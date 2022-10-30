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беспилотник (3151) город Севастополь (1670) дроны (3563)

В Севастополе беспилотники повредили флагман ЧФ РФ "Адмирал Макаров", - расследователи

севастополь

29 октября беспилотники поразили по меньшей мере три корабля Черноморского флота РФ, в том числе флагман "Адмирал Макаров".

К такому выводу пришла группа волонтеров GeoConfirmed, сообщает Цензор.НЕТ.

Они проанализировали фото и видео, в том числе кадры из беспилотных надводных аппаратов (USV, Unmanned Surface Vehicle), которые бродили в гавани и море возле Севастополя.

По мнению GeoConfirmed, исходя из всех видеоматериалов, было задействовано от 6 до 8 беспилотников. Три использовались на кораблях.

В GeoConfirmed отметили, что беспилотники использовала Украина.

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"Исходя из всех имеющихся видеоматериалов, можно с большой вероятностью утверждать, что:

  • Беспилотники прорвали оборону Севастопольской бухты;
  • Было задействовано >6 USV;
  • По меньшей мере, 3 корабля были поражены с USV", - говорится в сообщении.

Напомним, с утра 29 октября в оккупированном Севастополе местные жители слышали сильный грохот и взрывы.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил о якобы атаке беспилотников. В Минобороны РФ заявили, что украинские беспилотники якобы атаковали российские корабли в Севастопольской бухте.

ОК "Південь" сообщает, что причиной взрывов могли стать неудачные запуски ракет ПВО.  Источники в СБУ сообщают о повреждении по меньшей мере трех кораблей, являющихся носителями "Калибров".

