Масована атака дронами на Україну не досягла мети, - Монастирський

Мети ворога внаслідок масованої атаки України дронами-камікадзе у понеділок досягнуто не було, абсолютну більшість дронів було збито.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

В ефірі національного телемарафону в понеділок глава МВС розповів, що ворог атакував Україну 42 дронами, 36 з яких було збито.

"Було збито абсолютну більшість дронів, які летіли на нашу державу. До Києва безпосередньо прямували орієнтовно 30 дронів із того, що ми розуміємо… З них 25 наші збройні сили змогли збити. Це дуже високий показник і фактично свідчить про те, що не досягла мети й масована атака, яка планувалася сьогодні", - розповів глава МВС.

Монастирський також додав, що один із дронів влучив у житловий будинок у центрі столиці біля залізничного вокзалу.

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Вранці 17 жовтня росіяни атакували за допомоги іранських дронів Шевченківський район столиці. Там пролунав ряд вибухів. Росіяни хотіли поцілити дронами в об’єкт інфраструктури поруч із київським вокзалом, але влучили поруч. Внаслідок атаки стався вибух у житловому будинку. 18 людей вдалося врятувати, повідомлялося, що ще двоє перебувають під завалами. Рух кількома вулицями в центрі столиці перекрито, влада просить не виїжджати у середмістя без гострої потреби.

Пізніше стало відомо, що під завалами будинку в Києві, який росіяни атакували за допомогою іранських дронів-камікадзе, знайшли тіло загиблої жінки.

Наразі відомо, що троє людей загинули внаслідок удару дрона по житловому будинку, 19 були врятовані, четверо постраждалих.