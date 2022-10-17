Масована атака дронами на Україну не досягла мети, - Монастирський
Мети ворога внаслідок масованої атаки України дронами-камікадзе у понеділок досягнуто не було, абсолютну більшість дронів було збито.
Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
В ефірі національного телемарафону в понеділок глава МВС розповів, що ворог атакував Україну 42 дронами, 36 з яких було збито.
"Було збито абсолютну більшість дронів, які летіли на нашу державу. До Києва безпосередньо прямували орієнтовно 30 дронів із того, що ми розуміємо… З них 25 наші збройні сили змогли збити. Це дуже високий показник і фактично свідчить про те, що не досягла мети й масована атака, яка планувалася сьогодні", - розповів глава МВС.
Монастирський також додав, що один із дронів влучив у житловий будинок у центрі столиці біля залізничного вокзалу.
Вранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. 18 людей вдалося врятувати, повідомлялося, що ще двоє перебувають під завалами. Рух кількома вулицями в центрі столиці перекрито, влада просить не виїжджати у середмістя без гострої потреби.
Пізніше стало відомо, що під завалами будинку в Києві, який росіяни атакували за допомогою іранських дронів-камікадзе, знайшли тіло загиблої жінки.
Наразі відомо, що троє людей загинули внаслідок удару дрона по житловому будинку, 19 були врятовані, четверо постраждалих.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
дрон - асиметрична зброя
навіть якщо нікуди не влучить, то збити його коштує в рази дорожче, ніж ракета, наприклад, стінгер коштує за ракету $ 119000 (2021 р.)
про більш важкі ракети не варто й згадувати....
Десь за пар**ріком , масово завила русня ,, а воєнкриси полізли в кармани за носовими хустинками , шоб - смахнуть зі своїх **.іщ , скупую слєзу . .
а то я щось в упор не бачу
І сумніваюсь що це житловий будинок.
"Ахаха лашари ви нє папалі в падстанцию, а всєво ліш убілі 8 чєловєк, затрьохсотілі 37, ********** трі дома і всєлілі паніку в міліони" - треба бути монастирським, щоб таке писати.
Інакше кажучи - в спам, в ігнор, за узкім корабликом, організм.
Як це не досягли? Вся країна зранку сидить по сховищам, сере в штанці.
Кілька людей вже ніколи не побачать схід сонця нового дня.
Розвалено житловий будинок, багато сімей стали бомжами з усіма "приємностями", що з цим пов'язані.
Багато людей травмовані, лишилися здоров'я.
Люди бачать, що патякання про "антидроновий купіл" про який ворнякали зебіли три дні назад, - це не більше ніж патякання. І насправді в глибокому тилу небезпека наразі не менша, як і на фронті. Але на фронті принаймні є можливість мочить ворога, а в тилу ти просто сидиш і чекаєш. коли на голову впаде.
Це схоже на "не досягла мети"? І все це за три копійки, за рахунок гівна і палок, з яких ****** людожери-чурки з наймирнішої релігії світу збирають ці адові машинки.
паніки нема і не може бути.. є тільки безсила лють до окупанта і ця лють безсила через сцикливість зевлади, яка боїться "свого" народу більше ніж "повєлітєля чемоданов" хйла
Вів репортаж онлайн.
Щасливий - в нього кількість переглядів зросте. Бізнес йде.