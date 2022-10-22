РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5959 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 046 28

Мир должен действовать более активно для освобождения Запорожской АЭС, - Зеленский

заес

Мировое сообщество должно действовать более активно, чтобы избавиться от российского ядерного шантажа, в частности, освободив ЗАЭС от российских захватчиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил во время интервью канадским телеканалам CTV и CBC.

"Мы имеем с вами дело с террористами. Мы не должны отвечать постоянно на какие-то их условия. Мы должны показывать, что мир крепче любого террориста, и вы, террористы, будете выполнять наши условия, чтобы мы с вами сели за стол переговоров", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Россия прибегла к ядерному шантажу, когда захватила Запорожскую АЭС, создала неопределенную ситуацию в сфере безопасности для навязывания собственных условий.

Читайте также: Россия исключает вариант демилитаризации Запорожской АЭС

Президент напомнил, что на станции находятся 500 вооруженных российских боевиков со взрывчаткой.

В то же время глава государства поблагодарил МАГАТЭ за осуждение политики России по ЗАЭС и призвал мир к более решительным действиям по освобождению станции.

"Демилитаризация станции - не просто слова, а выход всех боевиков со станции - такие серьезные условия должны быть от МАГАТЭ, от Европы, от мира. В противном случае МАГАТЭ должно расторгуть с РФ отношения", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Российские оккупанты прибегли к новой тактике ядерного шантажа, - "Энергоатом"

В этой связи он подчеркнул, что после того как Россия стала на путь страны-террориста, мировое сообщество должно решать, с кем оно может иметь договоренности и диалог. В то же время Россия должна четко понимать последствия своих действий.

"Никому не позволено шантажировать мир. Если звучит месседж, что будет удар по центру принятия решений, то ответ мира должен быть таков: если ты ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься", - заявил президент.

Читайте также: Запорожская АЭС снова подключена к рабочей линии 750 кВ, – МАГАТЭ

Автор: 

Зеленский Владимир (20311) Запорожская АЭС (702)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+23
показать весь комментарий
22.10.2022 21:39
+18
Весь час "світ повинен, світ зобов'язаний...", а що ти зробив для світу? Та хоча б для України? Обзивав її курвою останньою, крав на великому будівництві, практично зробив реванш бандюковської влади. Гадиш американцям, які допомагають в силу можливостей та своїм геополітичним інтересам. Дивно, що ми ще тримаємось...
показать весь комментарий
22.10.2022 21:47
+15
Щоденно сипати дешевими лозунгами та кліше, з яких аж пре популізм, це не ознака великого розуму.
показать весь комментарий
22.10.2022 21:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На ваші численні побажання знову звучить пісня "Шарман Катрін"!
показать весь комментарий
22.10.2022 21:33 Ответить
Спасиба за черговий виступ, паржал
показать весь комментарий
22.10.2022 22:02 Ответить
Щоденно сипати дешевими лозунгами та кліше, з яких аж пре популізм, це не ознака великого розуму.
показать весь комментарий
22.10.2022 21:36 Ответить
Кокаїн майбуть споживається кілограмами - старі акторські звички це вам не абищиця.
показать весь комментарий
22.10.2022 21:36 Ответить
Сподіваємось на передоз в ОПі
показать весь комментарий
22.10.2022 21:51 Ответить
показать весь комментарий
22.10.2022 21:58 Ответить
Так і хочеться мовити - https://www.youtube.com/watch?v=OyVRRhqlL6A https://www.youtube.com/watch?v=OyVRRhqlL6A

показать весь комментарий
23.10.2022 04:30 Ответить
Так не світ заес коцапам віддав
показать весь комментарий
22.10.2022 21:37 Ответить
показать весь комментарий
22.10.2022 21:39 Ответить
Прямо володар всесвіту, якому всі щось винні чи чимось зобов'язані!
Може трохи скинеш оберти, га?
показать весь комментарий
22.10.2022 21:41 Ответить
Китай на Радбезі ООН: Цивільна інфраструктура України не має зазнавати обстрілів..
риторика можливо стає чіткіша...

Тепер після перевороту вузькооке чмо суньхуйвчай стає повним єдиновласним диктатором...його завдання - сильна імперія Китай...Можна тільки здогадуватись що він зробить зі слабкою кацапією...Пуйло не встиг.. якби пуйло встигло захопити Україну то кацапія би значно посилилась.. Китай дальше грав би з нею ігри....а тепер події можуть розвернутись неочікувано для параші....при чому можливо Тайвань буде деякий час в профіті, бо навіщо зараз його чіпати коли є поруч такі легодоступні кавалки як російська Маньчжурія...а Тайвань прибережуть для торгу з Заходом...
показать весь комментарий
22.10.2022 21:42 Ответить
А можна пастора повернути ВО або хоча б керівником СНБО чи ОП?
показать весь комментарий
22.10.2022 21:42 Ответить
Звичайно, світ має діяти і українці мають знати, хто здав південь в АЕС і головне, навіщо?
показать весь комментарий
22.10.2022 21:45 Ответить
Весь час "світ повинен, світ зобов'язаний...", а що ти зробив для світу? Та хоча б для України? Обзивав її курвою останньою, крав на великому будівництві, практично зробив реванш бандюковської влади. Гадиш американцям, які допомагають в силу можливостей та своїм геополітичним інтересам. Дивно, що ми ще тримаємось...
показать весь комментарий
22.10.2022 21:47 Ответить
А ти що зробив? А світ все таки зобов"язаний,тому що це реальна загроза безпеці не тільки Україні. Захоплення ядерних об"єктів терористами, це вже не шутки, а це вже ЧП світовогу маштабу.
показать весь комментарий
22.10.2022 22:49 Ответить
ой дурак... ну захопить раха усі наші аес і шо далі? пустить їх під відкос? ну першою і відсосе від цього,чи може рашка своїх орків з іншої планети присилає?
показать весь комментарий
23.10.2022 02:36 Ответить
Задача зечмо, жарити шашлик, грати членом на роялі, та трусить в Буковелі, все інше обов'язок Світу...
показать весь комментарий
22.10.2022 21:53 Ответить
Спасибо за очер4дное выступление , поржал
показать весь комментарий
22.10.2022 21:59 Ответить
Вечірні казочки "Володін кінозал"
показать весь комментарий
22.10.2022 22:05 Ответить
Мля, ти ж знав, вірніше тобі американські розвідки кожен день доносили, що скупчуються війська! Орки безперешкодно зайшли як на ЧАЕС, так і на ЗАЕС (хоча на ЗАЕС їх стримували енергодарці)
показать весь комментарий
22.10.2022 22:04 Ответить
они не отдадут на ЗАЭС, потому, что если отдать - это решит ВСЕ наши проблемы с электричеством.
показать весь комментарий
22.10.2022 22:23 Ответить
Ядерний об"єкт захопили терористи. Міжнародна антитерористична коаліція вже давно повина була взяти об"єкт під свій контроль,не важливо де він, важливо що це загроза всьому світу.
показать весь комментарий
22.10.2022 22:54 Ответить
Мир должен предотвращать и помогать , но не нужно
показать весь комментарий
23.10.2022 09:03 Ответить
Не нужно было пускать , без единого выстрела с хлебом и солью на ЗАС. До сегодняшнего дня мы не знаем почему, и никогда не узнаем почему пустили ( или продали) , кто и зачем. Пусть Зе ответит на множество подобных вопросов по поначалу войны - тогда шашлыки и кокс были важнее чем армия и народ. Пока по всем законам виноват ,, капитан корабля,,
показать весь комментарий
23.10.2022 09:08 Ответить
 
 