответить
от якщо в результаті такого терору, кожен другий здоровий, притомний, адекватний українець отримає законну зброю - тоді можна казати, що кацапи-людожери отримали протилежний результат від запланованого..
паніки нема і не може бути.. є тільки безсила лють до окупанта і ця лють безсила через сцикливість зевлади, яка боїться "свого" народу більше ніж "повєлітєля чемоданов" хйла
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17.10.2022 13:49 Ответить
Ну ти і тупе зе- мудило з МВС ,хоча "зе-дебілів на переправі не міняють"-зе-закон.
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17.10.2022 14:07 Ответить
А ти знав яку мету ставила ця атака?
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17.10.2022 14:12 Ответить
Блохер манастирский був першим на місці події.
Вів репортаж онлайн.
Щасливий - в нього кількість переглядів зросте. Бізнес йде.
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17.10.2022 14:58 Ответить
 
 