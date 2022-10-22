Мир должен действовать более активно для освобождения Запорожской АЭС, - Зеленский
Мировое сообщество должно действовать более активно, чтобы избавиться от российского ядерного шантажа, в частности, освободив ЗАЭС от российских захватчиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил во время интервью канадским телеканалам CTV и CBC.
"Мы имеем с вами дело с террористами. Мы не должны отвечать постоянно на какие-то их условия. Мы должны показывать, что мир крепче любого террориста, и вы, террористы, будете выполнять наши условия, чтобы мы с вами сели за стол переговоров", – сказал глава государства.
Он подчеркнул, что Россия прибегла к ядерному шантажу, когда захватила Запорожскую АЭС, создала неопределенную ситуацию в сфере безопасности для навязывания собственных условий.
Президент напомнил, что на станции находятся 500 вооруженных российских боевиков со взрывчаткой.
В то же время глава государства поблагодарил МАГАТЭ за осуждение политики России по ЗАЭС и призвал мир к более решительным действиям по освобождению станции.
"Демилитаризация станции - не просто слова, а выход всех боевиков со станции - такие серьезные условия должны быть от МАГАТЭ, от Европы, от мира. В противном случае МАГАТЭ должно расторгуть с РФ отношения", - подчеркнул Зеленский.
В этой связи он подчеркнул, что после того как Россия стала на путь страны-террориста, мировое сообщество должно решать, с кем оно может иметь договоренности и диалог. В то же время Россия должна четко понимать последствия своих действий.
"Никому не позволено шантажировать мир. Если звучит месседж, что будет удар по центру принятия решений, то ответ мира должен быть таков: если ты ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься", - заявил президент.
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Може трохи скинеш оберти, га?
риторика можливо стає чіткіша...
Тепер після перевороту вузькооке чмо суньхуйвчай стає повним єдиновласним диктатором...його завдання - сильна імперія Китай...Можна тільки здогадуватись що він зробить зі слабкою кацапією...Пуйло не встиг.. якби пуйло встигло захопити Україну то кацапія би значно посилилась.. Китай дальше грав би з нею ігри....а тепер події можуть розвернутись неочікувано для параші....при чому можливо Тайвань буде деякий час в профіті, бо навіщо зараз його чіпати коли є поруч такі легодоступні кавалки як російська Маньчжурія...а Тайвань прибережуть для торгу з Заходом...