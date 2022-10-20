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Кремлевский эксперт Пухов подтвердил, что Россия использует иранские дроны. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Директор московского Центра анализа стратегий и технологий, член общественного совета при Минобороны России Руслан Пухов подтвердил, что Россия использует иранские дроны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Напомним, ранее Иран откинул обвинения в поставках вооружения России.
В Белом доме заявили, что Иран лжет, когда утверждает, что не поставляет России дроны-камикадзе для войны с Украиной.
По данным американского Института изучения войны (ISW), Иранские военные в оккупированном Крыму учат россиян пользоваться дронами-камикадзе.
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В начале программы на РБК директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов попросил ведущих не «раскачивать лодку» и не заострять внимание на беспилотниках из Ирана, «потому что это классика историй - жопа есть, а слова нет, мы все знаем, что они иранские, но власти не признают». Эксперт, как предположили в сети, видимо, думал о том, что микрофоны ещё выключены.
Однако сам Пухов заявил изданию «Подъём», что, возможно, такого вообще не было.
«Не помню, чтобы такое говорил, наверное, это какая-то постановка. Наверное, было, а может быть, не было. Не помню, к сожалению. Давно было дело. После ковида плохо с мозгом».