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Світ має діяти активніше для звільнення Запорізької АЕС, - Зеленський

заес

Світова спільнота має діяти більш активно, аби позбутися російського ядерного шантажу, зокрема, звільнивши ЗАЕС від російських загарбників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський зазначив під час інтерв’ю канадським телеканалам CTV та CBC.

"Ми маємо з вами справу з терористами. Ми не повинні відповідати постійно на якісь їхні умови. Ми маємо показувати, що світ міцніший за будь-якого терориста, і ви, терористи, будете виконувати наші умови, щоб ми з вами сіли за стіл переговорів", - сказав глава держави.

Він наголосив, що росія вдалася до ядерного шантажу, коли захопила Запорізьку АЕС, створила невизначену безпекову ситуацію задля нав'язування власних умов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Працівників ЗАЕС, які підписали контракт із "Росатомом", можуть мобілізувати в армію РФ, - "Енергоатом"

Президент нагадав, що на станції перебувають 500 озброєних російських бойовиків із вибухівкою.

Водночас глава держави подякував МАГАТЕ за засудження політики росії щодо ЗАЕС й закликав світ до більш рішучих дій задля звільнення станції.

"Демілітаризація станції - не просто слова, а вихід усіх бойовиків зі станції - такі серйозні умови мають бути від МАГАТЕ, від Європи, від світу. В іншому випадку МАГАТЕ повинно розірвати з рф стосунки", - наголосив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У російському полоні перебуває 50 співробітників Запорізької АЕС, - Енергоатом

У цьому зв'язку він підкреслив, що після того, як рф стала на шлях країни-терориста, світова спільнота має вирішувати, з ким вона може мати домовленості й діалог. Водночас рф має чітко розуміти наслідки своїх дій.

"Нікому не дозволено шантажувати світ. Якщо звучить меседж, що буде удар по центру прийняття рішень, то відповідь світу має бути така: якщо ти вдариш по Банковій, то буде удар там, де ти перебуваєш", - заявив Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запорізька АЕС знову підключена до робочої лінії 750 кВ, - МАГАТЕ

Автор: 

Зеленський Володимир (23775) Запорізька АЕС (1404)


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Топ коментарі
+23
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22.10.2022 21:39
+18
Весь час "світ повинен, світ зобов'язаний...", а що ти зробив для світу? Та хоча б для України? Обзивав її курвою останньою, крав на великому будівництві, практично зробив реванш бандюковської влади. Гадиш американцям, які допомагають в силу можливостей та своїм геополітичним інтересам. Дивно, що ми ще тримаємось...
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22.10.2022 21:47
+15
Щоденно сипати дешевими лозунгами та кліше, з яких аж пре популізм, це не ознака великого розуму.
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22.10.2022 21:36
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На ваші численні побажання знову звучить пісня "Шарман Катрін"!
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22.10.2022 21:33 Відповісти
Спасиба за черговий виступ, паржал
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22.10.2022 22:02 Відповісти
Щоденно сипати дешевими лозунгами та кліше, з яких аж пре популізм, це не ознака великого розуму.
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22.10.2022 21:36 Відповісти
Кокаїн майбуть споживається кілограмами - старі акторські звички це вам не абищиця.
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22.10.2022 21:36 Відповісти
Сподіваємось на передоз в ОПі
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22.10.2022 21:51 Відповісти
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22.10.2022 21:58 Відповісти
Так і хочеться мовити - https://www.youtube.com/watch?v=OyVRRhqlL6A https://www.youtube.com/watch?v=OyVRRhqlL6A

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23.10.2022 04:30 Відповісти
Так не світ заес коцапам віддав
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22.10.2022 21:37 Відповісти
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22.10.2022 21:39 Відповісти
Прямо володар всесвіту, якому всі щось винні чи чимось зобов'язані!
Може трохи скинеш оберти, га?
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22.10.2022 21:41 Відповісти
Китай на Радбезі ООН: Цивільна інфраструктура України не має зазнавати обстрілів..
риторика можливо стає чіткіша...

Тепер після перевороту вузькооке чмо суньхуйвчай стає повним єдиновласним диктатором...його завдання - сильна імперія Китай...Можна тільки здогадуватись що він зробить зі слабкою кацапією...Пуйло не встиг.. якби пуйло встигло захопити Україну то кацапія би значно посилилась.. Китай дальше грав би з нею ігри....а тепер події можуть розвернутись неочікувано для параші....при чому можливо Тайвань буде деякий час в профіті, бо навіщо зараз його чіпати коли є поруч такі легодоступні кавалки як російська Маньчжурія...а Тайвань прибережуть для торгу з Заходом...
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22.10.2022 21:42 Відповісти
А можна пастора повернути ВО або хоча б керівником СНБО чи ОП?
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22.10.2022 21:42 Відповісти
Звичайно, світ має діяти і українці мають знати, хто здав південь в АЕС і головне, навіщо?
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22.10.2022 21:45 Відповісти
Весь час "світ повинен, світ зобов'язаний...", а що ти зробив для світу? Та хоча б для України? Обзивав її курвою останньою, крав на великому будівництві, практично зробив реванш бандюковської влади. Гадиш американцям, які допомагають в силу можливостей та своїм геополітичним інтересам. Дивно, що ми ще тримаємось...
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22.10.2022 21:47 Відповісти
А ти що зробив? А світ все таки зобов"язаний,тому що це реальна загроза безпеці не тільки Україні. Захоплення ядерних об"єктів терористами, це вже не шутки, а це вже ЧП світовогу маштабу.
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22.10.2022 22:49 Відповісти
ой дурак... ну захопить раха усі наші аес і шо далі? пустить їх під відкос? ну першою і відсосе від цього,чи може рашка своїх орків з іншої планети присилає?
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23.10.2022 02:36 Відповісти
Задача зечмо, жарити шашлик, грати членом на роялі, та трусить в Буковелі, все інше обов'язок Світу...
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22.10.2022 21:53 Відповісти
Спасибо за очер4дное выступление , поржал
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22.10.2022 21:59 Відповісти
Вечірні казочки "Володін кінозал"
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22.10.2022 22:05 Відповісти
Мля, ти ж знав, вірніше тобі американські розвідки кожен день доносили, що скупчуються війська! Орки безперешкодно зайшли як на ЧАЕС, так і на ЗАЕС (хоча на ЗАЕС їх стримували енергодарці)
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22.10.2022 22:04 Відповісти
они не отдадут на ЗАЭС, потому, что если отдать - это решит ВСЕ наши проблемы с электричеством.
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22.10.2022 22:23 Відповісти
Ядерний об"єкт захопили терористи. Міжнародна антитерористична коаліція вже давно повина була взяти об"єкт під свій контроль,не важливо де він, важливо що це загроза всьому світу.
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22.10.2022 22:54 Відповісти
Мир должен предотвращать и помогать , но не нужно
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23.10.2022 09:03 Відповісти
Не нужно было пускать , без единого выстрела с хлебом и солью на ЗАС. До сегодняшнего дня мы не знаем почему, и никогда не узнаем почему пустили ( или продали) , кто и зачем. Пусть Зе ответит на множество подобных вопросов по поначалу войны - тогда шашлыки и кокс были важнее чем армия и народ. Пока по всем законам виноват ,, капитан корабля,,
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23.10.2022 09:08 Відповісти
 
 