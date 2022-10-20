Кремлівський експерт Пухов підтвердив, що Росія використовує іранські дрони. ВIДЕО

Директор московського Центру аналізу стратегій і технологій, член громадської ради при Міноборони Росії Руслан Пухов підтвердив, що Росія використовує іранські дрони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, раніше Іран відкинув звинувачення щодо поставок озброєння Росії.

В Білому домі заявили, що Іран бреше, коли стверджує, що не постачає Росії дрони-камікадзе для війни з Україною.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Іранські військові в окупованому Криму вчать росіян користуватися дронами-камікадзе.

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