Американский Институт изучения войны считает, что атаку могла осуществить Украина – и что это был бы сдержанный ответ на масштабные бомбардировки гражданских объектов Россией.
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Топ комментарии
+82
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30.10.2022 09:30
+47
"Макаров", "частково пошкоджений", а в реальності це означає мінус обидві рубки бойового управління та антени радарів.
Так, корабель не затонув, але за фактом перетворився на некеровану баржу.
2-3 тижні на ремонт... Ага-ага! Чули вже!
На прикладі "Кузі" бачимо, як ви вмієте ремонтувати кораблі.
Стоїть у ремонтному доку не тижні, не місяці, а роки.
"Кузі" де-факто вже немає, і "Макарова" теж немає.
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30.10.2022 09:41
+39
Гарно продумана і здійснена військова операція, яка показала дуту в телевізорі російську армію і "міць" севастопольської бухти. Все диряве і все знищується. Слава ЗСУ!
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30.10.2022 09:34
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30.10.2022 09:30 Ответить
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30.10.2022 09:32 Ответить
..цікаво, лайків нам багато наставлять?
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30.10.2022 09:38 Ответить
головне потролити зебілів та їх братушек орків.
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30.10.2022 09:45 Ответить
...Бо всі персонажі на фото - УКРАЇНЦІ!
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30.10.2022 09:49 Ответить
В чому тролінг ? Вже більше 8 років визять трупи
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30.10.2022 10:21 Ответить
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30.10.2022 12:11 Ответить
Та тьфу на вас. Настроение испортили на целый день
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30.10.2022 12:18 Ответить
из пестни слов не выкинешь...(((
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30.10.2022 12:21 Ответить
Включи марафон с очередной речухой,и поймеш,что "до того" было прекрасное настроение!
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30.10.2022 14:18 Ответить
Красунчик, даже не соромно, що це наш Президент.
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30.10.2022 12:43 Ответить
це натуральный приЗЕдент...!)
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30.10.2022 12:49 Ответить
"Даже не соромно" - це якою мовою?
Про "красунчика " вже мовчу.
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30.10.2022 12:49 Ответить
А до фото з притулинського супутника?(((
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30.10.2022 09:32 Ответить
Його в ОПі ще роздивляються.
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30.10.2022 09:51 Ответить
Так завдяки якраз цьому супутнику і виявили, щоколядний барига возить буржуйки по всьому фронту, фоткається з військовими і забирає на наступну фотосесію та й взагалі буржуйки несправжні)
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30.10.2022 10:23 Ответить
Ні дня без згадки свого божка, так? Навіть якщо новина не має ніякого відношення до сивочолого, треба обов"язково його згадати. ))) Ви робите свому патрону ведмежу послугу.))
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30.10.2022 11:16 Ответить
З Чехії це звісно видніше)
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30.10.2022 12:16 Ответить
По-перше, я в Україні, й не знаю, чому цензор поміняв прапорець. По-друге, це якось змінює суть мого повідомлення? )
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30.10.2022 13:59 Ответить
Зараз взагалі нічого і ніхто не змінює, крім ЗСУ. Просто ваш лексикон багатий на використання таких слів як "божок", "сивочолий", "патрон" незважаючи на прапорець говорить сам за себе)
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30.10.2022 14:29 Ответить
божокмце твоє зе яке срало на тебе на виборах, срало на тебе до вторгнення і сре на тебе зараз,жри не обляпайся)))
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30.10.2022 14:32 Ответить
Ну, от, власне типова відповідь типового свідка рошена. Ви настільки примітивні, що вважаєте всіх людей навколо, поділених на свідків зеленого й свідків сивочолого. Ви від росіян нічим не відрізняєтесь, бо ті вірять в царя-батюшку, й не мають свободи у душі. Ви так само всюди шукаєте собі божків. Ви без них жити не в змозі. Я навіть вважаю, що ви гірші за росіян, бо сієте розбрат серед своїх громадян. Вам не держава цікава, й не народ. Вам цікаві персональні царьки. Щодо Порошенка, то можете не тужитись, бо засновник партії регіонів ніколи вже не буде президентом, й взагалі обіймати будь-яку важливу посаду. Його поїзд вже уєхал, й назавжди.)
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30.10.2022 18:45 Ответить
розбрат он воно як,а як ніколи ні за що не відповідати то тіпа норм.не скавчи неначасне бидло,терпи тепер що не всім довподоби таке !суспільство" коли частина живе без мозку.
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30.10.2022 18:50 Ответить
а ви не припускаєте що то прерогатива генштабу
і лише залужному вирішувати які фото викладати в мережу
ви довіряєте ЗСУ?
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30.10.2022 10:13 Ответить
Воно є, але його не видно.По класиці "О така муйня малята."
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30.10.2022 12:32 Ответить
Та причому тут безпілтоники? Це ж комари, ще вчора дійшли висновку
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30.10.2022 09:33 Ответить
Якщо навіть тільки вразили,то також суттєво по коштах, захисту і бою. Це ж треба було пропустити безпілотники, щоб вони намолотили човників з Калібрами
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30.10.2022 09:33 Ответить
Украина нанесла массированный удар беспилотниками по Севастополю. По неподтвержденным данным подорван фрегат «Адмирал Макаров» - носитель крылатых ракет «Калибр»
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30.10.2022 09:34 Ответить
Гарно продумана і здійснена військова операція, яка показала дуту в телевізорі російську армію і "міць" севастопольської бухти. Все диряве і все знищується. Слава ЗСУ!
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30.10.2022 09:34 Ответить
Именно так, самая защищенная бухта в Черном море. Поражены в местах постоянной дислокации, на стоянке. Большего позора для флотских даже невозможно представить. Вернее, кроме поражения "суперзащищенного" крымского моста.
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30.10.2022 11:17 Ответить
что дальше? кремль?
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30.10.2022 13:41 Ответить
самое главное из этого : атаку могла здійснити Україна - і що це була б стримана відповідь на масштабні бомбардування цивільних об'єктів росією.
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30.10.2022 09:36 Ответить
имхо - самое главное для исполнителей, как всегда и всюду было, не жаждать славы, особенно в мире напичканном средствами биллинга, наблюдения, распознавания,... каждого из человеков, справиться со своим Эго и не болтать о том, что вытворяется в стане врагов )). кому будет приписана слава, таких вот действий, а особенно партизанщины, это проблемы тех, кто себе её припишет и начнёт раздавать сам себе же свои госнаграды. "сегодня, когда бросаеш камни в воду, главное, чтобы они не производили кругов расходящихся от них. и тогда занятие сиё будет не пустою тратою времени", - обапйдейтя козьму ))
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30.10.2022 10:12 Ответить
"Макаров", "частково пошкоджений", а в реальності це означає мінус обидві рубки бойового управління та антени радарів.
Так, корабель не затонув, але за фактом перетворився на некеровану баржу.
2-3 тижні на ремонт... Ага-ага! Чули вже!
На прикладі "Кузі" бачимо, як ви вмієте ремонтувати кораблі.
Стоїть у ремонтному доку не тижні, не місяці, а роки.
"Кузі" де-факто вже немає, і "Макарова" теж немає.
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30.10.2022 09:41 Ответить
А де ремонтувати? Його побудували у Калінінграді. Ну, хіба що, на колінці.
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30.10.2022 10:47 Ответить
Я ЗНАЮ,ЯК БУДЕ ЗРЕМОНТОВАНО СИСТЕМУ ПВО "адмірала".

