Мир должен действовать более активно для освобождения Запорожской АЭС, - Зеленский

Мировое сообщество должно действовать более активно, чтобы избавиться от российского ядерного шантажа, в частности, освободив ЗАЭС от российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил во время интервью канадским телеканалам CTV и CBC.

"Мы имеем с вами дело с террористами. Мы не должны отвечать постоянно на какие-то их условия. Мы должны показывать, что мир крепче любого террориста, и вы, террористы, будете выполнять наши условия, чтобы мы с вами сели за стол переговоров", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Россия прибегла к ядерному шантажу, когда захватила Запорожскую АЭС, создала неопределенную ситуацию в сфере безопасности для навязывания собственных условий.

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Президент напомнил, что на станции находятся 500 вооруженных российских боевиков со взрывчаткой.

В то же время глава государства поблагодарил МАГАТЭ за осуждение политики России по ЗАЭС и призвал мир к более решительным действиям по освобождению станции.

"Демилитаризация станции - не просто слова, а выход всех боевиков со станции - такие серьезные условия должны быть от МАГАТЭ, от Европы, от мира. В противном случае МАГАТЭ должно расторгуть с РФ отношения", - подчеркнул Зеленский.

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В этой связи он подчеркнул, что после того как Россия стала на путь страны-террориста, мировое сообщество должно решать, с кем оно может иметь договоренности и диалог. В то же время Россия должна четко понимать последствия своих действий.

"Никому не позволено шантажировать мир. Если звучит месседж, что будет удар по центру принятия решений, то ответ мира должен быть таков: если ты ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься", - заявил президент.

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