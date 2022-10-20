Кремлевский эксперт Пухов подтвердил, что Россия использует иранские дроны. ВИДЕО

Директор московского Центра анализа стратегий и технологий, член общественного совета при Минобороны России Руслан Пухов подтвердил, что Россия использует иранские дроны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, ранее Иран откинул обвинения в поставках вооружения России.

В Белом доме заявили, что Иран лжет, когда утверждает, что не поставляет России дроны-камикадзе для войны с Украиной.

По данным американского Института изучения войны (ISW), Иранские военные в оккупированном Крыму учат россиян пользоваться дронами-камикадзе.

Читайте: Иран направит на территорию РФ инструкторов по использованию БПЛА "Shahed-136" и "Arash-2", - Генштаб ВСУ