достатньо "Бук"закріпити тросами.

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30.10.2022 11:27 Ответить
синьою ізолентою
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30.10.2022 12:28 Ответить
в Севастополі є завод,в Керчі є завод,не бачу проблем,комплектуха робилась не в калінграді,тому яка різниця куди везти.
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30.10.2022 14:41 Ответить
Купи собі мозок та рахівницю- спробуй тільки відновити кабельну систему, а що підключати будеш , телепню?
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30.10.2022 16:30 Ответить
ух ніхєрасобі іксперд,а шо заводи в Севасі і Керчі,то ХЛІБОЗАВОДИ? чи все таки ВЕРФІ,чи ти хочеш сказати що на ВЕРФЯХ,не можуть провести ремонт КОРАБЛЯ?
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30.10.2022 18:07 Ответить
А хіба на "Севморзавод" і "Залив" не може щось несподіване прилетіти?
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30.10.2022 17:43 Ответить
а що може? Розміри тих заводів слабо глянути,там пуком як на аеродромі навіть штукатурку не обсибе
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30.10.2022 18:08 Ответить
І "Москву" не втопили, і "Отмірала Макарова" не підбили, і штукатурку не обіб'ємо. Такі вже безпорадні! Можеш бути задоволений, бо нам слабО.
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30.10.2022 18:53 Ответить
ой ***** відлкіля ви такі недоношенні випадаєте,**** мозок у вас відсутній як клас ти давафй бидло не крути,то що був Нептун який завалив Москву то факт.а чим ти зібралося срати на той завод,асфальтом?А якщо АТАКМС не буде,а навіть буде чи будуть по ньому стріляти,чи знайдуть ціль по приорітетніше,**** страшніше зрадойоба тільки урадовбойоб
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30.10.2022 19:00 Ответить
Слухай ти, набір приголосних, прямуй за руссскім воєнним кораблем! Бо в тебе мозок аж з гузна витікає, певно, надлишок маєш.
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30.10.2022 19:09 Ответить
ух пук пук добре що наші герої придумали новий тренд.бо що б ви робили урадовбойоби коли вас починають пресувати на логіку,по факту то висрати нічого.ну нічого то не твоє,можеш про карабель скавчати)))
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30.10.2022 19:14 Ответить
Скавчати не можу, можу тебе відправити псу під хвіст. Йди й не вертайся, "великий логік".
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30.10.2022 19:28 Ответить
Та нехай рашисти ремонтують свої підбиті кораблі, витрачаючи дороговартісне та дефіцитне обладнання й інші ресурси.
Все рівно весь чорноморський флот рф невдовзі буде знищено.
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30.10.2022 12:12 Ответить
Гул вітром принé‎сло зненацька -
мотор десь в повітрі ревів.
самотня малесенька пташка
летіла в тилу ворогів.
і зушка наведена миттю,
немов ріже небо мечем;
як блискавки кулі в повітрі
злітають сталевим дощем…
у крила набрала шрапнелі -
приладдя не міряє біль…
побачив пілот на панелі
за птаха важливішу ціль.
ще трішки, рідненька, вже скоро!
поки розгорталась чота
з маленькою птахою ворог
зробити не міг ні чорта.
все важче мотору тягнути,
все більше дірок у борті -
та ось по ворожих редутах
надали «зелений» арті.
гуп! гуп! роздається далеко;
бах! бах! - це вже ворога вщент.
ширяє самотній лелека -
ось він, заповітний момент!
пілот надсилає ікс-ігрек,
і цілі немає за мить;
і десь над тілами загиблих
самотній лелека парить.
додому не вистачить струму
але вже досягнута ціль
і птах надриває акуми,
повзе із останніх зусиль…
…ні слова ніхто не промовив…
лиш тихо пілот застогнав
коли зник з приладдя раптово
відважного птаха сигнал.
у тиші у темряві смутній
в руках до останнього пульт…
та ось!! донесло ледве чутний
мотора лелечого гул.
..а десь після жаркого бою
простий український солдат
тремтячи виводив рукою
у звіті начальству: без втрат.

