10 947 21
Кремлівський експерт Пухов підтвердив, що Росія використовує іранські дрони. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Директор московського Центру аналізу стратегій і технологій, член громадської ради при Міноборони Росії Руслан Пухов підтвердив, що Росія використовує іранські дрони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, раніше Іран відкинув звинувачення щодо поставок озброєння Росії.
В Білому домі заявили, що Іран бреше, коли стверджує, що не постачає Росії дрони-камікадзе для війни з Україною.
За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Іранські військові в окупованому Криму вчать росіян користуватися дронами-камікадзе.
Топ коментарі
+7 Мобильный крематорий
показати весь коментар20.10.2022 12:55
+6 Mykola Trofimenko a12d9878
показати весь коментар20.10.2022 12:53
+4 Ольга Мартынюк 8c212b17
показати весь коментар20.10.2022 12:53
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
В начале программы на РБК директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов попросил ведущих не «раскачивать лодку» и не заострять внимание на беспилотниках из Ирана, «потому что это классика историй - жопа есть, а слова нет, мы все знаем, что они иранские, но власти не признают». Эксперт, как предположили в сети, видимо, думал о том, что микрофоны ещё выключены.
Однако сам Пухов заявил изданию «Подъём», что, возможно, такого вообще не было.
«Не помню, чтобы такое говорил, наверное, это какая-то постановка. Наверное, было, а может быть, не было. Не помню, к сожалению. Давно было дело. После ковида плохо с мозгом».