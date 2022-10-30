В Севастополе беспилотники повредили флагман ЧФ РФ "Адмирал Макаров", - расследователи
29 октября беспилотники поразили по меньшей мере три корабля Черноморского флота РФ, в том числе флагман "Адмирал Макаров".
К такому выводу пришла группа волонтеров GeoConfirmed, сообщает Цензор.НЕТ.
Они проанализировали фото и видео, в том числе кадры из беспилотных надводных аппаратов (USV, Unmanned Surface Vehicle), которые бродили в гавани и море возле Севастополя.
По мнению GeoConfirmed, исходя из всех видеоматериалов, было задействовано от 6 до 8 беспилотников. Три использовались на кораблях.
В GeoConfirmed отметили, что беспилотники использовала Украина.
"Исходя из всех имеющихся видеоматериалов, можно с большой вероятностью утверждать, что:
- Беспилотники прорвали оборону Севастопольской бухты;
- Было задействовано >6 USV;
- По меньшей мере, 3 корабля были поражены с USV", - говорится в сообщении.
Напомним, с утра 29 октября в оккупированном Севастополе местные жители слышали сильный грохот и взрывы.
Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил о якобы атаке беспилотников. В Минобороны РФ заявили, что украинские беспилотники якобы атаковали российские корабли в Севастопольской бухте.
ОК "Південь" сообщает, что причиной взрывов могли стать неудачные запуски ракет ПВО. Источники в СБУ сообщают о повреждении по меньшей мере трех кораблей, являющихся носителями "Калибров".
Американский Институт изучения войны считает, что атаку могла осуществить Украина – и что это был бы сдержанный ответ на масштабные бомбардировки гражданских объектов Россией.
Пожалуйста, подождите...
Про "красунчика " вже мовчу.
і лише залужному вирішувати які фото викладати в мережу
ви довіряєте ЗСУ?
Так, корабель не затонув, але за фактом перетворився на некеровану баржу.
2-3 тижні на ремонт... Ага-ага! Чули вже!
На прикладі "Кузі" бачимо, як ви вмієте ремонтувати кораблі.
Стоїть у ремонтному доку не тижні, не місяці, а роки.
"Кузі" де-факто вже немає, і "Макарова" теж немає.
достатньо "Бук"закріпити тросами.
Все рівно весь чорноморський флот рф невдовзі буде знищено.
мотор десь в повітрі ревів.
самотня малесенька пташка
летіла в тилу ворогів.
і зушка наведена миттю,
немов ріже небо мечем;
як блискавки кулі в повітрі
злітають сталевим дощем…
у крила набрала шрапнелі -
приладдя не міряє біль…
побачив пілот на панелі
за птаха важливішу ціль.
ще трішки, рідненька, вже скоро!
поки розгорталась чота
з маленькою птахою ворог
зробити не міг ні чорта.
все важче мотору тягнути,
все більше дірок у борті -
та ось по ворожих редутах
надали «зелений» арті.
гуп! гуп! роздається далеко;
бах! бах! - це вже ворога вщент.
ширяє самотній лелека -
ось він, заповітний момент!
пілот надсилає ікс-ігрек,
і цілі немає за мить;
і десь над тілами загиблих
самотній лелека парить.
додому не вистачить струму
але вже досягнута ціль
і птах надриває акуми,
повзе із останніх зусиль…
…ні слова ніхто не промовив…
лиш тихо пілот застогнав
коли зник з приладдя раптово
відважного птаха сигнал.
у тиші у темряві смутній
в руках до останнього пульт…
та ось!! донесло ледве чутний
мотора лелечого гул.
..а десь після жаркого бою
простий український солдат
тремтячи виводив рукою
у звіті начальству: без втрат.
Автор: Глеб До. Аеророзвідка
І навстріч орлу поніс
Свій червоний гострий ніс.
Ловко дав угору свічку
І під бік орлові шпичку!
Жалюгідним став пірат.
А летів, як на парад!
Всі лелеки так же само
Вдало штурхали носами.
І лелеки, і орли
Воювали, аж гули.
Ніби поночі сузір'я,
Мерехтіло в небі пір'я.
Наче з воза лантухи,
В море падали птахи.
І Барвінок - верхом, низом
Безупинно штрикав списом.
Поряд знов - аж два орли.
З двох боків вони зайшли.
Ватажка штурмують дружно.
Бідоласі знов сутужно!
Він найбільшого під бік
З повороту ловко впік!
Другий крекче: - Зараз шию
Кігтем я тобі прошию! -
Та сяйнув Барвінків спис,
І пірат підбитий скис.
Аж затіпало орла.
Повернувсь і - драпала!
Придивились - вража зграя
Інший напрям вибирає.
Під крилом орел поніс
Бойовий Барвінків спис.
- Земляки! - гукнув Барвінок.
Це ж славетний поєдинок!
Мирний птах... Бракує слів...
Розігнав таких орлів! -
Флахман мАсква та флахман атмірал махЄров - фсьо!
Чорному морі.
НАРЕШТІ всі ВОНИ отримають свою якусь* "функціональність"-стануть ФЛАГМАНСЬКИМИ.
про запас
*точно десант в Одесу вже не скинеш...
Є назва?
з одного ні.)
наприклад.
2023.Новоросійськ.
Флотилія ЧФ РФ У складі.
малий протичовновий корабель «Владимирец» (№ 060, проєкт 11451, 1990)
морський тральщик «Железняков» (№ 901, проєкт 12660, 1988)
1. jak jest martwy
2. jak jest w niewoli
Chwała Ukrainie.
записались в кацапські пропагандони і у всьому винна Україна
дуже добра робота
слава ЗСУ👍
Що могло б означати "Три використовувалися на кораблях."? Три використані ПО кораблях/поцілили в кораблі?
Такі безпілотники можна купити в кожному гастрономі Севастополя!