Автор: Глеб До. Аеророзвідка
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30.10.2022 12:41 Ответить
Кацапы всё равно будут рассказывать сказки про "ивана голубца" и его порваную жопу.
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30.10.2022 09:44 Ответить
🤣
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30.10.2022 09:45 Ответить
З такою швидкiстю у кацапiв змiнюються "флагмани", що скоро черга дiйде й до портового буксира "Ашот"...
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30.10.2022 10:14 Ответить
Красавчики ВСУ! Эта атака шедевр такое мастерство войдет историю ...
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30.10.2022 09:47 Ответить
Одна справа - розгром ескадри в реальному бою І зовсім інша - коли це роблять в головній базі флоту, де флот відчуває себе у безпеці Американці до цих пір сприймають як "ганьбу" розгром флоту у Пьорл-Харборі Та і напад німецького флоту на Скапа-Флоу - не великий привід до гордості!
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30.10.2022 12:48 Ответить
яким способом? дивитись в екран вести "модельку" на пульті? в чому ***** подвиг я ****.Ви то так видаєте.що британські підводники які на надмалих субмаринах проривались у надзахищену базу Крігсмаріне в Альтен фьорді,і заклали вибухівку під Тірпіцем просто срані лохи-аматори.могли ж послати човник на пультику.Я **** послати безпілотник то тепер вах який героїзм
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30.10.2022 14:45 Ответить
тобто по факту ти тіло визнало що ніхрена не знаєш, ясно пливі гімно далі
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30.10.2022 14:49 Ответить
Подвиг в результаті, чим менше кацапських глистів , тим краще повітря в Україні . Do you understend?
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30.10.2022 16:36 Ответить
ще раз в чому подвиг? то що русня дохне це норма,а подвиг ОПЕРАТОРА в чому?
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30.10.2022 18:09 Ответить
Ватажок гукнув: - До бою! -
І навстріч орлу поніс
Свій червоний гострий ніс.
Ловко дав угору свічку
І під бік орлові шпичку!

Жалюгідним став пірат.
А летів, як на парад!

Всі лелеки так же само
Вдало штурхали носами.

І лелеки, і орли
Воювали, аж гули.

Ніби поночі сузір'я,
Мерехтіло в небі пір'я.
Наче з воза лантухи,
В море падали птахи.

І Барвінок - верхом, низом
Безупинно штрикав списом.

Поряд знов - аж два орли.
З двох боків вони зайшли.
Ватажка штурмують дружно.
Бідоласі знов сутужно!

Він найбільшого під бік
З повороту ловко впік!
Другий крекче: - Зараз шию
Кігтем я тобі прошию! -

Та сяйнув Барвінків спис,
І пірат підбитий скис.
Аж затіпало орла.
Повернувсь і - драпала!

Придивились - вража зграя
Інший напрям вибирає.
Під крилом орел поніс
Бойовий Барвінків спис.

