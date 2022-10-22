Світ має діяти активніше для звільнення Запорізької АЕС, - Зеленський

Світова спільнота має діяти більш активно, аби позбутися російського ядерного шантажу, зокрема, звільнивши ЗАЕС від російських загарбників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський зазначив під час інтерв’ю канадським телеканалам CTV та CBC.

"Ми маємо з вами справу з терористами. Ми не повинні відповідати постійно на якісь їхні умови. Ми маємо показувати, що світ міцніший за будь-якого терориста, і ви, терористи, будете виконувати наші умови, щоб ми з вами сіли за стіл переговорів", - сказав глава держави.

Він наголосив, що росія вдалася до ядерного шантажу, коли захопила Запорізьку АЕС, створила невизначену безпекову ситуацію задля нав'язування власних умов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Працівників ЗАЕС, які підписали контракт із "Росатомом", можуть мобілізувати в армію РФ, - "Енергоатом"

Президент нагадав, що на станції перебувають 500 озброєних російських бойовиків із вибухівкою.

Водночас глава держави подякував МАГАТЕ за засудження політики росії щодо ЗАЕС й закликав світ до більш рішучих дій задля звільнення станції.

"Демілітаризація станції - не просто слова, а вихід усіх бойовиків зі станції - такі серйозні умови мають бути від МАГАТЕ, від Європи, від світу. В іншому випадку МАГАТЕ повинно розірвати з рф стосунки", - наголосив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У російському полоні перебуває 50 співробітників Запорізької АЕС, - Енергоатом

У цьому зв'язку він підкреслив, що після того, як рф стала на шлях країни-терориста, світова спільнота має вирішувати, з ким вона може мати домовленості й діалог. Водночас рф має чітко розуміти наслідки своїх дій.

"Нікому не дозволено шантажувати світ. Якщо звучить меседж, що буде удар по центру прийняття рішень, то відповідь світу має бути така: якщо ти вдариш по Банковій, то буде удар там, де ти перебуваєш", - заявив Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запорізька АЕС знову підключена до робочої лінії 750 кВ, - МАГАТЕ