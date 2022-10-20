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Кремлівський експерт Пухов підтвердив, що Росія використовує іранські дрони. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Директор московського Центру аналізу стратегій і технологій, член громадської ради при Міноборони Росії Руслан Пухов підтвердив, що Росія використовує іранські дрони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, раніше Іран відкинув звинувачення щодо поставок озброєння Росії.

В Білому домі заявили, що Іран бреше, коли стверджує, що не постачає Росії дрони-камікадзе для війни з Україною.

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), Іранські військові в окупованому Криму вчать росіян користуватися дронами-камікадзе.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна запросила експертів ООН перевірити походження збитих дронів Shahed-136

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
А если бы кацап не подтвердил, то что? Почему людей вообще волнует, что говорят кацапы? Бить эту свиноту да и всё!
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20.10.2022 12:55
+6
Ну всьо, пізда директору московського центру аналізу стратегій і технологій
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20.10.2022 12:53
+4
Та вже було зрозуміло, коли ці "святі" збили український літак і нічого не компенсували загиблим, вже тоді видно було ставлення до України, але в нас на це закрили очі.
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20.10.2022 12:53
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Какой загадочный разведчик-эксперд. Да по обломкам это элементарно вычисляется и без твоих щёк в эрэфии
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20.10.2022 12:51 Відповісти
та, то таке... зайва крапля ніколи зайвою не буває...
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20.10.2022 12:55 Відповісти
Та вже було зрозуміло, коли ці "святі" збили український літак і нічого не компенсували загиблим, вже тоді видно було ставлення до України, але в нас на це закрили очі.
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20.10.2022 12:53 Відповісти
Ще ніхто не знає по чиїй вказівці збивали літак. І навіщо. Кацапи, Оман,шантаж?
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20.10.2022 12:57 Відповісти
збиття літака не пов'язане з Оманом. на цьому літаку з Ірану летіла канадська вченавірусолог, яка розкопала походження ковіду. і якби іранці посадили той літак, то було би палєво. тому вирішили його просто грохнути разом з тою вченою-вірусологом.
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21.10.2022 01:51 Відповісти
В нас на це очі не закривали! Закрили очі на це ті, хто по договорняку зливав ***** Україну - зелена рвотна мерзота
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29.10.2022 19:27 Відповісти
Ну всьо, пізда директору московського центру аналізу стратегій і технологій
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20.10.2022 12:53 Відповісти
А если бы кацап не подтвердил, то что? Почему людей вообще волнует, что говорят кацапы? Бить эту свиноту да и всё!
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20.10.2022 12:55 Відповісти
Якщо дрони іранські і їх запускає росія, то це і є дрони Ірану, який продав чи подарував їх росії. Чи можливо Іран сам атакую Україну?
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20.10.2022 12:58 Відповісти
Дронами керують інструктори-іранці. Чи їх Іран теж продав чи подарував росії?
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20.10.2022 13:07 Відповісти
Ну от як тут не процитувати пєчальную лошадь лаврова: - дебіл,пля...
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20.10.2022 12:59 Відповісти
У кацапів є прямий ефір???
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20.10.2022 13:00 Відповісти
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20.10.2022 13:01 Відповісти
Пухофф
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20.10.2022 13:11 Відповісти
Україна роками, допомагала Ірану створювати авіаційну галузь. Двигуни в тих клятих дронах, скоріш за все розробила Мотор Січ. Тепер це все летить на наші голови. І ми ще ображаємся, що Ізраіль не поспішає нам допомагати зброєю
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20.10.2022 13:13 Відповісти
«После ковида плохо с мозгом». Эксперт Минобороны, рассказавший про иранские дроны в эфире ТВ, заявил, что не помнит этого.

В начале программы на РБК директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов попросил ведущих не «раскачивать лодку» и не заострять внимание на беспилотниках из Ирана, «потому что это классика историй - жопа есть, а слова нет, мы все знаем, что они иранские, но власти не признают». Эксперт, как предположили в сети, видимо, думал о том, что микрофоны ещё выключены.

Однако сам Пухов заявил изданию «Подъём», что, возможно, такого вообще не было.

«Не помню, чтобы такое говорил, наверное, это какая-то постановка. Наверное, было, а может быть, не было. Не помню, к сожалению. Давно было дело. После ковида плохо с мозгом».
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20.10.2022 13:47 Відповісти
""
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20.10.2022 14:15 Відповісти
это и без экперта ясно
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20.10.2022 14:37 Відповісти
Переформатируйте видео с телеги на нормальный формат ,чтобы можно было на компе или ноуте посмотреть,а не только на мобиле!!!
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20.10.2022 18:49 Відповісти
 
 