- Земляки! - гукнув Барвінок.
Це ж славетний поєдинок!
Мирний птах... Бракує слів...
Розігнав таких орлів! -
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30.10.2022 20:49 Ответить
тому не треба своє невігластво виставляти як аргумент,таких атак було багато і ця НІЧИМ не унікальніша за них.
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30.10.2022 14:47 Ответить
Вот к чему приводит курение в неположенных местах...
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30.10.2022 09:49 Ответить
Я бы сказал про этот случай - купание в неположенных местах.
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30.10.2022 10:14 Ответить
Можна вважати, що флоту расєйського вже нема. Коли втрачається флагман, а він втратився двічі, це означає, що під час війни у них не існує захисту, наступу та боєздатності.

Флахман мАсква та флахман атмірал махЄров - фсьо!
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30.10.2022 09:55 Ответить
з метою маскування наступного флагмана будуть зафарбовані номери всіх десантних кораблів РФ у

Чорному морі.

НАРЕШТІ всі ВОНИ отримають свою якусь* "функціональність"-стануть ФЛАГМАНСЬКИМИ.

про запас

*точно десант в Одесу вже не скинеш...
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30.10.2022 11:42 Ответить
Цікаво. Після ураженя крейсера,флагмана флоту, у Чорному морі російськи корита з "флоту" перетворилися на "флотілія". Після ураженя флагману флотілії на що перетворюється флотілія?
Є назва?
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30.10.2022 09:56 Ответить
Судноплавство.
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30.10.2022 10:07 Ответить
мабудь на гівноплавство
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30.10.2022 10:10 Ответить
флотилія може бути і з двох бойових кораблів

з одного ні.)

наприклад.

2023.Новоросійськ.

Флотилія ЧФ РФ У складі.

малий протичовновий корабель «Владимирец» (№ 060, проєкт 11451, 1990)

морський тральщик «Железняков» (№ 901, проєкт 12660, 1988)
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30.10.2022 11:37 Ответить
Дякую! Зрозумів.
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30.10.2022 14:03 Ответить
Ruski żołnierz na Ukrainie nie jest nigdzie bezpieczny, poza dwoma wyjątkami:
1. jak jest martwy
2. jak jest w niewoli
Chwała Ukrainie.
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30.10.2022 10:05 Ответить
Chwala Wielkiej Polsce
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30.10.2022 12:48 Ответить
а у москалей есть не флагманы!?
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30.10.2022 10:08 Ответить
Є ще фельдмани...
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30.10.2022 11:32 Ответить
Так. Фельдманів більше флагманів. Поки що. В зв'язку з виїздом Фельдманів за кордон все може змінитися.
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30.10.2022 14:10 Ответить
і як це по фото відео можна зрозуміти що використовувала Україна??

записались в кацапські пропагандони і у всьому винна Україна
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30.10.2022 10:08 Ответить
добра робота
дуже добра робота
слава ЗСУ👍
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30.10.2022 10:08 Ответить
"... виходячи з усіх відеоматеріалів, було задіяно від 6 до 8 безпілотників. Три використовувалися на кораблях."

Що могло б означати "Три використовувалися на кораблях."? Три використані ПО кораблях/поцілили в кораблі?
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30.10.2022 10:22 Ответить
Ну да, три в цель... Тока в это время на корабль заглянул командующий с проверкой, шли тренировки. Командующий выцепил первого попавшегося матроса и спрашивает, мол тащ матрос, атомный взрыв - в районе 5-го шпангоута? Матрос отвечает:"Не успеете глазом моргнуть, как я испарюсь".
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30.10.2022 10:35 Ответить
Ожидаем с попкорном смещения очередного лайнокомандующего от ЧФ.
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30.10.2022 10:29 Ответить
Подлодка Курск 🦍🦍🦍восстала из пепла и вошла в Азовское море...🤣
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30.10.2022 10:40 Ответить
Яка нах Україна?

Такі безпілотники можна купити в кожному гастрономі Севастополя!
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30.10.2022 11:02 Ответить
Happy Halloween, russian occupants, Happy Halloween! Slava Ukraina!
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30.10.2022 11:29 Ответить
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30.10.2022 12:04 Ответить
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30.10.2022 14:25 Ответить
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30.10.2022 15:53 Ответить
американський інститут правий 100 пудово
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30.10.2022 20:52 Ответить
 
 