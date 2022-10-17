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Новини Війна
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Масована атака дронами на Україну не досягла мети, - Монастирський

богачук,київ

Мети ворога внаслідок масованої атаки України дронами-камікадзе у понеділок досягнуто не було, абсолютну більшість дронів було збито.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

В ефірі національного телемарафону в понеділок глава МВС розповів, що ворог атакував Україну 42 дронами, 36 з яких було збито.

"Було збито абсолютну більшість дронів, які летіли на нашу державу. До Києва безпосередньо прямували орієнтовно 30 дронів із того, що ми розуміємо… З них 25 наші збройні сили змогли збити. Це дуже високий показник і фактично свідчить про те, що не досягла мети й масована атака, яка планувалася сьогодні", - розповів глава МВС.

Монастирський також додав, що один із дронів влучив у житловий будинок у центрі столиці біля залізничного вокзалу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежу на об’єктах критичної інфраструктури у Києві ліквідовано, - КМДА

Вранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. 18 людей вдалося врятувати, повідомлялося, що ще двоє перебувають під завалами. Рух кількома вулицями в центрі столиці перекрито, влада просить не виїжджати у середмістя без гострої потреби.

Пізніше стало відомо, що під завалами будинку в Києві, який росіяни атакували за допомогою іранських дронів-камікадзе, знайшли тіло загиблої жінки.

Наразі відомо, що троє людей загинули внаслідок удару дрона по житловому будинку, 19 були врятовані, четверо постраждалих.

Автор: 

Київ (19431) обстріл (28303) Монастирський Денис (392) дрони (4648)


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Топ коментарі
+10
Покажуть довбойобу ріки олії в Миколаєві!
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17.10.2022 13:15
+7
собирайте доказовую базу против ирана.... надо как-то натыкать брехунов носом.. это важно!!!
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17.10.2022 13:17
+7
Розкажи це загиблим, йолопе
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17.10.2022 13:33
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Покажуть довбойобу ріки олії в Миколаєві!
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17.10.2022 13:15 Відповісти
А довбойобу це якому?
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17.10.2022 13:17 Відповісти
схоже що всім довбо..бам: і тому хто гроші на дорогах крав, і тому хто олію в Миколаєві тримає, і тому хто патякає про безпорадність "мопедів"
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17.10.2022 13:23 Відповісти
Ну от нашо поточнювати місце влучання? Тоня Геращенко, цей... У керівництва МВС мізки є?
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17.10.2022 13:16 Відповісти
Ви думаєте кацапи без них не знають куди поцілили?...
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17.10.2022 13:26 Відповісти
собирайте доказовую базу против ирана.... надо как-то натыкать брехунов носом.. это важно!!!
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17.10.2022 13:17 Відповісти
Лучше отравить зерно крысиным ядом отправляемое в Иран. Пусть ихние детишки отведают вкусняшку
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17.10.2022 13:22 Відповісти
досягли вони мети!

дрон - асиметрична зброя
навіть якщо нікуди не влучить, то збити його коштує в рази дорожче, ніж ракета, наприклад, стінгер коштує за ракету $ 119000 (2021 р.)
про більш важкі ракети не варто й згадувати....
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17.10.2022 13:20 Відповісти
Масована атака дронами на Україну не досягла мети, - Монастирський Джерело:
Десь за пар**ріком , масово завила русня ,, а воєнкриси полізли в кармани за носовими хустинками , шоб - смахнуть зі своїх **.іщ , скупую слєзу . .
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17.10.2022 13:21 Відповісти
Зелені і далі булуть у сраку заглядати білоруському диктатору!
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17.10.2022 13:22 Відповісти
Монастырский, надо помнить, что до зимы ещё есть время добить то, что не добили сегодня. Наверное, пора Зеленскому снова озвучить громкие речи, на этот раз снабдив их аналогиями с тем, что предшествовало Второй мировой войне, и исторической справкой. Можно заодно на весь мир пнуть турков простым вопросом - будь у Гитлера ядерное оружие, вы бы тоже искали с ним компромиссы?
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17.10.2022 13:23 Відповісти
лучше бы оно молчало
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17.10.2022 13:25 Відповісти
ні..це не війна..
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17.10.2022 13:28 Відповісти
Гарний результат.
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17.10.2022 13:29 Відповісти
покажіть мені на цензорі як монастирський збив язиком 36 шахідів
а то я щось в упор не бачу
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17.10.2022 13:32 Відповісти
Розкажи це загиблим, йолопе
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17.10.2022 13:33 Відповісти
Якщо хоч один дрон вибухнув, то як можна говорити - не досягли мети?
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17.10.2022 13:34 Відповісти
У дрона є певна ціль.
І сумніваюсь що це житловий будинок.
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17.10.2022 13:39 Відповісти
Впевнений що основні цілі - це житловиі будинки та цивільна інфраструктура.
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17.10.2022 13:44 Відповісти
Житловий будинок коштує в сотні раз дорожче за гівнодрон. Разом з майном - в тисячі раз. Разом з життями людей - порівнювати немає сенсу. До чого ці розмови?
"Ахаха лашари ви нє папалі в падстанцию, а всєво ліш убілі 8 чєловєк, затрьохсотілі 37, ********** трі дома і всєлілі паніку в міліони" - треба бути монастирським, щоб таке писати.
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17.10.2022 15:54 Відповісти
Ще мені з недоумкуватим ботом говорити?
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17.10.2022 16:04 Відповісти
Відчуваю повністю аналогічні відчуття.
Інакше кажучи - в спам, в ігнор, за узкім корабликом, організм.
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17.10.2022 16:06 Відповісти
Дебил. Какого оно вылизло? Давно не пиарилось? Боится, шо все забудут про дебила Монастырского?
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17.10.2022 13:35 Відповісти
Монастирський - *******.
Як це не досягли? Вся країна зранку сидить по сховищам, сере в штанці.
Кілька людей вже ніколи не побачать схід сонця нового дня.
Розвалено житловий будинок, багато сімей стали бомжами з усіма "приємностями", що з цим пов'язані.
Багато людей травмовані, лишилися здоров'я.
Люди бачать, що патякання про "антидроновий купіл" про який ворнякали зебіли три дні назад, - це не більше ніж патякання. І насправді в глибокому тилу небезпека наразі не менша, як і на фронті. Але на фронті принаймні є можливість мочить ворога, а в тилу ти просто сидиш і чекаєш. коли на голову впаде.
Це схоже на "не досягла мети"? І все це за три копійки, за рахунок гівна і палок, з яких ****** людожери-чурки з наймирнішої релігії світу збирають ці адові машинки.
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17.10.2022 13:39 Відповісти
от якщо в результаті такого терору, кожен другий здоровий, притомний, адекватний українець отримає законну зброю - тоді можна казати, що кацапи-людожери отримали протилежний результат від запланованого..
паніки нема і не може бути.. є тільки безсила лють до окупанта і ця лють безсила через сцикливість зевлади, яка боїться "свого" народу більше ніж "повєлітєля чемоданов" хйла
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17.10.2022 13:49 Відповісти
Ну ти і тупе зе- мудило з МВС ,хоча "зе-дебілів на переправі не міняють"-зе-закон.
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17.10.2022 14:07 Відповісти
А ти знав яку мету ставила ця атака?
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17.10.2022 14:12 Відповісти
Блохер манастирский був першим на місці події.
Вів репортаж онлайн.
Щасливий - в нього кількість переглядів зросте. Бізнес йде.
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17.10.2022 14:58 Відповісти
 
 